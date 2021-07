Le violenze e nei saccheggi in atto da diversi giorni in Sudafrica hanno portato ad un bilancio complessivo delle vittime a 32, di cui 26 morti nella provincia di Kwazulu-Natal (Est), contro i quattro del giorno prima. A questi si aggiungono i sei decessi nell’agglomerato di Johannesburg.

L’esercito del Sudafrica ha per questo annunciato lo schieramento dei propri soldati in due province per aiutare la polizia a contrastare i saccheggi e gli attacchi incendiari contro le attività economiche.

“La Forza nazionale di difesa sudafricana ha cominciato processi di pre-schieramento in linea con la richiesta di assistenza ricevuta…per supportare le agenzie delle forze dell’ordine schierate rispettivamente nelle province di Gauteng e KwaZulu-Natal con l’obiettivo di sedare i disordini che hanno attanagliato entrambe le province negli ultimi giorni”, ha detto l’esercito in un comunicato.

Le violenze sono scoppiate dall’arresto dell’ex Presidente Jacob Zuma, condannato a 15 mesi di carcere dalla Corte costituzionale per essersi rifiutato di comparire davanti alla commissione d’inchiesta anti-corruzione che indaga su presunte frodi sotto il suo mandato presidenziale. Ha vinto lo stato di diritto. Le istituzioni che erano state così assiduamente svuotate durante i nove anni della sua presidenza hanno mostrato i loro muscoli ritrovati.

Il 79enne rimane popolare, specialmente nella sua provincia nativa di KwaZulu-Natal. Le proteste che sono state di basso profilo da quando è stato arrestato mercoledì sera sono esplose in un’orgia di saccheggi, marce, attacchi xenofobi, incendi dolosi, incendi di camion, accoltellamenti e sparatorie e il blocco di strade e autostrade (tra gli altri) entro domenica.

La posta in gioco, afferma David Everatt, Docente dell’University of the Witwatersrand, era (e rimane) eccezionalmente alta. Grazie in parte alla commissione d’inchiesta sulla corruzione che Zuma aveva stabilito e con cui in seguito si era rifiutato di collaborare, ora è noto che Zuma ha permesso alla famiglia Gupta, usando veicoli per il riciclaggio di denaro del crimine organizzato, di mandare in bancarotta lo stato. Dal momento in cui è stato licenziato dall’ex Presidente Thabo Mbeki (nel 2005) fino ad oggi, Zuma ha messo in campo la sua famigerata strategia legale di Stalingrado.

Ma per nove anni come presidente, ha superato in astuzia praticamente tutti: ha rimescolato i gabinetti per destabilizzare gli avversari; ha costretto la frusta e ha affrontato più voti di sfiducia; ha permesso il furto di 50 miliardi di rand dai suoi amici, la famiglia Gupta, tutti ora al sicuro a Dubai, e ha gestito lo Stato e il partito sia come vacca da mungere che come muro difensivo.

Ha incontrato il suo avversario in Cyril Matamela Ramaphosa, che gli è succeduto come ANC e presidente nazionale. Ramaphosa si è mosso in modo da dimostrare di essere il vero maestro di scacchi. Ramaphosa ha superato in astuzia Zuma e molti dei suoi alleati nell’ANC (come il segretario generale Ace Magashule). Lo ha fatto cercando di resuscitare gli organi di Stato, indagini e procedimenti giudiziari che erano stati gravemente danneggiati dal suo predecessore.

Lo stato di diritto – che ha subito un duro colpo nell’ultimo decennio – sembra essere, secondo Everatt, fuori dalla riabilitazione. Zuma potrebbe essere in prigione per un’accusa di oltraggio, ma l’idea che il primo leader dell’ANC in tuta arancione sarebbe stato Zuma non era una fantasia che si rivelava realistica nella maggior parte delle fantasie.

Molte ragioni sono state addotte per le violenze, i saccheggi, la rabbia razzista e lo spargimento di sangue che sono scoppiati. Questi, afferma Everatt, includono: la frustrazione repressa di persone affamate e infreddolite che hanno poche prospettive di miglioramento socio-economico; le disuguaglianze; tensioni etniche all’interno dell’ANC, con il Presidente che rappresenta una tribù ‘di minoranza’ e apparentemente privo di legittimità; il buon vecchio stereotipo della violenza nazionalista Zulu stava esplodendo come nei primi anni ’90; le tensioni interne alle fazioni dell’ANC si stavano riversando nelle strade.

Tutti questi hanno qualche verità. Eppure nessuno fornisce un filo narrativo che leghi insieme queste questioni disparate e atti di violenza sparsi ma chiaramente organizzati. Parte del divario nella nostra comprensione è come un’incarcerazione notturna per Zuma – sebbene avvenuta sotto il fuoco delle luci dell’arco televisivo – abbia portato a un’epidemia così diffusa e distruttiva ma apparentemente spontanea.

Questa narrazione si adatta perfettamente a Zuma e ai suoi sostenitori: la pietà per l’ex presidente vittima ha scatenato il fervore patriottico che era inarrestabile, dimostrando la sua popolarità e il suo status di vittima. La famiglia, la Fondazione Zuma e altri hanno iniziato a diffondere la narrativa, proprio come la figlia di Zuma ha twittato il video di una pistola che sparava proiettili in un poster di Ramaphosa. La sottigliezza non ha giocato un ruolo importante.

Ma quando il Ministro della Sicurezza di Stato ha riferito la mattina di martedì 13 luglio che l’intelligence era riuscita a fermare gli attacchi alle sottostazioni, gli attacchi pianificati agli uffici dell’ANC e alla prigione di Durban-Westville, le cose hanno cominciato a sembrare diverse. Come facevano a sapere dei piani e da quanto tempo? Improvvisamente gli atti sembrano un po’ più organizzati e un po’ meno spontanei.

Neeshan Balton, direttore esecutivo del gruppo di lobby senza scopo di lucro, la Fondazione Kathrada, ha suggerito che parte della strategia fosse un incendio boschivo: accendere molti fiammiferi e lasciare che brucino qualunque cosa si trovi sul loro cammino per destabilizzare il progetto democratico. Anche questo, sostiene Everatt, presuppone l’esistenza di un piano.

Il pericolo di suggerire che questo non fosse in fondo un insieme di atti casuali di povera gente che è stata sopraffatta dall’emozione al pensiero di Zuma in prigione, ma piuttosto un tentativo (più o meno bene) pianificato ed eseguito per destabilizzare lo Stato è che piuttosto che si potrebbe costruire una pazza teoria della cospirazione. Sembra molto difficile, però, ignorare l’insurrezione pianificata in corso.La corruzione prospera in uno stato destabilizzato con istituzioni deboli. Non si può permettere al Sudafrica di tornare in quello spazio perché non si tornerà indietro.