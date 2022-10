Stati Uniti – Venezuela: alla ricerca del petrolio perduto

Ieri 5 ottobre, a Vienna, OPEC+, il cartello guidato dall’Arabia Saudita e che comprende la maggior parte dei principali esportatori mondiali di petrolio, tra i quali l’Iran, ha deciso di tagliare la produzione, sulla carta, di 2 milioni di barili al giorno, circa il 2% della produzione mondiale di petrolio, il più grande taglio dall’inizio della pandemia di COVID-19, nel 2020.

Una decisione che è stata subito definita come una ‘sfida‘ al lavoro diplomatico condotto dall’Amministrazione del Presidente USA Joe Biden condotto in questi mesi e volto a evitare tagli di produzione che potrebbero far salire i prezzi dei prodotti petroliferi. Biden, anzi, puntava all’ampliamento di produzione, così da sostenere l’azione politica dell’Occidente contro la Russia.

Il lavoro di mesi di Washington si è dunque rivelato vano. La Casa Bianca in questi mesi ha speso molte energie politico-diplomatiche nei confronti dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti e di e altri Paesi del Golfo per garantire un’abbondante fornitura di petrolio. Il culmine di questi sforzi era stato il viaggio di Biden, a luglio, a Riyad, nel corso del quale aveva incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman. Un viaggio difficile quanto duramente criticato, per il quale Biden è stato accusato di sostenere il principe nella sua riabilitazione sulla scena internazionale. La decisione di ieri, afferma il ‘New York Times‘ «rivela il fallimento della diplomazia del Presidente Biden» e «segnala la limitata influenza che gli Stati Uniti hanno sui loro alleati del Golfo». La decisione, prosegue il quotidiano, «ha sottolineato le sfide che gli Stati Uniti devono affrontare nella gestione della propria politica estera ed economica in un momento in cui l’economia globale è a rischio di recessione, e la politica energetica è emersa come una componente chiave del conflitto in Ucraina».

L’annuncio di ieri di OPEC+ è stato accolto con«delusione», recita una nota ufficiale della Casa Bianca, da Biden, descrivendola come una«decisione miope», vista la situazione dell’economia globale, e con rabbia dal mondo politico americano, parte del quale ha criticato il Presidente per aver perseguito relazioni più strette con l’Arabia Saudita negli ultimi mesi. «Pensavo che lo scopo principale della vendita di armi agli Stati del Golfo, nonostante le loro violazioni dei diritti umani, l’assurda guerra nello Yemen, il lavoro contro gli interessi degli Stati Uniti in Libia, Sudan ecc., fosse che quando sarebbe arrivata una crisi internazionale, il Golfo avrebbe potuto scegliere l’America rispetto a Russia/Cina», ha commentato su Twitter il senatore democratico Chris Murphy, membro della commissione per le relazioni estere del Senato. La scelta è stata diversa, e a questo punto il mondo politico americano pretende che la Casa Bianca rettifichi certe posizioni, a partire dal sospendere la fornitura di armi.

«Il motivo dei tagli, nonostante le proteste della Casa Bianca, non è la politica punitiva», scrive il ‘Foreign Policy‘. «Piuttosto, è lo spettro di un’incombente recessione globale che taglierà profondamente la domanda mondiale di petrolio. La scorsa settimana, Goldman Sachs ha tagliato le sue previsioni sul prezzo del petrolio per il 2023 da una precedente previsione di 125 dollari al barile a 108 dollari, a seguito di una domanda globale fiacca di petrolio, che è stata esacerbata dall’inasprimento dei tassi delle banche centrali in tutto il mondo». Insomma, i produttori OPEC+ sono preoccupati per il crollo della domanda (e dei prezzi del petrolio) e per il piano del G7 di limitare i prezzi sulle esportazioni di petrolio della Russia. L’OPEC non ha nessuna intenzione di lasciare ad altri -ai consumatori- la determinazione dei prezzi del petrolio.

