E visto che a parole non mi salvo,

parla per me silenzio, ch’io non posso

(Josè Saramago)

‘The people are supreme’. Alla notizia diffusa da mani anonime, donne ed uomini si sono subito mobilitati e sono andate a protestare davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti dinanzi alla paventata decisione dei giudici di voler abrogare il diritto costituzionale all’aborto. Su cui si gioca una partita a più facce di cui la principale si gioca sui corpi e l’autodeterminazione delle donne. Ma vi è molto altro, essendo parte di un ridisegno ideologico di una nazione polarizzata e spaccata tra conservatori spostatisi all’estrema destra e democratici double face tra moderati simil repubblicani e cosiddetti ‘radicali’ che la stampa lì e qui della stampa democratica ‘non vedo non sento non parlo’ non racconta sui problemi profondi e strutturali che attraversano da tempo quella nazione.

Il fattaccio nei suoi tratti essenziali, poi dirò nel merito, è che lunedì 2 maggio il sito di “Politico” pubblica una bozza di 98 pagine di Scotus, redatta nel febbraio scorso come documento interno, per il tramite di un informatore anonimo. Il presidente di Scotus (abbreviazione di Supreme Court of the United States) è John Roberts, giudice conservatore nominato nel 2006 da Bush, dicono un moderato che vota con i liberal in contrasto delle posizioni estreme dei 4giudici di destra maggioritari della Corte. Nominati dai repubblicani, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, hanno votato a favore di una bozza redatta da un altro giudice conservatore, Samuel Alito, figlio di due calabresi provenienti da Roccella Jonica, che ritornerà più avanti. Quest’ultimo l’anno prima di Roberts nel 2005 fu nominato da George W. Bush. Intanto i tre giudici democratici, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ed Elena Kagan provano a stilare una contro-bozza. A fine giugno la Corte dovrà pronunciarsi sulla richiesta dello Stato del Mississippi di riconoscere la costituzionalità della sua legge sull’aborto che vieterebbe le interruzioni di gravidanza dopo 15 settimane di gestazione, ovvero 3 mesi e mezzo, anche per i casi di stupro ed incesto. Insomma la vita che una donna porta in gestazione è assoluta, intoccabile, anche dinanzi a violenze da loro subìte.

Un attacco alle donne a sostegno di politiche conservatrici sempre più spostate a destra. Difatti con il Mississippi c’è il South Dakota dove non si aspetterà neanche 10 giorni dopo il riconoscimento dei giudici, per una legge addirittura pronta dal 2005. In Arkansas inoltre i medici che dovessero praticare un aborto sarebbero condannati a 10 anni di carcere, mentre in Idaho sarebbe ancor più restrittivo perché interrompere la gravidanza sarebbe vietato dal primo rilevamento del battito del cuore del feto, ovvero intorno ad 1 mese e mezzo dal concepimento. Per non dire del Texas uno degli stati più reazionari al mondo, luogo ideale dei ‘talebani’ d’America. Queste decisioni sono parte di un progetto politico con leggi molto restrittive negli Stati Gop (GrandOld Party, i repubblicani) volto a spaccare il Paese. È utile fare un poco di storia, per i giovani ma anche per tanti altri. 49 anni dopo Roe può darsi che perda l’iniziale verdetto favorevole contro Wade. Chi sono costoro? Nel 1973 la sentenza ‘Roe vs. Wade’ dette ragione a Jane Roe, pseudonimo di una donna texana, che nel 1969 voleva interrompere la gravidanza del terzo figlio contro la legge dello Stato rappresentato dall’attorney general Henry Wade. Il giudice della controversia stabilì che negare una possibilità di aborto avrebbe procurato danni fisici e mentali alla donna, oltre a costi finanziari ed uno stigma sociale. La Corte Suprema deliberò con 7 voti a 2 a favore di Roe, eravamo in un’epoca più libera ed aperta di cui si prova qualche nostalgia. Con un artificio giuridico, poiché non è previsto in Costituzione un diritto all’aborto tutelato però da quello alla privacy, grazie al 9° emendamento alla Costituzione, parte dell’originale Bill of Rights redatto nel 1787 e ratificato nel 1791, che protegge la cittadinanza e le libertà personali da violazioni statali e federali. Oltre che dal controverso 14° emendamento aspramente contestato ed avversato relativo ai diritti di cittadinanza ed all’uguale protezione delle leggi sulle scivolose questioni degli ex schiavi e della guerra civile americana. Ratificato dagli stati schiavisti del Sud solo per poter riconquistare la rappresentanza in Congresso. Su cui si basarono decisioni storiche come quella Roe vs. Wade. Sicché Scotus nel 1973 concluse che «il diritto alla privacy personale comprende la decisione di abortire» diritto che deve «prevalere sugli interessi regolatori degli Stati».

