Sospensione assicurazione auto: come funziona

Che si tratti di rinnovo o stipula di nuovo contratto, tutti gli automobilisti sanno che arriva quel momento dell’anno in cui bisogna provvedere a mettersi in regola con l’assicurazione Auto. L’RC Auto, infatti, oltre ad essere obbligatoria per legge è anche una tutela per tutti gli automobilisti e, in generale, la polizza assicurativa corredata delle varie garanzie accessorie facoltative viene molto spesso in aiuto dei contraenti per sopperire a spese che, altrimenti, risulterebbero particolarmente onerose.

Non tutti, però, hanno bisogno di un’assicurazione attiva dodici mesi l’anno: alcuni guidatori, per loro esigenze specifiche, utilizzano infatti il proprio mezzo in modo discontinuo decidendo di tenerlo fermo per alcuni giorni o mesi durante l’anno. C’è chi, per esempio, sceglie di non utilizzare l’automobile durante autunno, inverno e primavera e predilige le due ruote per i mesi estivi. Per i contraenti che mostrino necessità di questo tipo, le compagnie assicurative offrono la possibilità di sospendere la polizza, permettendo di sfruttare solo periodi particolari di copertura relativi al premio complessivo.

La Sospensione dell’assicurazione auto è prevista nello specifico nei casi di:

● Mancato utilizzo;

● Furto del veicolo;

● Vendita, rottamazione o conto vendita.

La procedura potrebbe risultare non esattamente semplice ed immediata e proprio per questo alcune assicurazioni online, come ConTe.it, hanno studiato un procedimento facilitato che consente ai clienti di sospendere la polizza in completa autonomia, direttamente dal sito, evitando quindi lunghe attese telefoniche.

Nel caso di mancato utilizzo si può sospendere la polizza accedendo all’Area Personale sul sito e, nella scheda della Polizza, cliccando su ‘Gestisci’, ‘Sospendi’ e selezionando poi tra le opzioni proposte ‘temporanea mancata circolazione del veicolo’. A quel punto sarà sufficiente scegliere la data dalla quale si vuole che la polizza venga sospesa e procedere con il pagamento dei diritti amministrativi (circa 25€, a seconda dell’aliquota stabilita dalla provincia di appartenenza). La polizza si può sospendere per un massimo di due volte durante l’anno assicurativo e, se il periodo di sospensione supererà i 90 giorni, la scadenza annuale della polizza verrà posticipata. Per procedere alla sospensione bisognerà attendere almeno 30 giorni dalla data di attivazione e procedere almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Nei casi di furto, vendita, rottamazione e conto vendita la procedura è la stessa, cambierà solamente l’ultimo step, ovvero la motivazione che bisognerà scegliere tra le opzioni proposte, e si potrà procedere in qualunque momento.

Riattivare la polizza auto è altrettanto semplice ed è possibile farlo sempre sul sito in tre semplici passaggi:

1. Accedere all’Area Personale con le proprie credenziali;

2. Individuare la polizza da riattivare e cliccare sul tasto ‘riattiva’;

3. Indicare la data di riattivazione.

La polizza verrà riattivata dalla data scelta in modo automatico e senza ulteriori costi. ConTe.it consente ai propri clienti di gestire i procedimenti in totale autonomia, ma in caso di necessità o domande mette a disposizione la sua Assistenza Clienti. Semplificarsi la vita e selezionare tutte le condizioni che consentono di risparmiare e ottimizzare il premio assicurativo è possibile: basta scegliere i partner giusti!