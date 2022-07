Il 20 luglio il Parlamento dello Sri Lanka selezionerà un nuovo Presidente ad interim tra le proprie fila, nella speranza di sedare la peggiore crisi politica, economica e sociale della storia della Nazione. Per spianare la strada a questo, era previsto che oggi, l’attuale Presidente e Primo Ministro è previsto che si sarebbero dimessi. Il Presidente, Gotabaya Rajapaksa, però, ha deciso di lasciare il Paese su un aereo militare diretto alle Maldive ed avrebbe nominato l’attuale premier Ranil Wickremesinghe come presidente ad interim. L’emittente televisiva Republic fa sapere che Rajapaksa intende recarsi domani a Singapore per ricevere asilo. L’ex Presidente può beneficiare dell’immunità presidenziale per cercare rifugio all’estero e non essere trattenuto. La fuga del Presidente ha comunque fatto scattare lo Stato d’emergenza.

Le mosse arrivano dopo che i manifestanti furiosi per un’economia in picchiata e i prezzi elevati di cibo, carburante e medicine, hanno preso d’assalto le residenze dei leader durante il fine settimana.

Chiunque sia ora chiamato a guidare il Paese, dovrà affrontare sfide scoraggianti: la più immediata è assicurarsi un pacchetto di salvataggio del FMI, oltre a ristabilire la fiducia nel governo e riportare l’economia del Paese, dipendente dal turismo, su basi più solide. A maggio, il Paese ha consentito il primo default del debito sovrano della sua storia, il risultato della cattiva gestione da parte del governo delle riserve di valuta estera, che ora non esistono quasi più.

Ajit Kumar Singh, Research Fellow presso l’Institute for Conflict Management, ricostruisce le tappe del fine scorsa settimana di quella che definisce ‘catastrofe politica’.

«Il 9 luglio 2022, il Presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, ha confermato, in una dichiarazione video, che il Presidente Gotabaya Rajapaksa lo aveva informato che si sarebbe dimesso dal suo incarico il 13 luglio: “La decisione di dimettersi il 13 luglio è stata presa per garantire un passaggio pacifico del potere. Chiedo quindi al pubblico di rispettare la legge e mantenere la pace”.

All’inizio della giornata, violenti manifestanti che chiedevano le dimissioni del Presidente Rajapaksa avevano preso d’assalto la sua residenza ufficiale a Colombo, l’esercito e la Polizia non erano stati in grado di trattenerli. Si ritiene che Rajapaksa avesse lasciato la residenza il giorno prima, come precauzione di sicurezza, in vista del previsto fine settimana di manifestazioni.

Anche il Primo Ministro Ranil Wickremesinghe si è offerto di dimettersi e ha twittato: “Per garantire la continuazione del governo, inclusa la sicurezza di tutti i cittadini, accetto oggi la migliore raccomandazione dei leader del Partito [Partito nazionale unito, UNP], di far posto a un Governo di tutti i partiti. Per facilitare questo, mi dimetterò da Primo Ministro”».

Almeno 102 persone, tra cui due agenti di Polizia, sono rimaste ferite durante le proteste del 9 luglio.

Da quando la crisi economica ha travolto la Nazione, nel marzo 2022, le proteste sono diventate la norma. Lo Sri Lanka è stato costretto a sospendere il rimborso di circa sette miliardi di dollari in prestiti esteri in scadenza nell’anno in corso, su 25 miliardi di dollari da rimborsare entro il 2026.

Il Paese oggi è senza i mezzi per pagare l’importazione di beni di prima necessità, per non parlare di ripagare miliardi di debiti.

Bhavani Fonseka, avvocato per i diritti umani a Colombo, ha osservato: «due dimissioni da sole non soddisferanno la richiesta di un cambio di sistema, ma almeno questo è un inizio. Ci deve essere una transizione pacifica del potere che ancora deve iniziare».

Definendo la situazione ‘rischiosa’, ha osservato l’analista politico Kusal Perera: «se non verrà attuata una transizione chiara, le dimissioni del Presidente e del Primo Ministro creeranno un vuoto di potere che potrebbe essere pericoloso. Il Presidente può nominare un nuovo governo di tutti i partiti, ma resta da vedere se saranno accettati dai manifestanti».

