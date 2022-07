Aragalaya (‘lotta’) -o GotaGoHome- è la parola d’ordine che esprime quanto sta accadendo nello Sri Lanka: un grande movimento di rivolta, un movimento rivoluzionario, una straordinaria dimostrazione di ‘potere popolare’, dicono gli analisti esperti in crisi e rivolte. «Per la prima volta nella storia del Paese, hanno fatto dimettere un Presidente -e nel modo più umiliante».

Oggi Aragalaya ha ben poco di che essere soddisfatta, ha, anzi, un nuovo motivo di protesta. IlParlamento dello Sri Lanka ha eletto il Primo Ministro e Presidente ad interim Ranil Wickremesinghe come nuovo Presidente del Paese. Esattamente l’ultimo uomo che l’Aragalaya avrebbe voluto alla Presidenza e contro il quale erano scesi in piazza chiedendone le dimissioni, insieme a quella del Presidente Gotabaya Rajapaksa, e dei sui stretti collaboratori e familiari.

Il voto si è svolto a scrutinio. L’elezione è stata contestata, rilevano le agenzie, Wickremesinghe ha ottenuto 134 voti, mentre il suo principale rivale, Dullas Alahapperuma, ne ha raccolti 82, e 3 sono andati a Anura Kumara Dissanayaka.

L’Aragalaya, ha affermato che i manifestanti dovranno trovare nuovi modi «per far vincere le nostre restanti rivendicazioni». A ‘Reuters‘, uno degli organizzatori della protesta, Chameera Dedduwage, ha tra il resto dichiarato: «Ranil non è un populista: è noto per essere uno spietato pragmatico. Penso che la preoccupazione immediata sia la possibile persecuzione dei membri di spicco dell’Aragalaya». Quasi subito, intanto, sono riprese le proteste e i disordini, come, per altro, ampiamente previsto.

Alla pre-vigilia del voto, Devana Senanayake, giornalista di Colombo, in un reportage per ‘Foreign Policy‘, scrive: «gli srilankesi hanno in gran parte rinunciato alla speranza che Wickremasinghe possa affrontare la crisi economica», in quel momento Wickremasinghe era Presidente ad Interim. «Secondo Ahilan Kadirgamar, economista politico all’Università di Jaffna, Wickremasinghe ha un debole per proporre conferenze internazionali per risolvere i problemi dello Sri Lanka che hanno costantemente fallito. Come Ministro delle Finanze, un ruolo che ha ricoperto a fianco di quello da Primo Ministro negli ultimi mesi, i piani di Wickremasinghe per l’economia includevano una linea di credito del FMI, un programma del FMI per stabilizzare l’economia e una conferenza sugli aiuti al credito con India, Cina e Giappone. Sebbene non sia chiaro cosa ne sarà di questi piani in mezzo agli attuali disordini, Kadirgamar pensa che “C’è il pericolo di un colpo di Stato politico da parte di Ranil Wickremasinghe”, ha detto. “Potrebbe concludere un accordo con il [partito Sri Lanka Podujana Peramuna], che detiene la maggioranza in Parlamento, e i Rajapaksas, che hanno bisogno della sua protezione, per farsi Presidente”. Kadirgamar crede che il Paese debba raggiungere la stabilità politica prima che il suo futuro economico possa essere determinato. Solo dopo che le elezioni si saranno svolte e il popolo avrà fornito un nuovo mandato, ha affermato, le discussioni sull’FMI dovrebbero essere riprese. Se ciò non accade, “è probabile che le proteste continuino”». La larga maggioranza ottenuta da Wickremasinghe potrebbe essere frutto esattamente dell’accordo previsto dall’economista. Nelle prossime ore, probabilmente, si potrà sapere.

Per mesi, gli srilankesi hanno fatto fronte a carenza di carburante, gas e medicine, a un’inflazione alle stelle -ora è a circa al 55 percento-, che ha fatto schizzare il costo della vita.

