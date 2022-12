Spazio: 5 missioni di esplorazione a cui prestare attenzione nel 2023

È stato un anno ricco di eventi per l’esplorazione spaziale, con successi tra cui il completamento della missione Artemis 1 della Nasa (finalmente), l’inaugurazione del James Webb Space Telescope e il completamento della stazione spaziale cinese Tiangong .

Il 2023 sarà un altro anno impegnativo. Ecco cinque delle missioni più entusiasmanti a cui prestare attenzione.

1. Esploratore delle lune ghiacciate di Giove

Ad aprile, l’Agenzia spaziale europea (Esa) lancerà il Jupiter Icy Moons Explorer ( Juice ), in quella che sarà la prima missione robotica europea dedicata a Giove. Juice dovrebbe raggiungere il pianeta nel luglio del 2031 dopo aver effettuato un’incredibile traiettoria di volo attraverso il Sistema Solare. La missione entrerà in orbita attorno a Giove ed effettuerà numerosi sorvoli delle sue grandi lune ghiacciate: Europa, Ganimede e Callisto.

Dopo quattro anni di sorvoli sulla luna, Juice entrerà quindi in orbita attorno a Ganimede, la luna più grande del Sistema Solare, diventando la prima navicella spaziale a raggiungere l’orbita attorno alla luna di un altro pianeta. Le lune ghiacciate di Giove sono interessanti poiché si ritiene che tutte ospitino oceani di acqua liquida sotto le loro superfici ghiacciate . Europa, in particolare, è considerata una delle dimore più probabili nel Sistema Solare per la vita extraterrestre.

Juice sarà equipaggiato con dieci strumenti scientifici tra cui un radar che penetra nel ghiaccio per studiare gli oceani interni. Questo uso del radar è un primo passo pratico nella mappatura degli oceani sotterranei, aprendo la strada a missioni future più esotiche che coinvolgono veicoli sommergibili, alcuni dei quali sono già stati proposti . La finestra di lancio va dal 5 aprile al 25 aprile.

2. Astronave SpaceX

Sebbene nessuna data sia stata annunciata dalla società aerospaziale SpaceX al momento della scrittura, il primo volo di prova orbitale della navicella spaziale super pesante Starship dovrebbe avvenire all’inizio del 2023. Starship sarà la più grande navicella spaziale in grado di trasportare esseri umani dalla Terra a destinazioni nello spazio (la Stazione Spaziale Internazionale è più grande, ma è stata assemblata nello spazio). Sarà il veicolo di lancio più potente mai volato, in grado di sollevare 100 tonnellate di carico nell’orbita terrestre bassa.

Starship è il nome collettivo di un sistema a due componenti costituito dalla navicella spaziale Starship (che trasporta l’equipaggio e il carico) e il razzo Super Heavy. Il componente del razzo solleverà la Starship a circa 65 km di altitudine prima di separarsi e tornare sulla Terra in un atterraggio controllato. Il componente superiore dell’astronave utilizzerà quindi i propri motori per spingersi fino in orbita.

Diversi brevi voli di prova della porzione di astronave del sistema sono stati effettuati con vari gradi di successo . Ma il prossimo volo sarà la prima volta che l’intero sistema verrà utilizzato per raggiungere lo spazio come un tutt’uno. Il lancio di questo primo volo orbitale era originariamente previsto per settembre 2022, ma è stato ritardato più volte.

3. cara Luna

Il tanto atteso progetto DearMoon , che porterà i membri del pubblico in un viaggio di sei giorni intorno alla Luna e ritorno, dovrebbe essere lanciato su Starship ed era originariamente previsto per il 2023. La data esatta dipenderà dal successo del test di Starship , ma è sui libri dal 2018. Sarà il primo vero lancio del turismo nello spazio profondo.

Finanziato dall’imprenditore Yusaku Maezawa , è stato organizzato un concorso per selezionare otto membri del pubblico (e un numero imprecisato di membri dell’equipaggio) per unirsi a Maezawa nel viaggio, tutti completamente pagati. I vincitori ei criteri utilizzati non sono stati resi noti, anche se si sospetta che gli ospiti possano essere affermati o aspiranti artisti .

Questa missione segnerà un grande cambiamento nel modo in cui pensiamo allo spazio, poiché in precedenza solo gli astronauti selezionati utilizzando criteri incredibilmente rigorosi sono stati in grado di andare nello spazio profondo (nota: non contiamo brevi viaggi di 10 minuti fino a 100 km). Un viaggio completo di diversi giorni pone rischi estremi, sia in termini di salute che di ingegneria.

Il successo o il fallimento della missione DearMoon potrebbe influenzare il fatto che il turismo nello spazio profondo diventi la prossima grande novità o venga relegato a essere un sogno irrealizzabile.

4. L’esploratore di asteroidi ritorna sulla Terra

The Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security – Regolith Explorer, misericordiosamente più comunemente noto come OSIRIS-REx , è una missione della Nasa verso l’asteroide vicino alla Terra Bennu . Un obiettivo chiave di questa missione robotica era acquisire campioni di Bennu e riportarli sulla Terra per l’analisi.

OSIRIS-REx sta ora rapidamente tornando sulla Terra con fino a un chilogrammo di preziosi campioni di asteroidi immagazzinati a bordo. Se tutto va bene, la capsula si staccherà dalla navicella, entrerà nell’atmosfera terrestre e si paracaduterà per un atterraggio morbido nei deserti dello Utah il 24 settembre. Il ritorno del campione di asteroidi è stato ottenuto solo una volta prima, dalla missione Hayabusa 2 dell’Agenzia spaziale giapponese nel 2020.

Bennu è un mondo approssimativamente a forma di diamante di appena mezzo chilometro, ma ha molte caratteristiche interessanti. Si ritiene che si sia staccato da un asteroide molto più grande nei primi 10 milioni di anni del Sistema Solare. Alcuni dei minerali rilevati al suo interno sono stati alterati dall’acqua , il che implica che l’antico corpo genitore di Bennu possedesse acqua liquida.

Ha anche un’abbondanza di metalli preziosi, tra cui oro e platino. Infine, Bennu è classificato come un oggetto potenzialmente pericoloso con una (molto) piccola possibilità di impatto con la Terra nel prossimo secolo.

5. Lancio spaziale privato dell’India

Sebbene SpaceX sia la più importante società di lancio spaziale privata, ce ne sono molte altre che sviluppano la propria serie di lanciatori in tutto il mondo. Skyroot Aerospace , che ha lanciato con successo il suo razzo Vikram-S nel novembre 2022 , diventerà presto la prima compagnia privata indiana a lanciare un satellite.

Il razzo stesso ha raggiunto i 90 km di altitudine, una distanza che dovrebbe essere migliorata per portare in orbita una costellazione di satelliti. Il primo lancio satellitare di Skyroot è previsto per il 2023, con l’obiettivo di ridurre i costi dei rivali di lancio nello spazio privato producendo i suoi razzi stampati in 3D nel giro di pochi giorni. In caso di successo, ciò potrebbe anche fornire un percorso per lanci più economici di missioni scientifiche, consentendo un ritmo di ricerca più rapido.

Chiaramente, l’interesse per il settore spaziale rimane alto. Con molti audaci progressi e lanci previsti per il 2023, stiamo entrando in una nuova fase simile all'”era d’oro” dei lanci spaziali negli anni ’60 e ’70.