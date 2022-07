L’EXTRAPROFITTO del Volontariato e delle Imprese Sociali non profit non è uno slogan per narrare, ma un’opzione operativa e strumento per far stare meglio i cittadini, i pazienti, i degenti e le fasce deboli. Cerchiamo di dimostrarlo.

La parola EXTRAPROFITTO, in questo periodo, è una interpretazione deteriore del profitto visto nella fattispecie interpretativa di un sovraprofitto opportunistico che è stato fatto dalle imprese energetiche. Esse in crisi energetica vigente, hanno introitato ricavi superiori che hanno generato profitto superiore ‘ad libitum’ rispetto a quello generato in tempi di mercato normale. Cioè si gode di un vantaggio determinato dalla contingenza favorevole causata dalla crisi del gas e dalla guerra di Ucraina.

Il termine EXTRAPROFITTO, però, può essere inteso, anche, come un fatto virtuoso e positivo quando una organizzazione, avendo costi medi inferiori rispetto ad altre organizzazioni raggiunge un sovraprofitto senza speculazione ed opportunismo di sorta.

Un esempio sono le organizzazioni di volontariato che generano un EXTRAPROFITTO sociale e di relazione rispetto alla normale prassi sociale e di relazione gestita da organizzazioni che invece devono rapportarsi a costi normali e tradizionali. Il volontariato è gratuito e le imprese sociali non profit hanno costi inferiori rispetto alle imprese che vogliono massimizzare in assoluto i profitti.

Il volontariato e imprese sociali non profit offrono un valore aggiunto e superiore che altrimenti, a parità di risorse o con risorse più scarse, si potrebbe avere.

Facciamo degli esempi per il tramite di alcuni brevi racconti di EXTRAPROFITTO sociale e di relazione:

Una volontaria ha gestito il proprio turno in un grande ospedale oncologico di Milano e racconta:” Ho incontrato un signore che avevo visto già un’altra volta ed è successa una cosa speciale…lui è stato per 20 anni un musicista.Pensa che nella sua stanza di degenza c’era la sua chitarra.Dopo aver parlato con lui e siccome sarà l’ultima volta che ci vediamo perché tra poco uscirà…mi ha detto : aspetta un attimo…ha preso la chitarra e mi ha accordato cercando di cantare la canzone Emozioni di Lucio Battisti .Io non so se è stato giusto o sbagliato da parte mia , ma le lacrime mi scendevano in automatico. Gli ho chiesto di scusarmi, ma lui mi ha ringraziato per tutto. Credo che me lo ricorderò per tutta la vita.”

Questo è l’EXTRAPROFITTO relazionale, emozionale, operativo e sussidiario che nessun medico, nessun infermiere potrebbe attivare per mancanza di tempo ed è un modo per far stare meglio le persone e lanciare messaggi di fiducia. E quali sarebbero i costi?

In altro racconto si sottolinea che ci”…sono momenti che ripagano tutte le sofferenze che affrontiamo insieme alla nostre pazienti che io chiamo “le nostre ragazze” … ragazze di qualsiasi età perché anche se non sono più giovani, hanno la forza nell’affrontare il dolore e la tenacia di voler guarire proprie di donne in giovane età. Oggi una signora mi ha chiesto se potevo aiutarla perché voleva tornare a casa “in ordine” per i suoi figli… così le ho sistemato i capelli con lo shampoo secco e poi l’ho accompagnata nel centro benessere dopo ha prenotato manicure e pedicure! Può sembrare strano che una donna in ospedale voglia farsi bella! Per me è l’ennesimo atto d’amore di una madre nei confronti dei sui figli… anche nel dolore!! Ma quanto siamo forti noi donne! Un abbraccio a tutti noi!”

Anche questo è un EXTRAPROFITTO di tempo dedicato alla bellezza ed alla cura di sé che la struttura sanitariaia tradizionale che,con il suo personale non è in grado di offrire. Ed inoltre se lo facesse quali i costi? Con il volontariato qualificato e organizzato si può fare ed a costo zero. Si dice ‘a gratis’…

Ed ancora una caposala fa una richiesta: aiutare il marito di una paziente che cammina con stampelle aaccompagnandolo dall’ingresso fino in reparto in orario di visita, cioè dalle 18.00 alle 18.45. Questo signore tiene moltissimo a vedere la moglie e stare un po’ con lei.

Questo è EXTRAPROFITTO operativo.

Infatti i risultati e l’efficacia del nostro volontariato per i degenti e per i pazienti dipende dal NOI organizzativo. Infatti offrire e donare il nostro tempo qualificato ha risultati più che proporzionali rispetto a quando un volontario è da solo. Infatti, il volontariato organizzato è ‘produttorio’ (i risultati sono dinamici e più che proporzionali rispetto alle risorse a disposizione) e non una ‘sommatoria’ (i risultati sarebbero statici).

“Il NOI e’ piu’ antico dell’io”, cioè viene prima dell’io. Quanto a dire che posso riconoscermi come un io in tanto in quanto appartengo a una comunita’ di destino e di sviluppo. Ciò che e’ dono non puo’ essere trattenuto, ma va condiviso. La condivisione fa si’ che il dono si moltiplichi. Non cosi’ con il regalo,che in vece si trattiene per se’. E’ questo il miracolo del volontariato!

Il NOI istituzionale è l’integrazione fra i vari attori dell’ecosistema ed è lo scambio fra le istituzioni in una dimensione di reciprocità. L’antropologo e sociologo Marcel Mauss ha studiato i comportamenti di chi dona e di chi riceve il dono e si è notato che la reciprocità permette di sviluppare efficacia di risultato. Se non ci fosse integrazione, si creerebbero degli ‘sfridi’ che appesantirebbero i processi di offerta di attività di valore morale ed etico. Il NOI del volontariato ed il tempo sono tali per cui i volontari vivono il tempo reale complesso e non l’illusione del tempo semplificato (Ilya Prigogine, nobel per la chimica). Per questo motivo i servizi di volontariato rispondono ai bisogni ed alle esigenze dei pazienti e degenti coniugando l’operatività con una relazione di sollievo.

Se pensiamo che il Volontariato e l’attività delle imprese sociali non profit integrano l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni con un valore aggiunto di relazione,di commitment e di qualità percepita, tutto questo è EXTRAPROFITTO per la comunità e per la società.

In modo prosaico per alcuni, per altri no, si può pensare all’EXTRAPROFITTO economico che non inquina la valorialità dei brevi racconti appena fatti, ma offre il valore concreto e tangibile del risparmio di costi generato.

Perché questi intangibili, nel 2022, sono attenzioni di servizio a favore dei pazienti in una concezione di servizio sanitario erogato di cui la prestazione tecnica, medica e di abilità interpretativa sono condizione necessaria. Tutto questo se gestito da personale retribuito sarebbe un costo economico, mentre, se prodotto ed erogato dai volontari, non ha un costo diretto. Tecnicamente si dice che il costo è figurativo ed ‘ombra’.

Certamente si può pensare che queste azioni intangibili non hanno valore e sono marginali; può essere, ma non lo sono per i pazienti-degenti-clienti che sceglieranno sempre più strutture dove, a parità di prestazione medico-tecnica, potranno godere di un servizio più soddisfacente. E sugli elementi di servizio percepito comprendono il differenziale, giudicano,mentre sulla prestazione tecnico-medico-scientifica si fidano. La sfida e la concorrenza collaborativa a favore dei degenti e pazienti è aperta si giocherà anche sul terreno dell’EXTRA PROFITTO sociale ed economico.