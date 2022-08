L’Unione Europea è apparsa sulla scena del Caucaso meridionale all’inizio degli anni ’90. L’UE lanciò il programma TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (CIS)) nel 1991 per sostenere il processo di riforma economica e sviluppo nei Paesi della CSI e per sostenere la loro integrazione nell’economia mondiale. In questo contesto, nell’ambito del programma TACIS sono stati avviati TRACECA (corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia) e INOGATE (trasporto interstatale di petrolio e gas verso l’Europa)[1].

TRACECA, lanciato nel 1993, mira a facilitare l’accesso dei Paesi ai mercati mondiali sviluppando un corridoio di trasporto e transito. Il progetto TRACECA ha fornito un’alternativa alla tradizionale e ampiamente utilizzata rotta di Mosca e quindi ha avuto un’importanza strategica nel presentare una rotta di trasporto alternativa verso l’Europa [2]. Inoltre, è stato raggiunto l’accordo per il trasporto di materiale pesante attraverso la rotta TRACECA ed è stato sottolineato che questo corridoio era il percorso più breve, veloce ed economico dall’Asia all’Europa. Nel 1996 sono iniziate le relazioni formali con l’Unione Europea (UE) con la firma dell’Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l’UE e l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia. Questo accordo è entrato in vigore nel 1999 e ha segnato l’inizio di una relazione principalmente positiva tra i paesi del Caucaso meridionale e l’UE, con entrambe le parti che hanno beneficiato delle relazioni [3]. Nel 1999 è stato firmato un accordo quadro sullo sviluppo di reti di trasporto di idrocarburi tra il bacino del Caspio e l’Europa attraverso la regione del Mar Nero. Attraverso questi programmi di assistenza, la Commissione è stata in grado di facilitare la costruzione di ferrovie, reti stradali, oleodotti e gasdotti e il rafforzamento delle riforme istituzionali, amministrative e giudiziarie che hanno consentito ad Armenia, Azerbaigian e Georgia di aderire al Consiglio d’Europa [4].

Nel febbraio 2001, la presidenza svedese ha deciso di inviare la missione dell’UE ad alto livello nella regione, per avviare le discussioni sul passaggio a una politica dell’UE più efficace nel Caucaso meridionale [5]. Nel marzo 2003 la Commissione europea ha pubblicato la sua Comunicazione “Europa allargata – Vicinato: un nuovo quadro per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali” [6]. L’UE, che nel marzo 2003 ha escluso gli Stati del Caucaso meridionale dal vicinato dell’Europa allargata, ha affermato, poco dopo questa data, nel giugno 2003, che questi Stati dovrebbero essere considerati all’interno del vicinato dell’UE nel progetto di strategia intitolato “Un’Europa sicura in un mondo migliore [7].

Nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha deciso di includere l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia nella politica europea di vicinato (PEV) [8]. L’obiettivo della politica europea di vicinato è condividere i benefici dell’allargamento dell’UE del 2004 con i Paesi vicini: stabilità, sicurezza e benessere in un modo diverso dall’adesione all’UE. L’ENP si basava sull’impegno a favore dei valori condivisi di democrazia, stato di diritto, buon governo e rispetto dei diritti umani e dei principi dell’economia di mercato [9]. L’UE allargata aveva nuovi confini. Questi nuovi confini hanno anche portato immediatezza al pensiero dell’UE sugli Stati alla sua periferia e sulle politiche adottate in risposta alle minacce potenziali ed effettive che emergono da queste regioni [10].

Inoltre, nel 2007 è stata introdotta la Sinergia del Mar Nero, progettata per rafforzare le relazioni economiche e commerciali regionali tra i paesi del Mar Nero. Tuttavia, il progetto ha un significato più ampio, mentre l’esistenza dei conflitti ha ostacolato la realizzazione dei programmi avviati dall’UE [11].

Il ‘Partenariato orientale’ per il Caucaso meridionale

La politica estera dell’UE nel Caucaso meridionale è condotta principalmente attraverso il quadro regionale del partenariato orientale (EaP), che comprende i sei Paesi dell’ex Unione Sovietica di Bielorussia, Ucraina e Moldova nell’Europa orientale, nonché Georgia, Armenia e Azerbaigian nel Caucaso meridionale [12]. Il programma di partenariato orientale (EaP) nell’ambito della politica di vicinato dell’UE è concepito per creare stabilità, prosperità e buon governo nei paesi alla periferia dell’Europa. Dal 2009, il partenariato orientale ha offerto nuove opportunità ai Paesi del Caucaso meridionale per sviluppare le loro relazioni con l’UE. Armenia, Azerbaigian e Georgia hanno diverse priorità di politica estera e processi di riforma interna, pertanto hanno aspettative diverse nei confronti dell’UE.