Secondo il dettato della vita americana per cui l’individuo e la sua sfera d’azione e di libertà è cogente e superiore rispetto alle prerogative statali. Se gli ultra conservatori vincessero, la sentenza si diffonderebbe in almeno 25 Stati spaccando a metà un paese già debole sul piano dei diritti. L’abrogazione di quel diritto viene sostenuta dal giudice Alito con rimandi alquanto bizzarri quanto preoccupanti. Egli afferma infatti nella bozza fatta circolare che il diritto all’aborto non abbia avuto mai valenza di diritto costituzionale negli Stati Uniti. Nel merito ritorna addirittura al 1732 (?) quando una donna venne arrestata con l’accusa di aver distrutto il feto nel ventre di un’altra donna, condannata perciò a due giorni di gogna (dileggio pubblico) e 3 anni di carcere. 1732? Ovvero quando gli Stati Uniti non esistevano ancora e la schiavitù era legale!Tutto ciò per dimostrare come l’aborto non è «profondamente radicato nella storia e nella tradizione della nazione» dove la parola chiave è nell’avverbio profondamente che appare un giudizio di valore opinabile perché si dovrebbe dimostrare che cosa sia e quanto profondo sia, per chi e come, un elemento della storia e tradizione della nazione. Che non può decidere una parte, benché sia la Corte.

Allora torniamo pure alle Crociate oppure al Cristo messo in croce dagli odiati ebrei o alle donne additate quali streghe, a pozioni magiche, elfi e diavoli. In una riscrittura della storia come oggi vorrebbero in diversi, innanzi tutto quel Putin a cui non piace la storia dell’Unione Sovietica come si è venuta determinando in virtù di scelte decisioni ed azioni. Questo il mondo odierno che pensavamo di avere messo alle spalle nei passaggi secolari della storia che subisce mutamenti e trasformazioni dall’agire individuale morale e sociale di società lungo il cammino della conoscenza del progresso dell’evoluzione. Infatti anche quest’ultima, l’evoluzione di Darwin, è stata rimessa in causa da svariate destre nel mondo. Anche in Italia dalle destre nazionalsovraniste. Chiude il reazionario giudice affermando che «prima della fine del ventesimo secolo nella legge americana non esisteva alcun diritto costituzionale di ottenere un aborto». Appunto, prima. Capito il senso? L’oggi adesso la storia odierna non piace non corrisponde ai propri desiderata, è brutta e cattiva, i costumi gli usi e le credenze si sono evoluti, ma non ci piacciono ed allora l’obiettivo è tornare indietro ad un mondo che non esiste più, a tradizioni e ad un diritto naturale sostituito da un diritto positivo nei diritti alla persona. Magari torniamo pure allo jus primae noctis, il diritto della prima notte ad indicare un presunto diritto in capo ad un signore feudale che in occasione del matrimonio di un proprio servo della gleba avrebbe potuto pretendere di sostituirsi al marito nella prima notte di nozze. Ma che come afferma lo storico Alessandro Barbero in realtà non è mai stato messo in pratica perché in realtà era una fantasia. Tutta questa vicenda si allinea con altri fenomeni e scelte che nei decenni scorsi hanno visto coagularsi nel mondo forze movimenti associazioni oscurantiste, come quelle contro i sodomiti ben presenti in Russia ed amiche del Salvini, per provare a ribaltare con mezzi e strumenti sempre più violenti dinamiche di mutamento della storia per riscriverla. Un attacco concentrico con al centro il corpo ed il pensiero delle donne primo anello di una catena da scardinare.

