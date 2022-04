La tecnologia contactless ed il futuro delle vendite di CBD. Gli USA, ancora una volta, sono pionieri. La personalizzazione e la consegna senza contatto (touchless) sono due grandi tendenze del retail. I consumatori cercano formulazioni personalizzate ma non vogliono necessariamente passare molto tempo in un negozio. Ciò rappresenta una sfida speciale per i rivenditori di cannabis, sia quelli che vendono marijuana ad alto THC nei mercati regolamentati che quelli che vendono estratti di canapa a basso THC a livello nazionale. I produttori di snack e dolciumi convenzionali stanno offrendo sempre più varietà a basso contenuto di zucchero in risposta alla domanda dei consumatori. Ora la tendenza sta arrivando nell’industria della cannabis, grazie alla tecnologia che dà ai produttori di commestibili delle opzioni che non esistevano nemmeno una decina di anni fa. La Marina degli Stati Uniti è piuttosto severa su questioni che riguardano la canapa. Per questo mette in guardia il personale della marina statunitense che ora deve pensarci due volte prima di bere un sorso di una bevanda energetica Pepsi Rockstar lanciata di recente. Il coltivatore neozelandese di cannabis medicinale Puro ha ottenuto una sovvenzione governativa di 13 milioni di dollari neozelandesi per “mettere il turbo” all’industria locale del Paese. Il senatore della Pennsylvania Dan Laughlin ha annunciato la settimana scorsa che introdurrà una legge per espandere le opzioni di cannabis medica nello Stato per includere gli edibili.

Stati Uniti

Gli acquisti contactless ed il futuro delle vendite della cannabis: il parere degli esperti

La personalizzazione e la consegna senza contatto sono due grandi tendenze del retail che sembrano contraddirsi a vicenda: I consumatori cercano formulazioni personalizzate, ma non vogliono necessariamente passare molto tempo in un negozio.

Queste due tendenze rappresentano una sfida speciale per i rivenditori di cannabis – sia quelli che vendono marijuana ad alto THC nei mercati regolamentati che quelli che vendono estratti di canapa a basso THC a livello nazionale.

Questo perché i rivenditori di cannabis devono anche navigare in una selva di confusi requisiti legali mentre respingono gli sfidanti del mercato illecito.

Per scoprire come un grande operatore di cannabis multistatale cattura il consumatore attento al benessere mentre si destreggia tra regolamenti complessi, Hemp Industry Daily ha incontrato Jay Benge, presidente di SunFlora, una catena di rivenditori in franchising Your CBD Store con più di 500 sedi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e Ryan Sinclair, direttore marketing della società.

Come ha cambiato la pandemia la vendita al dettaglio di cannabis?

Sinclair: C’è un maggior desiderio di convenienza da parte dei consumatori. Sono disposti a spendere di più per avere questa comodità.

Per alcuni degli altri marchi di CBD, non avevano i punti vendita in mattoni che avevamo noi, con una comunità che avevamo già creato. Penso che questa sia una cosa che ci ha aiutato non solo a mantenere i nostri livelli di business durante la pandemia, ma a continuare a crescere.

In futuro, c’è un’enorme opportunità per noi di far crescere la nostra presenza online. La chiave è concentrarsi su di essa nel modo giusto.

Offriamo un’esperienza incredibile nei nostri negozi, fornendo quel punto di contatto, quell’interazione con qualcuno che può aiutarti a percorrere un viaggio o a spiegare un nuovo prodotto. Vogliamo essere in grado di tradurre tutto ciò nella nostra esperienza online. Ed è qualcosa su cui stiamo lavorando in questo momento.

Come è stata colpita la vostra azienda dalle complicazioni della catena di approvvigionamento, e qual è la situazione ora?

Benge: Quando abbiamo visto la pandemia all’inizio del 2020 … abbiamo fatto scorta dei nostri estratti, abbiamo fatto scorta di materiali per produrre le nostre tinture, i nostri terpeni o terpeni proprietari. E siamo stati molto fortunati a farlo.