Ajit Kumar Singh spiega come si è arrivati a questo situazione. «L’attuale crisi è essenzialmente una conseguenza della terribile cattiva gestione della famiglia Rajapaksa che controllava praticamente tutti i portafogli chiave del governo.

Lo Sri Lanka è tutt’altro che un Paese povero, con un PIL pro capite nel 2019 che ha toccato un massimo di oltre 4225,11 USD nel 2019, anche se da allora è in calo. Ciò ha reso lo Sri Lanka il Paese più ricco (in termini pro capite) della regione, ad eccezione delle Maldive. In confronto, il PIL pro capite dell’India nel 2019 era di 2100,75 USD; Bangladesh, 1855,69 USD; e Pakistan, 1284,70 USD. La stretta mortale di Rajapaksa sul governo, la corruzione dilagante e una serie di decisioni politiche irrazionali hanno contribuito a una rapida escalation del tracollo economico, con un modello pesante di governo autoritario che ha soffocato tutte le critiche, sia all’interno del governo che dell’opposizione».

Tra le mosse più disastrose, prosegue Singh, «c’è stata la decisione brusca e arbitraria del maggio 2021 di dichiarare lo Sri Lanka ‘completamente biologico‘, vietando qualsiasi uso di fertilizzanti chimici e pesticidi. Gotabaya Rajapaksa si vantava con il mondo che lo Sri Lanka sarebbe stato il modello da emulare per altri Paesi, ma c’era poca pianificazione o consultazione con l’establishment scientifico e agricolo. Il risultato è stata una massiccia perdita di raccolto, con stime fino al 50% di calo dei raccolti principali. Compreso il tè, che rappresenta quasi il 10% delle esportazioni dello Sri Lanka, oltre a una pregiata gamma di spezie per le quali il Paese è una fonte preferita. L’ex governatore della Banca centrale WA Vijaywardana ha descritto la politica come un ‘sogno con costi sociali, politici ed economici inimmaginabili».

A questo si è aggiunta la pandemia da Covid 19, la quale «ha portato al collasso l’industria dei viaggi e del turismo, un altro pilastro dell’economia del Paese e la terza fonte di valuta estera. Secondo il World Travel and Tourism Council, questo settore ha contribuito per il 10,5% al PIL dello Sri Lanka nel 2019. Nel 2020, quando la pandemia si è diffusa in tutto il mondo, il settore ha contribuito solo per il 4% al PIL ed è sceso ulteriormente al 3,1% del PIL nel 2021».

Nel frattempo, il Paese aveva intrapreso un progetto di sviluppo delle infrastrutture che Ajit Kumar Singh definisce come «dispendioso e mal concepito, di gran lunga sproporzionato rispetto ai bisogni e alle capacità di utilizzo previsti del Paese. I più grandiosi -e più irrazionali– di questi progetti erano sotto l’egida della ‘Belt and Road Initiative‘ (BRI) cinese e sono stati eseguiti a condizioni diseguali ed esorbitanti che spinsero Colombo a indebitarsi enormemente» con la Cina.

«Prima delle elezioni presidenziali del 2019, Gotabaya Rajapaksa ha promesso drastici tagli alle tasse, che la maggior parte degli esperti ha respinto come un espediente elettorale, avvertendo che, se le promesse fossero state effettivamente attuate, il Paese sarebbe fallito. Sfortunatamente, le promesse non erano espedienti elettorali eRajapaksas è andato avanti con i tagli alle tasse promessi, riducendo drasticamente le entrate statali. Molti commenti suggeriscono anche la furiosa corruzione della famiglia Rajapaksa come causa di ulteriore indebitamento nazionale».

Il risultato di tutto questo è stato aumento dei debiti, drastico calo del valore della valuta nazionale, aumento dell’inflazione interna. Il picco dei prezzi internazionali delle materie prime, che è stato esacerbato dall’invasione russa dell’Ucraina, ha accumulato ulteriore pressione economica sullo Sri Lanka. Il Paese, infatti, fa molto affidamento sulle importazioni di cibo, carburante e altri beni essenziali, sui quali si è abbattuta la tempesta dell’aumento fuori controllo dei prezzi.

