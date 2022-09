Stati Uniti: mala tempora currunt per la cannabis. E per tutto l’indotto che vi gravita intorno. Mentre le aziende di tutto il mondo chiudevano a causa della diffusione della COVID-19, l’industria della marijuana era considerata “essenziale” in quasi 30 Stati e poteva trarre vantaggio dalla pandemia. Ma più di due anni dopo, tra l’aumento dell’inflazione e i timori di una recessione, le aziende nordamericane della cannabis stanno tagliando centinaia di posti di lavoro, chiudendo punti vendita e impianti di coltivazione o chiudendo del tutto. Per quanto riguarda la cannabis sintetica, potenzialmente letale, le notizie, dopo la legalizzazione, sono migliori, ma non ancora ottime. Sebbene non sia del tutto innocua, la cannabis stessa non ha ucciso nessuno per overdose o disavventura. Ma la proibizione della cannabis fa assolutamente la conta dei morti. Per il terzo giorno consecutivo, la California chiede alle aziende che vendono marijuana di spegnere volontariamente le luci e le principali fonti di energia, dato che l’eccessivo uso di energia durante l’ondata di caldo minaccia la rete elettrica dello Stato.

Stati Uniti

Le aziende produttrici di marijuana licenziano centinaia di persone e si riducono a causa della crisi economica

Mentre le aziende di tutto il mondo chiudevano a causa della diffusione della COVID-19, l’industria della marijuana era considerata “essenziale” in quasi 30 stati e poteva trarre vantaggio dalla pandemia.

Ma più di due anni dopo, tra l’aumento dell’inflazione e i timori di una recessione, le aziende nordamericane della cannabis stanno tagliando centinaia di posti di lavoro, chiudendo punti vendita e impianti di coltivazione o chiudendo del tutto.

L’industria della marijuana rispecchia le aziende tradizionali che hanno visto una domanda simile e ora stanno lottando per ridimensionare le loro attività.

Le vendite delle biciclette Peloton hanno avuto un’impennata con la chiusura delle palestre e la ricerca di alternative per il fitness, ma quest’anno l’azienda newyorchese ha eliminato più di 4.000 posti di lavoro.

Anche il boom dell’e-commerce dell’era della pandemia, che ha fatto crescere l’attività di Shopify, sembra essersi raffreddato e l’azienda canadese, che produce la tecnologia che alimenta i negozi online, ha licenziato circa 1.000 lavoratori.

I licenziamenti e le riduzioni di personale nell’industria della cannabis hanno colpito aziende che si occupano di piante, grandi e piccole, e aziende tecnologiche come Akerna del Colorado, Dutchie dell’Oregon e l’operatore di consegne Eaze della California.

I fattori alla base del ridimensionamento della cannabis sono numerosi. Tra questi, secondo gli esperti, ci sono il calo dei prezzi della marijuana all’ingrosso, la mancanza di liquidità dei consumatori e i cambiamenti strutturali dell’industria.

Tra le aziende più importanti che si occupano di piante e che sono state coinvolte nelle conseguenze degli ultimi mesi:

Il gigante californiano della pubblicità della cannabis Weedmapsha tagliato il 10% dei suoi circa 600 dipendenti, citando le contrazioni del mercato in California, Colorado e Oklahoma.

Il coltivatore di marijuana medica dell’Arizona Nature AZ Medicine ha licenziato circa 100 dipendenti a causa del calo delle vendite mediche e dell’aumento di quelle ricreative.

La Lume Cannabis, con sede in Michigan, ha chiuso quattro dei suoi circa 30 negozi nello stato, ma ha dichiarato di voler aprire altri tre negozi in aree più popolate. Il riallineamento, reso noto a luglio, arriva in un momento in cui i prezzi della marijuana in Michigan sono crollati a causa della saturazione del mercato.

Cambiamenti aziendali

Oltre all’inflazione e ai problemi economici, le aziende di cannabis sono alle prese con problemi di personale.

Ad esempio, molte aziende pubbliche di marijuana stanno subendo una ristrutturazione aziendale, che spesso si traduce in un licenziamento di dipendenti.

