Pechino è in lizza per il ruolo di leadership tra questi Paesi e si sta facendo strada. Washington è abbastanza agile da apportare modifiche alla sua politica estera e più in generale alla sua visione del mondo e della storia?

Ecco come gli Stati Uniti e il resto dell’Occidente stanno spingendo il Sud del mondo tra le braccia della Cina

Akhil Ramesh/Responsible Statecraft

All’inizio di questo mese, i leader di tutto il mondo hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia reale britannica per la morte della regina Elisabetta II. E le persone, principalmente nel mondo occidentale, hanno pianto la sua scomparsa.

Nel sud del mondo e nel nord, professori di studi postcoloniali, storia e antropologia hanno scelto di rinfrescare i ricordi delle persone sulla colonizzazione e la brutalità dell’impero britannico, portando allo scontro tra i due gruppi sui social media. Il dibattito incarna non semplicemente le differenze nelle letture della storia tra l’Occidente e il Sud del mondo, ma un fenomeno più ampio che colpisce la politica estera americana e occidentale.

La sfida perenne con le teorie delle relazioni internazionali negli Stati Uniti è la visione lineare degli affari esteri e, di conseguenza, il processo decisionale unilaterale. Analisti, think tank e responsabili politici a Washington e New York tendono a formulare politiche basate sulla loro comprensione o assunzione dei bisogni della popolazione globale, cioè se scelgono di includere i bisogni della popolazione globale nel loro processo decisionale.

Un intruglio attraverso questa linea di pensiero è la frattura del mondo da parte dell’Amministrazione Biden in due campi di democrazie e autocrazie. Non ci può essere un’inquadratura del mondo più disconnessa di quella dicotomia. I privilegi che derivano da una democrazia pienamente funzionante, come la libertà di parola, di espressione e di pensiero, non sono necessariamente i bisogni delle società del Sud del mondo, quanto piuttosto un desiderio.

Questa potrebbe essere una novità per molti a Washington, ma ancora oggi molti in America Latina, Africa subsahariana, Asia e persino nell’Europa orientale, lottano per soddisfare le necessità di base alla base della piramide della ‘gerarchia dei bisogni‘ di Maslow: bisogni fisiologici (aria, acqua, cibo, riparo, vestiario) e bisogni di sicurezza (occupazione, risorse, salute, proprietà). I leader del G-7, nel frattempo, promuovono bisogni di stima vicini ai vertici, come la libertà e il rispetto di sé.

Un funzionario keniota lo ha riassunto bene, dicendo: «quando un leader britannico viene in visita, riceviamo una conferenza; quando un leader cinese viene in visita, otteniamo un ospedale».

Gli Stati Uniti devono ricalibrare la loro politica estera. Un esempio calzante è la risposta di Paesi come Russia, Cina e India alla pandemia di COVID-19. Sono stati i primi a fornire vaccini ai Paesi del Sud del mondo. Quando gli Stati Uniti sotto Trump avevano divieti di esportazione, i vaccini cinesi e indiani hanno raggiunto i Paesi nel cortile di casa degli Stati Uniti.

Prendi il caso delle ultime iterazioni degli incontri BRICS e G-7. I membri del G-7 che non indossano la cravatta, hanno fatto più notizia negli Stati Uniti rispetto ai membri dei BRICS che proponevano alternative al dollaro USA per il commercio, aumentando la cooperazione sull’energia ed espandendo il gruppo per includere più Nazioni del Global Sud.

Nel frattempo, da quando il mondo occidentale ha scatenato sanzioni unilaterali contro la Russia, la scorsa primavera, il mondo in via di sviluppo ha costantemente espresso preoccupazione per il loro impatto sulle loro economie. L’aumento dei prezzi del greggio, dei fertilizzanti e dei cereali ha un impatto diretto sulla vita di miliardi di persone nel sud del mondo. Mentre il G-7 stava deliberando su modi efficaci per sconfiggere la Russia, il mondo in via di sviluppo aveva maggiori preoccupazioni nel mettere il cibo in tavola e nel mantenere illuminate le case e gli ospedali.

Confrontate ciò con il G-7 e, in particolare, con la risposta di Biden all’aumento dei prezzi: «i prezzi del gas naturale rimarranno alti fino alla vittoria dell’Ucraina». Questa disconnessione con le esigenze del Sud del mondo potrebbe essere sfruttata bene dalla Cina, che sta attivamente cercando il mantello di leadership di questa parte del mondo.