Chi conosce bene lo Sri Lanka, come Anthony Goreau-Ponceaud, geografo, docente-ricercatore dell’Università di Bordeaux, e Delon Madavan, ricercatore in Geografia all’Università del Quebec a Montreal, fa risalire le prime proteste di natura strettamente economica a febbraio. Dalla fine di febbraio, in reazione alla peggiore crisi economica che lo Sri Lanka abbia conosciuto in quasi 75 anni di indipendenza, si è strutturata la rivolta nazionale. «L’ondata di proteste ha preso slancio quando i risultati della cattiva gestione finanziaria ed economica del governo sono diventati sempre più visibili, con la rapida scomparsa delle riserve valutarie e la diffusa penuria».

I cittadini in tutto il Paese hanno poi avviato un flusso continuato di proteste da aprile, quando il Presidente Rajapaksa ha annunciato il divieto di fertilizzanti, erbicidi e pesticidi. Il finale, il 9 luglio, quando la folla ha fatto irruzione e occupato le residenze ufficiali e gli uffici del Presidente, Gotabaya Rajapaksa, e del Primo Ministro e ora nuovo Presidente Ranil Wickremesinghe, facendo sì che entrambi annunciassero l’intenzione di dimettersi.

Rajapaksa, è fuggito dal Paese, dopo aver nominato Wickremasinghe Presidente ad interim, e annunciato che si sarebbe dimesso il 14 luglio. Gotabaya Rajapaksa si è poi dimesso formalmente il 15 luglio 2022. Ranil Wickremesinghe non si è dimesso, e da oggi è Presidente.

Quello che rimane sul terreno è una devastante crisi economica, in un Paese fallito, e un sistema politico disfunzionale in cui la famiglia Rajapaksa mantiene una notevole influenza, e l’elezione di oggi di Wickremasinghe starebbe a dimostrarlo. E in vista: turbolenze politiche, sostengono gli esperti, oltre a miseria e crisi umanitaria.

Insieme rimane un movimento che si è imposto all’attenzione internazionale. «Le proteste, che sono proseguite per più di tre mesi, sono state organizzate principalmente dal grande pubblico», affermano Anthony Goreau-Ponceaud e Delon Madavan, «inclusi insegnanti, studenti, medici, infermieri, professionisti IT, agricoltori, avvocati, alcuni agenti di polizia, attivisti per i diritti sociali,sportivi, ingegneri e membri di minoranze sessuali: insomma, membri della classe media, spesso proprio quello che con i loro voti aveva portato al potere il clan Rajapaksa. È in gran parte un movimento guidato dai giovani, che utilizza l’arte e la cultura in modo creativo, affrontando quotidianamente questioni di giustizia economica e sociale, inclusa la lunga storia di violazioni dei diritti umani e impunità in Sri Lanka. La comunità LGBTQ+, che è stata a lungo umiliata, ridicolizzata e stigmatizzata in Sri Lanka, ha ampiamente partecipato a queste proteste. Per la prima volta nella storia dell’isola, questa comunità è stata addirittura in grado di organizzare, in connessione con queste proteste, la marcia dell’orgoglio. Questi manifestanti hanno sacrificato il loro conforto, sono rimasti risolutamente apolitici e hanno conquistato l’ammirazione di un gran numero di simpatizzanti, sia in Sri Lanka che all’estero, tutti trasmessi dalla diaspora tamil, singalese e musulmana».

La carenza di carburante, che è stata una delle motivazioni che ha scatenato la protesta del 9 luglio, è solo uno dei volti ‘cinematografici’ di una crisi ben più profonda e complessa, che prima è crisi socio-culturale, poi crisi politica e, in ultimo,come conseguenza, fallimento del Paese.

«Sebbene la scintilla sia stata una crisi della bilancia dei pagamenti, credo che alla base del pasticcio ci sia un etnonazionalismo profondamente radicato che ha consentito e incoraggiato corruzione e nepotismo», afferma Neil DeVotta, docente di politica e affari internazionali alla Wake Forest University, specializzato in sicurezza e politica dell’Asia meridionale, etnia e nazionalismo.

Il DNA dello Sri Lanka, rilevano gli osservatori, è quello di una società feudale. Dal 1948, la democrazia dello Sri Lanka esiste sulla base di criteri nepotisti, feudali, razziali e religiosi. La cultura dello Sri Lanka promuove la razza, la religione, il nepotismo, le connessioni della vecchia scuola, le connessioni sociali, le influenze sociali, le influenze politiche e la servitù al di là degli attributi e delle qualità dell’individuo. In questa ottica si spiegano i conflitti etnici che hanno ferito il Paese molto a lungo e profondamente.

