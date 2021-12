L’Arcivescovo emerito Desmond Mpilo Tutu è morto all’età di 90 anni.

L’Arcivescovo Tutu si è guadagnato il rispetto e l’amore di milioni di sudafricani e del mondo. Ha ritagliato un posto permanente nei loro cuori e nelle loro menti, diventando noto affettuosamente come ‘L’Arcivescovo’, ‘The Arch’.

Quando i sudafricani si sono svegliati la mattina del 7 aprile 2017 per protestare contro la rimozione da parte dell’allora Presidente Jacob Zuma del rispettato ministro delle finanze Pravin Gordhan, l’arcivescovo Tutu ha lasciato la sua casa di riposo di Hermanus per unirsi alle proteste. All’epoca aveva 86 anni e la sua salute era fragile. Ma la protesta era nel suo sangue. A suo avviso, nessun governo era legittimo a meno che non rappresentasse bene tutta la sua gente.

C’era ancora quell’acutezza nelle sue parole quando disse

Pregheremo per la caduta di un governo che ci rappresenta male.

Queste parole riecheggiavano la sua posizione di integrità etica e morale, oltre che di dignità umana. È su questi principi che aveva combattuto valorosamente contro il sistema dell’apartheid ed è diventato, come afferma giustamente la Fondazione Desmond Tutu,

uno schietto difensore dei diritti umani e un attivista per gli oppressi.

Ma l’Arcivescovo Tutu non ha fermato la sua lotta per i diritti umani una volta che l’apartheid è giunta alla fine formale nel 1994. Ha continuato a parlare in modo critico contro i politici che abusavano del loro potere. Ha anche aggiunto il suo peso a varie cause, tra cui HIV/AIDS, povertà, razzismo, omofobia e transfobia.

La sua lotta per i diritti umani non si limitava al Sudafrica. Attraverso la sua fondazione per la pace, che ha costituito nel 2015, ha esteso la sua visione per un mondo pacifico “in cui tutti valorizzino la dignità umana e la nostra interconnessione”.

Divenne anche implacabile nel suo sostegno al Dalai Lama, che considerava il suo migliore amico. Ha condannato il governo sudafricano per aver rifiutato al leader spirituale tibetano in esilio un visto per tenere la ‘Desmond Tutu International Peace Lecture’ nel 2011.

I primi anni

L’Arcivescovo Tutu proveniva da umili origini. Nato il 7 ottobre 1931 a Klerksdorp, nella provincia nordoccidentale del Sudafrica, dove suo padre, Zachariah, era preside di un liceo. Sua madre, Aletha Matlare, era una collaboratrice domestica.

Una delle figure più influenti dei suoi primi anni fu padre Trevor Huddleston, un feroce attivista contro l’apartheid. La loro amicizia portò il giovane Tutu ad essere introdotto nella Chiesa anglicana.

Dopo aver completato la sua formazione ha avuto un breve periodo di insegnamento di inglese e storia presso la Madibane High School di Soweto; e poi alla Krugersdorp High School, a ovest di Johannesburg; dove suo padre era preside. Fu qui che incontrò la sua futura moglie, Nomalizo Leah Shenxane.

È interessante che abbia accettato una cerimonia di matrimonio cattolica romana, sebbene fosse anglicano. Questo atto ecumenico nella primissima fase della sua vita ci dà un indizio del suo impegno nel lavoro ecumenico negli anni successivi.

Ha lasciato l’insegnamento sulla scia dell’introduzione della ‘educazione bantu’ inferiore per i neri nel 1953. In base al Bantu Education Act, 1953, l’istruzione della popolazione nativa africana era limitata alla produzione di una forza lavoro non qualificata.

Nel 1955 Tutu entrò al servizio della chiesa come suddiacono. Si sposò lo stesso anno. Si iscrisse alla formazione teologica nel 1958 e, dopo aver completato gli studi, fu ordinato diacono della Cattedrale di Santa Maria a Johannesburg nel 1960 e ne divenne il primo decano nero nel 1975.

Nel 1962 si recò a Londra per proseguire la formazione teologica con il finanziamento del Consiglio Mondiale delle Chiese. Conseguì un Master in Teologia e, dopo aver prestato servizio in varie parrocchie di Londra, è tornato in Sud Africa nel 1966 per insegnare al Federal Theological Seminary di Alice, nell’Eastern Cape.