Ci siamo davvero immersi nei dati e nelle metriche e abbiamo davvero guardato quanto e cosa ci serviva e dove potevamo prendere decisioni efficienti per assicurarci che l’operazione continuasse a fluire senza interruzioni.

Ora stiamo iniziando a vedere alcuni problemi di disponibilità quando si tratta di aromi. Ma questo è davvero l’unico fattore di stress a questo punto che sentiamo. Alcuni degli aromi che abbiamo storicamente usato nei nostri prodotti non sono più disponibili come una volta. Eravamo in grado di ottenere una miscela di aromi in due settimane, e ora a volte stiamo cercando da sei a otto settimane.

Una tendenza della vendita al dettaglio che si è accelerata durante la pandemia è lo shopping senza contatto e la consegna sul marciapiede. Pensate che lo shopping senza contatto stia arrivando nella cannabis?

Sinclair: E’ un enorme punto di differenziazione per i nostri marchi, avere quell’esperto nel negozio e avere quell’interazione nel negozio. Specialmente perché continuiamo a portare nuovi prodotti sul mercato, è importante che ci sia questa interazione.

Ma dirò che un obiettivo chiave per noi in futuro è quello di migliorare la nostra esperienza online che offriamo ai nostri clienti, sia che si tratti di aiutarli a ordinare prodotti online che possono ritirare in negozio o di fornire loro ulteriori informazioni sui nuovi prodotti che stanno uscendo e un modo semplice per andarli a prendere.

Tuttavia, la connessione con l’esperto di benessere nei nostri negozi è fondamentale. E questa sarà una parte di ciò che faremo in futuro.

Cos’altro è di tendenza nella vendita al dettaglio del CBD?

Benge: Abbiamo lanciato il nostro primo prodotto per la perdita di peso nell’ottobre del 2021 … ed è stato accolto estremamente bene dai nostri negozianti e dai loro clienti.

Siamo entusiasti della crescita specificamente legata ai cannabinoidi minori, e continuiamo ad espanderci in quell’area.

Siamo entusiasti di scavare davvero nella ricerca intorno alle bevande e di cercare di sviluppare alcuni prodotti che hanno senso per noi mettere sugli scaffali dei nostri negozi nelle sedi del Your CBD Store.

Alcuni dicono che i rivenditori di CBD diventeranno dispensari di THC quando questo diventerà una possibilità nazionale. La vostra azienda potrebbe flettere nei prodotti THC?

Benge: A questo punto non c’è niente di escluso. Ma dirò che il nostro modello è progettato a questo punto per soddisfare davvero il mercato dello 0,03% o meno (THC). Ed è un mercato abbastanza grande.

Cosa succederà ai negozi di solo CBD quando gli stati permetteranno la vendita al dettaglio di marijuana per uso adulto e i consumatori potranno avere tutti i tipi di prodotti di cannabis? I negozi di solo CBD spariranno?

Sinclair: Ci sono stati diversi articoli in cui gli analisti finanziari hanno indicato che sarà così.

Ma vi dirò che in stati come la California e l’Arizona, abbiamo visto proprio il contrario.

Quello che abbiamo visto accadere è che quando l’uso per adulti (della marijuana) diventa legale, lo stigma che circonda il prodotto va via e le persone sono più accettate. Vogliono venire nei nostri negozi; vogliono saperne di più; lo stigma è sparito.

Quindi stiamo vedendo un aumento degli affari negli stati in cui l’uso per adulti (della marijuana) è stato legalizzato, sia nei mercati maturi come la California che nei nuovi mercati come l’Arizona.

Stati Uniti

Quattro cose da sapere prima di intraprendere il trend del basso contenuto di zuccheri

C’è qualcosa che manca nella corsia delle caramelle in questi giorni: lo zucchero.

I produttori di snack e dolciumi convenzionali stanno offrendo sempre più varietà a basso contenuto di zucchero in risposta alla domanda dei consumatori.