Un attacco violento e radicale a cui per troppo tempo un fronte, un’articolazione liberale composita non ha saputo contrapporre nulla con la presunzione che diritti inalienabili conquistati non dovessero più essere difesi ed articolati. Ma soprattutto perché il mondo globale si è concentrato su strategie di modernizzazione interpretatequali sicura diffusione di processi di occidentalizzazione focalizzati su modalità di dominio e profitto del capitalismo liberista e delle forze dell’economia di mercato. Dimenticando persone e disuguaglianze, mega profitti e povertà, perdita di diritti lavoro istruzione sanità. L’attacco alle donne è solo la parte più evidente di un progetto politico sovra nazionale di cui soffrono solo le donne. L’altra metà del cielo che della propria incolumità personale e fisica deve farne un abito ed una corazza da quando si è bambine già a 5-6 anni, ma anche meno in casi atroci, fino almeno ai 70-80 anni. Nella repressa sessualmente India ad 8-10 anni si viene stuprate in gruppo ed in genere i maschietti violentatori la fanno franca. Un po’ ovunque nel mondo le donne sono un oggetto di desiderio subito colpevolizzabili. Si pensi solo agli aberranti oscurantisti talebani ed alle decisioni di questi giorni nel loro fanatismo contro la donna minacciateo di restare in casa oppure se escono di dover indossare il burqa integrale. Punendo i maschi poiché essendo le donne di “loro proprietà” (!) devono vigilare sul loro decoro fisico. La donna madre della Terra è un pericolo peccaminoso in terra, santa o puttana, ammaliatrice ninfomane o pia da conventicola. Questo è un altro tassello del ritorno del mondo libero a periodi della storia oscurantisti su cui ci si addestra da anni. Da quello ideologico di nuove superiorità razziali ed etniche, a quello politico dei movimenti e formazioni di estrema destra a difesa di un suprematismo bianco e di una presunta sostituzione etnica. Fino appunto a movimenti ed ideologie culturali volte a ripristinare valori e fedi fortemente punitive nei confronti delle donne. Mal rappresentati in Nigeria dal gruppo di Boko Aram che significa letteralmente non a caso “l’istruzione occidentale è proibita” un gruppo della gente della Sunna, ‘codice di comportamento’ della religione islamica per la propaganda religiosa ed il Jihād che ha rapito negli anni centinaia di ragazze non facendole studiare. Perché l’istruzione ed il sapere sono gli elementi più pericolosi di ogni oscurantismo.

Insomma, tutta la vita le donne sono esposte ad un’incolumità personale fisica e psicologica su cui poi legiferano gli uomini. Questo attacco ai diritti della donna è un chiaro disegno politico di una nuova crociata di armate cattoliche o islamiche conservatrici contro gli spazi di autodeterminazione delle donne. Una crociata ideologico-culturale mal contrastata dai democratici in America divisi, senza strategie ed impreparati, con un Congresso impantanato, una Corte in profonda crisi di autorità ed un ex presidente neanche incriminato per aver fomentato un atto golpista che fino ad allora era solo nei romanzi distopici su una presunta seconda guerra civile in America.

L’obiettivo a lungo perseguito fa sì che i giudici conservatori si pronuncino su una questione ritenuta non scalfibile dalle maggioranze che si formano in seno alla Corte in occasione del decesso dei suoi componenti. Fa parte di un disegno più ampio di restrizione progressiva delle tematiche sui diritti civili ampliatisi dagli anni ’70 a sostegno di una società americana apertasi a nuove domande civili e sociali a lungo sommerse in quel Paese. Postilla, questa è la vita reale che molti giornalisti democratici italiani dinanzi all’invasione della Russia all’Ucraina non vedono proprio, preferendo parlare dei soliti valori dell’Occidente, come se fossero immutabili. In America scorre ormai da molto tempo un fiume di rivolte fino al tentato colpo di Stato che l’America ha subìto l’anno scorso al Congresso americano con incitamento alla rivolta dell’ex Presidente Trump, il ‘fascista’ inneggiato giorni fa da un suo sodale italiano leghista di cui è nostalgico. Altro corno di una questione che in questi anni ha visto sempre più i conservatori, americani ma anche altrove, unirsi alle peggiori formazioni e movimenti di estrema destra per spazzar via temi di diritti civili sociali costituzionali oggi in profonda crisi.