Nell’ottica occidentale, «la decisione del cartello infligge anche un colpo simbolico agli sforzi degli Stati Uniti per privare la Russia di decine di miliardi di dollari di entrate petrolifere, un’ancora di salvezza cruciale per l’economia in difficoltà del Paese, dopo che l’Occidente ha accusato il Cremlino di utilizzare le sue forniture energetiche per la leva geopolitica».

Secondo Matthew Reed, esperto dell’industria petrolifera e vicepresidente della società di consulenza Foreign Reports, sentito da ‘Foreign Policy‘, sostiene che «è sciocco inquadrare questa decisione come un favore saudita alla Russia. Si tratta di un quadro più ampio e di un’economia globale in bilico».



La risposta della Casa Bianca alla decisione di OPEC+ potrebbe arrivare via Caracas. Washington è decisa a ridurre le sanzioni contro il Venezuela, consentendo alla Chevron e ad altre compagnie petrolifere di riprendere le trivellazioni nel Paese.

Un rapporto del ‘Wall Street Journal‘ afferma che la revoca delle sanzioni potrebbe consentire le esportazioni di petrolio dal Venezuela verso gli Stati Uniti e l’Europa. In cambio, il governo venezuelano di Nicolas Maduro avrebbe accettato di riprendere i colloqui con l’opposizione e di tenere elezioni presidenziali libere ed eque nel 2024, sempre secondo quanto sostiene il quotidiano finanziario americano.

L’accordo include anche la liberazione di milioni di dollari di fondi venezuelani che sono stati congelati negli Stati Uniti. I fondi, una volta liberati, saranno utilizzati dal Venezuela per riprendersi dalla crisi economica. L’accordo dovrebbe essere reso noto entro la fine di ottobre. L’accordo sarebbe stato trovato non solo tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano, bensì anche con la partecipazione di alcune figure dell’opposizione venezuelana. Secondo questo accordo, «centinaia di milioni di dollari in fondi statali venezuelani congelati nelle banche statunitensi» sarebbero liberati «per pagare le importazioni di cibo, medicine e attrezzature per la rete elettrica nel Paese e i sistemi idrici municipali», sostiene il quotidiano.



Questa ipotesi di accordo, non è nuova. Già a marzo, ovvero poche settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina, era stata avanzata la possibilità di questo tipo di accordo. Secondo alcune fonti, da allora, infatti, la diplomazia americana ci starebbe lavorando.

Si starebbero ancora discutendo alcuni dettagli, tra questi il calendario preciso per i colloqui tra governo e opposizione, e le fonti del quotidiano hanno avvertito che l‘accordo potrebbe ancora fallire, perché si basa sulla ripresa dei colloqui con l’opposizione. «Non ci sono piani per cambiare la nostra politica delle sanzioni senza un’azione costruttiva da parte del regime di Maduro», ha affermato Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.



Secondo gli esperti sentiti da ‘Wall Street Journal‘ ci sono alcuni problemi che gravano sul possibile accordo.

La proposta sta alimentando la furia di alcuni dei più fedeli nemici del regime, sia negli Stati Uniti che in Venezuela, che affermano che il piano consentirebbe a Maduro di mantenere il suo controllo autoritario sul Paese con poche concessioni. I rappresentanti dell’opposizione venezuelana nel Paese si sono subito opposti affermando che il denaro fresco potrebbe rilanciare la dittatura, che negli ultimi anni si è sostenuta aggirando le sanzioni statunitensi e vendendo il suo greggio pesante alla Cina e ad altri acquirenti asiatici con forti sconti. Rischio che pare scontato e tutto sommato secondario, o comunque controllabile.

Altresì da considerare l’impatto della decisione sulla legittimità del leader dell’opposizione Juan Guaidó. Nel 2019, è stato dichiarato ‘Presidente legittimo del Venezuela’ dall’Amministrazione Trump, subito seguita da altri governi occidentali. Di fatto la‘stella‘ di Guaidó è presto tramontata e al momento è difficile definire chiaramente la sua forza nel contesto dell’opposizione venezuelana. Gli osservatori fanno notare che il suo movimento non è riuscito a scalfire il potere di Maduro, metterne davvero in dubbio la legittimità, tanto è vero che la maggior parte dei Paesi, anche quelli che avevano riconosciuto Guaidó, ora tratta apertamente con il governo di Maduro.

