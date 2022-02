Studenti: 'quelli della pandemia', giulivi e ignoranti

Evidentemente, Sergio Mattarella non ha avuto un grande successo con il suo discorso di reinsediamento, se si giudica dai comportamenti delle forze politiche e non solo.

Dalla immediata reazione di Matteo Salvini, che ordina ai Ministri di lasciare il Consiglio al solo scopo di mettere in difficoltà Draghi, senza alcuna prospettiva: solo così, per mostrare che c’è e che il Governo non gli va, lo sostiene, ma non gli va, traspare una logica perfetta.

Ma sembra che assai poco abbiamo capito di quel discorso, ma forse di qualunque discorso razionale temo, gli studenti. Uso, in modo generico l’espressione ‘gli studenti’, ma mi riferisco a quelli che sono scesi in piazza per protestare contro gli esami di maturità, anzi, specificamente contro le prove scritte.

Voglio sperare che quegli studenti, siano solo una minoranza marginale, perché le loro richieste, ma specialmente le motivazioni, sono disperanti.

Sorvolo sul fatto che alcuni di essi, abbiano ritenuto utile esprimere il loro parere, anzi, la loro richiesta, con la violenza, così come sorvolo sulla insulsa risposta della Polizia. Non mi importa di sapere se ci fossero, come dicono alcuni, degli ‘infiltrati’. Sta in fatto che, infiltrati o no, se si vuole manifestare lo si deve fare pacificamente e democraticamente e senza violare le leggi o le decisioni dell’Autorità; decisioni magari discutibili, e quindi da contestare ed impugnare, ma con i mezzi della democrazia, non con quelli delle arti marziali. Naturalmente, e questo è un altro elemento negativo, non si saprà mai con chiarezza chi ha usato la violenza per primo, che tipo di violenza, perché, eccetera. La Ministra Luciana Lamorgese, pessima (è l’unica cosa su cui sono d’accordo con Salvini, salvo sul fatto che lui è stato assai peggiore), andrà in Parlamento a spiegare in linguaggio burocratico e con frasi tutte da ridere che cosa è successo: e ne sapremo meno di prima. Al solito.

Così come, al solito, quando accade qualcosa di violento, si parla sempre di infiltrati. Un concetto tutta da approfondire, ma sempre utilizzato quando accadono incidenti, ma che a ben vedere non dice proprio niente. Se per infiltrati si intende delinquenti, non si vede cosa aspetti la Polizia ad arrestarli e a renderli innocui; se no, le leggi che ci stanno a fare? Ma abbiamo già avuto l’esempio di come le leggi siano applicate quando alcuni individui cui era fatto esplicito divieto di partecipare a manifestazioni e che erano perfettamente conosciuti e conoscibili dalle cosiddette forze dell’ordine, hanno partecipato tranquillamente alle manifestazioni, hanno annunciato con gli altoparlanti la loro volontà di aggredire la CGIL, e lo hanno fatto, nella completa distrazione della Polizia. E dunque, sono l’ultimo a stupirmi, ma resta il fatto che non si capisce bene chi siano questi infiltrati (talvolta, al limite, sono chiamati black bloc!, altra comoda scusa per non fare nulla) e come mai si … infiltrino e nessuno se ne accorga. A parte il fatto che se un corteo diventa violento al punto da generare una reazione violenta (benché eccessiva) della Polizia, altro che infiltrati. O sono tutti infiltrati o si deve davvero ritenere che i partecipanti alla manifestazione siano dei cretini tali da seguire le spinte di costoro e partecipare alle violenze.

Ma torniamo alle pretese degli studenti … tranquilli. Che si riducono a una semplice richiesta (all’apparenza, semplice), e cioè di non dover sostenere l’esame scritto, almeno nella seconda prova, alla maturità. Il che, tradotto in un linguaggio più semplice, significa una sola semplicissima cosa: dateci la maturità a prescindere dalla nostra preparazione.

Non so che fine farà questa richiesta, ma, visto il Ministro, non escludo che venga allegramente accolta. Cosa, oltre tutto in sé inutile, perché ormai da tempo gli esami di maturità sono divenuti una farsa sostanziale -al di là del fatto che la farsa è solo la prova della inesistenza della scuola e della scarsezza del personale docente, ma su ciò ora non posso parlare! Dico che probabilmente il Ministro sarà sensibile alla proposta, perché dubito assai che abbia contezza dello scopo reale della scuola, e certamente, diversamente dal suo illustre collega ostile alle guerre puniche, magari non ne conosce nemmeno l’esistenza.

Eppure, proprio nel momento in cui abbiamo dovuto assistere alla morte assurda di un ragazzo coinvolto nella assurdità demente della ‘scuola-lavoro’, una bestialità inqualificabile, sarebbe venuto il momento di porsi sul serio qualche domanda e magari cercare di accennare a qualche risposta, prima che l’attuale Ministro oltre a cancellare le guerre puniche trasformi la scuola, come è sua dichiarata intenzione, in una fucina di idraulici ed elettricisti.

Provo solo ad accennare un minimo di ragionamento, proprio partendo dalla richiesta degli studenti, anzi, dalle motivazioni della richiesta. Che sono, nonché veritiere, devastanti.

La motivazione in sostanza è: abbiamo avuto un anno, anzi, due, di scuola mal fatta, a distanza eccetera, e quindi non siamo preparati, perciò dateci l’esame con una preparazione minore del dovuto, o, più semplicemente, bassa.

In dei giovani della ‘classe dirigente‘ di domani un discorso del genere lascia a bocca aperta. La logica non è: la scuola deve servire ad acculturare, anzi, ad acculturare tutti allo stesso modo; al contrario, la logica è: la scuola è solo un noioso passaggio burocratico. Visto che ci sono difficoltà, riduciamo gli adempimenti. Cioè a dire: se saremo ‘maturati‘ pur essendo ignoranti, non fa nulla, tanto al buio tutti i gatti sono grigi. Una logica tremenda.

Uno si aspetterebbe che dei giovani che hanno subìto (e la hanno subìta) questa devastazione, occupino le scuole, le strade, i ministeri, occupino tutto pretendendo istruzione maggiore, pretendendo che i docenti facciano lezione anche di notte, anche a Giugno e a Luglio e ad Agosto e a Settembre. Dalla classe dirigente di domani, mi sarei aspettato questo.

E invece il contrario: la cultura, il sapere non serve, come le guerre puniche. Tanto a fare carriera non occorre la scuola e ciò che non ha insegnato, ma un po’ di faccia tosta e tanto pressapochismo. Se, sembrano dire quegli studenti, Giggino può diventare Ministro degli Esteri, Grillo il vate della Repubblica, Salvini il capo del partito del nord e Berlusconi aspirante Presidente della Repubbloca, a che serve studiare? Anzi, a che servono le cose che ci fanno studiare? per giunta, … male. Ecco, su quest’ultima parola sarei d’accordo, sul resto assolutamente no, e ne sono stupefatto e spaventato, sì, spaventato.

Tanto più che la totale, tonante indifferenza della politica e del Governo di fronte a ciò, spiega perché quella logica aberrante possa essere guardata con favore, con un sorriso, o facendo spallucce.

Duole, infine, vedere che quei giovani, non si rendono conto del fatto gravissimo per il quale inevitabilmente il loro futuro sarà condizionato dal fatto che loro sono ‘quelli della pandemia’: sarà un marchio a fuoco indelebile, in una società dove la competizione non è data dall’improntitudine o dalla violenza dell’abuso e del privilegio, ma dalla competenza.