«Le persone che arrivano per gestire i turnaround non capiscono il mercato e la cannabis», ha detto Avis Bulbulyan, amministratore delegato di Siva Enterprises, una società di consulenza sulla marijuana con sede in California.

Aurora Cannabis, con sede a Edmonton, Alberta, ha dichiarato a giugno di voler tagliare il 12% della sua forza lavoro come parte di una ristrutturazione aziendale.

L’azienda prevede che la mossa risparmierà fino a 90 milioni di dollari canadesi (69 milioni di dollari) e la porterà sulla strada della redditività. L’obiettivo dell’azienda è di raggiungere il primo profitto l’anno prossimo.

Un’altra società pubblica canadese, la Canopy Growth Corp., ha reso noto ad agosto di aver tagliato 245 dipendenti – pari a circa l’8% della sua forza lavoro – come parte di ampi cambiamenti all’interno dell’azienda, progettati per aiutare a contenere le recenti perdite e spingere il produttore in difficoltà verso la redditività.

Canopy ha dichiarato di aspettarsi che i tagli e gli aggiustamenti genereranno fino a 150 milioni di dollari australiani di risparmi in 12-18 mesi.

L’anno scorso Canopy ha anche chiuso i suoi impianti di coltivazione su 23 acri a Niagara-on-the-Lake, in Ontario.

Echi dell’industria lattiero-casearia

«Il business della cannabis legale è volatile», ha detto Daniel Sumner, professore di economia agricola e delle risorse presso l’Università della California, Davis e co-autore di “Can Legal Weed Win? The Blunt Realities of Cannabis Economics“.

«È un’industria nuova», ha detto, «e le aziende vanno e vengono e vengono acquisite in tutti i settori dell’industria, non solo nella coltivazione, nella lavorazione e nella vendita».

Il consolidamento dell’industria della marijuana è simile a quello che è successo all’industria lattiero-casearia del Wisconsin, che ha perso il 10% delle sue aziende agricole nel 2019 e il 44% negli ultimi 10 anni.

«La produzione è aumentata, ma il numero di aziende agricole è diminuito», ha detto Sumner. «È un consolidamento. Se si è un manager, il consolidamento si traduce in un risparmio di manodopera.

“Ma se sei un lavoratore, hai perso il lavoro».

Nonostante il costo di altri prodotti sia aumentato a causa dell’inflazione, il prezzo della marijuana è diminuito, un altro fattore che influisce sulla capacità delle aziende di trattenere i dipendenti.

In Colorado, ad esempio, il prezzo all’ingrosso per libbra di marijuana era di 709 dollari al 1° luglio – un minimo storico – e in calo del 46% rispetto ai 1.309 dollari di un anno fa e di quasi il 60% rispetto ai 1.721 dollari del gennaio 2021, secondo i dati del Colorado Department of Revenue.

“La riduzione dei costi della cannabis a livello di azienda agricola è la realtà di questo settore”, ha detto Sumner. “In parte è merito di una migliore gestione, in parte della tecnologia”.

Ma Sumner ha detto che, come per altre colture agricole, ci si deve aspettare un calo dei prezzi nell’industria della marijuana.

«Aggiustando per l’inflazione, oggi spendiamo il 10% del nostro reddito in cibo – non il 4% come due generazioni fa – e non c’è motivo di pensare che la cannabis non seguirà questa traiettoria».

Cambiamenti strutturali

Così come le pratiche si sono spostate da un approccio incentrato sul cliente nei negozi di alimentari e liquori, dove qualcuno ti parlava dei prodotti, anche le pratiche nei negozi al dettaglio di cannabis vedranno probabilmente dei cambiamenti che porteranno alla necessità di un minor numero di dipendenti.

«Tutti compravano la carne o il pesce dalla persona che ne sapeva di più: entravi e parlavi con il panettiere, il macellaio o il pescivendolo di ciò che volevi», ha detto Sumner.

«Questo è il modo in cui viene gestita la cannabis ora. Ma la cannabis se ne sta allontanando. Sarà più economica e più disponibile, ma non ci saranno i servizi e l’occupazione».