Questa svolta potrebbe essere impopolare tra alcuni soggetti nell’Amministrazione Maduro. «Il direttore del programma Venezuela presso l’Ufficio di Washington per l’America Latina, Geoff Ramsey», ha detto al quotidiano finanziario che «all’interno del regime ci sono dei sostenitori della linea dura che sono molto critici nei confronti della svolta neoliberista di Maduro. E all’interno dell’opposizione ci sono giocatori molto interessati a fare tutto il possibile per continuare con il governo ad interim». Due opposti un solo pericolo: l’ulteriore appesantimento del clima politico interno.

Altro dubbio che si avanza, è relativo allo stato delle infrastrutture petrolifere nella Nazione. Secondo gli esperti petroliferi, le infrastrutture sono in pessimo stato e per tanto potrebbe non essere in grado di aumentare considerevolmente l’offerta di petrolio nel breve e medio termine. «Se l’accordo andasse a buon fine e la Chevron, insieme alle società di servizi petroliferi statunitensi, fosse autorizzata a tornare a lavorare in Venezuela, immetterebbe solo una quantità limitata di nuovo petrolio sul mercato mondiale a breve termine», si afferma. Il Paese ora esporta circa 450.000 barili al giorno, la stima al minimo prevede che Caracas possa raddoppiare nel giro di pochi mesi. Altri conoscitori della struttura petrolifera venezuelana come l’ex dirigente della Chevron Ali Moshiri, che ha supervisionato l’espansione delle operazioni della società in America Latina e ha lavorato a stretto contatto con i funzionari venezuelani, affermano che il Paese potrebbe raggiungere 1,5 milioni di barili al giorno di produzione in due anni se la Chevron e altre società fossero autorizzate a lavorare liberamente. Non per nulla per mesi «le aziende di Wall Street e gli investitori statunitensi hanno anche fatto pressioni sull’Amministrazione Biden per revocare le sanzioni e recuperare miliardi di dollari di debiti attraverso accordi commerciali con Caracas».



Per quanto i colloqui tra funzionari statunitensi e venezuelani si stiano portando avanti silenziosamente da marzo, hanno preso slancio quando, sabato, c’è stato uno scambio di prigionieri tra i due Paesi.

Il Venezuela ha rilasciato sette americani, inclusi cinque ex dirigenti di Citgo, in cambio del rilascio da parte degli Stati Uniti di due parenti della first lady Cilia Flores: Efraín Eduardo Campo Flores, che è anche figlioccio di Maduro, e Franqui Francisco Flores De Freitas, entrambi arrestati in un aeroporto di Port-au-Prince, accusati di traffico di droga. Da parte venezuelana, sono stati rilasciati gli ex dirigenti della Citgo Petroleum -compagnia statale venezuelana sul suolo statunitense- imprigionati in Venezuela e accusati di corruzione e appropriazione indebita, così come il veterano della Marina degli Stati Uniti Matthew Heath e Osman Khan, accusato di terrorismo e spionaggio. Lo scambio è avvenuto sabato sull’isola caraibica di Saint Vincent e Grenadine, che è governata dagli alleati di Maduro, secondo ‘Associated Press‘, dopo mesi di colloqui segreti e diplomazia clandestina, con Roger Carstens, l’inviato presidenziale speciale per gli affari degli ostaggi, che ha effettuato più visite in Venezuela nell’ultimo anno proprio per discutere gli accordi.

Uno scambio di prigionieri avvenuto, non a caso, nelle stesse ore in cui il Segretario di Stato americano Antony Blinken iniziava (lunedì 3 ottobre), dalla Colombia, un tour attraverso alcuni Paesi dell’America Latina.