Commenta Singh: «oltre tre decenni di terrorismo diffuso, che ha raggiunto le dimensioni di una guerra civile, non sono riusciti a fare il danno che la famiglia Rajapaksa ha arrecato all’economia dello Sri Lanka negli ultimi due anni e mezzo».

E’ da ricordare, per altro, che «i Rajapaksa hanno derivato gran parte della loro autorità politica e popolarità dalla schiacciante sconfitta inflitta al Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), nel 2009, «quando Mahinda Rajapaksa era Presidente e Gotabaya Rajapaksa era Ministro della Difesa. Nepotismo e un’acuta propensione all’autoritarismo, li hanno portati a un susseguirsi di debacle politiche che hanno prodotto l’attuale e grave catastrofe. Mentre il futuro politico dei Rajapaksa sembra essere virtualmente sigillato, il popolo dello Sri Lanka continuerà a pagare il prezzo della follia di questa famiglia negli anni a venire», conclude Singh.

Resta da sottolineare che Cina e India hanno entrambe gareggiato per l’influenza nella piccola Nazione, e ora stanno guardando nervosamente le proteste e la risposta della famiglia Rajapaksa. Peter Mumford, analista di Eurasia Group, in una intervista a ‘GZERO Media’, interviene proprio sul ruolo dei due giganti della regione.

«La crisi dello Sri Lanka è spesso in parte attribuita alla cosiddetta ‘diplomazia della trappola del debito’ cinese. Se è vero che Colombo ha preso in prestito ingenti somme di denaro da Pechino per progetti infrastrutturali, la Cina rappresenta solo il 10-15% circa del totale dei prestiti esterni dello Sri Lanka(sebbene la quota sia aumentata negli ultimi anni). Gli investitori privati internazionali ne detengono poco più della metà. Pechino ha sostenuto lo Sri Lanka nell’attuale crisi fornendo un ampio accordo di scambio di valuta per rafforzare temporaneamente le riserve valutarie di Colombo.Tuttavia, è solo un altro prestito. La Cina ha anche consentito allo Sri Lanka di rinnovare alcuni rimborsi del debito bilaterale, ma non ha ancora offerto alcuna remissione del debito». In quanto all’India, prosegue Mumford, «ha fornito allo Sri Lanka linee di credito per l’acquisto del carburante e altri beni essenziali, anche se l’India deve affrontare la propria carenza e la pressione inflazionistica. Ha anche offerto un piccolo accordo di scambio di valuta e ha indicato la volontà di fornire la remissione del debito come parte di un pacchetto del FMI. In qualità di importante stakeholder dell’FMI, l’India sta anche facendo pressioni sul fondo per un sostegno multilaterale più grande e più rapido per lo Sri Lanka».

Eletto il nuovo Presidente e il nuovo Primo Ministro, il primo passo che il Paese dovrà compiere sarà quello di concordare il prestito del FMI. Mumford richiama l’attenzione sulla complessità dell’operazione e sui sacrifici che imporrà ai singalesi. «Il FMI ha già avviato negoziati con lo Sri Lanka su un nuovo programma che richiederà un’ampia ristrutturazione del debito, riforme economiche e tagli alla spesa. Ma quei colloqui potrebbero richiedere mesi per concludersi, e il FMI afferma che ora lo Sri Lanka non soddisfa i criteri per uno strumento di finanziamento rapido, che consente ai Paesi di ottenere denaro rapidamente per far fronte ai pagamenti urgenti senza un programma più completo in atto. Gotabaya ha riunito un team di consulenti esperti per aiutare nel percorso. Le discussioni con i creditori potrebbero richiedere tempo, a meno che Colombo non annunci unilateralmente una riduzione dell’importo che è disposto a rimborsare. Il FMI dovrà anche essere convinto che il governo è seriamente intenzionato ad attuare le ampie riforme necessarie per riportare le finanze del Paese su un percorso più sostenibile, compresi tagli alla spesa e aumenti delle tasse. La banca centrale ha recentemente aumentato drasticamente i tassi di interesse, segnalando la sua volontà di adottare misure severe per contrastare l’inflazione e ricostruire le riserve valutarie».