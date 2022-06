Il Center for Strategic and International Studies (CSIS) Global Food Security Program, il 1° giugno ha pubblicato un rapporto secondo il quale negli Stati Uniti, i veterani e le famiglie dei militari in servizio,sperimentano l’insicurezza alimentare a tassi più elevati rispetto alla popolazione generale, e il Covid-19 ha solo amplificato il problema.

Il rapporto scandaglia le cause del problema e le conseguenze, sia a livello personale dei soggetti coinvolti, sia sulle Forze armate statunitensi. E mette in guardia: «la persistente insicurezza alimentare tra i militari e le comunità di veterani minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

Il problema non è nuovo. «L’insicurezza alimentare esiste da decenni nella comunità militare statunitense, ma quando il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha discusso dell’insicurezza alimentare nelle famiglie dei militari nel novembre 2021, è stato il primo Segretario alla Difesa a esprimere preoccupazione per questo problema e istruire il Dipartimento della Difesa (DOD) perchè agisca».

«Il DOD non ha ancora rilasciato dati completi e rappresentativi a livello nazionale sull’insicurezza alimentare tra i membri del servizio in servizio attivo. Nel frattempo, i ricercatori hanno utilizzato molti diversi set di dati nazionali, sondaggi sui membri dell’organizzazione e altre fonti per iniziare a colmare questa lacuna di conoscenza. Ad esempio, nel 2021, il Centro di salute pubblica dell’esercito degli Stati Uniti e il servizio di ricerca economica del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA-ERS) hanno pubblicato i risultati di un sondaggio del 2019 presso un’importante installazione dell’esercito americano. Lo studio ha rilevato che quasi il 33% degli oltre 5.600 intervistati era marginalmente insicuro alimentare, utilizzando uno screening dell’insicurezza alimentare a due voci derivato dal modulo di indagine sulla sicurezza alimentare delle famiglie (HFSSM) dell’USDA. In confronto, l’USDA ha rilevato che il 17,9% di tutte le famiglie statunitensi era marginalmente insicuro dal punto di vista alimentare nel 2019. A livello nazionale, il sondaggio annuale sui membri di Blue Star Families ha rilevato che il 14% di quasi 4.500 famiglie intervistate in servizio attivo arruolato ha riportato un livello basso o molto basso di sicurezza alimentare nel 2020 utilizzando le domande di HFSSM, rispetto al 10,5% di tutte le famiglie statunitensi nel 2020».

«I fattori di rischio per l’insicurezza alimentare tra le famiglie in servizio attivo includono rango ed età inferiori, razza ed etnia, avere figli e posizione. Diversi sondaggi hanno rilevato che l’insicurezza alimentare è più diffusa tra le famiglie arruolate più giovani, sebbene anche alcune famiglie di membri del servizio arruolato di alto rango la sperimentino. Inoltre, nel loro sondaggio annuale tra i membri, Blue Star Families ha scoperto che le famiglie di colore in servizio attivo avevano il doppio delle probabilità di segnalare l’insicurezza alimentare rispetto alle loro controparti bianche non ispaniche. Le famiglie dei militari con bambini sono più a rischio e un recente studio in una base dell’esercito ha rilevato che le famiglie con bambini avevano maggiori probabilità di diventare insicure dal punto di vista alimentare durante la pandemia. Alcune prove suggeriscono che alcune località hanno tassi più elevati di insicurezza alimentare militare, come il Texas e la Virginia, ma sono necessarie ulteriori prove per determinare l’entità delle differenze regionali nella fame dei militari».

«Nella popolazione dei veterani, i dati mostrano unamaggiore prevalenza dell’insicurezza alimentare rispetto alla popolazione generale degli Stati Uniti. In uno dei primi studi rappresentativi a livello nazionale sull’insicurezza alimentare tra i veterani, che ha intervistato oltre 13.800 veterani in età lavorativa, l’USDA-ERS ha rilevato che i veterani hanno un rischio maggiore di insicurezza alimentare del 7,4% rispetto ai non veterani».

«Uno studio recente del VHA ha rilevato che i veterani neri e ispanici hanno maggiori probabilità di risultare positivi allo screening per l’insicurezza alimentare, così come le donne, coloro che non sono sposati/partner, i veterani a basso reddito e quelli con instabilità abitativa. L’USDA-ERS ha anche riferito che l’insicurezza alimentare è maggiore tra i veterani in età lavorativa disabili e disoccupati.