Juan Guaidó ha affermato di non avere nulla a che fare con lo scambio di prigionieri e che si oppone a un allentamento delle pressioni su Maduro. Secondo una nota ‘Reuters‘, Guaidó, questa settimana, ha chiesto agli Stati Uniti di fornire dettagli su una licenza estesa richiesta dalla Chevron per operare nel Paese. Una lettera in questo senso sarebbe stata inviata lunedì a un alto funzionario statunitense, nella quale, per altro, Guaidó«chiedeva anche di essere consultato prima di ogni decisione».

Il team di Guaidó è preoccupato, più che per i dettagli tecnici, per i riflessi sul riconoscimento del governo Maduro. «Resta inteso che per alcuni attori questa decisione può sembrare di natura meramente commerciale», si legge nella lettera di Guaidó al sottosegretario di Stato Brian Nichols, datata 3 ottobre, e vista da ‘Reuters‘. «Ma di fronte a questa visione, voglio insistere sul fatto che questa questione di licenze petrolifere in Venezuela può fare la differenza tra il raggiungimento di un negoziato efficace e di successo che renda possibile il ritorno della democrazia in Venezuela o il rafforzamento della dittatura».

«Guaidó è alla deriva da molto tempo, se non dimenticato, e lui stesso e tutti i suoi alleati locali lo sanno. La formalità del riconoscimento è più sulla carta e, come lui stesso ammette, viene a conoscenza di tutti questi patti e negoziati attraverso i media», commentano ambienti della sinistra latinoamericana.

Prima dell’arrivo del chavismo, nel 1999, il Venezuela era un importante produttore di petrolio, ricorda ‘Infobae‘. Negli anni ’90, il Paese è arrivato a pompare più di 3,2 milioni di barili al giorno. Era l’industria principale del Paese allora. E’ crollata nell’ultimo decennio a causa della mancanza di investimenti, della corruzione e della cattiva gestione. Il regime chavista ha attribuito il declino dell’azienda alle sanzioni imposte dall’Amministrazione Trump. Le sanzioni di fatto sono state il colpo finale inferto sui livelli di produzione, che hanno portato le aziende occidentali a lasciare il Paese.

Francisco Monaldi, esperto di energia dell’America Latina presso la Rice University, ha dichiarato che coinvolgere il Venezuela, che detiene alcune delle più grandi riserve petrolifere del mondo, potrebbe servire come strategia a lungo termine per gli Stati Uniti e i Paesi europei che cercano di assicurarsi nuove fonti di energia mentre la guerra della Russia in Ucraina si trascina e sconvolge i mercati delle materie prime. «Se i prezzi [del petrolio] scendessero, tutto potrebbe cambiare», ha detto Monaldi.

Fonti del ‘Wall Street Journal‘ affermano che «l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che amministra le sanzioni contro il Venezuela, si sta preparando a rilasciare una o più licenze per Chevron per gestire i suoi quattro progetti petroliferi in joint venture esistenti con la compagnia petrolifera statale, Petróleos de Venezuela SA, o PdVSA. L’accordo della Chevron con il Venezuela gli conferisce il pieno controllo operativo ed è ‘lungo’ circa 1.000 pagine». Dettagli che stanno indicare che da marzo un grosso lavoro è stato portato avanti e che -malgrado sia gli USA sia il Venezuela non rilascino commenti ufficiali- potrebbe essere l’inizio di una nuova fase che chiude definitivamente l’era Trump.

«Con la Chevron responsabile di tutti gli aspetti dei progetti e gli Stati Uniti che hanno concesso l’autorizzazione all’esportazione di petrolio, il Venezuela potrebbe riguadagnare la rilevanza nel mercato petrolifero di cui godeva all’inizio degli anni 2000, quando era uno dei principali esportatori di greggio verso il USA».

