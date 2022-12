(S)profondo Sud: il Mezzogiorno e la notte nera

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

I dati e numeri del 49° Rapporto Svimez 2022 che è stato presentato alla Camera stimano che l’incrocio letale tra la crisi indotta dal caro-energia per il taglio di rifornimenti dalla Russia a cui ci eravamo legati troppo negli anni scorsi, in seguito all’aggressione russa all’Ucraina, unitamente ad un’inflazione all’11,9% contribuiranno a produrre 500 mila nuovi, nuovi ossia oltre quelli già viventi, poveri al Sud, già in ginocchio di suo inesorabilmente negli ultimi anni, e 760 mila in tutto il Paese. Il 65,8%, ben 2 su 3, abitanti di questo Paese si concentreranno nelle asfittiche e già impoverite per reddito ed opportunità di lavoro regioni meridionali. A ciò dobbiamo aggiungere al prossimo disastrato 2023 una recessione a braccetto con un’inflazione che taglia innanzi tutto stipendi salari e pensioni. Il che vuol dire che un governo serio di politici responsabili avrebbe dovuto perlomeno riequilibrare con interventi di pari spesa perla sanità, università, scuola a cui saranno invece destinati spiccioli inutili. Invece per la sanità l’incremento è minore dell’1%, ridicoli. E così peggioreranno le già oscene offerte pubbliche di un welfare in grado di fare da contenimento per gli italiani. Mentre negli anni lo spostamento di investimenti e di ricchezze pubbliche hanno preso la strada del privato, si pensi solo allo scempio della sanità privata, in Lombardia con il sistema del criminale politico Formigoni fino agli improponibili fascio leghisti attuali.

Insieme a questo scenario di indubbia positività aggiungiamoci la volontà oggi ahinoi fattibile di spaccare definitivamente il Paese con l’autonomia differenziata. Ciò significherà con buona approssimazione che se il Centro-Nord registrerà un aumento del reddito pro-capite oscillante tra lo 0 e l’1% in tutte le regioni meridionali il dato sarà negativo con -0,4%. Così all’aumento con ottima probabilità delle persone che vivono sotto la soglia della povertà andranno aggiunte 660 mila famiglie meridionali a cui sarà tolto da luglio prossimo il famigerato Rdc, il reddito di cittadinanza. Dati che indicano una bomba sociale la cui previsione è che salterà a breve, con l’aggiunta del furore ideologico poco intelligente e razionale che il capo di questo governo vuol far pagare contro i percettori del reddito di cittadinanza, ovvero i fu 5stelle difensori strenui senza alcuna umile e contrita autocritica, magari non fino all’umiliazione del Valditara, sui limiti e pochezza nella definizione dello strumento. Si vogliono cacciare e far fuori 660 mila lavoratori poveri che dovrebbero divenire “occupabili” non si sa come e con quali politiche attive per il lavoro senza uno straccio di proposta credibile circa le strategie d’intervento. Restando perplessi, a dir poco, per le arcigne parole di Meloni che se la cava con un banale“misura di buon senso”, come qualsiasi tizio in mezzo alla strada. Il vecchio buon senso da uomo qualunque foriero di disastri nei chiacchiericci da bar. La motivazione è che si vuole “ricostruire una cultura e un’etica del lavoro”. Veramente? stupefacente, non nel senso godibile dei giovani dei rave. E quale sarebbe la “cultura” e soprattutto l’etica del lavoro? Quella della vecchia destra finto legge ed ordine che ‘disordina’ la sua prima legge di bilancio con una manovretta di antico conio democristiano, un inutile poco a tanti che non serve a nulla privo come è di strategie di sviluppo, investimenti, risanamento dello Stato, moralizzazione nella spesa. Tra cui qualche decina di euro di mancia per i dipendenti mentre agli autonomi fanno balenare i soliti triti condoni su cartelle esattoriali, tasse per chi ha di più chiamata flat tax che ha tra l’altro l’idea che sia meglio fermarsi a guadagnare un “x” piuttosto che alzare il tetto di reddito e pagare di più. Ottimo modo per deprimere ancor più uno sviluppo privo di innovazioni. Ed intanto fanno sfogare mojito man sulsolito vecchio ed inutile Ponte sullo Stretto, ulteriore miraggio di posti di lavoro e copiosi soldi dello Stato presi da dove? Al netto di mafie organizzate già a ritagliarsi compiacenti fette di risorse immani. Perché il traffico internazionale delle froghe necessita di tanti soldi…

