Si svolgeranno dopodomani i funerali di Stefano Debei, uno degli scienziati più illustri dello spazio italiano, conosciuto e stimato in Europa e nel mondo. Autore dei meccanismi dell’otturatore ad alta precisione e le protezioni mobili del telescopio OSIRIS montato a bordo della missione Rosetta e poi dello strumento JANUS, che volerà a bordo della missione JUICE verso i satelliti galileiani di Giove. Ma sono solo due esempi di un’attività senza sosta nella vita scientifica e specializzata del Paese. «L’Università di Padova perde un grande scienziato», ha dichiarato la rettrice Daniela Mapelli, non appena appresa la notizia». Ci associamo al suo pensiero.

Ne parliamo con Enrico Flamini, suo amico da sempre, da quando Debei uscì dall’Università come il migliore degli allievi del tempo. Flamini è un guru dello spazio mondiale, lo abbiamo intervistato più volte nelle pagine de L’Indro, sia come scienziato dell’Agenzia Spaziale Italiana che come docente dell’Università di Chieti e Pescara: “Stefano Debei è stato uno scienziato veramente completo, un ingegnere che sapeva astrarsi nella fisica, dote piuttosto rara anche nei migliori cervelli”.

Aveva solo 57 anni. Ha coperto fino all’ultimo come Professore ordinario la cattedra di Misure meccaniche e termiche presso il Dipartimento di ingegneria industriale Bo dell’Università di Padova e Direttore del CISAS (Centro Interdipartimentale dedicato alle Attività Spaziali), contribuendo a molte delle missioni realizzate dall’ASI. Un genio nello sviluppo di metodi e delle procedure per la taratura dei sensori termici.

Sono dettagli che possono apparire noiosi ma che devono far riflettere su quanto lavoro prezioso si svolge dietro un programma complesso e come il contributo di ciascun componente del team -e spesso anche dei rispettivi leader- si nasconde sotto la luce abbagliante del brand, senza però mai perdersi o sottrarsi all’impegno professionale e culturale.

Non sarà facile il cammino della scienza spaziale senza di lui. Non si possono infatti dimenticare gli studi compiuti su Marte e sui principali programmi per raggiungere ed investigare il Pianeta Rosso. “Ma” – ricorda ancora Flamini – dobbiamo ricordare Stefano anche per aver ricoperto un importante ruolo in organismi internazionali, quali il NAVISP dell’ESA per la costellazione Galileo”.

Il suo era un carattere schietto, determinato a arrivare al fuoco del problema che gli veniva posto, ma senza troppe parole. Eppure con un cuore assai grande. Così ha voluto ricordarlo commosso Flamini: quella volta che in California, per veder tornare il buon umore ad un amico ammalato, noleggiò una vettura scoperta, uno di quei meravigliosi mostri americani e lo fece sorridere sotto il vento caldo della California.

Ciao, Stefano Debei. La comunità scientifica italiana, che ti ha amato tanto, ti augura buon viaggio. In uno spazio anche per te sconosciuto.