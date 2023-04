Sub-imperialismo e multipolarità: il dilemma del Brasile

Nelle vene aperte dell’America Latina Eduardo Galeano ha descritto una guerra genocida di cambio di regime del 1870 condotta in Paraguay da una Triplice Alleanza dei suoi vicini, Argentina, Uruguay e Brasile, per conto dell’imperialismo britannico. L’obiettivo, il presidente nazionalista Solano Lopez, è morto in battaglia. Il paese ha perso 56.000 miglia quadrate di territorio. La popolazione del Paraguay è stata ridotta dell’83,3%.

Alla fine, Galeano ha scritto: “Il Brasile aveva svolto il ruolo che gli inglesi gli avevano assegnato”. Prima dell’intervento, “il Paraguay aveva telegrafi, una ferrovia e numerose fabbriche che producevano materiali da costruzione, tessuti, biancheria, poncho, carta e inchiostro, stoviglie e polvere da sparo … la fonderia di Ibycui produceva pistole, mortai e munizioni di tutti i calibri … l’acciaio l’industria… apparteneva allo stato. Il paese aveva una flotta mercantile… lo stato praticamente monopolizzava il commercio estero; forniva yerba mate e tabacco alla parte meridionale del continente ed esportava legni pregiati in Europa… Con una moneta forte e stabile, il Paraguay era abbastanza ricco da realizzare grandi opere pubbliche senza ricorrere a capitali stranieri… Lavori di irrigazione, dighe e canali, e nuovi ponti e strade contribuirono sostanzialmente ad aumentare la produzione agricola.

Dopo la guerra: “a scomparire non solo la popolazione e grandi porzioni di territorio, ma dazi doganali, fonderie, fiumi chiusi al libero scambio, all’indipendenza economica… Tutto è stato saccheggiato e tutto è stato venduto: terre e foreste, miniere, yerba fattorie, edifici scolastici.

Riassumendo tutto questo, Galeano ha scritto: “Il Paraguay ha il doppio fardello dell’imperialismo e del subimperialismo”.

“Il subimperialismo”, ha continuato Galeano, “ha mille facce”. I soldati paraguaiani si unirono a un intervento contro la Repubblica Dominicana nel 1965, sotto il comando di un generale brasiliano, Panasco Alvim. Il Paraguay “ha dato al Brasile una concessione petrolifera sul suo territorio, ma la distribuzione di carburante e il business petrolchimico [era] nelle mani degli Stati Uniti”. Gli Stati Uniti controllavano anche l’università, l’esercito e anche il mercato nero, di cui Galeano scriveva: “Attraverso canali aperti di contrabbando, i prodotti industriali brasiliani invadono il mercato paraguaiano, ma le fabbriche di San Paolo che li producono appartengono da allora a corporazioni statunitensi la valanga denazionalizzante degli ultimi anni”.

Elaborando la funzione sub-imperiale del Brasile dal 1964, Galeano ha scritto: “Una cricca militare molto influente raffigura il paese come il grande amministratore degli interessi statunitensi nella regione, e invita il Brasile a diventare lo stesso tipo di capo del sud come il [ US] è sopra il Brasile stesso.

Ruy Mauro Marini analizza il fenomeno

Non è forse un caso che la massima autorità scientifica sul subimperialismo sia lo studioso brasiliano Ruy Mauro Marini. L’articolo di Mauro del 1977 fu pubblicato poco dopo il libro di Galeano. Per comprendere “l’accumulazione capitalistica globale e il subimperialismo” è necessario un retroscena della teoria dell’imperialismo esposta da Lenin, e libri più recenti come The Wealth of Some Nations di Zak Cope e Patnaik e A Theory of Imperialism di Patnaik insegnano la teoria in modo eloquente.

I concetti chiave sono lo scambio ineguale e il trasferimento di valore , processi magici attraverso i quali i paesi ricchi scambiano piccole quantità di lavoro con maggiori quantità di lavoro dai paesi poveri. I meccanismi sono molti: regimi di brevetti, controllo corporativo occidentale delle risorse del Sud del mondo, denominazione del petrolio e di altre merci in dollari USA, termini di prestito del FMI e delle banche occidentali e pacchetti di salvataggio draconiani, vendite di armi occidentali e programmi di addestramento militare, tutti supportati da la minaccia di sanzioni, colpi di stato, invasioni e “rivoluzioni colorate”, che si verificano abbastanza frequentemente da ricordare ai governi del Sud del mondo di restare in linea.