Negli ultimi anni, l’atteggiamento della Georgia nei confronti dell’UE è cambiato a causa degli sviluppi sia regionali che interni. Durante i primi anni della presidenza Saakashvili (tra il 2004 e il 2013), l’integrazione con l’UE non era una priorità fondamentale; invece, l’adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) lo era [13]. Il conflitto del 2008 con la Russia – che ha provocato la perdita di fatto dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, ponendo al contempo fine alle speranze di adesione alla NATO nel breve periodo – ha segnato una svolta [14]. Per la Georgia, il partenariato orientale dell’UE presenta due gravi carenze. In primo luogo, non offre alcuna prospettiva di adesione e il riconoscimento della Georgia come “paese dell’Europa orientale nell’accordo di associazione del 2014 è di scarsa consolazione”. In secondo luogo, il partenariato orientale non offre nulla per affrontare i problemi di sicurezza immediati della Georgia. Ad esempio, il “Trattato sull’alleanza e il partenariato strategico” del novembre 2014 tra Russia e Abkhazia ha suscitato sospetti e preoccupazione a Tbilisi [15], ma l’UE non ha potuto fare altro che ribadire il proprio sostegno all’integrità territoriale della Georgia.

Mentre l’Armenia ha scelto di aderire all’Unione economica eurasiatica (EAEU) a guida russa, Yerevan ha accolto con favore l’offerta rafforzata dell’UE nell’ambito del EaP [16]. Il conflitto del 2008 in Georgia e il fallito riavvicinamento con la Turchia hanno reso il paese più vulnerabile e il paese aveva bisogno di urgenza per una maggiore modernizzazione economica. Nonostante l’adesione all’EAEU, le autorità armene hanno cercato di preservare il più possibile i legami con l’UE. Sebbene l’adesione all’EAEU e una Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) si escludano a vicenda, l’Armenia desiderava concludere un accordo che riflettesse il miglioramento delle relazioni con l’UE – perfettamente, un accordo di associazione (AA) senza una componente commerciale [17]. Tuttavia, è improbabile che ciò venga facilmente accettato dall’UE, dal momento che l’inversione di marcia di Yerevan nel 2013 ha generato delusione e sfiducia a Bruxelles [18].

L’Azerbaigian sembrava aperto ad alcune riforme ispirate da Bruxelles e gareggiava con Yerevan per ottenere voti migliori nei rapporti annuali dell’UE. Guardando l’approccio dell’UE; in primo luogo, l’UE è meno preoccupata per gli sviluppi in un paese che non è un vicino diretto e non ha alcun desiderio di adesione. In secondo luogo, l’UE vede l’Azerbaigian come un’alternativa alla Russia per le forniture di gas. Infine, il paese è un partner interessante dell’UE dal punto di vista geostrategico [19]. Come il vicino Iran, ma moderato e laico, ed è etnicamente e linguisticamente vicino alla Turchia (membro della NATO).

A dicembre 2019, l’8a Assemblea Parlamentare di Euronest ha approvato una risoluzione sulla creazione di un nuovo strumento noto come “Strategia Trio Plus 2030”. La strategia prevede la creazione di una “nuova generazione di istituzioni e politiche, scambi sostenibili e accordi di stabilizzazione”, complementare al PO. Il trio comprende gli Stati del partenariato orientale di Georgia, Ucraina e Moldova e cerca di rafforzare le loro riforme in materia di stato di diritto e democrazia e di andare molto oltre nella loro integrazione con l’UE nel prossimo decennio [20]. La strategia ha anche raccomandato un “formato strategico più completo e ampliato Trio + 1” che includa l’Armenia” [21]. Di conseguenza, la Georgia ha le relazioni più solide con l’UE e ha firmato un accordo di associazione bilaterale (AA), che include una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) e la liberalizzazione dei visti. L’Armenia ha firmato un accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l’UE, un accordo meno integrativo che riconosce l’appartenenza dell’Armenia all’Unione economica eurasiatica (EAEU) a guida russa. L’Azerbaigian non cerca un’integrazione politica significativamente più stretta con l’UE e il sostegno viene fornito attraverso piani d’azione.

