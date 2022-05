Le più grandi battaglie europee dalla seconda guerra mondiale sono attualmente in corso nell’Ucraina orientale. Tuttavia, mentre l’attenzione internazionale è fermamente concentrata sulla monumentale battaglia del Donbas, è probabile che l’esito finale della guerra russo-ucraina sarà deciso centinaia di miglia a sud.

Quando la guerra è iniziata il 24 febbraio, pochi immaginavano una campagna così lunga o su larga scala. Al contrario, il Cremlino prevedeva una vittoria rapida e completa che avrebbe portato l’integrazione euro-atlantica dell’Ucraina a un tremendo arresto e avrebbe riportato il Paese nell’orbita della Russia.

Invece, la Russia ha perso decisamente la battaglia per Kiev ed è stata costretta a ritirarsi completamente dall’Ucraina settentrionale. Putin ha risposto alla sconfitta nel nord raggruppando e concentrando le sue forze nell’Ucraina orientale, dove la Russia continua ad avanzare lentamente ma costantemente pagando un prezzo elevato sia in termini di vittime che in equipaggiamento militare.

Battuta a nord e in difficoltà a est, il progresso più significativo della campagna russa finora è arrivato nel sud. Grandi aree dell’Ucraina meridionale sono state catturate durante i primi giorni dell’invasione e rimangono nelle mani dei russi. Ciò ha consentito a Mosca di stabilire un ponte terrestre che collega la penisola di Crimea occupata con le entità proxy russe create dal Cremlino nell’Ucraina orientale otto anni fa. Le truppe ucraine sono riuscite a prevenire ulteriori offensive russe verso la principale città portuale meridionale di Odessa, ma a Kiev attualmente mancano le forze militari e l’equipaggiamento militare pesante per liberare le regioni che sono cadute sotto il controllo russo.

Con la Russia che cerca di consolidare la sua presa sulle aree occupate e le forze ucraine che si preparano per un’imminente controffensiva, la lotta per l’Ucraina meridionale è tutt’altro che finita. L’esito di questo confronto probabilmente determinerà se Vladimir Putin sarà in grado di raggiungere il suo obiettivo di estinguere lo Stato ucraino e incorporare gran parte del Paese in un nuovo impero russo.

È fondamentale per i partner internazionali dell’Ucraina comprendere che la liberazione della costa meridionale dell’Ucraina è una corsa contro il tempo, con il Cremlino che sta attualmente adottando misure attive per incorporare questi territori nella Federazione Russa. I simboli dello Stato ucraino vengono rimossi dagli spazi pubblici, il curriculum russo viene introdotto nelle scuole locali e la valuta della grivna ucraina viene sostituita dal rublo russo. I media ucraini, i servizi Internet e gli operatori di telefonia mobile sono stati tagliati.

I pochi collaboratori locali che sono stati trovati vengono posti come burattini russi. Nel frattempo, funzionari locali eletti, giornalisti, leader della comunità e veterani militari vengono presi di mira in rastrellamenti e rapiti tra le crescenti notizie di torture ed esecuzioni. Decine di migliaia di civili sono stati sottoposti a deportazione forzata. Nei giorni scorsi Putin ha svelato l’intenzione di offrire passaporti russi ai residenti delle regioni di Kherson e Zaporizhzhya, nell’Ucraina meridionale. Nel frattempo, alti funzionari del Cremlino hanno dichiarato che la Russia è arrivata ‘per sempre’.

La battaglia per l’Ucraina meridionale probabilmente dipenderà dal controllo della regione di Kherson, che si trova direttamente a nord della Crimea. Non è esagerato affermare che il futuro dell’Ucraina come Stato indipendente vitale potrebbe dipendere dalla riconquista del controllo su questa regione. Per Mosca, la posta in gioco è altrettanto alta. L’occupazione di Kherson consente alla Russia di fornire acqua dolce alla Crimea occupata ed è essenziale per il ponte terrestre che collega la penisola al confine russo attraverso Berdyansk e Mariupol nel sud-est dell’Ucraina.