Ed intanto si reintroducono i famigerati voucher con cui negli anni scorsi si pagavano frotte di giovani precarizzandoli e sfruttandoli ancor più perché lavorino e zitti. Ma intanto si deve abbassare la voce e sussurrare con “le imprese che non devono in alcun modo essere disturbate” perché producono ricchezza e posti di lavoro (dove, per quali figure?). E quindi sono abilitate da questo aperto e comprensivo governo a fare ciò che vorranno tra licenziamenti utili profitti perdite occultate forse fatturazioni gonfiate o fasulle magari in combutta con le tante armate di evasori fiscali di cui questo paese vanta il triste primato in Europa. Sarebbe stato opportuno che questa nuova “egemonia” di destra ci dicesse di quale etica del lavoro parla, quando necessita per questo illegale immorale paese un lavoro sull’etica. Non solo per Ischia ed il suo omicidio annunciato, ché mica qualcuno penserà fanciullescamente che è stato un caso, un colpo basso della natura? No, lì c’è tutta l’insipienza e la crudele azione dell’uomo portato più che a mettersi in protezione e sicurezza, a lucrare su tutto anche sull’ambiente che lasciato all’incuria guarda un poco provoca morti. E così quell’infausto reddito fonte di sostegno per i tanti non occupabili allo stato risulta l’unico strumento di sostegno di tipo universalistico, non capiscono neanche questo. Mentre fanno i duri con moltissimi poveracci e qualche truffatore ma non con i soavi milioni di arricchiti che non pagano le tasse dovute per sostenere lo stato e fingono pure di essere poveracci. Certo un Reddito progettato con maglie talmente larghe e privo di strumenti ed enti preposti ad ineludibili controlli. Vera emergenza strutturale qualcuno che per conto dello Stato vigili seriamente in modo continuativo e poi stanghi con multe o carcere, questo farebbe gente di destra un poco più seria, quelli della favoletta legge ed ordine, ché questi sono manutengoli privi di leggi con disordine, ma non con i deboli. Invece di riflettere sulla necessità dello strumento si condannano le sue deviazioni ignoranti, altro che fate, così da cancellarlo. Però nessuno parla seriamente delle decine di nefandezze di cui si sono rese responsabili le destre in Italia dai governi del boss di Arcore in poi. E così quella povertà ci viene confermata in aumento dai dati dopo la pandemia in cui i poveri sono cresciuti di un altro milione arrivando alla bella cifra di ca. 6 milioni. Incompetenti con i soldi nostri, ché lo Stato incassa grazie a tutti quelli che si affannano per arrivare a fine mese. Soprattutto i dipendenti, ché gli autonomi hanno ben altre scappatoie architettate spudoratamente da questa amichevole classe im-politica premurosa verso evasori fiscali e di qualsiasi tipo. Cosicché si imbastiscono finte trasmissioni per dire che il tetto al contante a 5 mila euro è una misura di libertà, come afferma un ‘giornalistucolo’ quale Sallusti Alessandro storico inserviente del suo padrone di Arcore. Che dice che i turisti se no si sentirebbero penalizzati! Prende per i fondelli recitando la parte della persona seria. Insopportabile lui e tutti gli altri di destra che non nomino se no gli faccio pubblicità. Il 29 sera dalla Gruber. Dunque l’etica, del lavoro qui. Di quale lavoro se non ce ne è? Non ci sono politiche adeguate di seria protezione e sicurezza per i