Spingere l’Ucraina verso una pace prematura incoraggerebbe solo Putin

Con l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina giunta ormai al suo secondo anno, il dibattito internazionale continua su dove sta andando la guerra e su come potrebbe finire. Sebbene nessuno contesti che la pace sia disperatamente necessaria, ci sono ancora profonde divisioni su come ciò potrebbe essere raggiunto al meglio e su come potrebbe essere una potenziale pace futura.

Nell’ultimo anno, c’è stato un crescente riconoscimento in tutto il mondo democratico che, a meno che Putin non venga definitivamente sconfitto, qualsiasi pace sarà di natura temporanea e la minaccia di un’ulteriore aggressione russa rimarrà. Tuttavia, molti commentatori continuano a sostenere un compromesso con il Cremlino che consentirebbe a Mosca di ottenere alcuni vantaggi dalla sua invasione dell’Ucraina in cambio della fine delle ostilità.

Gli argomenti a favore di una pace di compromesso sono tipicamente posizionati in termini pragmatici come un approccio ‘realista’ alla risoluzione del conflitto. Tuttavia, i sostenitori di una soluzione negoziata spesso sembrano sottovalutare le realtà revisioniste e le ambizioni imperiali alla base dell’aggressiva politica estera della Federazione Russa.

Un esempio di questa preoccupante tendenza è stata la recente pubblicazione ‘Evitare una lunga guerra’ di Samuel Charap e Miranda Priebe. Questo importante rapporto ha offerto un’analisi preziosa del dibattito su come porre fine alla guerra, ma conteneva anche alcune proposte che illustrano i potenziali pericoli di perseguire una pace prematura. In una lettera del 7 marzo al ‘Financial Times’, gli autori hanno affermato che avevo interpretato male il loro rapporto e creato un falso binario tra il sostegno alla resistenza dell’Ucraina e l’impegno in ‘negoziati immediati e incondizionati’. Sono rispettosamente in disaccordo.

Gli autori affermano di non sostenere che la volontà dell’Ucraina di dialogare dovrebbe essere una condizione per ricevere aiuti, ma il rapporto stesso appare abbastanza inequivocabile su questo tema. “Gli Stati Uniti potrebbero decidere di condizionare i futuri aiuti militari a un impegno ucraino nei negoziati”, afferma. “Stabilire condizioni per gli aiuti all’Ucraina affronterebbe una fonte primaria dell’ottimismo di Kiev che potrebbe prolungare la guerra: la convinzione che gli aiuti occidentali continueranno a tempo indeterminato o cresceranno in qualità e quantità”.

L’idea di costringere l’Ucraina a negoziare con la Russia condizionando gli aiuti militari è problematica. Qualsiasi passo del genere incoraggerebbe inevitabilmente la Russia a continuare le ostilità e rafforzerebbe la convinzione già esistente a Mosca che il sostegno occidentale all’Ucraina sia un fenomeno temporaneo. La convinzione di Putin che la Russia possa alla fine sopravvivere all’Occidente non è un segreto ed è stata ampiamente commentata. Imporre qualsiasi tipo di limite al sostegno militare all’Ucraina o collegare questo aiuto ai negoziati convincerebbe ulteriormente Putin che ha ragione a mettere in discussione la determinazione occidentale.

Una delle posizioni chiave condivise da questa relazione e da molti altri argomenti a favore di una soluzione di compromesso è l’idea che i negoziati siano inevitabili in quanto né la Russia né l’Ucraina possono realisticamente ottenere una vittoria militare decisiva. Ciò sembra eccessivamente pessimista dal punto di vista ucraino, in particolare alla luce dei risultati stellari dell’esercito ucraino nell’ultimo anno e della prestazione scioccante dell’esercito russo.

Tale pensiero indica che le lezioni della storia recente non sono state ancora completamente digerite. Alla vigilia dell’invasione russa, la maggior parte degli analisti internazionali sottovalutò drammaticamente le capacità militari dell’Ucraina e si aspettava che Kiev sarebbe caduta nel giro di pochi giorni. Con la guerra giunta al suo quattordicesimo mese, l’Ucraina ha già liberato circa la metà del territorio conquistato dalla Russia dal 24 febbraio 2022. L’idea di ulteriori successi ucraini è davvero così inverosimile?

Le argomentazioni secondo cui i negoziati sono inevitabili trascurano anche l’apparente intransigenza della stessa Russia. In questa fase, non vi è nulla che suggerisca che il Cremlino abbia un genuino interesse a raggiungere un accordo duraturo. Al contrario, Mosca continua a insistere affinché l’Ucraina riconosca la perdita di circa il 20% del territorio del Paese insieme a milioni di cittadini ucraini. Questa non è una posizione negoziale seria; è un appello alla capitolazione dell’Ucraina. Chiunque suggerisca che le richieste della Russia potrebbero servire come base per una pace duratura si illude. Chiunque sostenga che l’Ucraina accetti tali termini sta auspicando più guerra.

Invece di esplorare modi per riportare l’Ucraina al tavolo dei negoziati, il dibattito internazionale dovrebbe concentrarsi principalmente sulle misure per spingere la Russia a porre fine alla sua invasione. Queste misure potrebbero includere maggiori aiuti militari per l’Ucraina, ulteriori sanzioni contro la Russia e contenziosi internazionali per crimini di guerra.

Costringere la vittima a offrire concessioni può sembrare la via di minor resistenza, ma ciò porterebbe solo un sollievo a breve termine. La Russia sarebbe incoraggiata da eventuali guadagni in Ucraina e presto rinnoverebbe il suo comportamento aggressivo. Ciò rappresenterebbe una minaccia immediata per il resto della stessa Ucraina e per una serie di altri Paesi tra cui Moldavia, Kazakistan, Armenia e Bielorussia.

Anche altri regimi autoritari noteranno il successo della Russia in Ucraina e trarranno le ovvie conclusioni per le loro politiche estere. Un accordo negoziato a spese dell’Ucraina renderebbe il mondo un posto molto meno stabile e più pericoloso per molti anni a venire.

Per l’Ucraina, la resistenza continua non è semplicemente un’alternativa a una pace sgradevole. Nessuno desidera la pace più degli stessi ucraini, ma riconoscono anche che una pace prematura significherebbe abbandonare milioni di loro compatrioti agli orrori dell’occupazione russa permanente, mettendo in dubbio l’intera esistenza dell’Ucraina come stato indipendente.

Le argomentazioni a favore della pace sono certamente benvenute e meritano di essere ascoltate. Tuttavia, rischiano di fare più male che bene se non riconoscono l’impegno del regime di Putin a distruggere lo Stato ucraino e le gravi minacce che ciò rappresenta per il futuro della sicurezza internazionale.

La versione originale di questo intervento è qui.