Ultimi sviluppi…

Proposta di adesione all’Unione Europea con la Georgia

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nel 2014 in cui si afferma che “ai sensi dell’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea, Georgia, Moldova e Ucraina, così come qualsiasi altro Paese europeo, hanno una prospettiva europea e possono presentare domanda di adesione all’UE nel rispetto dei principi di democrazia, rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, diritti delle minoranze e garanzia dello stato dei diritti”. [22] I georgiani hanno accolto con favore l’adesione, con il 77% della popolazione che approva l’obiettivo del governo di entrare nell’UE e solo l’11% si oppone. [23]

Il Ministero degli Affari Esteri della Georgia ha presentato un piano d’azione per ottenere l’adesione all’Unione Europea. La commissione ha ricevuto informazioni sull’attuazione dell’accordo di associazione Georgia-UE e sul piano d’azione nazionale per l’attuazione dell’agenda di associazione. La Commissione europea ha elogiato le riforme del governo georgiano volte all’attuazione dell’accordo di associazione. [24]

La Georgia aveva in programma di presentare domanda di adesione all’UE nel 2024, dopo ulteriori riforme. Durante la guerra russo-ucraina del 2022, questo è stato accelerato al 3 marzo 2022. [25] L’11 aprile, la Georgia ha ricevuto il questionario sull’adesione all’UE da compilare e rispedire per la revisione a maggio. [26] Il 17 giugno 2022, la Commissione europea ha raccomandato alla Georgia di la prospettiva di diventare un membro dell’Unione Europea, ma ha rinviato la raccomandazione che gli fosse conferito lo status di candidato fino al soddisfacimento di determinate condizioni. [27] Il 23 giugno 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che chiedeva l’immediata concessione dello status di candidato per l’adesione a l’Unione europea all’Ucraina e alla Moldova [28] di concedere alla Georgia lo status di candidato all’adesione all’Unione europea dopo una serie di riforme raccomandate. [29] L’UE ha chiesto alla Georgia di completare le riforme economiche che comprendano maggiori investimenti nell’istruzione, nella generazione di energia rinnovabile e nei trasporti e ha chiesto riforme politiche, compresa una riduzione della polarizzazione politica, riforme elettorali, riforma giudiziaria, istituzioni anticorruzione più forti, attua zione della “de-oligarchia”, ridurre la criminalità organizzata, proteggere i giornalisti dalle interferenze del governo e dalle minacce criminali, proteggere i gruppi vulnerabili dalle violazioni criminali dei diritti umani, migliorare la parità di genere, ridurre la violenza contro le donne, aumentare l’influenza decisionale della società civile e rendere la difesa pubblica più indipendente. [30]

Area dell’aviazione comune con l’Armenia

L’Armenia è membro della Conferenza europea dell’aviazione civile (EUROCONTROL) e partner dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Dopo la firma del nuovo accordo di partenariato Armenia-UE nel febbraio 2017, l’Armenia ha avviato i negoziati per aderire allo Spazio aereo comune europeo. Durante il primo round di colloqui, il capo del dipartimento dell’aviazione civile dell’Armenia ha affermato che l’Armenia attribuisce grande importanza all’adesione all’area dell’aviazione comune e che ciò consentirà alle compagnie aeree armene ed europee di potenziare ulteriormente le proprie attività e consentire a più compagnie aeree europee di volare in Armenia. [31] La delegazione dell’UE a Yerevan ha affermato che l’accordo consentirà all’Armenia di avere un collegamento più forte con l’Europa e il mondo esterno e aprirà nuove rotte di viaggio riducendo al contempo i costi di viaggio per i passeggeri. Una volta finalizzato l’accordo, le compagnie aeree avranno l’opportunità di operare nuove rotte senza alcuna limitazione e godere di pari opportunità di servire un mercato con una popolazione di 500 milioni di abitanti. [32]

Il 15 novembre 2021 l’Armenia e l’UE hanno concluso i negoziati sull’accordo sullo spazio aereo comune. I vantaggi dell’accordo includevano nuove opportunità di trasporto aereo, collegamenti più diretti e vantaggi economici per entrambe le parti. Tutte le compagnie aeree dell’UE possono operare voli diretti da qualsiasi parte dell’UE verso qualsiasi aeroporto dell’Armenia e viceversa per le compagnie aeree armene. Tutte le limitazioni e le restrizioni sui voli tra l’Armenia e l’UE sono state rimosse. Con l’accordo, l’Armenia dovrebbe allineare ulteriormente la propria legislazione alle norme e agli standard dell’UE in materia di aviazione. [33]

Crisi energetica: Azerbaigian, partner energetico dell’Europa

L’Azerbaigian è uno dei principali fornitori di petrolio e gas naturale dell’Unione Europea e ci sono molte iniziative energetiche congiunte tra le due parti.