Il gigante delle caramelle Hershey Co. ha persino lanciato una versione interamente priva di zucchero dei suoi iconici Reese’s peanut butter cups.

Ora la tendenza sta arrivando nell’industria della cannabis, grazie alla tecnologia che dà ai produttori di commestibili delle opzioni che non esistevano nemmeno una decina di anni fa.

I produttori di cannabis sono stati più lenti dei produttori di alimenti convenzionali a fornire opzioni a basso contenuto di zucchero. Gli esperti indicano tre ragioni principali:

– Gli estratti di marijuana come il THC e il CBD conservano comunemente sapori di clorofilla e terpeni che sono più facilmente mascherati con zucchero e grassi.

– I consumatori di cannabis sono storicamente più giovani e più maschi rispetto agli acquirenti di generi alimentari in generale, rallentando la domanda di opzioni meno caloriche.

– Rispetto alle grandi aziende alimentari internazionali, i produttori di cannabis sono spesso troppo piccoli per negoziare forniture competitive di dolcificanti alternativi.

Ma l’industria della marijuana è cresciuta, e i produttori di prodotti a base di cannabis stanno raggiungendo furiosamente i produttori di cibi e bevande convenzionali, ha detto Degelis Tufts Pilla, CEO di TribeTokes, un’azienda del New Jersey che produce CBD e delta-8 THC gummies.

«La cannabis è passata da una categoria di “stoner” a una categoria di “benessere”, e i prodotti sugli scaffali devono evolversi per soddisfare queste nuove aspettative», ha detto Pilla via e-mail.

Hemp Industry Daily ha parlato con i formulatori di prodotti di tutto lo spettro del THC per scoprire come i produttori di cannabis possono capitalizzare la tendenza al basso contenuto di zucchero senza sacrificare la qualità.

Hanno indicato quattro passi importanti da considerare:

1. Valutare la forma e gli input

I produttori di commestibili non possono semplicemente cambiare un dolcificante a zero calorie con lo zucchero o lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. Devono prima considerare il tipo di prodotto che stanno facendo.

«Ci sono un sacco di opzioni diverse ora, il che è fantastico. Ma dipende un po’ da cosa stai producendo», ha detto Drew Hathaway, scienziato senior del team di ricerca e sviluppo della Ripple Brands di Denver, che produce bibite e bevande al THC e CBD.

«Come le caramelle dure, per esempio. Hai bisogno di alternative di zucchero molto specifiche che possano ancora cristallizzare, per essere in grado di formare quella consistenza di caramella dura».

Inoltre, i produttori di cannabis hanno un problema che i produttori di caramelle convenzionali non affrontano.

Si tratta di superare il gusto degli estratti di cannabinoidi come l’isolato di CBD (che è notoriamente amaro) o il distillato di THC (che è più delicato ma lascia comunque un retrogusto per alcuni).

«Le aziende che possono mascherare l’amaro del CBD e del THC, offrendo al contempo ai consumatori un ottimo gusto ed efficacia, hanno innegabilmente un vantaggio schiacciante sul mercato», ha detto Chris Clifford, fondatore e CEO di Day One Beverages, un’azienda di Los Angeles che produce bevande CBD al limone, lime e pompelmo.

Non è un lavoro unico.

Poiché i coltivatori di cannabis lavorano con genetiche instabili che cambiano da un raccolto all’altro, Hathaway ha detto che i produttori di prodotti devono spesso assaggiare gli apporti di cannabinoidi e regolare le loro ricette di conseguenza.

«Si differenzia fortemente da fornitore a fornitore se c’è qualche tipo di sapore erbaceo o di canapa che è ancora presente», ha detto.

2. Guardare alle opzioni naturali

I produttori di cannabis che cercano di ridurre lo zucchero ma di evitare gli additivi sintetici hanno nuove opzioni per offrire un dolce con meno calorie.

