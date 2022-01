Una delle elezioni presidenziali più democratiche che si terranno in Africa nel 2022 potrebbe essere in Somaliland. Parola dell’Africa Center, l’istituzione accademica del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, come tutti i Paesi del mondo, non riconoscono il Somaliland. Eppure -è giudizio unanime- è uno degli esempi di democrazia meglio riusciti del continente. Non perfetta, ma tra le meglio riuscite.

Trent’anni fa, quando la Somalia è caduta nella guerra civile, la parte nord-occidentale del Paese si è separata. Si dichiarò indipendente con il nome di Somaliland. Da allora, questo Paese ha costruito uno Stato, un ordine democratico, una propria moneta e un’economia. Ha conosciuto principalmente la pace, a differenza della vicina Somalia, spiega Robert Kluijver, Ricercatore presso il Center for International Research (CERI), Sciences Po.

Il Somaliland, grande la metà della Francia, è popolato da tre a quattro milioni di persone. Ha una posizione strategica sulle sponde meridionali del Golfo di Aden, una delle principali aree di transito marittimo globale. Da trent’anni questo Paese cerca il riconoscimento diplomatico, come buon vicino e rispettoso delle regole internazionali». Non c’è mai riuscito. Per altro, proprio oggi il Parlamento del Regno Unito ha discusso una mozione, presentata da Gavin Williamson, per il riconoscimento della Repubblica -era già successo nel 2019.

Perchè non si vuole riconoscere questo Paese, prova spiegarlo Robert Kluijver, partendo dal costruire il profilo di questo Paese poco conosciuto. «Il Somaliland è stato, dal 1887, il primo protettorato britannico. Nel 1960 è stato integrato senza problemi nella Somalia indipendente che si è formata dopo la colonizzazione italiana. Per due decenni tutto è andato bene, anche se il Paese, ad eccezione della capitale Mogadiscio, ha ristagnato e sofferto per uno scarso sviluppo. Negli anni ’80, il regime militare di Siad Barre iniziò a epurarsi dai clan di cui il dittatore non si fidava più,inclusa la famiglia del clan Isaaq, la maggioranza in Somaliland, arrivando al punto di bombardare la capitale regionale, Hargeisa, nonché il secondo clan del Somaliland città, Bur’o, e riempiendo fosse comuni con migliaia di civili epurati in campagne di genocidio. Per questo, già nel 1991, i capi del clan Isaaq hanno colto l’occasione della guerra civile che ha infiammato la Somalia e ha proclamato l’indipendenza del Somaliland».

Questi clan hanno stretto legami con gli altri clan somali che abitano il territorio -appartenenti alle famiglie dei clan Dir e Darood- per estinguere i conflitti locali. «Lunghi colloqui tra gli abitanti, finanziati dalla diaspora, dai commercianti e dalla popolazione, hanno forgiato uno Stato, che alla fine degli anni ’90 ha acquisito un sistema elettorale democratico costituzionale. Nel frattempo, l’economia è stata ricostruita su nuove basi».

Il Somaliland ha percorso una traiettoria democratica positiva, spiega Africa Center, grazie alla forte cultura democratica che è stata abbracciata dai suoi residenti. Ciò è supportato dal consenso di tutte e le parti sull’importanza di risolvere le divergenze attraverso la negoziazione senza sconvolgere ‘l’amata reputazione di stabilità del territorio’.

«Il Somaliland non è dotato di ricchezza mineraria e lì piove raramente, il che limita gravemente l’agricoltura. Il Paese esporta principalmente capre, pecore, cammelli (allevati dai nomadi e destinati ai macelli del Golfo) e un po’ di gomma aromatica (mirra e incenso). Ma la sua economia si basa principalmente sugli affari, grazie ai buoni collegamenti della diaspora del Somaliland nei Paesi del Golfo, in Occidente e altrove. Il Paese punta anche a garantire una maggiore quota di transito commerciale verso l’Etiopia, che vorrebbe ridurre la propria dipendenza dal porto di Gibuti. Una visita ad Hargeisa mostra una città presa dalla febbre immobiliare, finanziata da società di telecomunicazioni, società di trasferimento di denaro e commercio. I caffè sono aperti fino alle prime ore del mattino; è una delle capitali più sicure dell’Africa. Ci sono centri d’arte, boutique di lusso, designer e numerosi saloni di bellezza, nonché un vivace mercato. La città è sempre più integrata nelle reti di trasporto e commercio del Corno d’Africa». , racconta Kluijver.

Una democrazia funzionale , anche se non ideale , definisce il Paese Robert Kluijver. «In quello che sembra un caso unico, lo Stato del Somaliland poggia su vere fondamenta di base perché, non avendo accesso a nessun sostegno internazionale , nemmeno da un Paese vicino, lo Stato era formato da un contratto sociale che univa la maggior parte (ma non tutti) degli abitanti . Lo sforzo per creare lo Stato e le sue istituzioni è stato sostenuto dalla popolazione fino agli anni 2000, quando gli aiuti internazionali hanno iniziato a fluire verso le istituzioni del Somaliland. È proprio la mancanza di sostegno internazionale per la formazione di questo Stato che lo ha reso così democratico ».

