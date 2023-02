Sostenibilità: tutela ambientale, sociale, economica ed etica delle imprese ‘qui e ora’

La sostenibilità del sistema socio economico si basa su quattro tutele: ambientale, sociale, economica ed etica.

Le imprese devono essere agenti di sostenibilità e perseguire l’impegno operativo nel gestire un modello di business che non solo permetta il sostentamento dell’impresa a breve-medio-lungo termine, ma che sia anche attento all’ambiente, al benessere sociale ed a una governance equa e partecipata.

La sostenibilità è un driver del sistema socio economico (si veda anche PNRR di cui è una costante) ed una parte necessaria di tutte le imprese, con gradazioni diverse e con accreditamenti diversi. Altrimenti? O si cambia registro produttivo adottando la sostenibilità o l’ecosistema involve e implode. Anche il mondo della finanza deve sviluppare comportamenti sostenibili secondo il Regolamento dell’SFDR (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services-regolamento 2019/2088).Per esempio i Fondi ESG devono ottemperare alle regole di simmetria comunicativa e di spiegazione del valore (economico e sociale) dei prodotti finanziari offerti agli investitori (retail o istituzioni) nonché il loro reale finalismo di tutela dell’ambiente (Environmental-E), valore aggiunto sociale (Social-S) con una prassi di governance orientata agli stakeholder (Governance-G).

Nel 2023, la sostenibilità dovrebbe essere la cifra auspicabile e deve essere veicolata da organizzazioni e strutture operative che hanno ,in sé, il senso di responsabilità economica, sociale, ambientale, di sviluppo delle persone e di governance. Manterremo l’orizzonte ricco di obiettivi generali quali i 17 Sustainable Development Goals (SDGs), ma alcune scelte di obiettivi ambientali e di salute ci chiederanno di uscire dalla retorica del medio lungo termine per sviluppare azioni concrete ed incidenti ‘qui e ora’.

Se ciò non avverrà, saremo ancora una volta nel mondo delle dichiarazioni d’intenti e nella narrazione edulcorata e affascinante, ma priva di concretezza.

Una prima considerazione riguarda il ‘presentismo del processo di sostenibilità’ nelle imprese inteso come capacità di rispondere alle esigenze di sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese (CSR) oggi (‘hic et nunc’); la sostenibilità non potrà essere solo a medio e lungo termine. Gli obiettivi dei processi di sostenibilità dovranno essere monitorati tramite la misurazione e la valutazione dell’oggi come fase necessaria per avere esiti positivi, in seguito, a medio lungo termine. Altrimenti questa opzione è una ‘scelta rifugio’ rispetto alle inefficienze del processo in essere con gravi conseguenze per gli uomini: cioè per noi.

Per esempio, non si sa della drammatica mortalità annuale (e non di pandemia occasionale) conseguenza, in una prospettiva epigenetica, degli inquinanti ambientali (biossido di zolfo, ossidi di azoto e biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). (fonte:Linee guida sulla Qualità dell’Aria-OMS-Bruxelles- settembre 2021)

Alcuni sono cancerogeni certi per l’uomo (classe 1IARC) ed altri probabili cancerogeni (2IARC)-che generano neoplasie nel mondo ed in Europa(oltre 3 milioni di morti). In Italia, 180.000 i nuovi morti di tumore all’anno con un focus drammatico sull’incremento dei tumori pediatrici. Terrorismo? No, approccio ontologico e tutto questo ha bisogno di ‘presentismo del processo di sostenibilità’. Una buona parte di queste sostanze è prodotto dalle imprese.

Non bisogna cadere nel ‘luddismo ambientale’, ma si deve sviluppare una imprenditorialità ed un management che si adegua alla responsabilità sociale.

Per esempio, anche evitare un comportamento anomalo ed opportunista come quello del settore petrolifero, che aveva assunto l’impegno di investire una parte degli extraprofitti accumulati durante la crisi energetica in fonti rinnovabili;al contrario ha dirottato gli extraprofitti alla remunerazione ad libitum degli azionisti. E’ evidente che la massimizzazione relativa e non assoluta dei profitti avrebbe evitato questo opportunismo che sviluppa povertà e crisi economica di alcune aree del mondo. Difficile conciliare queste scelte con le evidenze delle ricerche empiriche che attestano: dove ci sono famiglie povere i tassi di mortalità infantile sono più elevati, i bambini nascono più piccoli, sono allattati al seno in misura minore, hanno infezioni dell’apparato respiratorio e gastrontestinale, sono obesi o malnutriti, hanno asma e carie dentali ecc. E ci sono ripercussioni in età adulta: infatti, si è constatato che chi ha avuto una infanzia povera ha maggiore probabilità di patologie cardiovascolari,degenerative, neoplastice e così via.

In Italia, il costo dell’inquinamento da combustibili fossili è ogni anno di circa 56mila morti premature e 61 miliardi di dollari.

Il PNRR attuato in Italia dovrà perseguire la politica della misurazione e della valutazione d’impatto per “rendere la filiera agroalimentare sostenibile”; per “implementare pienamente il paradigma dell’economia circolare”;per “ridurre le emissioni di gas clima-alteranti”; per “incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare rete trasmissione”; per “promuovere e sviluppare la filiera dell’idrogeno” e così via .

Infatti, la sostenibilità attraversa trasversalmente i 235 ,12 miliardi di investimento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). E’ necessario precisare che il termine investimento è usato sia per investimenti strutturali e di beni che sviluppano “azioni tangibili e strutturali”, hardware ecc.sia per investimenti in sviluppo di know how, software con connotazione meta-fisica e meta-economica. Il PNRR inoltre cambia alcune prospettive temporali nelle politiche d’investimento dettate da esigenze di processo e di sostenibilità. Anche in questo caso “il presentismo del processo di sostenibilità” ritorna palmare e “dover essere” del sistema.

Si ricorda che nel PNRR uno dei criteri necessari per poter “incassare” in progress i finanziamenti per gli investimenti è che ogni 6 mesi ci sia una verifica, da parte della UE, dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) e, qualora non ci siano evidenze in progress dei risultati pattuiti “ex ante” e raggiunti, si blocca l’erogazione dei finanziamenti. La sostenibilità accentua questa esigenza perché per essere sostenibili, fin dall’inizio delle attività ,si devono raggiungere risultati evidenti e misurabili riguardo all’ambiente, all’equilibrio economico finanziario ed alla coesione e inclusione sociale-lavorativa. Non vale più “l’ultimo miglio” per mostrare l’evidenza del risultato positivo; il processo dovrà essere una filiera costante di buoni o utili risultati. Quindi gli elementi abilitanti del processo di “riforme abilitanti del PNRR” devono evidenziarsi in funzione di una progettazione trasformativa con indicatori, una verifica “in progress ed in itinere” e una valutazione d’impatto “ex post” a date diverse e costanti dal 2021 al 2025.