In Imperialismo , Lenin descrisse la pressione sui paesi ricchi affinché “diventassero imperialisti”: i vincitori nel mercato interno occidentale invariabilmente si consolidano e tendono al monopolio; questi vincitori sono invariabilmente coordinati sempre più attraverso banche e interessi finanziari; lanciare nuovi investimenti in un mercato maturo porta rendimenti inferiori a quelli che possono ottenere in quelli appena aperti, quindi i finanzieri cercano colonie per ottenere rendimenti elevati sulle loro crescenti pile di capitale; le colonie affrontano anche i loro interessi in manodopera e materie prime a buon mercato (o idealmente, gratis, attraverso il furto).

Mauro mostra come questa dinamica possa portare al sub-imperialismo se il contesto è giusto. Il subimperialismo, scrive, è «la forma assunta dall’economia dipendente quando raggiunge lo stadio del monopolio e del capitale finanziario» e ha due componenti fondamentali.

La prima è una politica espansionistica “relativamente autonoma” che funziona sotto l’ombrello generale dell’egemonia statunitense.

La seconda è quella che Mauro chiama una composizione organica “media” del capitale. Per spiegare questo concetto basterà un paragone esemplificativo: un’economia con un’elevata composizione organica del capitale è quella in cui i lavoratori utilizzano macchinari avanzati e costosi che a loro volta richiedono molto lavoro per essere prodotti (la parola “composizione” si riferisce a quanto la cosiddetta Il “lavoro morto” è andato nelle macchine su cui ora lavora il “lavoro vivo”. Questi sono i lavoratori nei laboratori del vuoto che producono chip informatici con precisione nanometrica. Un’economia con una bassa composizione organica del capitale è quella in cui i lavoratori lavorano con le mani o con semplici attrezzi, tagliando la canna da zucchero con i machete come braccianti a giornata. Il loro lavoro è chiamato “non qualificato” e il loro salario è proporzionalmente più basso.

Nel 1977, Mauro sosteneva che in America Latina solo il Brasile aveva sia la composizione organica media sia la politica espansionistica relativamente autonoma. Ma che dire di oggi? E per quanto riguarda le altre regioni?

Generalizzare il concetto

Ci sono sub-imperialisti nell’Asia meridionale? Il Pakistan esercita le sue ambizioni in Afghanistan sotto l’egemonia statunitense. Imran Khan è stato rovesciato con un colpo di stato per aver ritirato il sostegno all’occupazione statunitense dell’Afghanistan; i suoi successori hanno lavorato duramente per dimostrare la loro subordinazione all’egemone. L’India si immischia negli affari dei suoi piccoli vicini come il Bhutan e lo fa sotto l’egemonia statunitense; Le società occidentali hanno certamente un’impronta immensa sia in India che in Pakistan.

In Medio Oriente, l’Arabia Saudita e la Turchia si qualificano come sub-imperialisti sebbene entrambi mostrino come ogni sub-imperialista sia un caso speciale. In Africa, il Sudafrica è stato analizzato come sub-imperialista e il minuscolo Ruanda potrebbe ben qualificarsi come una versione centrafricana.

Chi non si adatta? Nessuno dei partner statunitensi di Five Eyes (Australia, Nuova Zelanda, Canada o Regno Unito) né Giappone, né Israele, poiché sono tutti paesi ad alto reddito con una composizione organica del capitale superiore a quella “media”.

Né la Cina, la Russia o l’Iran si adattano allo stampo sub-imperialista. Possono esercitare l’egemonia – o contestarla – nelle loro regioni, ma non lo fanno sotto l’ombrello dell’egemonia statunitense.

Questo ci riporta al Brasile e ai cambiamenti del mondo a partire dagli scritti di Mauro e Galeano sul subimperialismo.

Sub-imperialismo e multipolarità

Fino a poco tempo fa, l’egemonia unilaterale degli Stati Uniti era il fatto fondamentale degli affari mondiali.

