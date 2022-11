Sostenendo la lotta dell’Ucraina contro il blitz di blackout della Russia

Lontano dalle prime linee del campo di battaglia, la Federazione Russa sta bombardando spietatamente le infrastrutture energetiche civili dell’Ucraina. Gli impianti di generazione di elettricità e di energia termica nelle città e nei paesi sono stati specificamente presi di mira in una campagna metodica per privare milioni di ucraini dell’accesso al riscaldamento, alla luce e all’acqua proprio mentre iniziano le temperature sotto lo zero e la stagione del riscaldamento invernale. Questi attacchi sono chiaramente crimini di guerra come definiti dalla Convenzione di Ginevra. La Russia sta deliberatamente tentando di rendere l’Ucraina inabitabile e di mettere in grave pericolo l’intera popolazione civile del Paese.

La campagna di attacchi aerei della Russia contro le infrastrutture civili è iniziata all’inizio di ottobre a seguito di una serie di sconfitte militari russe in Ucraina. Il cambio di strategia sembra progettato in parte per affrontare il crescente disagio all’interno della Federazione Russa a causa della rapida invasione decisa da Vladimir Putin.

Funzionari del Cremlino e propagandisti del regime lodano apertamente gli attentati e li descrivono come un mezzo per provocare ulteriori flussi di rifugiati verso l’Europa. Mosca spera che una nuova ondata di rifugiati ucraini persuada i leader dell’UE a ridurre il sostegno a Kiev. Il Cremlino sembra anche credere che le condizioni di blackout all’interno dell’Ucraina spingeranno i leader del Paese a negoziare un accordo di pace di compromesso alle condizioni russe.

Il 17 novembre, la Russia ha ampliato i suoi attacchi missilistici mirati sulle infrastrutture energetiche civili per includere dieci impianti di produzione di gas tra Poltava e Kharkiv nell’Ucraina orientale. Queste strutture di fondamentale importanza forniscono circa un terzo della produzione interna di idrocarburi dell’Ucraina. Alcune strutture sono state distrutte, mentre altre sono state danneggiate e richiedono riparazioni immediate.

Naftogaz Ucraina, la compagnia statale di gas e petrolio che sono stato nominato amministratore delegato all’inizio di questo mese, è il più grande produttore, immagazzinatore e fornitore di gas naturale nazionale del Paese. Attualmente stiamo lavorando per preparare un adeguato livello di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei. Abbiamo quindi bisogno sia di una produzione stabile che di volumi di importazione prevedibili.

Gli implacabili attacchi missilistici russi sulla nostra infrastruttura energetica ci stanno costringendo a rafforzare le nostre riserve energetiche per la prossima stagione invernale. I blackout elettrici stanno mettendo sotto pressione le nostre riserve di idrocarburi e potrebbero richiedere l’acquisto di ulteriore gas naturale sul mercato esterno. La generosa assistenza da parte dei nostri partner negli Stati Uniti, Canada, Francia, Norvegia e BERS sotto forma di prestiti e sovvenzioni ci ha già permesso di procurarci un po’ di gas aggiuntivo tanto necessario a livello internazionale. Sicuramente ne serviranno di più. Con l’assalto aereo della Russia destinato a continuare, affrontiamo la stagione invernale più dura dei nostri tre decenni come nazione indipendente.

La resilienza che la mia azienda ha dimostrato durante la guerra è stata notevole, ma la determinazione da sola non basta. In uno spirito di solidarietà, dobbiamo galvanizzare un maggiore sostegno da parte dei nostri partner euro-atlantici e del Pacifico e dalla comunità imprenditoriale internazionale. Prima dell’aggressione della Russia contro il mio paese, l’Ucraina era un esportatore netto di elettricità verso l’Europa. Naftogaz è posizionata per diventare un esportatore netto di gas naturale in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo sfruttare nuove tecnologie, competenze internazionali e investimenti come mai prima d’ora. Questo può essere fatto solo con il supporto dei nostri partner e alleati.

Nonostante le sfide esistenziali delle odierne condizioni di guerra, abbiamo già adottato una serie di misure chiave per ripristinare la fiducia e riaffermare il nostro impegno nei confronti dei nostri prestatori e obbligazionisti internazionali. Questi passaggi includono la recente nomina di un consulente speciale di fama internazionale, che è stato incaricato di fornire supervisione e guida sui negoziati in corso con i nostri partner. Abbiamo già ripreso un dialogo costruttivo con i detentori dei nostri Eurobond 2022 e 2026, poiché riconosciamo che sono fondamentali per finanziare con successo le attività di esplorazione e produzione che sono i nostri motori di crescita.

Un’altra importante priorità è il prolungamento delle riforme del governo societario a Naftogaz in linea con i principi dell’OCSE. Durante il mio primo giorno di lavoro, ho inviato una nota al Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina chiedendo la conclusione del processo di selezione internazionale per identificare amministratori qualificati e indipendenti per il nostro Consiglio di Sorveglianza. La continua trasformazione dell’azienda dipende da un prevedibile percorso di sviluppo fondato su fiducia, trasparenza e buon governo, che può essere garantito solo da un consiglio internazionale stabile e professionale.

In qualità di fornitore di servizi essenziali per il popolo ucraino, ci impegniamo a fornire alla popolazione civile il gas e il riscaldamento necessari per resistere alle rigide condizioni invernali. Nonostante i continui attacchi russi alle infrastrutture civili, continueremo a dimostrare il tipo di coraggio e resilienza che il mondo si aspetta dagli ucraini negli ultimi nove mesi della brutale invasione di Putin.

L’attacco della Russia all’Ucraina è un attacco allo stato di diritto internazionale e all’intero sistema di sicurezza globale. Mentre affrontiamo questa minaccia condivisa, il continuo sostegno dei nostri partner internazionali, creditori, investitori e alleati sarà fondamentale per la nostra prossima vittoria.

La versione originale di questo intervento è qui.