«Almeno dagli anni ’50, lo Sri Lanka è stato preda del nazionalismo buddista singalese. I singalesicostituiscono circa il 75% della popolazione, con i tamil intorno al 15% e i musulmani al 10%», prosegue De Votta.

«I singalesi dello Sri Lanka sono stati a lungo favoriti quando si trattava di accedere alle università e a posizioni di governo. Ciò è andato a scapito non solo delle minoranze del Paese, ma anche della sua governance. Ha portato a un decadimento nel modo in cui lo Stato funziona. Lo Sri Lanka si è ritrovato con un sistema che non tiene conto del merito ed è invece radicato nell’etnocrazia, il governo di un gruppo dominante. E questo ha contribuito a diffondere il nepotismo e la corruzione», spiega De Votta. «Il fatto che i fratelli Rajapaksa abbiano aiutato a reprimere brutalmente e sconfiggere un’insurrezione tamil durata tre decenni, ha rafforzato le loro credenziali tra i nazionalisti buddisti singalesi e ha consolidato la loro presa sul potere. Quella guerra civile, finita nel 2009, ha contribuito anche alla crisi attuale. Durante il conflitto, il governo dello Sri Lanka ha gestito deficit nazionali per finanziare la controinsurrezione. Dopo la guerra, i Rajapaksa cercarono di sviluppare il Paese costruendo le sue infrastrutture. Quello che invece ha ottenuto il Paese è stato ‘blingfrastructure’ -progetti di vanità, spesso finanziati dalla Cina, che sono stati perseguitati dalla corruzione.

Uno di questi progetti è un aeroporto che vede pochissimi aerei atterrare o decollare», e poi un centro conferenze e un campo da cricket -chiamato Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium-, la Lotus Tower, la torre di comunicazione più alta dell’Asia meridionale, che avrebbe dovuto contenere altre strutture ed è stata inaugurata nel 2019 marimane fuori servizio. «Tali progetti hanno coinvolto in gran parte imprese di costruzione cinesi, spesso utilizzando manodopera cinese -compreso l’uso segnalato di prigionieri cinesi, nel caso del porto di Hambantota, ora affittato alla Cina per 99 anni perché lo Sri Lanka non poteva pagare i suoi debiti», prosegue Neil De Votta. «Sulla carta sembrava che il Paese si stesse sviluppando e il PIL fosse in aumento. Ma la crescita proveniva da denaro esterno piuttosto che da beni e servizi generati in Sri Lanka. I prestiti cinesi con scadenze brevi e interessi elevati hanno svolto un ruolo non da poco nell’accelerare il problema del debito dello Sri Lanka. Di conseguenza, il Paese attualmente deve tra i 5 e i 10 miliardi di dollari alla Cina e il suo debito complessivo è di 51 miliardi di dollari».

L’etnonazionalismo, e la fondamentale necessità del suo superamento, secondo Anthony Goreau-Ponceaud e Delon Madavan, è stato alla base«della marcia pacifica del 3 febbraio 2021 che ha permesso di collegare in cinque giorni Pottuvil a Polikandy, due località corrispondenti ai limiti meridionale e settentrionale del territorio tradizionalmente occupato dai Tamil e rivendicato come tale dalle organizzazioni separatiste. Tra questi ultimi vi sono le LTTE o Liberation Tigers of Tamil Eelam, un movimento che si batte fino al 2009 per l’autodeterminazione dei tamil in una ‘patria’ tamil composta dalle province unite del Nord e dell’Est, formando un governante indipendente dallo Stato chiamato Tamil Eelam). Un gran numero di famiglie delle vittime della guerra civile -tra le 80.000 e le 100.000 vittime secondo l’Onu, ma per alcuni autori il numero dei morti resta da definire– hanno organizzato questa marcia insieme ad associazioni della società civile, sacerdoti di diverse religioni (cristianesimo, Induismo, Islam) e politici tamil. Questa cosiddetta marcia ‘P2P‘ aveva lo scopo di allertare la comunità internazionale.

Le condizioni di vita riservate alle popolazioni tamil e musulmana dell’isola, infatti, sono peggiorate dalla fine del conflitto nel 2009 in un contesto di escalation militare, autoritarismo e favoritismo nei confronti della popolazione maggioritaria dell’isola, singalese, prevalentemente di fede buddista».