I concentrati e le polveri di frutta e verdura naturalmente dolci (come le patate dolci o le bacche) possono essere bilanciati per corrispondere ai profili di dolcezza stabiliti.

Il frutto monaco, un dolcificante a zero calorie più di 100 volte più dolce dello zucchero da tavola, sta diventando un dolcificante naturale.

Un altro dolcificante naturale che sta guadagnando popolarità è la pasta di datteri, un dolcificante tradizionale della cucina mediorientale che sta comparendo in più prodotti occidentali.

I dolcificanti naturali non sono sempre a zero calorie, ma in genere hanno finiture più pulite rispetto ai dolcificanti sintetici e non lasciano note di disturbo persistenti.

I produttori che scelgono i dolcificanti naturali nutritivi possono ancora pubblicizzare i loro prodotti come “senza zucchero aggiunto“.

La considerazione principale per i produttori di cannabis è quella di trovare un dolcificante che combini basse calorie con il miglior gusto, ha detto Matt Oscamou, co-fondatore di Weller, una società del Colorado che produce bevande infuse di CBD.

«Vogliamo assicurarci che il consumatore voglia tornare ancora e ancora. Quindi devono avere un’esperienza bramabile che offra quei benefici per la salute», ha detto Oscamou.

3. Tenere a mente i costi e la fornitura

La crescente varietà di alternative allo zucchero per i produttori di commestibili alla cannabis non costa poco, però.

I produttori dicono di aspettarsi di spendere il doppio per i dolcificanti senza zucchero. Come la maggior parte degli altri input, le pressioni della catena di approvvigionamento hanno causato un aumento dei prezzi a due cifre da prima della pandemia.

«La sfida con tutti questi nuovi ingredienti di tendenza è che sono usati pesantemente nelle industrie alimentari tradizionali e nei prodotti non infusi di cannabinoidi. La loro disponibilità è davvero bassa in questo momento, soprattutto con tutti i problemi di approvvigionamento che sono spuntati durante la pandemia», ha detto Hathaway.

«Quindi è sempre una sfida per le aziende commestibili come noi, che sono molto più piccole rispetto alle grandi aziende tradizionali di cibi e bevande».

4. Parlarne (o gridarlo)

Il lavoro di un produttore di cannabis non è finito nemmeno dopo aver perfezionato una formula a basso contenuto di zucchero.

Il prossimo passo è comunicare le formulazioni più sane ai consumatori. Non è un compito facile per un’industria che già fatica a spiegare i benefici dei cannabinoidi su etichette piene di test obbligatori e informazioni sulla sicurezza.

Per David Catanzano, capo delle operazioni sulla cannabis per la Tilt Holdings, un operatore multistatale con sede a Phoenix, l’ultimo passo per portare sul mercato un alimento a basso contenuto di zucchero è quello di «gridarlo dalla cima della montagna alla gente che lo cerca».

Le etichette sono importanti, ha detto, ma considera anche le promozioni in negozio e la pubblicità aggiuntiva.

«Il marketing è tutto, specialmente nell’industria della cannabis», ha detto Catanzano.

Non vede lo zucchero scomparire per i produttori di commestibili di cannabis. Ma Catanzano vede il settore degli edibili a basso contenuto calorico mantenersi stabile per un lungo periodo.

«Anche se è una percentuale bassa, è una percentuale che non vuoi perdere», ha detto.

Stati Uniti

La Marina Militare avverte la Pepsi sui limiti massimi consentiti di olio di cannabis

Il personale della marina statunitense deve pensarci due volte prima di bere un sorso di una bevanda energetica Pepsi Rockstar lanciata di recente.

Nel febbraio di quest’anno la Pepsico ha presentato Rockstar Unplugged, e tra i suoi ingredienti c’è l’olio di semi di canapa. Non è la stessa cosa di quello che è stato spesso chiamato “olio di cannabis“. L’olio di semi di canapa viene estratto dalla spremitura a freddo dei semi di canapa, che contengono solo tracce di cannabinoidi come il THC e il CBD. Ha un valore ricreativo assolutamente nullo, ma un grande valore nutrizionale – anche se probabilmente non così tanto in questa applicazione data la bassa quantità che conterrebbe.

