Nel dicembre 2020, il Presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato in un’intervista che, in relazione alla Catalogna,«tutti abbiamo commesso degli errori». Erano dichiarazioni di speranza. Se c’è un problema che dura da anni, deve avere delle cause, deve essere stato causato da diagnosi errate e probabilmente non sono state affrontate le soluzioni corrette. Ora, affermazioni come queste non possono fermarsi lì.

Pedro Sánchez non ha spiegato quelli che credeva fossero stati gli errori commessi o cosa intendeva fare per correggerli. In modo incomprensibile, dopo aver verificato la gravità del problema, non ha fatto nulla. Inoltre, se i presunti errori consistevano nell’aver tentato di risolvere il conflitto attraverso i tribunali e il codice penale, lui stesso ha insistito negli stessi errori: più repressione, più incarcerazioni, più rifiuti al terzo grado penitenziario, più minacce di querela contro il Parlamento della Catalogna.

Di fronte al conflitto, le istituzioni catalane propongono una soluzione: l’amnistia per i prigionieri politici e un referendum sull’autodeterminazione. Le istituzioni spagnole non amano questo approccio. Va bene, così ne propongono un altro. Sánchez ha menzionato la grazia e la riforma del codice penale per classificare in modo diverso il ‘crimine‘ di sedizione. Non ha fatto né una cosa né l’altra.

Hanno una proposta? Oppure possono accettare solo la resa incondizionata dei separatisti e il pieno adempimento delle condanne dei prigionieri? Il fatto che la Spagna stia cadendo nel discredito internazionale, non li preoccupa? Che il 42% dei deputati europei abbia votato contro la richiesta di togliere l’immunità parlamentare a Carles Puigdemont e abbia espresso la propria sfiducia nel rispetto dei diritti umani nel sistema giudiziario spagnolo, non li fa pensare?

Qualcuno può dire che anche i leader catalani hanno commesso degli errori e che hanno indetto il referendum del 2017 ignorando gli avvertimenti della Corte costituzionale. È possibile. Tuttavia, proprio il primo e monumentale errore in questa vicenda è stato compiuto dalla stessa Corte Costituzionale, quando nel 2010 ha annullato lo Statuto della Catalogna, una legge organica approvata dai tribunali spagnoli e avallata dal popolo catalano, che cercava di aggiornare il patto costituzionale del 1978. La catena di sciocchezze è così lunga che fa paura.

O mettono il contatore a zero e cercano un modo per organizzare la convivenza tra catalani e spagnoli, o il Paese diventerà un inferno. Se sarà così, la prossima generazione avrà tutto il diritto al mondo di biasimarli.

