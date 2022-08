Le temperature nell’Arabia Saudita nord-occidentale, in media, raramente, se non mai, scendono al di sotto degli otto gradi Celsius, tranne che nelle montagne del Sarawat, alte 2.400 metri, dove nella migliore delle ipotesi la neve cade occasionalmente. Tuttavia, ciò non ha impedito al principe ereditario Mohammed bin Salman di immaginare l’Arabia Saudita come una meta per il turismo degli sport invernali.

Il regno lo farebbe includendo gli sport invernali nei 500 miliardi di dollari destinati da Bin Salman per Neom, una nuova città futuristica e destinazione turistica lungo il Mar Rosso in una parte per lo più disabitata del regno.

Nell’ultimo sbalorditivo annuncio relativo a Neom, il comitato olimpico dell’Arabia Saudita ha dichiarato che stava facendo un’offerta per ospitare i Giochi invernali asiatici del 2029 nella città, essenzialmente ancora un progetto sulla carta che ha un tocco di fantascienza in un Paese che ha nessun impianto per gli sport invernali e i cui piani finora prevedevano solo quelli che sarebbero stati al chiuso.

I giochi si terranno a Trojena, un resort ancora da costruire sulle cime montuose che dominano Neom, che ospiterà 7.000 persone entro il 2026 e attirerà ogni anno 700.000 visitatori. Trojena sarebbe la prima stazione sciistica all’aperto del Golfo.

Alimentato da energia rinnovabile, Trojena prevede di creare una pista da sci all’aperto facendo esplodere la neve artificiale sulle montagne.

I piani per il resort includono anche un villaggio sciistico, lussuose strutture per famiglie e benessere, il più grande lago d’acqua dolce della regione e una riserva naturale interattiva. Trojena includerebbe anche un ritiro yoga e una residenza d’arte e intrattenimento.

Il direttore esecutivo Philip Gullett prevede che Trojena offrirà una “esperienza di viaggio senza soluzione di continuità” in cui “stiamo cercando di consegnare i bagagli tramite droni, utilizzare la biometria per soddisfare i requisiti di sicurezza e consentire alle parti interessate di esplorare il sito utilizzando prima l’ultima realtà virtuale”.

Nell’attesa di Gullet, i visitatori potranno fare immersioni subacquee, sciare e fare escursioni o arrampicate, tutto nello stesso giorno.

Almeno 32 nazioni asiatiche competono nei giochi asiatici che includono gare di sci alpino, hockey su ghiaccio, biathlon, sci di fondo e pattinaggio artistico.

Ad essere onesti, l’Arabia Saudita ha inviato la sua prima squadra delle Olimpiadi invernali ai Giochi di Pechino a febbraio, dove Fayik Abdi si è classificato al 44° posto nello slalom gigante maschile.

L’offerta per gli sport invernali fa parte di un grande sforzo saudita per affermarsi come il principale giocatore del Golfo negli sport internazionali, una posizione finora occupata dal Qatar che ospita la Coppa del Mondo di quest’anno e dagli Emirati Arabi Uniti che, come il Qatar, possiede una delle migliori squadre di calcio europee del mondo.

L’Arabia Saudita ha recentemente acquistato il club della Premier League inglese Newcastle United e ha suscitato polemiche attirando con ingenti somme di denaro alcuni dei migliori giocatori di golf del mondo per competere in un nuovo torneo iniziato in uno dei resort dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump.

Secondo quanto riferito, Tiger Woods ha rifiutato un’offerta da 700 a 800 milioni di dollari per partecipare alla LIV Golf Invitational Series, sostenuta dall’Arabia Saudita. Tuttavia, altri, tra cui Greg Norman, Phil Mickelson, Dustin Johnson e Bryson DeChambeau, sono saliti sul carro saudita.

L’Arabia Saudita ha anche firmato un accordo decennale da 650 milioni di dollari per un evento di corse automobilistiche di Formula 1, ha collaborato con la World Wrestling Entertainment per spettacoli annuali e ha ospitato la rivincita del campionato mondiale dei pesi massimi tra Anthony Joshua e Andy Ruiz.

