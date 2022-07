Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha approvato la ‘Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica’, un documento di sette capitoli stesi dopo 13 audizioni tra cui il Ministro per l’Innovazione Vittorio Colao, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. di squadra aerea Luca Goretti, il Segretario del Comitato interministeriale per le politiche dello spazio, Gen. di corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano e tre missioni, una al Comando operazioni aerospaziali (COA) dell’Aeronautica militare di Poggio Renatico, una negli Stati Uniti e un’altra a Bruxelles. Ne sono stati relatori il Senatore Claudio Fazzone, geometra, militante prima alla Democrazia Cristiana, poi al Partito Popolare e poi in Forza Italia, e l’Onorevole Maurizio Cattoi, pentastellato, laureato in scienze forestali. Il lavoro è stato avviato in agosto 2021, nel momento in cui le forze internazionali si ritiravano dall’Afghanistan e il comando strategico della Nato suggeriva all’Europa «una maggiore assunzione di responsabilità nell’ottica di costruire una più incisiva politica estera e di sicurezza comune e per una sua maggiore autonomia strategica».

Che le discipline aerospaziali siano fortemente orientate alla dottrina militare più avanzata non è sicuramente una novità e troppo spesso le facciate istituzionali così come i loro referenti mediatici dimenticano questi aspetti per ricordare primati ormai superati e privi di ogni significato industriale ed economico. Nè può essere dimenticato che le principali imprese nazionali, sia nel campo della manifattura che dei servizi erogati, basano i loro business più importanti proprio nella realizzazione di sistemi e strumentazioni necessari alla Difesa per assicurare la sicurezza nazionale e il dovuto supporto alle alleanze internazionali. Qualche agenzia ha scritto –quando il presidente del Copasir Adolfo Urso ne ha dato notizia- che il dominio aerospaziale è la frontiera sulla quale si svolgerà la competizione globale in ambito scientifico, economico e militare, dimenticando però che la sfida per il dominio della quarta dimensione è iniziata da un pezzo e che molti malumori di Vladimir Putin e di Dmitry Rogozin, director dell’agenzia spaziale russa Roscosmos verso l’America sono stati causati dalla prepotente volontà di penetrazione di Elon Musk con la sua costellazione di Starlink che sta sbirciando territori e informazioni che sembravano inviolabili.

Dunque lo spazio è un affare militare e non deve meravigliare, né scandalizzare. Solo i demagoghi di professione, di credo o di opportunismo se ne sconvolgono. Le spese puramente militari sono forti stimoli reali per l’economia, rafforzano il tasso di crescita e sostengono l’occupazione ad alto valore aggiunto.

E dunque, che lo spazio è indispensabile per la sicurezza delle nazioni, dei cittadini, dei territori, e che serve a configurare un ruolo importante anche per l’economia è ormai certificato anche dall’organo bicamerale diretto dall’opposizione, che verifica l’attività del sistema di informazione per la sicurezza nel rispetto della Costituzione e delle leggi.

Ora, l’argomento è molto più delicato di quello che appare perché al momento solo USA, Cina e Russia possono vantare un’indipendenza strategica per i loro prodotti militari per lo spazio. Per quanto sia stato detto a lungo di una filiera molto robusta, l’Italia ha avuto bisogno frequentemente dei lanciatori stranieri per i propri sistemi più sofisticati e inoltre le industrie italiane –elementi sbilanciati di joint venture con paesi stranieri alleati ma non sempre amici- per quanto con un sistema assai rigido tuteli le proprie riservatezze aziendali, non riesce ad affrancarsi dai suoi soci e dalle direzioni congiunte. “Lo spazio sta aprendo sfide inedite non solo per l’ordine mondiale ma anche per la nostra difesa nazionale” è comunque una dichiarazione forte che vorremmo veder validata da un sistema politico credibile. Invece con un paragone pur sempre leggero, mettere in mano a un neo patentato la guida di un’auto di formula uno è proprio quanto potrebbe apparire visto il calibro di alcuni dell’establishment del nostro Paese.

Per il Copasir, lo apprendiamo con soddisfazione, si riconosce la necessità di un vero e proprio salto tecnologico mediante una adeguata politica di investimenti sostenuta da una progettualità al passo con le sfide e le problematiche che si registrano. Se non si mettono i soldi e se non si adeguano le istituzioni alla competizione con un sistema più snello e un management più adeguato di funzionari pubblici che tutelino gli interessi nazionali, però ogni gara vede a rischio il proprio risultato. Il presidente Draghi ne sarà consapevole!