Attraverso AIIB, SCO, BRI e ora BRICS, la Cina e attraverso alcuni forum, la Russia, stanno coinvolgendo il mondo in via di sviluppo e risvegliando preoccupazioni dormienti come gli effetti a lungo termine del colonialismo, ed educando il mondo in via di sviluppo sul presunto disprezzo da parte dell’Occidente dei loro bisogni. Questo messaggio è ben accolto da non pochi se non molti Paesi poveri.

Sulla base dell’interesse espresso dalle Nazioni nell’adesione ai BRICS, non sarebbe una sorpresa se un giorno la Cina cercasse di utilizzare le Nazioni insulari e i territori delle Nazioni occidentali nel Pacifico per orchestrare una ‘primavera insulare‘ che essenzialmente proverebbe a rovesciare o attivamente protestare contro la presenza occidentale.

Il caso delle Isole Salomone dovrebbe servire da lezione per il mondo occidentale da attribuire al vecchio detto ‘prevenire è meglio che curare’. Approcci reazionari di politica estera come gli Stati Uniti che ospitano i leader delle Isole del Pacifico al Forum delle Isole del Pacifico alle Hawaii il 13 settembre, mesi dopo che la Cina ha raggiunto un partenariato per la sicurezza con le Isole Salomone, mostra che queste misure sono semplicemente una risposta alle aperture della Cina nella regione.

A differenza dell’Unione Sovietica nell’era della Guerra Fredda, la Cina oggi ha trilioni di capitali da investire in tutto il mondo attraverso la sua Belt and Road Initiative. Pechino offre alle economie in via di sviluppo un rapido accesso al capitale e alle infrastrutture come strade, ponti e porti. I benefici economici e sociali di questi progetti variano da Paese a Paese, con un malcontento sporadico, ma non diffuso, che circonda l’iniziativa nel Sud del mondo.

La Cina è la più grande Nazione commerciale del mondo e controlla le catene di approvvigionamento di diversi settori vitali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Inoltre, secondo i rapporti, Pechino prevede di aumentare la sua presenza militare nel Mar Cinese Meridionale e in Paesi come Iran, Pakistan e Guinea Equatoriale. Ancora più importante, la Cina sta gareggiando per il ruolo di leadership del Sud del mondo e si sta facendo strada, non solo nei Paesi che hanno una controversia con il mondo occidentale, come Iran e Argentina, ma molti altri nel mondo in via di sviluppo attraverso un cameratismo e una solidarietà di sfide esistenziali condivise.

Per affrontare queste molteplici sfide, gli Stati Uniti dovrebbero utilizzare l’arte di governo economica, la diplomazia e il soft power strategico rispetto al potere militare convenzionale.

In primo luogo, la politica economica americana dovrebbe imperniarsi su tre tipi di shoring: friend shoring, onshoring e nearshoring, che ridurranno l’eccessiva dipendenza dell’America dalla Cina per beni e servizi vitali, aumentando al contempo le opportunità economiche per gli alleati e i vicini americani.

Come estensione, gli Stati Uniti dovrebbero aiutare a fornire strade, ponti e ospedali ai Paesi che hanno un disperato bisogno.

In secondo luogo, la diplomazia dovrebbe costituire il dialogo e il sostegno delle istituzioni civili che aiutino nell’obiettivo di conquistare amici su misure antagoniste di cambio di regime. Inoltre, Washington dovrebbe includere i Paesi in via di sviluppo nel processo decisionale, in particolare su decisioni che potrebbero avere un impatto ad ampio raggio sulle loro economie e società, come sanzioni e accordi di sicurezza.

Infine, il soft power strategico dovrebbe essere attuato attraverso iniziative di diplomazia pubblica, maggiori scambi accademici con i Paesi delle isole del Pacifico e di altre parti del mondo in via di sviluppo.

Mentre gli Stati Uniti fanno il perno verso l’Asia, coinvolgono le Nazioni insulari del Pacifico e altre Nazioni nel più ampio Sud del mondo, dovrebbero fare uno sforzo concertato per leggere la storia attraverso il prisma delle persone della regione e adottare una politica estera più egualitaria che risponde ai loro bisogni. In caso contrario, troveranno presto il mondo in via di sviluppo nelle braccia della Cina.