lavoratori, non si sa se conoscono qualche teorema economico sul far fare conoscenza tra domanda smodata ed offerta più ritrosa di lavoro, che non c’è, manca. E se esiste ha i connotati di intermittenza e precarietà per un dipendente su 4. E mentre l’“onorevole” Giorgia al calduccio dei tanti soldi che si becca ogni mese essendo casta ed élite spudoreggia sull’essere un “underdog” di cui forse le sfugge il significato, come si è autodefinita in un momento esilarante della richiesta di fiducia alle Camere per questo governo, paragonandosi ad un disperato, lei in politica da sempre senza che siano note altre competenze, nel caso avesse mai lavorato, come quelli che la votano e di cui fa finta di essere affine. E così sa qualcosa circa le retribuzioni lorde che tra il 2008 (anno della crisi economica americana da cui l’Italia è l’unico paese in Europa a non esserne ancora uscito e vorrà dire qualcosa, chiedere a tutti i governi passati) ed il 2021 in termini reali si sono ridotte di ca. 9 punti al Sud e di 3 al Nord? Come faceva a saperlo beccandosi emolumenti da deputato a 5 cifre al mese? Poi chi le fa sapere che dal 2007 ad oggi la povertà assoluta è raddoppiata, ma per la verità non lo dissero neanche al cialtrone Giggino? Questi i politicanti italiani il cui teorema è direttamente proporzionale, nel senso che all’aumento di idiozume intellettivo corrisponde un elevato senso di prosopopea priva di senso della realtà. Non sono neanche degli zombies, umani trasfigurati da virus nei grandi film distopici, quanto dispotici figurantiignoranti, il massimo della tragedia. Che è molto peggio. E così con una manovrina di bilancio asfittica ed inutile autoincensatasi sfugge che si reitereranno in un contesto ancor più problematico situazioni di contesto che ci hanno retrocedere molto più che nel resto d’Europa dal 2011 al 2018 con i salari bassissimi, tra i peggiori europei, l’ulteriore peggioramento e restrizione dei servizi pubblici, una connessa stretta ulteriore sul welfare, assistenza sociale per quelli in difficoltà fortemente aumentati. Perfetto scenario perché le regioni del Nord leghisto-fasciepiù la ricca e virtuosa Emilia-Romagna di centro-sinistra spingeranno ancor più per liberarsi di un Mezzo poco giorno ma molto notte spaccando un paese che con queste premesse “il” presdcon Meloni non sarà in grado di tenere insieme. In conclusione un dossier di Italia oggi relativo alla qualità della vita nelle province italiane ci ricorda, come già negli anni precedenti, che nella graduatoria generale frutto dell’incrocio di ben 92 indicatori, trovando qualche offeso strumentalmente meridionale critico sull’impostazione, l’offesa come difesa estrema dell’indifendibile, nei primi 63 posti, sessantatre, sono presenti solo province del Centro-Nord. E se ci si concentra, come ricorda Tonino Perna su il manifesto del 30 novembre, su uno degli asset come dicono gli aziendalisti rilevanti per un paese, “Istruzione e formazione”, emerge una sintesi aggregata di cinque indicatori cruciali da fare impressione. Difatti dalla partecipazione alla scuola dell’infanzia, diploma di scuola secondaria, partecipazione a programmi di formazione continua, studenti con specifiche competenze alfabetiche e numeriche (saper parlare e fare di numeri) si rileva che nelle prime 68, sessantotto, province non ne compare una meridionale, se si eccettua Cagliari e province abruzzesi e molisane che da anni sociologi attenti considerano non più assimilabili al Sud quanto piuttosto al Centro Italia. Questi i problemi strutturali di cui non si vede chi oggi sia in grado di affrontare se questa è l’offerta politica vincente di un paese largamente perdente. Chiudo in attesa che domani 2 dicembre vengano diffusi i dati e le tendenze del 56° Rapporto Censis sulla situazione sociale del paese. Il declino ha largamente vinto. Da molto tempo. Viva l’Italia.