Uno dei fatti meno noti è che aveva un interesse speciale per lo studio dell’Islam. Avrebbe voluto proseguire questo nei suoi studi di dottorato, ma così non sarebbe stato.

Le attività in cui fu coinvolto nei primi anni ’70 avrebbero gettato le basi per la sua lotta politica contro l’apartheid. Questi includevano l’insegnamento in Botswana, Lesotho e Swaziland e, successivamente, un incarico a Londra come Direttore Associato per l’Africa presso il Theological Education Fund, e la sua esposizione alla teologia nera. Ha anche visitato molti paesi africani nei primi anni ’70.

Alla fine tornò a Johannesburg come decano di Johannesburg e rettore della parrocchia anglicana di St. Mary nel 1976.

L’attivismo politico

Fu a St Mary che Tutu affrontò per la prima volta l’allora primo ministro dell’apartheid John Vorster, scrivendogli una lettera nel 1976 in cui denunciava lo stato deplorevole in cui i neri dovevano vivere.

Il 16 giugno Soweto è andato in fiamme, quando gli alunni delle scuole superiori neri hanno protestato contro l’uso forzato dell’afrikaans come mezzo di insegnamento e sono stati falciati dalla polizia dell’apartheid.

Il Vescovo Tutu fu spinto sempre più in profondità nella lotta. Pronunciò una delle sue orazioni più appassionate e infuocate dopo la morte in detenzione del leader della coscienza nera, Steve Biko nel 1977.

Il suo ruolo di segretario generale del Consiglio delle chiese sudafricane, e in seguito di rettore della chiesa di Sant’Agostino a Orlando West a Soweto, lo vide diventare un ardente critico degli aspetti più eclatanti dell’apartheid. Ciò includeva l’allontanamento forzato di persone di colore dalle aree urbane considerate aree bianche.

Un obiettivo

Con il suo crescente attivismo politico negli anni ’80, l’Arcivescovo divenne un obiettivo della vittimizzazione su vasta scala del governo dell’apartheid e affrontò minacce di morte e allarmi esplosivi. Nel marzo 1980 gli fu revocato il passaporto. Dopo molte proteste e interventi internazionali, due anni dopo gli fu dato un “documento di viaggio limitato” per viaggiare all’estero.

Il suo lavoro è stato riconosciuto a livello mondiale e nel 1984 è stato insignito del Premio Nobel per la pace per essere stato un leader unificatore nella campagna per risolvere il problema dell’apartheid in Sudafrica.

Ha continuato a ricevere premi più illustri. È diventato Vescovo di Johannesburg nel 1984 e Arcivescovo di Cape Town nel 1986. Nei quattro anni successivi alla liberazione di Nelson Mandela dopo 27 anni di carcere, l’Arcivescovo aveva il suo bel da fare per lui. Ciò ha comportato una campagna per esercitare pressioni internazionali sull’apartheid attraverso sanzioni.

Anni della democrazia

Dopo il 1994 è stato a capo della Commissione per la verità e la riconciliazione. Il suo obiettivo principale era quello di offrire a coloro che hanno commesso violazioni dei diritti umani – a favore o contro l’apartheid – l’opportunità di confessare, offrire un’amnistia legale a quelli meritevoli e consentire agli autori di fare ammenda con le loro vittime.

Due grandi momenti della sua vita personale hanno portato la sua visione teologica oltre i confini della Chiesa. Uno è stato quando sua figlia Mpho ha dichiarato di essere gay e la chiesa ha rifiutato il suo matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’Arcivescovo proclamò

Se Dio, come si dice, è omofobo, non lo adorerei.

Il secondo è stato quando ha dichiarato la sua preferenza per la morte assistita.

Il Sudafrica è fortunato ad aver avuto un uomo così coraggioso e coraggioso come The Arch, che ha davvero simboleggiato l’idea del paese come ‘nazione arcobaleno’. Il Sudafrica sentirà la perdita della direzione morale di questo coraggioso soldato di Dio per le generazioni a venire. Hamba kahle (vai bene) Arch.