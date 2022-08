Il lancio da parte dell’amministrazione Biden dei negoziati Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) segnala un rinnovato impegno economico degli Stati Uniti nella regione. Il nuovo quadro integrerà l’attenzione americana sulla sicurezza e cercherà di ristabilire un ruolo guida degli Stati Uniti nella definizione delle regole commerciali.

Annunciati durante il viaggio del Presidente Joe Biden in Asia orientale nel maggio 2022, i negoziati IPEF hanno ricevuto il sostegno immediato della Corea del Sud e del Giappone, che condividono visioni simili sull’espansione delle norme liberali sull’impegno economico, digitale e commerciale.

La sfida ora è convincere i paesi in via di sviluppo della regione ad accettare un quadro che sembra chiedere molto mentre dà poco in cambio. Fortunatamente per gli Stati Uniti, le riunioni della Cooperazione economica Asia Pacifico (APEC) del 2022 includono diverse aree prioritarie in linea con le ambizioni dell’amministrazione Biden, tra cui innovazione ed economia digitale, crescita inclusiva e sostenibile e obiettivi condivisi in materia di energia pulita e rinnovabile. Questi incontri forniranno un’opportunità fondamentale per gli Stati Uniti per coinvolgere i membri dell’APEC su questi temi e creare sostegno per l’IPEF.

Nei cinque anni trascorsi da quando gli Stati Uniti si sono ritirati dalla Trans-Pacific Partnership, la leadership statunitense nelle questioni commerciali ed economiche è diminuita e la natura del commercio nella regione ha subito cambiamenti radicali. La rapida digitalizzazione durante la pandemia di COVID-19, il nuovo pensiero strategico sul ruolo della resilienza della catena di approvvigionamento nella sicurezza nazionale e la maggiore urgenza sulla necessità di affrontare le sfide ambientali hanno evidenziato la necessità di nuove regole per governare un sistema commerciale in evoluzione.

Nel frattempo, il ritiro dell’America dalla leadership economica nella regione è stato compensato da maggiori sforzi cinesi per affermarsi come potenza dominante nel plasmare le regole commerciali e l’impegno economico. La Belt and Road Initiative, l’Asian Infrastructure Investment Bank, la partecipazione della Cina all’accordo di partenariato economico globale regionale e gli sforzi per espandere i Paesi BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – hanno tutti lavorato per raggiungere l’obiettivo di Pechino di aumentare la propria influenza globale.

Ma il vertice speciale ASEAN-USA, il lancio dell’IPEF e l’annuncio di nuove ambasciate statunitensi a Kiribati e Tonga hanno segnalato l’intenzione degli Stati Uniti di impegnarsi nuovamente nella regione.

Le riunioni dell’APEC del 2022 forniscono agli Stati Uniti un forum per ottenere supporto per la loro strategia commerciale indo-pacifica, poiché anche 12 dei 14 membri fondatori dell’IPEF partecipano all’APEC. Dopo la prima riunione completa dei membri dell’IPEF di luglio, la terza riunione degli alti funzionari dell’APEC alla fine di agosto 2022 offrirà agli Stati Uniti l’opportunità di creare ulteriore sostegno per i propri obiettivi.

L’amministrazione Biden ha anche lanciato diverse iniziative legate al commercio con i membri dell’APEC, che lavoreranno per rafforzare il sostegno al commercio statunitense e agli obiettivi di definizione delle regole nella regione. Il Global Cross-Border Privacy Rules Forum, istituito nell’aprile 2022 da sei economie APEC, lavorerà verso molti degli obiettivi della Roadmap APEC Internet and Digital Economy. La nuova iniziativa USA-Taiwan sul commercio del 21° secolo offre una strada per un maggiore impegno commerciale con un’altra economia APEC.

Questi sforzi hanno creato slancio per la nascente strategia commerciale indo-pacifica degli Stati Uniti. Dichiarazioni congiunte con Corea e Giappone hanno sottolineato la necessità di rafforzare il sistema internazionale basato su regole e i primi segnali del Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol indicano che le politiche della nuova amministrazione allineeranno Seoul e Washington in modo più stretto. Gli Stati Uniti devono ora convertire questo sostegno in negoziati di successo con risultati significativi.

Durante il viaggio del presidente Biden in Asia, gli Stati Uniti e il Giappone hanno pubblicato una scheda informativa sul loro partenariato per la competitività e la resilienza, lanciato nell’aprile 2021 e impegnato a 4,5 miliardi di dollari per rafforzare l’innovazione e implementare reti sicure di nuova generazione. La scheda informativa evidenzia diversi progetti dell’iniziativa, tra cui una partnership con Australia, Stati Federati di Micronesia, Kiribati e Nauru per la posa di un nuovo cavo sottomarino per migliorare la connettività Internet tra diversi stati insulari.

Subito dopo la visita del presidente Biden, la Cina ha continuato la sua campagna di fidanzamento inviando il ministro degli Esteri Wang Yi in otto nazioni insulari dell’Indo-Pacifico. Prima del viaggio, Pechino ha presentato ai Paesi una bozza di comunicato sulla cooperazione economica e di sicurezza, inclusa l’istituzione di un’area di libero scambio tra Cina e Isole del Pacifico, per la quale Wang Yi sperava di ottenere sostegno durante il viaggio. Ma la Cina e gli Stati insulari partecipanti non sono riusciti a raggiungere un consenso sulle proposte.

Questa competizione per la leadership nell’Indo-Pacifico è pronta ad intensificarsi mentre continua il reimpegno degli Stati Uniti nella regione. Con gli Stati Uniti che ospiteranno l’APEC nel 2023 e con l’obiettivo di concludere i negoziati IPEF in 18-24 mesi, le riunioni dell’APEC del 2022 e del 2023 forniranno a Washington un forum chiave per impegnarsi con gli attori regionali e promuovere i propri obiettivi economici e commerciali nella regione che si contrappongono all’influenza della Cina.

Misurare il successo degli Stati Uniti nelle riunioni dell’APEC del 2022 sarà difficile, ma ci sono diversi indicatori a cui prestare attenzione. Un barometro chiave sarà il linguaggio adottato nella Dichiarazione del Leader dell’APEC. Un maggiore allineamento degli obiettivi dell’APEC con quelli dell’IPEF indicherebbe il sostegno alla direzione dell’emergente strategia commerciale statunitense. Un maggiore segno di successo sarebbe una maggiore approvazione pubblica dell’IPEF tra le economie APEC e l’aggiunta di più membri APEC al nuovo quadro.