«Appena salito al poterem nel 2019, Gotabaya Rajapaksa si è impegnato a rafforzare la supremazia buddista singalese e a limitare i diritti delle minoranze (etniche, religiose, sessuali), senza riuscire a realizzare le ‘prospettive di prosperità’ promesse nel suo piattaforma elettorale. Invece, il calo delle entrate turistiche a causa degli attacchi della domenica di Pasqua del 2019 -che i sostenitori di Gotabaya hanno trasformato in retorica anti-islamica– ha rafforzato il sentimento buddista singalese tradizionale e ha proiettato Gotabaya come un salvatore nazionale. La cattiva gestione dell’economia, con drastici tagli alle tasse a beneficio delle classi più abbienti e un disastroso tentativo di passare dall’oggi al domani all’agricoltura biologica, hanno contribuito a screditare lo scarso margine di manovra politico del Presidente».

Resta il fatto che in una società feudale dominata da razza, religione, nepotismo, questa è la politica che si produce.

«Sebbene l’Amministrazione Rajapaksa abbia contribuito alla difficile situazione dello Sri Lanka, la crisi ha richiesto decenni», afferma Devana Senanayake.

«Lo Sri Lanka ha da tempo un disavanzo delle partite correnti. Sebbene il Paese abbia stabilito un settore dell’abbigliamento negli anni ’80, generalmente non è riuscito a diversificare le sue esportazioni, che sono in gran parte limitate a prodotti dell’era coloniale come tè, gomma e cocco. Allo stesso tempo, lo Sri Lanka dipende eccessivamente dalle importazioni di beni essenziali e dalle sue industrie di esportazione: anche le bustine di tè devono essere importate nel Paese per la sua industria del tè.

Mentre la spesa statale è aumentata nel corso degli anni, le entrate fiscali proporzionate al PIL sono diminuite dagli anni ’90 poiché il governo non è riuscito ad attuare politiche fiscali progressive, portando a un disavanzo di bilancio. Gli esperti indicano strette relazioni tra uomini d’affari, politici e burocrati, che ha creato una classe di funzionari non disposti a tassare i loro alleati politici.

Il Paese ha anche un problema di debito estero, che è peggiorato negli ultimi dodici anni. I suoi obblighi di debito estero ammontano attualmente a circa 50 miliardi di dollari, rispetto ai 22 miliardi di dollari del 2010.

Quando Rajapaksa è subentrato nel 2019, ha effettuato una serie di tagli alle tasse per motivi populisti, peggiorando il disavanzo di bilancio. L’anno successivo, la pandemia di COVID-19 ha colpito l’industria del turismo dello Sri Lanka, un baluardo dell’economia nazionale, e le agenzie di rating del credito ne hanno preso atto. Nel 2020, lo Sri Lanka ha perso l’accesso ai mercati internazionali. Il governo ha quindi rifiutato di ristrutturare il suo debito e ha utilizzato il denaro delle riserve per pagare il debito. A marzo, il governo non aveva un piano di riserva, né dollari per importare gli elementi essenziali.

A maggio, lo Sri Lanka è andato in default sul suo debito. Il Fondo monetario internazionale ha tenuto discussioni, a Colombo, a giugno -e ha discusso diverse riforme con il governo, comprese le misure anticorruzione, prima di un potenziale sostegno- ma dai colloqui non è ancora arrivato nulla. Fino al mese scorso, lo Sri Lanka faceva affidamento su una linea di credito indiana per il carburante, ma da allora è finita».

