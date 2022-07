La scivolata dello Sri Lanka nell’instabilità politica dall’aprile 2022 è culminata con le dimissioni dell’ex presidente Gotabaya Rajapaksa in seguito alle proteste pubbliche del 9 luglio 2022. Gli errori politici del governo e la resistenza alla correzione della rotta sono stati accusati di aver scatenato la più dura crisi economica sulla popolazione dello Sri Lanka negli ultimi tempi storia. Le dimissioni dell’ex presidente aprono la strada alla formazione di un governo ad interim di tutti i partiti.

Gotabaya Rajapaksa si lascia alle spalle un’economia devastata dalla carenza di beni essenziali, da un’inflazione vertiginosa e da un default storico del primo debito. Gran parte della colpa di questo spiacevole stato di cose può essere attribuita all’arroganza politica.

I tagli alle tasse guidati dalle elezioni e l’ostinata resistenza per invertirli sono stati economicamente disastrosi con l’aumento delle pressioni sulla spesa legate alla pandemia di COVID-19. La banca centrale è stata resa complice di un esercizio di stampa di denaro che ha prosciugato la fiducia degli investitori nella valuta, che ha perso oltre l’80% del suo valore. Ciò è stato accompagnato da un perseguimento eccessivamente ambizioso di obiettivi ambientali, vale a dire il divieto di fertilizzanti chimici che hanno devastato la produzione agricola nel processo.

Non c’è dubbio che la pandemia di COVID-19 abbia amplificato i problemi economici dello Sri Lanka, ma molti altri paesi sono emersi dalla pandemia relativamente indenni. Per un paese con un’ampia esposizione al debito commerciale estero vulnerabile alla volatilità del mercato, la mossa più credibile sarebbe stata quella di abbracciare solide politiche macroeconomiche in base alla propria comprensione dei numerosi rischi connessi.

Eppure le politiche imperfette e il rifiuto di reindirizzare la rotta hanno ristretto le opzioni del paese. Nell’aprile 2022, lo Sri Lanka si è finalmente dichiarato incapace di servire il debito estero e si è rivolto al Fondo monetario internazionale (FMI) per un accordo. I negoziati con l’FMI su un accordo a livello di personale e negoziati separati per la ristrutturazione del debito con i creditori hanno dovuto procedere contemporaneamente.

La stabilità politica è essenziale per tali negoziati. I negoziati del FMI sono incentrati sul ritorno a un percorso di debito sostenibile e lo Sri Lanka dovrà promettere che realizzerà un avanzo fiscale primario (prima del pagamento degli interessi) entro un periodo specificato. Ciò significa che sono previsti significativi aumenti delle tasse su tutta la linea e tagli o congelamenti della spesa.

A differenza dei negoziati con il FMI con cui lo Sri Lanka ha molta esperienza, la ristrutturazione del debito è un territorio inesplorato. Tali negoziati non sono facili dato l’attuale complesso panorama dei creditori in cui ogni creditore vuole la garanzia di un trattamento comparabile. Le obbligazioni dello Sri Lanka sono detenute principalmente da una base di creditori privati ​​negli Stati Uniti, mentre i suoi grandi prestatori bilaterali includono membri del Club non di Parigi come Cina e India.

La Cina ha già segnalato una riluttanza a una ristrutturazione del debito allineata al FMI dei suoi prestiti, preferendo invece rifinanziare i rollover. Tra gli obbligazionisti, i potenziali creditori in attesa devono essere rinchiusi per evitare costose cause legali.

La sequenza temporale minaccia di minare ulteriormente la stabilità economica. Lo Sri Lanka deve presentare i suoi piani di ristrutturazione del debito per l’approvazione del comitato esecutivo del FMI sul programma di salvataggio. Nel frattempo, il paese continuerà a lottare per garantire gli afflussi di valuta estera necessari per superare le interruzioni delle importazioni che hanno alimentato gran parte del dissenso pubblico.

Lo Sri Lanka ha un disperato bisogno di un governo forte e stabile che possa portare a termine le cose. Ci vorranno ancora mesi quando verrà messo in atto un accordo transitorio. Il proposto consenso di tutti i partiti sembra suggerire la nomina di un presidente ad interim e di un primo ministro che abbiano il sostegno maggioritario dei parlamentari entro il 20 luglio 2022.

Il nuovo assetto di governo avrà maggiore legittimità rispetto al regime deposto, ma sarà comunque vincolato a ristretti interessi di partito presenti in tali coalizioni. In queste circostanze, la nuova leadership deve rassicurare il FMI e i creditori dello Sri Lanka sulla sua legittimità a negoziare e sul suo impegno ad attuare i termini dell’accordo in caso di nuove elezioni e un altro cambio di leadership.

Una nuova elezione che rifletta veramente l’umore del pubblico è la chiave del futuro dello Sri Lanka. Il paese ha bisogno di un governo forte e stabile per far fronte a dolorosi aggiustamenti economici. I cambiamenti fiscali richiesti impediranno a qualsiasi governo di uscire dall’attuale crisi, limiteranno gli aiuti per i poveri e limiteranno gli investimenti pubblici.

Forzare una recessione attraverso una politica monetaria restrittiva è necessario per domare l’inflazione dilagante – attualmente superiore al 50 per cento – anche se gran parte di essa è dovuta a fattori dal lato dell’offerta. Nonostante gli ovvi inconvenienti su posti di lavoro e occupazione, costruire credibilità attuando le riforme promesse è fondamentale considerando l’entità della crisi politica ed economica dello Sri Lanka. Una volta che l’economia sarà su una base finanziaria più solida, sarà necessario un cauto cambiamento di politica per enfatizzare la crescita. Richiederà maggiore flessibilità sulla politica macroeconomica e riforme favorevoli agli investitori senza ribaltare gli obiettivi di bilancio.

In questo periodo di trauma nazionale, lo Sri Lanka non è tutto perduto. Gli sconvolgimenti politici ed economici possono ancora inaugurare un rinnovato impegno a rafforzare le istituzioni politiche ed economiche per prevenire simili episodi di errori politici evitabili con gravi ripercussioni sociali.

Come punto di partenza, la classe politica dello Sri Lanka deve ora resistere alla tentazione di impegnarsi in battaglie politiche a breve termine e concentrarsi sulla costruzione di un consenso critico per ripristinare la stabilità politica. Se i politici e il sistema parlamentare vengono visti come inefficaci, allora lo Sri Lanka sarà davvero coinvolto in una violenta crisi di legittimità.