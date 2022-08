Tra il 1976 e il 1978, una campagna extragiudiziale di repressione violenta è stata condotta dalle dittature sudamericane contro dissidenti politici ed esiliati che si sono espressi contro la repressione interna e il governo militare.

Operazione Condor, come era nota questa campagna, da allora ha ispirato numerosi romanzi, opere teatrali e mostre, per non parlare di una prossima serie HBO. Quest’ultimo, tratto da ‘Le ceneri del condor‘, romanzo del 2014 dello scrittore uruguaiano Fernando Butazzoni, racconta la storia di un giovane i cui genitori sono fuggiti dall’Uruguay durante la dittatura militare.

Nel 1992, un deposito di circa 700.000 documenti è stato scoperto in una stazione di Polizia ad Asunción, in Paraguay. Soprannominati gli Archivi del Terrore, questi giornali hanno registrato in modo completo le attività della polizia segreta paraguaiana dagli anni ’70.

Questi documenti hanno registrato in modo completo le attività della polizia segreta paraguaiana durante la dittatura del generale Alfredo Stroessner (1954-1989). Da allora, studiosi e giornalisti, in Cile, Argentina e Stati Uniti, hanno indagato su questa rete terroristica transnazionale.

Tra il 2017 e il 2020 ho compilato il primo databasesulle violazioni dei diritti umani in Sud America. Ho registrato almeno 805 vittime di rapimenti, torture, violenze sessuali, furti di bambini nonché esecuzioni extragiudiziali e sparizioni, avvenuti tra il 1969 e il 1981.

Come spiego nel mio nuovo libro, ‘The Condor Trials‘, una nuova causa intentata contro l’ufficiale di marina italo-uruguaiano Jorge N Troccoli, costituisce la 48a indagine penale su questi anni di terrore, dagli anni ’70. La prima udienza si è tenuta a Roma il 14 luglio 2022. Troccoli è accusato degli omicidi degli anni ’70 di due italo-argentini e un cittadino uruguaiano.

La mia ricerca ha dimostrato che la maggior parte delle vittime di Condor (48%) erano cittadini uruguaiani. L’Argentina è stata il teatro chiave delle operazioni con il 69% di tutte le vittime prese di mira. Inoltre, gli obiettivi primari erano attivisti politici (40%), seguiti da membri di gruppi di guerriglia (36%).

La ricerca colloca normalmente gli inizi di Condor nel 1974-1975. La mia ricerca, tuttavia, ha mostrato che già nel 1969 i rifugiati brasiliani in Uruguay, Argentina e Cile sono stati presi di mira e, in molti casi, uccisi.

Nel contesto geopolitico della guerra fredda, negli Stati Uniti è stata formulata la dottrina della sicurezza nazionale, fondata sull’idea che il raggiungimento della sicurezza nazionale ha la meglio su tutte le altre preoccupazioni del governo. I vertici militari del Sud America si sono ispirati a questa dottrina per strappare il controllo dei propri governi civili.

Il colpo di Stato del 1954 in Paraguay, che vide il governo del Presidente Federico Chávez rovesciato dall’esercito, fu il primo. Seguirono Putsches in Brasile (1964), Bolivia (1971), Uruguay, Cile (1973) e Argentina (1976).

Le dittature militari così instaurate reprimevanobrutalmente ogni forma di opposizione politica. Migliaia di arresti illegali sono stati effettuati. La tortura e la violenza sessuale erano prevalenti. Sono state commesse sparizioni, furti di bambinied esecuzioni extragiudiziali.

La violenza ha visto i cittadini di tutto il Sud America fuggire dai loro Paesi d’origine.

I brasiliani hanno cercato rifugio sicuro in Uruguay e Cile dal 1968, quando la repressione interna in Brasile si è intensificata. Sono stati i primi ad essere presi di mira.

All’inizio del 1974, migliaia di brasiliani, boliviani, cileni, paraguaiani e uruguaiani vivevano in Argentina. Attivi nel denunciare i crimini contro l’umanità commessi nella regione, sono stati oggetto di accese critiche da parte delle rispettive dittature.

Il 25 novembre 1975, rappresentanti delle forze di sicurezza di Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay furono invitati dal capo della polizia segreta cilena a una riunione di lavoro dell’intelligence nazionale a Santiago, in Cile.Nasce l’operazione Condor.

Il sistema Condor era composto da quattro elementi. In primo luogo, il sistema di comunicazione segreto Condortel consentiva ai membri di condividere informazioni. In secondo luogo, Condoreje, un ufficio di comando avanzato, con sede a Buenos Aires, ha supervisionato le operazioni sul campo, in particolare in Argentina. Terzo, una banca dati a Santiago, in Cile, ha centralizzato le informazioni di intelligence condivise. E quattro, l’unità segreta Teseo aveva il compito di effettuare attacchi contro obiettivi di sinistra in Europa.



Un gruppo di cercatori di giustizia -sopravvissuti, parenti delle vittime, attivisti, professionisti legali e giornalisti- si dedica da tempo a portare alla luce queste violazioni dei diritti umani. Molti di questi attivisti sono donne: le madri, le nonne, le mogli, le sorelle e le figlie le cui vite sono state direttamente influenzate da Condor. Come mi hanno detto i pubblici ministeri argentini, questi cercatori di giustizia «hanno assolutamente galvanizzato tutte le indagini avvenute: senza di loro non sarebbe successo nulla».

Il giornalista americano Jack Anderson ha usato per la prima volta il termine ‘Condor’ nell’agosto del 1979, in un articolo sul ‘Washington Post‘. Tuttavia, già nel 1976, il giornalista uruguaiano Enrique Rodriguez Larreta e l’ex attivista sindacale Washington Perez hanno testimoniato ad Amnesty International e alla Commissione interamericana per i diritti umani sulle prove subite a Buenos Aires e Montevideo.

Le elezioni generali argentine del 1983 salutarono il graduale ritorno della democrazia e del governo costituzionale in Sud America. Brasile e Uruguay hanno seguito l’esempio nel 1985, poi il Paraguay nel 1989 e il Cile nel 1990.

In Paesi tra cui Cile e Brasile, il regime uscente ha cercato di garantire la propria impunità con nuove leggi di amnistia. In altri, tra cui Argentina e Uruguay , i parlamenti di nuova democrazia miravano a impedire il ritorno del governo militare con leggi simili. Di conseguenza, tutte le indagini penali sulle atrocità passate sono state archiviate.

Nonostante queste battute d’arresto, dalla fine degli anni ’70 sono state condotte numerose indagini penali sulle atrocità di Condor. In trenta di questi casi gli imputati sono stati condannati, quattro processi sono attualmente in corso, tre sono stati archiviati e 11 sono in fase preliminare.

Ad oggi, 112 funzionari militari e civili sudamericani, inclusi ex dittatori e ministri del governo, sono stati assicurati alla giustizia. Questo molto probabilmente rappresenta solo una frazione dei colpevoli. Sebbene non ci sia una stima ufficiale del numero totale di autori, è probabile che sia nell’ordine delle migliaia.

Questo processo è importante per le vittime, le loro famiglie e le società più ampie che hanno sofferto in passato. È anche fondamentale per impedire che tali atrocità vengano perpetrate in futuro.

Inoltre, la repressione transnazionale degli esiliati e dei dissidenti rimane una questione urgente in tutto il mondo. Secondo il thinktank statunitense Freedom House, solo nel 2021 si sono verificati 85 incidenti di questo tipo. La giustizia per l’operazione Condor si pone, quindi, come un chiaro avvertimento per gli Stati autoritari oggi.