La crisi economica ha devastato la vita e i mezzi di sussistenza delle persone, prosegue Devana Senanayake. «A parte le lunghe code per carburante, gas da cucina e olio cherosene, ci sono grandi carenze di beni essenziali. Ogni giorno, ci sonointerruzioni dell’elettricità in tutta l’isola. I prezzidegli alimenti di base, come riso e pesce, sono saliti alle stelle. Il prezzo delle verdure è più che raddoppiato. Nel 2021, Rajapaksa ha vietato i fertilizzanti chimici nel tentativo di trasferire lo Sri Lanka interamente all’agricoltura biologica. Il divieto ha comportato un forte calo dei raccolti. Da allora, gli agricoltori hanno dovuto pagare per i fertilizzanti chimici, che prima erano gratuiti, e il numero di agricoltori attivi è diminuito. Sebbene la politica sia stata abbandonata, il sistema agricolo deve ancora riprendersi. Anche il settore sanitario dello Sri Lanka , già colpito dalla pandemia, ha sofferto. Ci sono carenze di medicinali, in particolare per i malati di cuore, ictus e cancro. In alcuni ospedali, le operazioni di routine sono sospese e sono consentite solo le operazioni di emergenza. Alcuni medici oncologici hanno dovuto fare appello per donazioni all’estero per procurarsi i farmaci necessari per il trattamento. Molti pazienti sono stati costretti a procurarsi medicine precedentemente gratuite da farmacie private a prezzi esorbitanti.

Ci sono anche grandi ostacoli all’istruzione. Le scuole sono state chiuse poiché studenti e insegnanti non hanno potuto accedere ai trasporti pubblici o privati a causa della recente carenza di carburante. Le università hanno sospeso le lezioni di persona e le lezioni online devono affrontare interruzioni di routine dovute a interruzioni quotidiane dell’elettricità e problemi con i fornitori di servizi Internet.

Inoltre, è probabile che le società chiudano, ha affermato Murtaza Jafferjee, CEO di JB Securities e Presidente dell’Advocata Institute. Ci sono file senza precedenti nei centri passaporti poiché le persone hanno fatto domanda per un lavoro al di fuori del Paese o stanno cercando di emigrare e Jafferjee si aspetta una fuga di cervelli nei settori dell’informatica e dell’ospitalità in particolare».

«Anche se il FMI convince il nuovo governo a fare le riforme necessarie per ottenere il richiesto salvataggio da 3 miliardi di dollari, non elargirà fondi fino a quando non riterrà ‘sostenibile‘ il debito estero dello Sri Lanka», afferma Alan Keenan, Senior Consultant di Crisis Group per lo Sri Lanka. «Perché ciò avvenga, lo Sri Lanka deve raggiungere un accordo per ristrutturare il debito detenuto dai creditori internazionali, che dovranno accettare un pagamento inferiore sulle obbligazioni, tassi di interesse più bassi o termini di rimborso più lunghi. La prima data probabile per il rilascio dei fondi da parte del FMI sarebbe l’inizio del 2023. Nel frattempo, lo Sri Lanka sta cercando urgentemente un ‘finanziamento ponte‘ per consentirgli di pagare il carburante e altre forniture essenziali necessarie per far ripartire l’economia ed evitare un catastrofe umanitaria. A giugno, Wickremesinghe ha lanciato l’idea di una conferenza dei donatori che avrebbe visto India, Cina e Giappone, così come altri Paesi», impegnarsi a sostenere il Paese.

L’uscita di scena di Gotabaya Rajapaksa avrebbe potuto favorire un cambiamento politico epocaleper lo Sri Lanka, ma con i lealisti di Rajapaksa che, come si è visto oggi, hanno ben saldo il controllo del Parlamento, è difficile immaginare che il cambiamento richiesto dall’Aragalaya possa prendere forma con questo Presidente. «Le deluse speranze di cambiamento, in mezzo a estreme difficoltà economiche, potrebbero ancora produrre ulteriore instabilità. I prossimi giorni e le prossime settimane metteranno alla prova la capacità della classe politica dello Sri Lanka di agire nell’interesse collettivo, piuttosto che di partito o personale, adottando riforme politiche essenziali per soddisfare le aspirazioni popolari», sostiene Keenan.

E Keenan descrive il nuovo Presidente come «la quintessenza del politico in carriera, con casi di presunta corruzione da parte di stretti collaboratori durante la sua premiership 2015-2019 ricevendo ampia pubblicità e la sua stretta associazione con la famiglia Rajapaksa. Wickremesinghe non è certo un veicolo ovvio per il tipo di cambiamento che i manifestanti, e gran parte della popolazione, richiedono. La sua assunzione alla presidenza minaccia di offuscare per molti il senso di vittoria provato con le dimissioni di Gotabaya e potrebbe sollevare dubbi sul fatto che il necessario cambiamento sia possibile all’interno dell’attuale sistema politico».