Indipendentemente da ciò, la Marina degli Stati Uniti è piuttosto severa su questioni che riguardano la canapa.

Nel 2019, abbiamo riferito che il Dipartimento della Marina degli Stati Uniti ha ricordato ai marinai e ai marines che non sono autorizzati a usare formulazioni di cannabinoidi derivati dalla canapa. Poi, nel 2020, ha proibito l’uso di altri prodotti fatti o derivati dalla canapa, compresi shampoo, balsami e saponi.

Sembra che l’uscita di Rockstar Unplugged della Pepsico abbia innescato il Naval War College’s (NWC) Drug and Alcohol Program Advisor a mandare una nota anche su questo. Ottenuto da Marijuana Moment, l’avviso afferma che:

«Ai marinai e ai marines è proibito usare qualsiasi prodotto fatto o derivato dalla canapa, incluso il CBD, indipendentemente dalla concentrazione di THC del prodotto, dichiarata o reale, e indipendentemente dal fatto che tale prodotto possa essere legalmente acquistato, venduto e usato secondo la legge applicabile ai civili».

Mentre Pepsico probabilmente non sarà contenta che a più di 349.000 americani sia stato proibito di consumare Rockstar Unplugged (il numero del personale in servizio attivo della marina statunitense ad agosto dell’anno scorso), sarà probabilmente abbastanza felice della copertura inaspettata che questa situazione genera e che aumenterà la consapevolezza generale dei consumatori della bevanda.

Per quanto riguarda la Marina degli Stati Uniti, ha probabilmente bisogno di dare una buona occhiata alle sue regole in relazione alla canapa – come sono attualmente, è un po’ ridicolo. Tuttavia, ci sono alcune basi per farlo, date le questioni riguardanti il controllo di qualità e l’etichettatura dei prodotti di canapa negli USA, e la tendenza dei consumatori a non leggere attentamente le etichette.

Nuova Zelanda

La cannabis medicale in vista di un forte potenziamento governativo

Il coltivatore neozelandese di cannabis medicinale Puro ha ottenuto una sovvenzione governativa di 13 milioni di dollari neozelandesi per “mettere il turbo” all’industria locale del Paese.

Dal 2022 al 2027, l’iniziativa da 32 milioni di dollari – Puro sta tirando le somme – vedrà l’azienda sviluppare sistemi di produzione, sostenere competenze e formazione, e studiare percorsi di coltivazione a contratto per il mercato dell’industria neozelandese della cannabis medica.

«Questo progetto porterà una scala significativa a questa nuova industria, fornendo cannabis medicinale di origine nazionale per i pazienti neozelandesi che soffrono ed eccitanti opportunità di esportazione in un mercato globale in crescita, fornendo un’ulteriore diversificazione dell’uso della terra e delle opportunità di esportazione», ha detto il ministro dell’agricoltura Damien O’Connor.

Il contributo del governo è finanziato attraverso il fondo Sustainable Food and Fibre Futures (SFF Futures) del Ministero delle Industrie Primarie.

Tra gli elementi da produrre c’è un “manuale di produzione organica” dice Puro, che svilupperà anche la tecnologia post-raccolta e la proprietà intellettuale per il fiore di cannabis organica premium. Inoltre, Puro svilupperà nuovi ceppi di cannabis medicinale.

«Il nostro team di coltivazione sta ricercando e sviluppando i ceppi di cannabis medicinale più adatti al clima unico della Nuova Zelanda», ha detto l’amministratore delegato di Puro, Tim Aldridge. «La sovvenzione vedrà l’accelerazione di un grande database genetico di cultivar per sostenere l’industria neozelandese e differenziare i nostri prodotti di cannabis nei mercati globali».

