Al grido di ‘l’America è tornata’, l’Air Force One con a bordo il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è atterrato ieri sera nella base aerea di Mildenhall, nel Regno Unito, ed è così iniziato ufficialmente il suo primo viaggio internazionale, per il quale ha scelto come meta l’Europa.

Oggi incontri inglesi, innanzitutto con il premier Boris Johnson, poi inizieranno gli appuntamenti forti: domani Biden parteciperà ai lavori del G7 in Cornovaglia, vertice Nato, vertice USA-Unione Europea, bilaterale con Vladimir Putin. Un piatto ricco, i cui ingredienti sono vari e variegati: sanitaria globale, vaccini, ripresa economica globale, sicurezza transatlantica e difesa collettiva, crisi climatica, cooperazione digitale e commerciale, rafforzamento della democrazia, Russia, Cina.

Ecco, la Cina sembra essere in qualche modo il vero obiettivo di questa visita di Biden, ovvero portare la UE a condividere la linea operativa USA contro l’influenza della Russia di Putin e, soprattutto, della Cina di Xi Jinping. Soprattutto la Cina, anche perchè, come sottolinea ‘CNN‘nell’analisi di quello che sarà questa importantissima missione del Presidente in Europa,la Cina è l’unico capitolo sul quale democratici e repubblicani possono essere d’accordo.

«È abbastanza concepibile che un disegno di legge approvato dal Senato martedì possa essere l’unica grande impresa bipartisan della presidenza Biden. Progettato per aumentare la concorrenza con il crescente potere economico, strategico e scientifico di Pechino, l’Innovation and Competition Act statunitense investe oltre 200 miliardi di dollari nell’industria americana, nei settori tecnologici e di ricerca e cerca di sviluppare catene di approvvigionamento locali. In breve, “potenzia l’innovazione americana e preserva il nostro vantaggio competitivo per le generazioni a venire”, ha affermato il senatore di New York Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica al Senato».

Mentre Biden era in volo verso il Regno Unito, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha firmato una direttiva interna per concentrare gli sforzi del dipartimento della Difesa nel fronteggiare la Cina come la sfida numero uno del Paese, informano le agenzie. «Le iniziative che sto promuovendo oggi si inseriscono nel più ampio approccio del governo Usa verso la Cina e contribuiranno allo sviluppo della strategia di difesa nazionale su cui stiamo lavorando», ha dichiarato Austin.

Nelle stesse ore, ‘Politico‘ informava che, in base alla bozza, alla quale la testata ha potuto accedere, delle ‘Conclusioni’ «che dovrebbero essere concordate prima del prossimo vertice UE-USA a Bruxelles il 15 giugno», «l’UE e gli Stati Uniti stanno valutando un accordo per rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di difesa, che segnerebbe un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento dei legami militari transatlantici sotto l’Amministrazione Biden». Ciò comporterebbe, prosegue ‘Politico‘, «che gli Stati Uniti inizino a collaborare con l’Agenzia europea per la difesa (EDA), il che significa che Washington potrebbe prendere parte ai progetti dell’agenzia volti a potenziare lo sviluppo delle capacità e la ricerca del blocco».

Contestualmente, la stessa bozza avuta in anteprima da ‘Politico’, fa riferimento a «un partenariato di ampio respiro su tecnologia e commercio nel tentativo di respingere la Cina e promuovere i valori democratici» che sarà annunciato da Ursula von der Leyen e da Biden, con dettagli del progetto, quando si incontreranno a Bruxelles il 15 giugno.

