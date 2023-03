Statale o non statale? Una panoramica dei possibili sabotatori del Nord Stream

Immediatamente dopo che l’attacco al gasdotto Nord Stream è diventato noto, la Russia è stata di riflesso accusata di averlo fatto saltare in aria da esperti, media e politici occidentali. Il sabotaggio è stato interpretato come parte della guerra ibrida russa, che trasforma anche l’approvvigionamento energetico in un’arma politica. L’accusa era basata sull’esperienza della politica energetica della Russia nei confronti dell’Ucraina, oltre che su ragioni psicologiche, simboliche e pratiche.

Secondo questa interpretazione, l’esplosione avrebbe dovuto far temere all’Europa l’avvicinarsi dell’inverno e scoraggiarla dal continuare a sostenere l’Ucraina militarmente e politicamente. Inoltre, l’attacco potrebbe essere interpretato come un segnale che la Russia è pronta ad attaccare le infrastrutture critiche al di fuori della zona di guerra. Infine, gli atti di sabotaggio sui gasdotti Nord Stream potrebbero anche essere interpretati come una vendetta per le sanzioni dell’UE contro la Russia.

Anche il calcolo di Mosca per aumentare deliberatamente i prezzi del gas europeo ed evitare il rischio di una penale contrattuale per la sospensione delle sue consegne distruggendo il Nord Stream 1 è stato variamente citato come ragioni tangibili. Ciò era credibile, secondo i sostenitori dell’ipotesi della perpetrazione russa, perché i gasdotti erano diventati irrilevanti da quando l’UE e la Germania in particolare hanno utilizzato la guerra in Ucraina come un’opportunità per portare avanti la “Energiewende” (transizione energetica) verso le energie rinnovabili e d’ora in poi fare più affidamento sul GNL americano. La possibilità di un atto autolesionista da parte di Mosca era suffragata dal fatto che la Russia aveva già subito il proprio danno economico limitando e interrompendo le forniture di gas all’Europa attraverso il Nord Stream 1.

Gli Stati Uniti, d’altra parte, traggono dall’incidente un vantaggio pratico molto meno simbolico, ma enorme. Hanno visto gli sforzi di diversificazione dell’approvvigionamento di gas naturale dell’UE in pericolo almeno dal 2016 e temevano che Gazprom, come strumento del Cremlino, potesse aumentare la dipendenza dell’Europa dalla Russia. In definitiva, ciò che è significativo è che gli Stati Uniti vedono il taglio da parte dell’UE del gas naturale a buon mercato dalla Siberia come “un’enorme opportunità per rimuovere una volta per tutte la dipendenza dall’energia russa e quindi per togliere a Vladimir Putin l’armamento dell’energia come un mezzo per portare avanti i suoi disegni imperiali”, ha affermato il segretario di Stato americano Antony J. Blinken ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly il 30 settembre, appena quattro giorni dopo l’attacco agli oleodotti del Nord Stream.

Inoltre, questo sviluppo indebolisce l’influenza russa in Europa, danneggia le basi stesse dei legami politici ed economici della Germania con la Russia, fa salire i prezzi dell’energia in Europa e di conseguenza i costi di produzione in modo significativo, e quindi peggiora le opportunità di esportazione europee e soprattutto tedesche. Come ciliegina sulla torta, gli Stati Uniti possono addirittura esportare sempre più il proprio GNL, che non è competitivo con il gas naturale russo, in Europa e trarre così anche un vantaggio economico dalla situazione.

Le critiche statunitensi all’oleodotto e le minacce di sanzioni non erano nuove. Tuttavia, la retorica degli Stati Uniti si è intensificata, soprattutto sotto l’impressione di un possibile scoppio della guerra in Ucraina. Nel luglio 2021, quando si discuteva di un accordo tedesco-statunitense sull’apertura del Nord Stream 2, l’amministrazione Biden mirava strategicamente a limitare la capacità della Russia di utilizzare l’energia come arma contro l’Ucraina e altri stati. Alla conferenza stampa seguita all’incontro con Angela Merkel, Joe Biden è citato in media come CNBC per aver affermato “mentre ho ribadito le mie preoccupazioni per il Nord Stream 2, il cancelliere Merkel e io siamo assolutamente uniti nella nostra convinzione che alla Russia non deve essere permesso usare l’energia come arma per costringere o minacciare i suoi vicini.