Meno di un anno dopo la firma con il Paris Saint-Germain, di proprietà del Qatar, la superstar del calcio Lionel Messi è emersa come ambasciatore del turismo per il porto di Jeddah nel Mar Rosso saudita.

Famiglie di attivisti e dissidenti imprigionati in Arabia Saudita hanno cercato senza successo di persuadere Messi a non impegnarsi con il regno. “Se dici ‘sì’ a Visit Saudi, in effetti stai dicendo sì a tutte le violazioni dei diritti umani che avvengono oggi nella moderna Arabia Saudita”, hanno detto in una lettera al giocatore.

Un cittadino saudita ed ex dipendente di Twitter è attualmente sotto processo negli Stati Uniti per aver spiato per conto del regno gli utenti sauditi della piattaforma di social media.

Areej Al-Sadhan ha affermato che le informazioni potenzialmente fornite dall’ex dipendente potrebbero aver portato all’arresto di suo fratello Abdulrahman Al-Sadhan a causa dei suoi post satirici sui social media. Al-Sadhan è stato torturato e condannato a 20 anni di carcere.

Funzionari sauditi hanno ucciso il giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul nel 2018 in quella che il regno ha definito un’operazione canaglia non autorizzata. Tuttavia, altri, inclusa l’intelligence statunitense, affermano che era tutt’altro che.

Aggiungendo al futurismo di Neom, fonti saudite hanno affermato il mese scorso che la città, finanziata dal fondo sovrano del regno, il Fondo per gli investimenti pubblici, sarebbe stata la sede degli edifici più grandi del mondo, due grattacieli gemelli alti 500 metri soprannominati The Line che si estenderebbero orizzontalmente per decine di miglia.

Entro il 2030, Bin Salman prevede che circa 1,5 milioni di persone vivranno nei grattacieli.

“Tutto su Neom…sembra fantastico. Dagli ascensori volanti ai grattacieli lunghi 100 miglia a un porto galleggiante a zero emissioni, sembra dovere più a Coruscant e Wakanda che a qualsiasi forma urbana al di fuori della fantascienza”, ha affermato David Fickling, editorialista di Bloomberg, riferendosi alla città di Star Wars pianeta coperto e il Paese immaginario dei Fantastici Quattro nell’Africa orientale.

Nella mente di Bin Salman, Neom – derivato dalla parola latina neo per nuovo e la prima lettera della parola araba per futuro, Mustaqbal, e costruito con tecnologie avanzate per le città intelligenti – probabilmente non sarà solo un esempio di intelligenza artificiale che aumenta la vita comodità ma anche la creazione del perfetto stato di sorveglianza.

Parlando con Bloomberg nel 2017, Bin Salman ha immaginato che residenti e visitatori gestissero la propria vita con una sola app e che la città non avrebbe supermercati perché tutto sarebbe consegnato.

“Tutto avrà un collegamento con l’intelligenza artificiale, con l’Internet delle cose, tutto. La tua cartella clinica sarà collegata alla tua fornitura domestica, alla tua auto, collegata alla tua famiglia, collegata agli altri tuoi file e il sistema si svilupperà su come fornirti cose migliori “, ha immaginato Bin Salman.

“Oggi tutte le nuvole disponibili sono separate: l’auto è da sola, l’Apple Watch è da solo, tutto è da solo. Lì, tutto sarà connesso. Quindi, nessuno può vivere in Neom senza l’applicazione Neom che avremo o visitare Neom”, ha aggiunto.

La visione di Bin Salman dell’Arabia Saudita come l’ultima destinazione mondiale per gli sport invernali di fascia alta attira i titoli dei giornali, ma deve ancora essere dimostrata come un concetto. Questo è vero per gran parte del futurismo incorporato nei piani per Neom, fatta eccezione per lo stato di sorveglianza, che è già una realtà in varie parti del mondo.