Si tratta di una cifra significativa che il governo neozelandese sta mettendo, ma il ministro O’Connor dice che il potenziale beneficio economico del progetto per la Nuova Zelanda potrebbe essere fino a 236 milioni di dollari entro il 2032; un bel ritorno sull’investimento, se dovesse essere raggiunto.

La Puro, con sede a Marlborough, è stata uno dei protagonisti dell’industria neozelandese della cannabis, e si è impegnata a fondo per ottenere ciò che ha ottenuto fino ad oggi. Nel dicembre dello scorso anno, l’azienda ha annunciato di essere il primo coltivatore di cannabis medica in Australasia ad essere certificato biologico; ottenendo lo status per il suo sito di coltivazione all’aperto a Kēkerengū, sulla costa Kaikōura. Puro ha anche strutture di coltivazione indoor e un centro di ricerca a Waihopai, vicino a Blenheim, per il quale sta cercando di ottenere lo status organico.

A gennaio di quest’anno, la compagnia ha unito le forze con un altro peso massimo della cannabis neozelandese, la Helius Therapeutics di Auckland, che vedrà Puro fornire più di 10 tonnellate di cannabis medica biologica alla Helius.

Stati Uniti

I prodotti edibili a base di cannabis terapeutica potrebbero essere presenti a breve nel menu della Pennsylvania

Il senatore della Pennsylvania Dan Laughlin ha annunciato la settimana scorsa che introdurrà una legge per espandere le opzioni di cannabis medica nello Stato per includere gli edibili.

La Pennsylvania ha un programma di cannabis medica piuttosto robusto, con più di 400.000 Pennsylvani in possesso di una certificazione di paziente attiva – che equivale a circa il 3% dell’intera popolazione dello stato. La cannabis medica è disponibile in molte forme in Pennsylvania, tra cui pillole, oli, prodotti topici, foglie secche (per il vaping), tinture e liquidi – ma sono vietati il fumo e gli edibili.

Quest’ultimo cambierà se il senatore Laughlin avrà la meglio.

«Per molti pazienti, le loro condizioni mediche richiedono un sollievo graduale per un lungo periodo di tempo», ha detto. «Il consumo di cannabis medica in forma commestibile è uno dei modi migliori per ottenere l’effetto a rilascio graduale di cui questi pazienti hanno bisogno».

La legislazione comporterà test di consistenza/potenza per i prodotti commestibili, e i commestibili dovranno essere presentati in modo da non attrarre i bambini, e confezionati in contenitori a prova di bambino.

Il senatore dice che alcuni pazienti della Pennsylvania stanno già utilizzando le forme esistenti di cannabis medica legale per fare i propri commestibili.

«Ma incorporare la cannabis medica nel cibo è complesso e i pazienti potrebbero non disperdere uniformemente i principi attivi della marijuana in tutto il cibo, il che compromette la loro capacità di ottenere un sollievo uniforme dai loro sintomi».

Secondo il senatore Laughlin, gli edibili sono disponibili in altri 25 stati che hanno legalizzato la cannabis medica.

Un altro Stato hold-out che sicuramente renderà i prodotti disponibili ragionevolmente presto è il Minnesota. Nel dicembre dell’anno scorso, il Dipartimento della Salute del Minnesota ha annunciato che permetterà l’uso di gomme e masticabili infusi dall’inizio di agosto di quest’anno. Il Minnesota ha anche iniziato a permettere prodotti fumabili nel marzo di quest’anno.

La Pennsylvania è stata il 24° Stato americano a legalizzare la marijuana medica dopo che il governatore Tom Wolf ha firmato il Senate Bill 3 nell’aprile 2016, ma il prodotto non è stato disponibile fino al 2018. Tuttavia, il programma ha continuato ad evolversi da allora, fornendo un migliore accesso ai pazienti.

Ci sono più di 100 dispensari in tutto lo stato e migliaia di medici si sono registrati per rilasciare certificazioni dall’inizio del programma, con più di 1.500 approvati.