Alcune ricerche mostrano che l’età e l’era di servizio dei veterani svolgono un ruolo nella sicurezza alimentare. Secondo una ricerca dell’USDA-ERS e dell’Impaq International, i veterani più giovani e di mezza età hanno maggiori probabilità di essere insicuri dal punto di vista alimentare. Allo stesso modo, alcuni studi mostrano una maggiore insicurezza alimentare tra i veterani delle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan rispetto a tutti i veterani. Anche la partecipazione al Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) è tre volte superiore tra coloro che hanno lasciato il servizio militare durante l’anno precedente rispetto al personale in servizio attivo, suggerendo che il passaggio dal servizio militare è un momento particolarmente ad alto rischio per i nuovi veterani. Un altro studio ha rilevato che, dal 2009, i nuovi veterani che frequentano il college hanno molte meno probabilità di essere iscritti a SNAP rispetto ai veterani a lungo termine, indicando una possibile lacuna di conoscenza o altre barriere che i nuovi veterani devono affrontare durante la transizione alla vita civile».

«Molte delle cause dell’insicurezza alimentare sono condivise tra la popolazione militare e quella civile, ma alcune caratteristiche della vita militare presentano ulteriori sfide per le famiglie. Questi includono ostacoli all’accesso all’assistenza alimentare, sfide alla stabilità finanziaria della famiglia e problemi di salute fisica e mentale amplificati».

«La Thirteenth Quadrennial Review of Military Compensation, pubblicata nel dicembre 2020, ha rilevato che tra lo 0,08% e lo 0,42% dei membri del servizio di stanza negli Stati Uniti sono stati iscritti a SNAP per tutto il 2019. Questo è significativamente inferiore all’iscrizione SNAP nella lista generale Popolazione statunitense, che era del 9,6% lo stesso anno». Una bassa iscrizione a SNAP non indica bassi livelli di necessità di assistenza tra i membri del servizio, piuttosto vi sono barriere psicologiche e non solo all’iscrizione. «Barriere come lo stigma, le incoerenze amministrative e la mancanza di informazioni e consapevolezza possono impedire alle famiglie di accedere alle risorse di cui hanno bisogno. L’utilizzo dell’assistenza alimentare, compresi i programmi federali di assistenza nutrizionale e gli aiuti alimentari di beneficenza, può comportare uno stigma significativo e percezioni negative nelle comunità militari e di veterani. Alcune famiglie di militari riferiscono di sentirsi imbarazzate di dover fare domanda per SNAP o visitare le dispense alimentari per sbarcare il lunario. Oltre ai sentimenti di vergogna personale e di perdita della dignità,possono esserci anche ripercussioni professionalise un membro del servizio dice alla sua catena di comando di base che ha bisogno di assistenza alimentare».

Alcune realtà della vita militare rendono difficile il raggiungimento della stabilità economica, il che può compromettere la sicurezza alimentare.

«Innanzitutto, ai membri del servizio è spesso richiesto di trasferirsi ogni uno o tre anni, il che ha effetti a catena sulle finanze familiari, sul lavoro coniugale e sull’assistenza all’infanzia. Ci sono costi sia diretti che indiretti di questi frequenti spostamenti», comprese spese vive non rimborsate relative al trasloco.

«Ci sono anche costi indiretti di traslochi frequenti, come i coniugi militari che lottano per trovare e mantenere percorsi di carriera», nell’ultimo periodo le indagini hanno mostrato che è più che raddoppia le probabilità che un coniuge civile in servizio attivo fosse disoccupato e il 35% dei coniugi in servizio attivo che hanno subito un trasferimento ha indicato che ci sono voluti sette mesi o più per trovare lavoro dopo il trasloco.

Uno dei problemi di fondo è legato alla retribuzione dei militari. «La paga militare era inizialmente concepita partendo dal presupposto che il membro in servizio sarebbe stato un giovane uomo single, ma questa non è più la realtà. È molto più probabile che i membri del servizio odierno siano più anziani e abbiano famiglierispetto al passato e, poiché il costo della vita è aumentato, sono diventati necessari due redditi per soddisfare i bisogni familiari di molte famiglie, sia nella popolazione militare che in quella civile. Il confronto dello stipendio di un membro in servizio individuale con lo stipendio di un civile simile ignora il fatto che i coniugi militari hanno maggiori probabilità di essere disoccupati o sottoccupatirispetto alle loro controparti civili. Secondo il sondaggio tra i membri di Blue Star Families del 2020, il tasso di disoccupazione dei coniugi militari intervistati era quasi sette volte il tasso di coetanei civili simili (20%, rispetto al 3%)». A ciò si aggiunga la mancanza di accesso all’assistenza all’infanzia, e senza assistenza all’infanzia, molti coniugi hanno difficoltà a cercare lavoro, il che ovviamente grava negativamente sulla sicurezza economica e alimentare delle famiglie.