Il Consiglio Atlantico ha anche parlato di una “opzione nucleare” proposta dalla parte americana (e secondo quanto riferito osteggiata dalla Germania) che introduce un meccanismo di “snapback” per fermare le consegne di gas dalla Russia se l’Ucraina viene attaccata o costretta. Il rispettato Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ha anche riferito all’epoca che un “arresto di emergenza” concordato (Notabschalter) come un “embargo completo sul gas naturale russo”.

Nel gennaio 2022, il sottosegretario di Stato Victoria Nuland e Ned Price , un portavoce del Dipartimento di Stato, hanno affermato che “se la Russia invade l’Ucraina, in un modo o nell’altro, North Stream 2 non andrà avanti”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è particolarmente chiaro nella sua famosa citazione in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz il 7 febbraio 2022, quando ha risposto a una domanda di un giornalista tedesco: “Se la Russia invade, significa che carri armati e truppe attraversano il di nuovo il confine con l’Ucraina, quindi non ci sarà più il Nord Stream 2. Porremo fine a tutto questo”. In risposta alla domanda supplementare del giornalista, Biden ha detto: “Te lo prometto; saremo in grado di farlo.

Indirettamente, un membro polacco del Parlamento europeo ha fatto un’osservazione che colloca gli Stati Uniti nella cerchia più ristretta di colpevoli. Nell’esuberanza della notizia dell’esplosione del gasdotto Nord Stream, Radosław Sikorski , che è ben collegato negli Stati Uniti, ha ringraziato il governo degli Stati Uniti per questo in un tweet che è stato poi cancellato. Si tratta di un politico che, nel maggio 2006, dichiarò che la mancanza di considerazione da parte di Russia e Germania per le preoccupazioni della Polonia sul progetto Nord Stream ricordava il patto Molotov-Ribbentrop .

Anche la Polonia e l’Ucraina appartengono alla cerchia ristretta dei “sospetti”. Qui, invece, è meno probabile che questi due stati abbiano compiuto il sabotaggio di propria iniziativa, ma forse in un’azione congiunta con il paese vicino, con la connivenza o la collaborazione degli USA o della Gran Bretagna.

Il caso della Polonia è sostenuto non da ultimo per la sua posizione geografica di fronte a Bornholm, che consente l’uso poco appariscente di pescherecci e renderebbe la Polonia una base perfetta per gli attacchi agli oleodotti nel Mar Baltico meridionale. Come l’Ucraina, la Polonia si è costantemente opposta a un collegamento diretto di gas naturale dalla Russia alla Germania. In tale contesto ha pesato la giustificata preoccupazione che la Russia potesse interrompere l’approvvigionamento di gas alla Polonia – che stava diversificando il proprio approvvigionamento energetico – e all’Ucraina senza ostacolare il trasporto di gas naturale verso la Germania e altri paesi dell’UE. Tuttavia, allo stesso tempo la Polonia stava adottando misure per ridurre gradualmente la sua dipendenza dall’energia russa.

Nonostante ciò, il presidente polacco Andrzej Duda ha sollevato le sopracciglia nell’agosto 2022 osservando che non dovrebbe aver luogo solo un “arresto del Nord Stream 2, ma un completo smantellamento di questo gasdotto”. Che anche il governo conservatore di destra di Varsavia sia abbastanza preparato a intraprendere un corso conflittuale contro la Germania è stato dimostrato dalla richiesta politicamente e storicamente altamente discutibile della Polonia di risarcimenti per un importo di 1,32 trilioni di euro per i danni subiti durante la seconda guerra mondiale, che la Polonia caricato proprio il 1 settembre , anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale, e ancora nel giorno dell’Unità tedesca, il 3 ottobre , nemmeno una settimana dopo che i due gasdotti del Nord Stream erano stati fatti saltare e l’oleodotto baltico della Polonia era stato aperto.

Tuttavia, la principale vittima della costruzione dei gasdotti Nord Stream è sempre stata l’Ucraina, anche a causa della perdita della sua importanza strategica per il trasporto del gas naturale russo verso l’Europa centrale e della perdita a medio termine di tasse di transito per una media di 1 miliardo di dollari per anno. Così, durante una conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda a Varsavia all’inizio di settembre 2019, Volodymyr Selenski ha parlato di una “minaccia” per l’Europa: “Abbiamo prestato attenzione alla questione della sicurezza energetica. E qui parliamo con la Polonia all’unanimità: il Nord Stream 2 è inaccettabile e rappresenta una minaccia per l’intera Europa” e ha ripetutamente avvertito di una “guerra energetica” contro il suo Paese.