Come in altri settori, anche i finanziamenti di capitale di rischio sono diventati scarsi per le imprese della cannabis che cercano investitori per alimentare la loro crescita.

Senza finanziamenti, è difficile mantenere il numero di dipendenti, ha detto Karson Humiston, fondatore e amministratore delegato della rete di reclutamento di cannabis Vangst, con sede a Denver.

«Le persone stanno davvero stringendo la cinghia e lavorando per preservare la liquidità perché i finanziamenti sono difficili da ottenere», ha detto Humiston.

«Quando le aziende hanno difficoltà a reperire capitali, devono assicurarsi di avere abbastanza contanti per affrontare la tempesta. La prima cosa che viene meno è il personale costoso».

Secondo Humiston, la maggior parte dei tagli di posti di lavoro riguarda i dirigenti, non i dipendenti a ore che lavorano nei negozi di vendita al dettaglio.

E con molti operatori multinazionali che utilizzano un numero maggiore di dipendenti a pagamento rispetto al passato, Vangst sta vivendo l’estate più intensa di sempre.

«La gente continua ad acquistare e consumare cannabis, quindi questi lavoratori a ore sono essenziali», ha detto.

«La cannabis deve ancora essere coltivata, confezionata e consegnata ai clienti. Questi sono ruoli a ore».

Stati Uniti

Il pericolo della cannabis sintetica

Per quanto riguarda l’erba sintetica, potenzialmente letale, le notizie, dopo la legalizzazione, sono migliori, ma non ancora ottime.

Sebbene non sia del tutto innocua, la cannabis stessa non ha ucciso nessuno per overdose o disavventura. Ma la proibizione della cannabis fa assolutamente la conta dei morti. Tra il 2016 e il 2019, almeno 61 americani sono morti in seguito all’esposizione a cannabinoidi sintetici, secondo una recente ricerca condotta dagli scienziati della Washington State University e pubblicata sulla rivista Clinical Toxicology.

Molti altri si sono ammalati in modo violento o sono stati colpiti da traumi mentali o psicologici dopo l’uso di cannabis sintetica, con oltre il 64% delle 7.600 esposizioni documentate in quel lasso di tempo che hanno richiesto l’intervento di un medico, secondo lo studio. (Queste cifre non fotografano l’intera portata del problema; i cannabinoidi sintetici sono difficili da individuare e l’uso viene spesso rilevato solo dopo che il consumatore è finito in ospedale o all’obitorio).

Un termine ampio usato in generale per descrivere una serie di potenti sostanze chimiche, destinate a imitare i cannabinoidi naturali delle piante e a legarsi a molti degli stessi recettori, ma in alcuni casi fino a 100 volte più potenti; la differenza di impatto è paragonabile «alla differenza tra un tubo collegato a un idrante e un rubinetto con un lento gocciolamento», secondo le parole della dott.ssa Patricia Frye, medico ed esperta di cannabis del Maryland. La “cannabis sintetica” è vietata dalle leggi federali e dalla maggior parte degli Stati. (I prodotti di cannabis derivati dalle piante e creati tramite sintesi chimica, tra cui il Delta-8 THC e il Delta-10 THC, non rientrano in questa categoria di prodotti).

Anche se non è una priorità per le forze dell’ordine, che nel 2020 hanno comunque arrestato centinaia di migliaia di americani per possesso di marijuana, la cannabis sintetica è un prodotto noto. Più spesso presente nelle grandi città, l’erba sintetica è stata la responsabile ultima di una cosiddetta “epidemia zombie” nel 2016 a New York, dopo che diverse decine di persone hanno manifestato gli stessi preoccupanti sintomi dissociativi dopo aver fumato un prodotto “incenso” particolarmente sgradevole chiamato “AK-47” Karat Gold.

Perché mai qualcuno dovrebbe usare un prodotto così pericoloso e tossico? E come possono i politici scoraggiare questo tipo di autolesionismo e risolvere quella che i ricercatori hanno descritto a Cannabis Now come una «grave minaccia per la salute»?

La risposta ovvia non vi sconvolgerà.