«L’ascesa della Cina come superpotenza tecnologica spiega anche perché gli Stati Uniti e l’UE sono motivati a collaborare per la tecnologia e il commercio digitale. Pechino ha puntato a diventare un leader globale e uno standard per i settori di prossima generazione come l’intelligenza artificiale, la robotica e i semiconduttori e prevede di arrivarci attraverso investimenti aggressivi, acquisizioni e regolamenti a favore di aziende nazionali come Alibaba e Huawei». Aggiunge ‘Politico‘ che «l’alleanza potrebbe affrontare qualsiasi cosa, dalle intricate catene di approvvigionamento tecnologico, che spesso attraversano la Cina, agli investimenti collettivi in progetti digitali. E sarà progettato per funzionare con altri Paesi che la pensano allo stesso modo, tra cui Australia e Giappone» e per agire insieme in organismi internazionali come l’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Quello che Biden ha in animo sbarcando in Europa è un «programma ambizioso», è quello di «guidare le democrazie occidentali nel confronto con la Cina», afferma Anatol Lieven, ricercatore senior su Russia ed Europa presso il Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Lieven ammonisce: «Una migliore miscela, tuttavia, comporterebbe meno scontro, più riforme e più disponibilità ad ascoltare gli alleati piuttosto che insistere nel ‘guidarli’».

C’è da ricordare come fa ‘Politico‘, che controversie politiche che potrebbero rivelarsi problematiche, e perciò divisive, tra USA e UE non sono poche. Basti dire che l’UE a dicembre ha concluso un accordo di investimento con Pechino, «consegnando una grande vittoria di reputazione alla Cina proprio mentre smantellava le libertà a Hong Kong, rinchiudeva centinaia di migliaia di uiguri senza processo e nascondeva informazioni cruciali sulle origini dell’epidemia di coronavirus.Il tempismo dell’accordo è stato più che imbarazzante per l’Amministrazione Biden, che non aveva ancora prestato giuramento ma ha rotto il silenzio per ammonire l’UE. L’accordo è ora in sospeso tra le obiezioni del Parlamento europeo.Ma ciò non significa che Washington e Bruxelles siano sulla stessa linea quando si tratta di commerciare con il loro comune rivale. Mentre gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di prodotti dalla regione dello Xinjiang per motivi di lavoro in schiavitù, l’UE non ha tali restrizioni. Gli Stati Uniti continuano inoltre a bloccare le riforme dell’Organizzazione mondiale del commercio che l’UE considera fondamentali per affrontare il modello di capitalismo di stato di Pechino».

Anatol Lieven ricorda al Presidente Biden che «l’Europa è un nano politico», ma anche «un gigante economico». Ciò comporta che «la sottomissione dei Paesi europei agli Stati Uniti si interrompe non appena sono coinvolti i portafogli europei». Lo dimostra il rifiuto categorico della Germania di piegarsi alle pressioni statunitensi per abbandonare il gasdotto North Stream dalla Russia.

«Un certo grado di respingimento economico occidentale comune contro la Cina è legittimo e necessario in due aree: il comportamento cinese che infrange chiaramente le regole universalmente accettate, come nell’area del furto di proprietà intellettuale; e il controllo delle infrastrutture vitali nazionali. Dopotutto, i cinesi difendono la propria competenza tecnologica e non permetteranno mai il controllo straniero di settori essenziali dell’economia cinese.

L’Amministrazione Biden sembra tuttavia voler andare molto oltre, escludere efficacemente la Cina da qualsiasi voce importante nel plasmare le regole dell’economia internazionale e limitare notevolmente gli investimenti cinesi e lo sviluppo infrastrutturale al di fuori della Cina. Questa strategia è destinata al fallimento e causerà profonde divisioni tra Stati Uniti, Europa e Giappone.

Anche se Washington potesse ottenere l’accordo degli europei e dei giapponesi su una tale strategia collettiva, l’Occidente semplicemente non è abbastanza forte economicamente per imporre la sua volontà in questo modo».



Lieven spiega bene questa impotenza sfoderando i numeri. Negli anni ’70, i Paesi del G7 (le quattro principali economie europee più Stati Uniti, Canada e Giappone) rappresentavano circa l’80% del PIL mondiale. Oggi la loro quota è inferiore al 40%. La Cina è la seconda economia più grande del mondo (probabilmente già la più grande a parità di potere d’acquisto) e ha il 28% della capacità produttiva globale rispetto al 16% degli Stati Uniti.