Gli analisti latinoamericani sono quelli più attenti a cercare di interpretare quanto sta accadendo e che ancora viene mantenuto coperto sia dai protagonisti americani che da quelli venezuelani. Michael Penfold, professore di Scienze Politiche presso Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) Business and Public Policy School, afferma che lo scambio di prigionieri «deve continuare con gli accordi umanitari ed energetici e molto probabilmente i negoziati a Città del Messico», in vista delle elezioni del 2024. Per Luis Vicente León, di Datanalisis, «questa è un’ottima notizia in termini di opportunità per consolidare più accordi umanitari, petroliferi e politici nei prossimi mesi», e indica il venir meno delle forze che hanno bloccato trattative per preservare privilegi» di vario genere.

L’inizio della svolta risale a marzo, quando i primi rumors sulla possibilità di un riavvicinamento sono iniziati a circolare. A marzo c’è stata la visita a Caracas di Juan González, direttore senior del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti per l’emisfero occidentale, e dell’ambasciatore americano in Venezuela che opera dalla Colombia, James Story. È stato il primo incontro pubblico dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto le relazioni diplomatiche nel 2019, e dopo che Donald Trump ha ‘insignito’ Juan Guaidó nuovo, legittimo Presidente del Venezuela.

Passano i mesi, e mentre la guerra in Ucraina peggiora sempre più il quadro energetico in Europa e negli Stati Uniti, il governo di Maduro si costruisce un canale di dialogo diretto con gli USA, e in America Latina inizia soffiare un vento nuovo. Vento di sinistra. In agosto, Gustavo Petro viene eletto Presidente della Colombia, e in Brasile si sta posizionando bene Inácio Lula da Silva, grande amico del Venezuela. Ora per avere la conferma che anche il Brasile potrà ritornare a fianco di Caracas bisognerà attendere fine ottobre, ma intanto Maduro appare libero dal peso dell’opposizione interna -oramai molto indebolita-, ben posizionato in Messico, dove potrebbero riprendere il dialogo con l’opposizione interrotto un anno fa, e con ottimi rapporti con il nuovo governo colombiano, ora guidato da Petro -che proprio ieri ha riaperto le trattative con l’Esercito di liberazione nazionale (ELN), e in questi colloqui il Venezuela ha il ruolo di garante. L’opposizione, fanno notare dagli ambienti di sinistra, è «stata esclusa dal gioco»,almeno una parte dell’opposizione, insieme «a tutta la destra continentale ed europea. Del ‘Gruppo di Lima’, un cartello di governi di destra creato per volere degli Usa per sostenere l’isolamento e l’eventuale caduta di Maduro, non resta praticamente nulla, tranne Bolsonaro» e a fine mese anche lui potrebbe uscire di scena.

La guerra in Ucraina e i nuovi venti che soffiano nel sub-continente latinoamericano starebbero aprendo la strada ad una nuova era di relazioni tra USA e Venezuela.

Nè gli Stati Uniti ignorano i rapporti petroliferi tra Venezuela e Iran, con le spedizioni di petrolio «a PDVSA dalla Naftiran Intertrade Company Ltd,una delle società iraniane che, secondo quanto riferito, avrebbe firmato un accordo da 110 milioni di euro con la compagnia statale venezuelana per rinnovare un raffineria venezuelana e rifornirla regolarmente di spedizioni di petrolio leggero», secondo quanto riferisce ‘Reuters‘. Accordo che evidentemente deve risultare, in ottica pragmatica, tutt’altro che sfavorevole per gli interessi che stanno guidando la politica americana in questo strutturarsi di un nuovo rapporto con Caracas.

Dopo le elezioni di medio termine si ritiene che possano riprendere i colloqui per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul nucleare iraniano. Una delle conseguenze della positiva conclusione di questo accordo, come noto, è il ritorno sul mercato del petrolio iraniano.

Uno scenario che vedesse sul mercato il primo (Venezuela) e il quarto (Iran) Paese che detengono le maggiori riserve di petrolio, potrebbe cambierebbe in maniera sostanziale anche le considerazioni delle vicende russo-ucraine.