L’Azerbaigian invia gas naturale tramite il TAP al mercato europeo dal 31 dicembre 2020. TAP fa parte del mega gasdotto Southern Gas Corridor (SGC), progettato e costruito per aumentare e diversificare le forniture energetiche europee portando il naturale del Caspio gas per l’Europa per la prima volta. [34] TAP, il segmento finale del corridoio, parte dal confine turco-greco e percorre rotte di 773 chilometri a terra e 105 chilometri in mare aperto, attraversando la Grecia e l’Albania verso la sua destinazione finale in Italia.

L’SGC a tre segmenti attraversa sette paesi e sei sistemi di regolamentazione, collega 11 diversi investitori e fornisce 12 diversi acquirenti di gas, principalmente in Europa. Il mega gasdotto lungo 3.500 chilometri rafforza la sicurezza energetica europea, diversificando le sue forniture energetiche e aumentando gli sforzi di decarbonizzazione fornendo un flusso ininterrotto di gas azerbaigiano. Il Southern Gas Corridor, definito come uno dei gasdotti più complessi e costosi al mondo costruiti fino ad oggi, è una rotta energetica unica che trasporta il gas naturale dalle riserve del Mar Caspio direttamente al mercato europeo. La principale fonte di gas naturale per l’SGC è il giacimento Shah Deniz offshore dell’Azerbaigian, con una stima di 1,2 trilioni di metri cubi di riserve accertate. [35]

I paesi dell’Unione Europea stanno attraversando una grave crisi del gas nel mezzo dell’escalation di un conflitto economico tra l’Occidente e la Russia, il più grande fornitore di gas naturale in Europa. Tuttavia, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio del 2022, le forniture sono diminuite a causa delle sanzioni economiche dell’Occidente contro Mosca. L’operatore energetico statale russo Gazprom ha interrotto le esportazioni di gas in Polonia e Bulgaria poiché ha chiesto che i pagamenti fossero effettuati in rubli russi. Le escalation con la Russia hanno spinto i leader dell’UE a cercare forniture alternative per colmare il divario lasciato dopo la diminuzione delle importazioni dalla Russia. Sebbene l’Azerbaigian non sia in grado di competere con le forniture russe, dato il volume del suo trasporto annuale, Baku è in una buona posizione per aiutare l’UE a risolvere la crisi del gas. [36]

Attualmente, il mercato europeo rappresenta la quota maggiore delle esportazioni giornaliere di gas dall’Azerbaigian. Nel primo trimestre del 2022, 2,6 miliardi di metri cubi di gas azero hanno raggiunto i mercati europei. [37]

Conclusione: la regione del Caucaso meridionale, con i suoi collegamenti con l’Asia centrale e le regioni ricche di energia, è di particolare interesse per l’Unione europea. Inoltre, la regione del Caucaso meridionale è un ponte tra l’Europa e l’Asia.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il sostegno delle potenze globali e regionali è stato importante per lo sviluppo dei Paesi del Caucaso meridionale appena indipendenti. Negli anni ’90 l’Unione Europea ha preferito realizzare progetti e programmi volti allo sviluppo economico e sociale dei paesi della regione. Tali programmi hanno fornito un contributo significativo allo sviluppo delle infrastrutture dei tre paesi del Caucaso meridionale. Con la politica di vicinato dell’Unione europea, anche l’approccio alla regione del Caucaso meridionale è cambiato e l’Unione europea ha iniziato a offrire sostegno politico e lo sviluppo della società civile. Certamente, il programma del partenariato orientale ha incoraggiato l’approfondimento di questo sostegno. Sebbene il programma del partenariato orientale non sia riuscito a raggiungere pienamente i suoi obiettivi, il programma ha offerto opportunità per una cooperazione multiforme con i tre Paesi del Caucaso meridionale – Armenia, Azerbaigian e Georgia e ha contribuito alla cooperazione bilaterale con l’Unione europea.

Secondo la sua agenda, l’Unione Europea ha approvato il via libera per gli sforzi della Georgia per entrare nell’Unione, ha firmato una nuova cooperazione nel campo dell’aviazione con l’Armenia e ha formalizzato l’uso a lungo termine dell’energia alternativa dell’Azerbaigian dopo le difficili relazioni con la Russia .