Nel 2020, l’otto per cento delle esportazioni tedesche è andato in Cina, quasi quanto negli Stati Uniti (8,6 per cento). In Estremo Oriente, il Giappone è cruciale per la posizione strategica dell’America, ma la Cina è di gran lunga il più grande partner commerciale del Giappone. «Sorprendentemente, questo è vero anche per Taiwan. Anche se i falchi statunitensi parlano della necessità di abbandonare ‘l’ambiguità strategica’ e impegnare il Paese nella difesa di Taiwan, quasi il 30 percento delle esportazioni di Taiwan è andato in Cina lo scorso anno (più del doppio rispetto all’America) e gli investimenti taiwanesi in Cina sono cresciuti vertiginosamente nel 2020».

«Il Presidente Biden ha giustamente sottolineato che le democrazie devono offrire “un’alternativa di alto livello alla Cina per l’aggiornamento delle infrastrutture fisiche, digitali e sanitarie che sia più resiliente e supporti lo sviluppo globale“. Non aveva alcun senso opporsi al ruolo di Huawei nello sviluppo del 5G quando l’Occidente non aveva alternative praticabili. Il Presidente Obama ha cercato senza successo di impedire alla Cina di attirare altri Paesi ad aderire all’Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), e uno dei motivi per cui ha fallito è stato che anche in questo caso gli Stati Uniti non avevano nulla da offrire invece). Sviluppare tali capacità occidentali deve essere centrale per una concorrenza legittima e pacifica con la Cina.

Come illustra il caso dell’AIIB, non è vero che Washington si sia solo opposta a forme illegittime di attività economica cinese. Dal ‘Pivot to Asia’ del 2011, ha resistito, anche se in modo caotico, all’espansione dell’influenza economica cinese anche del tutto legittima nel mondo. Ciò ha incluso il rifiuto in bianco di consentire alla Cina di avere voce in capitolo nella Banca mondiale e nel Fondo monetario internazionale (FMI) commisurato al suo peso economico nel mondo.

Nessuno Stato cinese ricco e potente, qualunque sia il suo sistema politico, accetterebbe questo tipo di posizione subordinata in un ordine globale dettato dall’Occidente. Né, naturalmente, le regole economiche stabilite dall’Occidente hanno mai avuto a che fare con la democrazia. Non si pensava di boicottare il rame dello Zaire quando lo Zaire era sotto l’odioso governo del generale Mobutu, o di smettere di investire in Corea del Sud, Thailandia o Taiwan quando quei Paesi erano dittature.

Quanto alle speranze di Washington di trasformare la NATO in un aiuto importante per affrontare la Cina, il Presidente Biden dovrebbe ricordare l’ultima parte dell’aforisma di Eysken, che diceva che l’Europa è un verme militare. L’unica guerra in cui la NATO in quanto tale sia mai stata impegnata è stata l’Afghanistan, e la sua performance è stata a dir poco pietosa». Afghanistan che, spiega Lieven, è stato «una sorta di tributo pagato a Washington per garantire il continuo impegno militare dell’America in Europa, che gli europei considerano necessario a causa di una combinazione di paura della Russia e totale riluttanza a pagare e mobilitarsi seriamente per la propria difesa».

«Nella misura in cui il mantenimento di democrazie liberali prospere e stabili in Europa è un interesse vitale degli Stati Uniti, è per l’Africa occidentale che Washington dovrebbe incoraggiare i suoi alleati europei a cercare un ruolo globale utile. Solleverebbero almeno in parte Washington da un grave e crescente fardello militare. Al contrario, incoraggiare dispiegamenti europei simbolici contro la Cina in cambio di dispiegamenti statunitensi reali, inutili,provocatori e pericolosi contro la Russia, è un affare sciocco sia dal punto di vista americano che da quello europeo».

Insomma, dalla UE alla NATO, Biden dovrà trovare la giusta misura, se pigia troppo il piede sull’acceleratore, lo schianto è qualcosa più di un rischio.