A nessuno piace l’erba sintetica, ma…

Inizialmente creata in laboratorio per capire come funzionano i recettori dei cannabinoidi, la cannabis sintetica non è mai stata destinata all’uso sugli esseri umani. E forse a causa degli spiacevoli effetti collaterali, l’uso della cannabis sintetica non è molto diffuso.

La cannabis naturale è molto più popolare. Anche lo 0,2-0,4% della popolazione che ammette di fare uso di erba sintetica dice di preferire la cannabis naturale.

Tuttavia, c’è un certo “incoraggiamento” sociale per l’uso della cannabis sintetica: la proibizione dell’erba sintetica si rivela difficile da far rispettare. La cannabis sintetica non contiene THC. I consumatori non mostrano i metaboliti del THC in uno screening delle urine, e quindi i test antidroga non possono rilevare la cannabis sintetica, ha osservato lo studio. Pertanto, chiunque sia nella posizione di volersi fare un’anfetamina ed evitare una punizione per l’erba, compresi i membri del servizio militare americano, può decidere che la cannabis finta valga la pena di rischiare.

I consumatori analizzati in un altro recente studio, condotto da ricercatori spagnoli, confermano questa spiegazione di buon senso: Poiché i test antidroga non cercano i cannabinoidi sintetici, le persone preoccupate di perdere l’impiego, l’alloggio o altre opportunità a causa di un test antidroga positivo sono disposte a rischiare gravi conseguenze per ottenere qualcosa di simile all’erba.

In altre parole, le leggi sulle droghe incoraggiano i tossicodipendenti a rischiare gravi danni fisici e mentali che altrimenti non rischierebbero. Lo dicono loro stessi.

I cannabinoidi sintetici «esistono come sottoprodotto del proibizionismo», ha dichiarato il dottor Ethan Russo, medico, neurologo e importante ricercatore e autore.

«Seguendo la legge delle conseguenze non intenzionali, la continua pervasività dello screening delle urine per l’assunzione ha stimolato il fascino popolare dei cannabinoidi sintetici, che non sono rilevabili nei test di laboratorio di routine», ha detto Russo a Cannabis Now. «Il risultato è una notevole morbilità e mortalità».

In alcuni luoghi, la situazione sta peggiorando. Secondo i risultati dei ricercatori, pubblicati sulla rivista Frontiers in Psychiatry, «i cannabinoidi sintetici stanno guadagnando sempre più popolarità e stanno sostituendo la cannabis tradizionale».

Tuttavia, questo non è il caso degli Stati Uniti, dove un intervento politico semplice e popolare porta a un calo dell’esposizione ai cannabinoidi sintetici (e dei relativi decessi e ricoveri) di oltre il 37%. Solo il 5,5% degli avvelenamenti da cannabinoidi sintetici registrati nello studio si è verificato in Stati con leggi di legalizzazione.

Questa magica soluzione per la salute pubblica sta permettendo alle persone di usare la cannabis in modo sicuro e legale.

Con la cannabis sintetica, la legalizzazione salva vite umane

Come hanno notato i ricercatori dello Stato di Washington, le esposizioni ai cannabinoidi sintetici sono diminuite negli Stati Uniti a partire dal 2016, lo stesso anno in cui quattro Stati (California, Maine, Massachusetts e Nevada) hanno legalizzato la cannabis per uso adulto per gli adulti dai 18 anni in su.

Delle esposizioni registrate, la maggior parte – il 56% – si è verificata in Stati “con politiche restrittive sulla cannabis al momento dell’esposizione”, scrivono i ricercatori. Quando uno Stato ha approvato una legge con una “politica più permissiva sulla cannabis”, le esposizioni ai cannabinoidi sintetici sono diminuite del 37%.

Si tratta di una “associazione” tra “politiche liberali (legalizzazione) per la cannabis naturale e diminuzione degli avvelenamenti da cannabinoidi sintetici riportati”, hanno concluso i ricercatori. «Questo risultato suggerisce un potenziale effetto dei cambiamenti politici sui comportamenti di consumo di sostanze che può avere implicazioni a lungo termine per la salute pubblica».