La regione di Kherson è anche un trampolino di lancio per ulteriori anticipati progressi russi lungo la costa del Mar Nero verso Odessa. Ciò consentirebbe al Cremlino di isolare l’Ucraina dal mare e contrastare i piani per rompere l’attuale blocco navale russo dei porti ucraini del Mar Nero. Il dominio russo sulla costa sud-orientale dell’Ucraina, che si estende dalla Crimea al confine russo, ha già permesso a Mosca di trasformare il Mar d’Azov in un lago russo. Bloccare completamente l’accesso dell’Ucraina al Mar Nero infliggerebbe un colpo letale all’economia ucraina pesantemente incardinata sull’esportazione e lascerebbe il Paese con poca scelta se non quella di accettare la pace alle condizioni di Mosca.

Oltre alla sua importanza strategica, l’Ucraina meridionale ha anche un grande valore simbolico per la Russia. Dalla presa della Crimea e dallo scoppio delle ostilità con l’Ucraina nella primavera del 2014, i funzionari del Cremlino e i nazionalisti russi hanno resuscitato il termine zarista semidimenticato ‘Novorossiya’ (‘Nuova Russia’) per descrivere le regioni dell’Ucraina orientale e meridionale che cercano di annettere. Putin ha ripetutamente accusato i primi leader bolscevichi di aver concesso erroneamente all’Ucraina sovietica queste regioni meridionali, sostenendo che l’intera area è in realtà ‘l’antica terra russa’.

È probabile che le imminenti battaglie nell’Ucraina meridionale saranno le più grandi e sanguinose della guerra. L’Ucraina dovrà affrontare truppe russe che occupano posizioni difensive ben preparate, che beneficiano anche dei vantaggi logistici del supporto aereo e del rifornimento dalla vicina Crimea occupata dalla Russia.

Per avere successo, l’esercito ucraino dovrà ottenere una sorta di respiro nell’Ucraina orientale che gli consentirà di concentrarsi nel sud. Un altro fattore cruciale sarà la consegna tempestiva di armi pesanti dai partner internazionali dell’Ucraina, tra cui artiglieria a lungo raggio, droni d’attacco e sistemi a lancio multiplo (MLRS). Anche l’intelligence occidentale sarà vitale poiché l’Ucraina cercherà di ripetere i successi ottenuti durante il primo mese di guerra. Dietro le linee del fronte, i partigiani ucraini e le unità delle forze speciali avranno un ruolo significativo da svolgere interrompendo i movimenti militari russi, distruggendo infrastrutture vitali e rimuovendo collaboratori.

Mentre sarebbe sciocco lanciarsi in un’offensiva così fondamentale per il più ampio sforzo bellico come la liberazione dell’Ucraina meridionale, sarebbe anche pericoloso aspettare troppo a lungo. La Russia ha chiaramente fretta di annettere la regione. Molti osservatori si aspettano che Mosca spinga per l’annessione nei prossimi mesi, possibile insieme a sforzi paralleli nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale. Ciò sarà probabilmente accompagnato da ulteriori violazioni dei diritti umani poiché il Cremlino cerca di rafforzare la sua posizione e mettere a tacere qualsiasi opposizione locale.

A meno che la Russia non sia costretta a ritirarsi dall’Ucraina meridionale, tutti gli sforzi per mediare una pace negoziata si riveleranno inutili e porteranno semplicemente a una pausa prima del prossimo round di ostilità. La regione è semplicemente troppo importante e non può essere lasciata sotto il controllo del Cremlino. Detiene la chiave dei sogni di Putin di un nuovo impero russo ed è allo stesso tempo essenziale per la continuità dell’esistenza dell’Ucraina come stato indipendente.

Se le forze ucraine riusciranno a porre fine all’occupazione russa del sud, salveranno il loro stesso Paese infliggendo un colpo potenzialmente fatale all’agenda espansionistica di Mosca. Questo sarebbe atteso da tempo. Più di tre decenni dopo il crollo dell’URSS, la Russia di Putin rimane una potenza imperialistica impenitente. È giunto il momento di gettare queste ambizioni imperiali sul mucchio di cenere della storia.

La versione originale di questo intervento è qui.