Il motivo per cui l’Ucraina ha distrutto il gasdotto teoricamente potrebbe essere stato quello di impedire alla Germania di revocare le sanzioni contro la Russia per ricevere di nuovo gas naturale russo a buon mercato. Poiché il momento specifico dell’esplosione ha coinciso con lo svolgimento di referendum nelle regioni occupate dai russi dell’Ucraina meridionale e orientale, il sabotaggio potrebbe essere interpretato come un indizio che la Russia aveva oltrepassato una linea rossa con la sua prevista annessione e che l’Ucraina avrebbe potuto Fai lo stesso.

È probabile che le capacità militari siano possedute dall’Ucraina almeno nel contesto della cooperazione con uno stato amico. Perché nella guerra in corso, in particolare, ci sono indicazioni di cooperazione militare con il Regno Unito, anche in relazione alla guerra sottomarina. Ciò include l’ addestramento e l’equipaggiamento del 73rd Naval Special Purpose Center ucraino da parte del British Special Boat Service per l’uso con sottomarini bagnati, come quelli apparsi durante la riconquista di Snake Island . Ma ciò avrebbe richiesto agli ucraini di utilizzare HMS Defender, ad esempio, come base durante BALTOPS 22 o di operare da uno stato rivierasco.

Operazione di intelligence o iniziativa privata?

Ben due rapporti del 7 marzo 2023 hanno messo l’Ucraina al centro dell’attenzione: il New York Times scrive di un “Gruppo filo-ucraino”, in cui “i sabotatori erano molto probabilmente cittadini ucraini o russi, o una combinazione di i due”, ha detto di essere dietro gli atti di sabotaggio. Secondo il giornale, però, il governo ucraino non sarebbe stato coinvolto nell’atto.

Lo stesso giorno, i media tedeschi Die ZEIT, ARD e SWR hanno pubblicato una ricerca congiunta, secondo la quale gli investigatori tedeschi potrebbero aver fatto una svolta. Sono sulle tracce di cinque uomini e una donna che sarebbero salpati da Rostock-Warnemünde il 6 settembre 2022, su uno yacht noleggiato per piazzare gli ordigni esplosivi. Si dice che il gruppo fosse composto da un capitano, due sommozzatori, due assistenti subacquei e una dottoressa. Tuttavia, le loro identità sono sconosciute; a quanto pare, sono stati utilizzati passaporti falsificati professionalmente. “Lo yacht è stato successivamente restituito al proprietario in uno stato non pulito. Secondo il rapporto, gli investigatori hanno trovato tracce di esplosivo sul tavolo della cabina”, secondo Die ZEIT.

Questa rivelazione introduce quindi un possibile attore non statale nella cerchia degli autori, i cui sostenitori sono sconosciuti. La tempistica della rivelazione in particolare fa riflettere, perché gli investigatori del governo avevano recentemente affermato di non avere indizi sugli autori e che il vincitore del Premio Pulitzer Seymour Hersh aveva suscitato scalpore con la sua teoria della cooperazione USA-Norvegia a febbraio.

Contro un’operazione “privata”, ma a favore del lavoro di intelligence, parla la complessità di un sabotaggio sottomarino a una profondità di 76 metri, che, secondo gli esperti, fa pensare al lavoro di subacquei da combattimento e sommozzatori addestrati militarmente. Inoltre, c’è la questione di dove sia stata procurata la grande quantità di esplosivo e gli speciali detonatori, come siano stati trasportati in modo poco appariscente a bordo di un piccolo yacht insieme alle boccette di ossigeno, e anche come le cariche esplosive siano state fatte esplodere appena tre settimane dopo . Ciò è accompagnato dalla domanda su chi beneficia esattamente di questa rivelazione in un dato momento ea chi è diretta? Potrebbe essere indirizzato come una cifra simbolica al governo di uno stato coinvolto nella guerra in Ucraina. È ugualmente concepibile che l’attenzione del pubblico venga attirata sulle tracce di un gruppo non statale, per le cui azioni, ovviamente, nessuno Stato sarebbe responsabile. Questo sarebbe nell’interesse di qualsiasi stato che ha commesso l’attacco. Se dietro il sabotaggio ci fosse la Russia, bisognerebbe mettere in conto una speciale copertura assicurativa degli oleodotti Nord Stream, oltre a un’operazione sotto falsa bandiera per incolpare gli ucraini delle esplosioni.