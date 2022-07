La violenta guerra della Russia contro l’Ucraina e le sue conseguenze hanno intensificato quella che era già un’accesa conversazione nei circoli di strategia e difesa degli Stati Uniti sulla probabilità che un tentativo cinese di prendere Taiwan con la forza e su come la strategia statunitense possa scoraggiare al meglio Pechino dal farlo.

La discussione si è concentrata in modo del tutto naturale su ciò che la Cina potrebbe apprendere in merito a un tentativo di sequestro di territorio e alla soppressione del suo popolo; su ciò che Taiwan potrebbe imparare su come e di cosa ha bisogno per contrattaccare, se si arriva a questo; e sull’efficacia della strategia occidentale di cercare di scoraggiare la Russia minacciando di imporre costi economici attraverso sanzioni e altre misure.

Questi argomenti meritano attenzione per evitare un’altra guerra non necessaria. Queste discussioni molto focali, tuttavia, hanno anche oscurato la considerazione della storia decennale di interazione strategica tra la Russia del dopo Guerra Fredda e l’Occidente che ha preceduto l’invasione di febbraio, e ciò potrebbe anche ispirare il pensiero su come prevenire le relazioni attraverso lo Stretto dal trasformarsi in conflitto armato.

In Europa, le percezioni di accerchiamento spesso espresse da Putin sono state costantemente respinte dall’Occidente come non valide. Le sue obiezioni all’espansione della NATO, specialmente in Ucraina, sono state ripetutamente respinte sulla base del rifiuto di qualsiasi cosa che somigliasse anche solo lontanamente a un’affermazione sull’appartenenza all’alleanza. Non è giustificato suggerire che tra le ragioni di Putin per lanciare la sua guerra in Ucraina c’era il suo riconoscimento che l’Occidente era immobile su queste questioni. Allo stesso modo, non è accomodante suggerire che la domanda più importante che la strategia di sicurezza statunitense deve affrontare in Asia orientale sia se e come affronterà le obiezioni della Cina alla politica statunitense nei confronti di Taiwan.

L’intensità con cui la Cina considera il suo interesse per Taiwan e la gravità della sua intenzione di vincolare gli Stati Uniti a un coinvolgimento limitato nelle relazioni attraverso lo Stretto sono da tempo evidenti. Come stabilito nella loro politica della Cina unica, la posizione degli Stati Uniti per cinque decenni è stata quella di creare disincentivi alla Cina per agire con la forza o per Taiwan a dichiarare l’indipendenza, essenzialmente sottoscrivendo una risoluzione bilaterale alla controversia che si ottiene con mezzi diversi da violenza.

La Cina è stata meticolosa nel monitorare il comportamento degli Stati Uniti per verificarne la coerenza con i tre comunicati – affermazioni fondanti della politica della Cina unica che limita la portata delle attività diplomatiche e militari accettabili tra gli Stati Uniti e Taiwan – e scrupolosamente evidenziando ogni azione o arma degli Stati Uniti vendita che ritiene costituisca una trasgressione.

Tra le voci recenti in quell’elenco c’erano la vendita di caccia F-16, le visite a Taipei di alti funzionari statunitensi e il transito di gruppi d’attacco di portaerei statunitensi attraverso il Mar Cinese Meridionale. Il punto di vista di Washington è che la frequenza e la natura della sua diplomazia, il tipo e il volume dei trasferimenti di armi e delle attività militari sono coerenti con i suoi obblighi, calibrati sullo sviluppo militare della Cina e necessari per rispondere a ciò che vede come l’avventurismo regionale cinese e le provocazioni in lo Stretto. Entrambe le parti, in altre parole, credono che le loro azioni siano giustificate e le loro posizioni giuste.

Nella politica internazionale, tali disaccordi sono arbitrati su uno spettro. Da un lato ci sono risoluzioni diplomatiche pacifiche e dall’altro ci sono guerre, con una vasta via di mezzo in cui sorgono discordie e tensioni e conflitti immediati vengono gestiti ma non risolti. L’orientamento geopolitico dell’Ucraina è stato uno studio in questo mezzo disordinato, con ripetuti casi di dissoluzione delle crisi a breve termine senza una risoluzione dei conflitti a lungo termine. Lo stesso vale per lo status di Taiwan e forse anche in modo ancora più acuto, poiché l’isola è diventata la calamita per l’idea di una competizione USA-Cina per l’ordine globale. Ciò aggiunge una pressione alla relazione triangolare che rende ogni interazione sempre più tesa.

Gli Stati Uniti possono certamente continuare a trafficare nel mezzo e persistere nella loro posizione secondo cui le lamentele della Cina sui comportamenti degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan sono irragionevoli e infondate. L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin, tuttavia, dovrebbe ricordare a Washington che ciò non cambia il fatto che si tratta comunque di lamentele. Così anche dovrebbe infondere umiltà negli Stati Uniti riguardo alla loro capacità di prevedere se, e ancor meno quando, Pechino sceglierà di agire in base a quelle lamentele, o di prevedere il corso di ciò che seguirà.

L’alternativa più desiderabile è che gli Stati Uniti ricordino che Taiwan non è il terreno di prova per la competizione tra grandi potenze e trattino di conseguenza il proprio ruolo nelle relazioni attraverso lo Stretto. Per 50 anni l’attenta e intenzionale adesione ai confini della politica dell’unica Cina ha svolto il lavoro principale per creare e sostenere un equilibrio pacifico, anche se inquieto, all’interno del quale Pechino e Taipei possono esplorare strategie per la riconciliazione.

Operando all’interno di questo vincolo, la Cina finora non è stata in grado di convincere il popolo taiwanese né a capitolare, né che l’unificazione è veramente nel loro interesse. Nessuna risoluzione, quindi, è stata ancora raggiunta, e quindi nemmeno l’interesse prevalente degli Stati Uniti per la pace nello Stretto è cambiato. Per gli Stati Uniti essere disciplinati nell’attuazione della politica della Cina unica, quindi, non è una prova di pacificazione, è un esercizio di pazienza strategica.