Inoltre, l’evidenza mostra che «il servizio militare aumenta la probabilità di cattiva salute e disabilità. Questo è particolarmente diffuso tra alcuni gruppi ed è aumentato negli ultimi anni. I recenti progressi della medicina e delle attrezzature hanno migliorato i tassi di sopravvivenza in combattimento, il che significa che i veterani dopo l’11 settembre e coloro che hanno sperimentato il combattimento hanno maggiori probabilità di avere una disabilità correlata al servizio rispetto ad altri veterani. Le donne veterane hanno ancora più probabilità di essere disabili rispetto agli uomini, il che potrebbe almeno in parte spiegare perché le donne veterane hanno una maggiore prevalenza di insicurezza alimentare rispetto agli uomini o alla popolazione generale. Una forte evidenza associa la fame dei veterani anche a una moltitudine di altri problemi di salute, tra cui maggiori probabilità di diabete, depressione, disturbo da stress post-traumatico, pensieri suicidi e HIV, tra le altre malattie fisiche e mentali. L’aumento delle spese mediche, le difficoltà finanziarie e le limitazioni occupazionali derivanti da disabilità possono contribuire ed esacerbare l’insicurezza alimentare per i veterani».

Il rapporto è perentorio: «la persistente insicurezza alimentare tra i militari e le comunità di veterani minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

I ‘perchè’ e i ‘come’ sono molteplici. «La fame può influire negativamente sulla prontezza alla missione dei membri del servizio, incidendo negativamente sulla loro salute fisica e mentale. I membri del servizio richiedono quantità e qualità adeguate di cibo per essere fisicamente in forma e svolgere le loro funzioni. Quando loro o le loro famiglie soffrono la fame, può essere in gioco la disponibilità alla missione. Preoccuparsi della provenienza del prossimo pasto può anche causare stress e ansia, distraendo dai compiti immediati e dall’allenamento».

La fame, può «indurre i membri in servizio a lasciare l’esercito: un recente studio su una base dell’esercito ha scoperto che l’insicurezza alimentare era associata ad ansia, depressione e idee suicide, che a loro volta erano associate all’intenzione di lasciare l’esercito».

«La popolazione militare odierna è cambiata sostanzialmente rispetto alle generazioni precedenti. Sempre più persone di colore, donne e famiglie si stanno arruolando, e, poiché la forza continua a diversificarsi, diventerà sempre più importante affrontare le preoccupazioni di questi membri al fine di trattenere il talento. I dati dei sondaggi sull’uscita dell’esercito del 2021 mostrano che gli effetti del servizio militare e del dispiegamento sulle famiglie sono stati i motivi principali per cui le truppe hanno lasciato», con le donne che sono più propense a spogliarsi della divisa. «Data l’elevata rappresentanza di persone di colore e la concentrazione dell’insicurezza alimentare tra i ranghi arruolati più giovani, affrontare l’insicurezza alimentare in questo segmento dell’esercito potrebbe anche aiutare a mantenere i membri di colore in servizio e aumentare la diversità nella leadership militare».

«La riduzione dell’insicurezza alimentare tra i membri del servizio e le loro famiglie può anche avere vantaggi a lungo termine per gli sforzi di reclutamento militare». E il reclutamento è un problema per la Difesa americana. «Secondo un rapporto del Congressional Research Service del 2020, il 21% degli adolescenti statunitensi di età compresa tra 12 e 19 anni e il 19% degli adulti di età compresa tra 18 e 24 anni non soddisfa gli standard per l’adesione all’esercito statunitense a causa dell’obesità». A ciò si aggiunga il fatto che, controintuitivamente, l’insicurezza alimentare aumenta notevolmente il rischio di obesità. Secondo il report CSIS in oggetto, quasi la metà dei figli dei militari in servizio è a rischio malnutrizione, il che potrebbe anche voler dire, obesità o altri problemi fisici di impedimento all’arruolamento. E’ «più probabile che i figli degli attuali membri del servizio militare si arruolino nell’esercito da adulti, quindi ridurre l’insicurezza alimentare tra le famiglie dei militari può migliorare la salute fisica e cognitiva tra le future reclute», e ridurre la possibilità di impedimenti all’arruolamento in una fascia di pubblico più predisposta a scegliere la carriera militare. Si fa notare che «nel sondaggio del 2021 della National Military Family Association sugli adolescenti militari, il 65% degli intervistati adolescenti ha affermato di voler prestare servizio militare in futuro, rispetto a solo il 13% dei cittadini statunitensi di età compresa tra i 16 ei 24 anni nel sondaggio del DOD del 2019».

Il rapporto sottolinea come siano in corso iniziative legislative e sforzi interni al sistema militare per far fronte a questo problema, che, oltre a mettere a rischio vite umane, mette a rischio la sicurezza nazionale, di oggi -moltiplicando lo stress del personale in servizio attivo e diminuendo sensibilmente il loro livello di prestazione, sia fisica che psichica- e di domani -ostacolando il reclutamento.