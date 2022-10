Spazio italiano: scelte autonome cercasi

«L’Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione». Come possono non apprezzarsi le parole scelte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Piemonte al margine della celebrazione per il centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio! Una distanza calibrata dalle esternazioni della ministra francese per gli Affari europei Laurence Boone che lo scorso venerdì aveva detto a Anais Ginori di Repubblica: «Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto di diritti e libertà». Asserzione di cui tutta l’Italia s’è altezzosamente indignata.«Parole inopportune» ha subito giudicato con grande orgoglioCarlo Calenda degno appartenente di quegli «Italiani sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori», secondo la definizione mai così attuale di Ennio Flaiano.

Bene, con la Francia siamo abituati da sempre a scazzarci: già per voce della prima ministra Élisabeth Borne i confinanti oltralpe a spoglio elettorale ultimato avevano minacciato duro il 26 settembre scorso alla Bfm Tv: «Saremo attenti con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che i valori siano rispettati da tutti». Altro che le minacce nucleari dello zar del XXI secolo!

I francesi poi sono famosi per i modi molto spicci: solo per salvaguardare l’onorabilità della propria sorella, Zinedine Zidane inflisse una dura una testata nello stomaco al marcatore Marco Materazzi durante la finale dei mondiali del 2006 a Berlino, incurante delle disastrose conseguenze per la sua nazionale! Come non averne reverenziale sgomento?

Un altro cozzo meno noto viene dal racconto che Carlo Buongiorno, il primo direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana fece a chi scrive: un fatto che accadde in gennaio 1965 in occasione di una visita che l’allora capo del governo italiano Amintore Fanfani fece al presidente Charles de Gaulle. Il vecchio generale durante il colloquio su uno dei pregiati divani rossi dell’Eliseo, aveva superbamente informato il nostro premier che la Francia era prossima a lanciare un suo primo satellite scientifico. Ma Fanfani col suo spirito toscano, raccontava Buongiorno, gli aveva risposto che la cosa era molto interessante in quanto l’Italia già il 15 gennaio dell’anno prima aveva mandato fuori dall’atmosfera terrestre la sonda San Marco con una propria équipe, augurandogli quindi di entrare anche lui presto a far parte del club degli spaziali. Che figura per la grandeur del Re Sole!

E a proposito di spazio va sicuramente ricordato ai nostri lettori che Italia e Francia sono legati da una joint venture importante a livello europeo sia per la manifattura che per i servizi che lo spazio offre a istituzioni, imprese e cittadini. E che lo scorso anno i due Paesi hanno siglato a Roma il Trattato del Quirinale per una cooperazione bilaterale rafforzata.

Ora, che significa propriamente questa dizione è riportato in modo tabellare nell’art. 7 del documento. Per quanto l’elaborato sia stato definito come una sorta di equivalente del Trattato di Aquisgrana, che regola la cooperazione franco-tedesca, gli elementi di stabilità firmati da Mario Draghi e Emmanuel Macro poggiano su basi assai diverse e probabilmente per l’Italia quel pezzo di carta è stato l’inizio di uno sbracamento verso le due grandi potenze europee in uno dei settori più strategici che oggi configurano la tecnologia mondiale. Da allora il braccio esecutivo del governo per la politica spaziale ha iniziato ad assottigliare la sua influenza istituzionale e dopo che alla sua presidenza fu scelto tra aprile e maggio 2019 un funzionario dell’Agenzia Spaziale Europea dal primo governo di Giuseppe Conte, il ministro Vittorio Colao, capo del comitato ministeriale di settore si è inventato una struttura di comando a Palazzo Chigi composta da un arroccamento pisano assai vicino ai più alti potentati dell’Esa, schiacciando inesorabilmente la politica spaziale nazionale agli interessi delle due regioni europee dominanti, piuttosto che lasciar compiere all’Italia le scelte autonome necessarie ai suoi bisogni e alle sue imprese. Per cui, al di là delle proclamazioni del Capo dello Stato che sicuramente servono a rasserenare le ansie degli elettori italiani, nel doppiofondo del nuovo assetto che si immagina avrà la politica italiana della XIX legislatura resteranno gli artigli invisibili di un potere comandato da un remoto molto efficace e con pochi o pochissimi richiami nazionali. E così, del prima citato giornalista pescarese specializzato in elzeviri, vogliamo ricordare anche un’altra sua felice espressione:«La situazione è tragica ma non seria».