Tracy Klein, ricercatore principale e professore presso il College of Nursing della Washington State University, non ha risposto a una richiesta di commento. Ma altri esperti, tra cui Frye e Russo e Peter Grinspoon, medico di Boston e docente alla Harvard Medical School, hanno accettato i risultati come un forte sostegno alla legalizzazione della cannabis come intervento di salute pubblica.

La cannabis sintetica danneggia le persone, ma le persone non vogliono usarla quando è disponibile la cannabis naturale. Quando la cannabis naturale è disponibile, la gente non la usa. La legalizzazione salva le vite. Potrebbe esserci una proposta più semplice?

«Le regole della società hanno creato questo problema», ha detto Russo, «che non dovrebbe più esistere una volta creato un mercato legale e regolamentato per la cannabis».

«La legalizzazione della cannabis, nel mercato dell’uso da parte degli adulti, eliminerebbe certamente la necessità di sperimentare queste sostanze chimiche potenzialmente mortali», ha detto Frye.

Stati Uniti

La California consiglia agli operatori della marijuana di risparmiare energia durante l’ondata di calore

Per il terzo giorno consecutivo, la California chiede alle aziende che vendono marijuana di spegnere volontariamente le luci e le principali fonti di energia, dato che l’eccessivo uso di energia durante l’ondata di caldo minaccia la rete elettrica dello Stato.

Il Dipartimento per il Controllo della Cannabis raccomanda inoltre alle aziende di marijuana di usare generatori di riserva mentre i residenti e le infrastrutture sopportano un’altra allerta per il caldo eccessivo, con temperature che dovrebbero superare le tre cifre nell’entroterra.

È stata emessa un’allerta di tipo Flex in tutto lo stato dalle 16.00 alle 21.00 PT di venerdì.

Questo tipo di allerta scatta quando il caldo estremo fa aumentare il consumo di elettricità, prosciugando la rete elettrica.

Le allerte flessibili si verificano in genere la sera, quando l’energia solare diminuisce e i residenti tornano a casa e iniziano a usare condizionatori d’aria, luci ed elettrodomestici.

La grave siccità e la scarsità d’acqua hanno afflitto i coltivatori di marijuana e canapa in California e in tutto l’Occidente.

Il piano per la siccità della California include un nuovo programma che pagherà alcuni agricoltori dello Stato per non piantare colture, anche se non si prevede che i coltivatori di cannabis siano i primi beneficiari.

Stati Uniti

Due parlamentari statunitensi sollecitano uno studio federale sull’impatto ambientale delle coltivazioni di cannabis

Due repubblicani della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti chiedono a quattro agenzie governative di studiare l’impatto ambientale della coltivazione della cannabis mentre il Senato esamina una legge federale che legalizza la marijuana.

I rappresentanti repubblicani Earl Carter della Georgia e Doug Lamborn del Colorado hanno scritto in una lettera ricevuta dal Washington Examiner che «il popolo americano deve avere una migliore comprensione dei costi ambientali di questa industria in rapida crescita».

La lettera – indirizzata all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e ai Dipartimenti dell’Energia, degli Interni e dell’Energia degli Stati Uniti – era in risposta al Cannabis Administration and Opportunity Act (CAOA) del leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer, introdotto al Senato a fine luglio.

Nella lettera, ricevuta dall’Examiner, i due repubblicani hanno scritto di «avere delle riserve sulle emissioni conseguenti alla coltivazione della marijuana e ritengono che siano necessarie ulteriori ricerche sulla rapida crescita delle richieste di questa industria ai sistemi energetici del nostro Paese».

Citando studi sull’uso di energia dell’industria, la lettera sostiene che la coltivazione indoor di marijuana rappresenta il 10% del consumo energetico complessivo in Massachusetts e che le emissioni della coltivazione di cannabis in Colorado sono pari a quelle della raccolta della spazzatura e dell’estrazione del carbone.

Carter e Lamborn hanno chiesto alle quattro agenzie «risposte dettagliate» a queste domande entro il 30 novembre:

Qual è l’impatto dell’attuale legalizzazione della marijuana sui consumi energetici e sui livelli di emissioni dello Stato?