Nessuno può contestare le invasioni statunitensi di Grenada, Panama, Iraq o Haiti o la distruzione della Jugoslavia e della Libia. Ma la Russia e l’Iran hanno contestato il piano degli Stati Uniti per smantellare la Siria nel 2015.

Quando lo Yemen votò contro l’invasione americana dell’Iraq nel 1990, gli fu detto che era “il voto più costoso che avessero mai espresso” e fu punito economicamente. Ma entro il 2022 molti paesi sono rimasti neutrali nella guerra Russia-Ucraina nonostante le richieste occidentali di sostenere l’Ucraina. India e Cina hanno ignorato le richieste occidentali di rifiutarsi di acquistare energia russa, ampliando una serie di opzioni per il commercio di materie prime in valute diverse dal dollaro USA. I paesi africani non hanno bisogno di mendicare le banche commerciali occidentali per i finanziamenti allo sviluppo: possono esaminare le offerte occidentali fianco a fianco con la Belt and Road Initiative cinese. Nel 2023, la Cina ha mediato un accordo di pace che ha ripristinato le relazioni tra Arabia Saudita e Iran.

Questi sviluppi rivelano un cambiamento storico da un ordine mondiale unipolare a uno multipolare. Il mondo è stato sotto l’egemonia anglo-americana unipolare sin dal 1750. C’erano imperi mondiali prima di quello (in particolare spagnolo e portoghese) ma la Cina e l’India avevano ciascuna circa il 25% dell’economia mondiale anche a quel tempo; qualche secolo prima, prima della devastazione delle Americhe, il mondo era ancora più multipolare, anche se molto meno globalizzato.

Se davvero ci stiamo allontanando dal modello storico unipolare, gli attuali sub-imperialisti hanno qualche ripensamento da fare: l’ombrello statunitense non è più quello di una volta.

Sub-imperialismo o multipolarità? Quale strada per il Brasile?

Con Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) tornato nell’ufficio del presidente in Brasile dal 2023, il paese ha dovuto affrontare questo preciso dilemma. Nel suo precedente mandato, Lula ha agito sia come multipolarista che come sub-imperialista. Uno dei primi sostenitori del multipolarismo (prima ancora che arrivasse il momento) attraverso la sua difesa dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) e dell’integrazione latinoamericana, il Brasile di Lula ha svolto anche il ruolo sub-imperiale, guidando il missione delle Nazioni Unite moralmente compromessa e disastrosa per assumere il controllo dell’occupazione statunitense di Haiti. Alcuni degli ufficiali militari che hanno guidato l’occupazione di Haiti hanno contribuito a rovesciare il partito di Lula nel colpo di stato che ha portato alla sua incarcerazione e infine alla distruttiva presidenza di Bolsonaro.

Bolsonaro è stato certamente, simbolicamente sub-imperialista: ha salutato la bandiera Usa e ha sfilato sotto quella israeliana. Ma la maggior parte del suo mandato è stato caratterizzato da una disastrosa risposta al COVID-19, politiche genocide contro i popoli indigeni e una generale incoerenza in politica estera. Bolsonaro ha partecipato a un cambio di regime in Venezuela, ma ha cercato di rimanere fuori dalla guerra Russia-Ucraina.

Lula è tornato in carica in un contesto di movimenti interni di sinistra più deboli ma in un contesto multipolare più forte . Il Brasile di Lula ha votato con l’Occidente nella condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, ma al Brasile è stato detto dai diplomatici russi che la Russia comprendeva il voto.

Ci sono considerazioni economiche al di là della composizione organica del capitale che possono ricacciare i leader del Sud del mondo nelle braccia criminali degli Stati Uniti: la dipendenza dalle esportazioni di risorse naturali e dalle importazioni di cereali sono tendenze difficili da invertire, specialmente in democrazie come il Brasile che sono vulnerabili a colpi di stato o regressione quando la destra torna al potere.

Forse il Brasile sarà l’avanguardia del multipolarismo nelle Americhe, o l’agente sub-imperialista che indebolirà i BRICS dall’interno. Il mondo che cambia include possibilità mai contemplate da Galeano, Mauro o Lenin.