Le argomentazioni e il gergo giuridico del Signor Manuel Marchena non ingannano nessuno: la relazione preparata dalla Seconda Sezione della Corte Suprema contro le grazie ai dirigenti catalani incarcerati è una vendetta per le critiche ricevute da tutte le parti. Né Amnesty International, né gli editorialisti del ‘New York Times‘ possono ammettere che Jordi Sánchez e Jordi Cuixart abbiano trascorso quasi quattro anni in prigione per aver indetto una manifestazione di protesta. Noam Chomsky e i parlamenti di Galles, Svizzera, Danimarca e Regno Unito hanno espresso esplicitamente il loro rifiuto che Carmen Forcadell stia scontando una condanna di oltre undici anni per aver consentito un dibattito parlamentare quando presiedeva il Parlamento catalano. Il Gruppo delle Nazioni Unite contro la detenzione arbitraria si è più volte espresso contro le lunghe pene detentive inflitte ai consiglieri di un governo che stava cercando di rispettare il suo programma elettorale, che prevedeva l’organizzazione di un referendum sull’autodeterminazione in Catalogna. E questa settimana l’Europa ha dato altri due schiaffi alla Giustizia spagnola: il Tribunale dell’Unione Europea ha adottato misure cautelari per ripristinare provvisoriamente l’immunità ai deputati Puigdemont, Comín e Ponsatí, e il Consiglio d’Europa ha presentato le conclusioni di un rapporto sul modo in cui Spagna e Turchia usano la giustizia come arma politicarispettivamente contro catalani e curdi.

La Turchia, la Russia e ora il Marocco non ammettono che l’Unione Europea dia loro lezioni di democrazia: la Spagna non potrebbe dargliele. Ricordiamo: le lunghe pene detentive e la persecuzione degli esuli sono per aver organizzato un referendum sull’autodeterminazione. Ma il fatto è che organizzare un referendum, per quanto illegale, non è più reato in Spagna dalla riforma del codice penale del 2005. Le condanne comminate sono per sedizione: un reato dalla caratterizzazione così ambigua che il Consiglio d’Europa chiede ai tribunali spagnoli la sua modifica o la sua abolizione. In ogni caso, il delitto richiede un’insurrezione violenta e tumultuosa, assolutamente inesistente nei fatti giudicati.

Di fronte a una prevaricazione di tale portata commessa dalla Corte Suprema, il governo del signor Pedro Sánchez cerca di salvarne la dignità concedendo la grazia ai nove prigionieri. (Sì, è prevaricazione: i verbali della Polizia parlavano di violenze dei manifestanti contro gli agenti di Polizia, e il signor Marchena ha impedito di confrontare le testimonianze di questi agenti con i video che le difese avevano contribuito al processo). Gli avvocati dei politici accusati avevano assolutamente ragione quando sostenevano l’indifesa legale. L’indifferenza dell’imputato non è compatibile con lo stato di diritto.

Ora, il signor Pedro Sánchez difende la grazia. Non è che gli abbia avuto un attacco di umanitarismo; è che ha bisogno dei voti dell’ERC per portare a termine la legislatura, e il Presidente dell’ERC è uno di quelli che è imprigionato. Inoltre, il costo politico che la Spagna sta pagando per prevaricare agli occhi del mondo è alle stelle, come dimostra il recente braccio di ferro tra il Governo marocchino e l’Esecutivo spagnolo. Il signor Pedro Sánchez intuisce che la Spagna si sta rendendo ridicola davanti al mondo.

La grazia richiede necessariamente la preventiva relazione della stessa Corte Suprema. In una memoria di ventuno pagine piena di argomenti più politici che legali, Marchena tenta di negare lo status di prigionieri politici ai condannati. Il rapporto non rifugge da una critica acida dei tribunali belga e dello Schleswig-Holsetein che hanno negato l’estradizione di Puigdemont, Ponsatí, Puig e Comín: è evidente la rabbia spagnola contro tutte le istituzioni che non vogliono essere d’accordo con la loro procedura inquisitoria. La Corte Suprema è offesa perché non ammette che le organizzazioni internazionali mettano in discussione le sue sentenze.

La rancida destra spagnola, esprimendosi attraverso i giornali di Madrid, minaccia di far cadere il governo se le grazie avranno successo. I nazionalisti di destra e di estrema destra si stanno già affrettando a raccogliere firme contro le grazie. Per il 13 giugno organizzano una manifestazione grottesca dove chiederanno la prigione per Puigdemont e brandiranno simboli fascisti e nazisti.

Vedremo se questa domanda farà cadere il governo; quello che non farà, in ogni caso, è risolvere il problema catalano. In primo luogo perché i democratici catalani che subiscono le rappresaglie della Spagna non sono né dieci né dodici, ma quasi tremila, tra condannati, sequestrati e in attesa di giudizio. Voltare pagina è impossibile se non c’è un’amnistia generale per tutti loro e per gli esuli.

In secondo luogo, perché la raccolta di firme contro le grazie ripercorre il grossolano errore che la stessa destra spagnola commise sedici anni fa: la raccolta di firme contro lo statuto di autonomia della Catalogna fu proprio il punto di partenza della furia indipendentista catalana, che ora rivive.

Questo cronista apprezza l’interesse mostrato da tutte le personalità europee che hanno visitato i prigionieri nelle loro celle. In particolare, Boris Civilics, Presidente della Commissione Affari giuridici e diritti umani del Consiglio d’Europa. Quest’uomo è stato relatore della commissione d’inchiesta che ha realizzato la relazione le cui conclusioni sono state presentate questa settimana e che mettono in una pessima posizione la giustizia spagnola.

Verificare la bontà, la dignità e la statura morale di pacifisti come Rull, Turull, Forn, Romeva, Junqueras o Bassa, oltre a quelli precedentemente citati, rende ancora più sconvolgente lo stridore metallico delle porte del carcere che si chiudono dietro i detenuti.

Se la Spagna desidera mantenere la sua integrità territoriale, dovrebbe smettere di trattare la Catalogna come una colonia e imparare a risolvere le controversie con mezzi democratici secondo gli standard europei. Potrebbe essere già troppo tardi per questo.