In che modo la legalizzazione federale della marijuana influirebbe sul consumo energetico nazionale e sui livelli di emissioni?

Qual è la crescita prevista dell’uso di energia e delle emissioni dell’industria della marijuana?

In che modo la crescente domanda di energia da parte dell’industria della marijuana influirà sull’affidabilità della nostra rete elettrica?

Che impatto hanno le operazioni di coltivazione illegale di marijuana sulle riserve idriche del Paese?

Quali sono i danni che l’uso di vari fertilizzanti, erbicidi e pesticidi da parte dei coltivatori illegali di marijuana comporta per la fauna selvatica, gli habitat e gli esseri umani negli Stati Uniti?

Smart Approaches to Marijuana, un’organizzazione che si oppone alla legalizzazione della marijuana, ha appoggiato la lettera.

Stati Uniti

La nuova legge di riforma della marijuana del Massachusetts mira alla diversità e alle tasse comunali

Dopo che il governatore del Massachusetts ha recentemente firmato un’ampia legislazione incentrata sulla promozione della diversità e dell’equità nell’industria della marijuana da 2 miliardi di dollari, Ava Callender Concepcion della Cannabis Control Commission ha dichiarato ai giornalisti di “tremare di sollievo e felicità“.

La legge sulla marijuana copre un’ampia gamma di questioni, dalla creazione di un fondo fiduciario per l’equità sociale per aiutare gli imprenditori a raccogliere capitali al contenimento delle controverse tasse imposte dai comuni alle imprese locali della cannabis.

Il pacchetto di riforma consente inoltre alle municipalità di approvare leggi o di votare se autorizzare i locali per il consumo di cannabis, oltre a permettere alle imprese di aprire tali locali in località precedentemente approvate attraverso un programma pilota.

«Questo è il provvedimento legislativo più completo sulla cannabis dall’istituzione della Commissione per il Controllo della Cannabis», ha detto Concepcion.

Ma alcuni dirigenti dell’industria statale sostengono che la nuova legge sarebbe potuta andare oltre nel fornire opportunità commerciali a coloro che sono stati colpiti dalla guerra alla droga.

Fondo fiduciario per l’equità sociale

Il Massachusetts è stato il primo stato a implementare un programma di equità sociale per la sua industria della cannabis come parte del nuovo mercato per uso adulto dello stato nel 2018, secondo il 2022 Equity Report pubblicato dalla Minority Cannabis Business Association (MCBA).

Oggi, altri 14 Stati hanno implementato o stanno pianificando i loro programmi.

La prima iterazione di equità sociale in Massachusetts si è concentrata sulla fornitura di licenze per la consegna, il corriere e il sito di consumo esclusivamente a «»minoranze e altre comunità emarginate», ha osservato la MCBA.

Il programma ha anche aiutato gli imprenditori a orientarsi tra le richieste di licenza e ha ridotto o eliminato alcune tasse.

La nuova legge si basa su questi passi.

Ora, il 15% delle tasse e delle imposte sulla cannabis sarà destinato al nuovo Social Equity Trust Fund del Massachusetts, che distribuirà sovvenzioni e prestiti agli imprenditori danneggiati dalla guerra alla droga.

Il fondo sarà considerevole: Il bilancio dello Stato per il 2023 ha stanziato 196.198.415 dollari dal Marijuana Regulation Fund per vari programmi e iniziative. Nell’anno fiscale 2022, il fondo ha raccolto 156.669.255 dollari.

Finora non è chiaro come questi soldi saranno distribuiti tra gli imprenditori, ha detto Ulysses Youngblood, presidente del rivenditore di marijuana Major Bloom di Worcester.

Nel 2007, Youngblood ha detto di essere stato espulso dalla Assumption University di Worcester dopo che le autorità avevano sospettato che possedesse marijuana.

Quattro mesi dopo, il giorno del suo 20° compleanno, ha raccontato di aver subito la brutalità della polizia mentre veniva arrestato a una festa in casa da lui organizzata dopo una denuncia per schiamazzi. È stato accusato di possesso di alcolici da minorenne e di aver tenuto una casa rumorosa e disordinata. Il caso è stato archiviato.