«Per poter partecipare al sistema interstatale contemporaneo, i leader del Somaliland hanno optato per uno Stato basato sul diritto e sulla democrazia elettorale multipartitic a. Il presidente e i membri dell’Assemblea nazionale sono eletti dalla popolazione in processi elettorali che hanno già visto diverse transizioni pacifiche tra i governi, cosa rara nella regione. Dietro questa facciata democratica c’è un accordo di condivisione del potere tra i clan maggiori , basato sul principio dell’alternanza . Nel giugno 2021 il partito al governo ha perso le elezioni per un seggio parlamentare; ha accettato con poche proteste. Il presidente Muse Bihi deve ora convivere con l’opposizione in Parlamento, il che forse ridurrà le sue tendenze autoritarie».

«Sia chiaro», dice Kluijver, «il Somaliland non è un brillante esempio di democrazia. Ci sono giornalisti in carcere per aver criticato il governo, e giovani educati che cercano di fuggire dal Paese per mancanza di libertà e opportunità di crescita. Infine, le popolazioni non-Isaaq dell’est e dell’ovest del Paese, vale a dire circa un quarto della popolazione, si sentono sotto-rappresentate ad Hargeisa. La popolazione Darood del terzo orientale del Somaliland è rivendicata anche dal vicino Puntland, dove i Darood sono al potere.

Il Puntland è autonomo quasi quanto il Somaliland, ma si considera uno Stato membro dello Stato federale formatosi in Somalia nel 2012. Ci sono stati diversi scontri armati tra il Somaliland e il Puntland. Ma rispetto ai suoi vicini nel Corno d’Africa -tra cui il Puntland, un hotspot per la pirateria somala e terreno di operazioni per Al-Shabaab e lo Stato Islamico- il Somaliland assomiglia alla Svizzera.

E veniamo a perchè questa ‘Svizzera d’Africa’ non riesce a farsi riconoscere.

La secessione del Somaliland, spiegaRobert Kluijver, «non fu mai accettata da Mogadiscio. Ma dal 1990 al 2009 non c’è stato effettivamente alcun governo somalo e quello attuale è debole. Da tutti i punti di vista, la comunità internazionale dovrebbe riconoscere il Somaliland. Ci sono le argomentazioni storiche: il Paese è ormai indipendente da tanto (trent’anni) da quanto è stato unito alla Somalia. Ma ci sono anche gli argomenti legali: secondo la Convenzione di Montevideo, il Paese ha tutto in regola: un territorio determinato, una popolazione permanente, un governo e la capacità di entrare in relazioni internazionali.

Ci sono ragioni di sicurezza: la pirateria, la rivolta islamica e la continua instabilità che sta vivendo la Somalia non hanno mai messo radici in Somaliland. Perché le Nazioni Unite e il resto della comunità internazionale vogliono rimettere questo Paese sotto il giogo del governo corrotto di Mogadiscio,che resta interamente dipendente dal suo sostegno estero? Lo Stato federale, anche dopo che il Somaliland è tornato all’ovile somalo, rischia di essere spazzato via da una rivolta islamista, così come il governo afghano.

Infine, ci sono ragioni morali: questo Paese, così ‘bravo studente’ da trent’anni, una democrazia liberale che riesce a mantenersi nonostante il suo isolamento, non merita di essere premiato con un riconoscimento internazionale? Non è questo, appunto, un esempio da costruire, un modello da seguire per incoraggiare la democrazia in Africa?», domanda, retorico Kluijver.

«Si dice spesso che l’Unione Africana non vuole riconoscere il Somaliland per paura di aprire il ‘vaso di Pandora’ delle rivendicazioni secessioniste in Africa, ma nel 2005 una commissione d’inchiesta di questa istituzione ha deciso che il Somaliland meritava il riconoscimento.

Un giorno un ambasciatore europeo ad Hargeisa mi disse che il Somaliland non era riconosciuto perché nulla obbligava le potenze straniere a farlo. Cosa potrebbe costringerli? Una guerra, ha risposto, come quelle che hanno preceduto il riconoscimento dell’Eritrea (nel 1993) e del Sud Sudan (nel 2011). Se il Somaliland provoca un conflitto regionale che richiede l’intervento di potenze straniere, alla fine il Paese verrà riconosciuto, mi ha assicurato.

Si tratta di una prospettiva infelice, che dà l’impressione che la comunità degli States sia un terreno di gioco dove regna da tempo la stessa banda di amici. Se non vogliono riconoscerti, il tuo comportamento non cambierà nulla. Devi provocare una vera crisi in modo che guardino al tuo destino».

«Ma va anche notato che il Paese sta andando piuttosto bene nonostante il suo mancato riconoscimento. I problemi sono molteplici: il passaporto del Somaliland è riconosciuto solo dall’Etiopia, le banche e le imprese locali non possono aprire linee di credito e il Somaliland non può partecipare a nessun forum regionale o internazionale. Tuttavia, il Paese non soffre in modo sproporzionato: i suoi cittadini e commercianti hanno trovato modi indiretti per partecipare alla vita internazionale. Il governo vuole soprattutto essere riconosciuto per poter indebitarsi sui mercati mondiali. Tuttavia, non c’è motivo di pensare che il governo del Somaliland si impegnerà in una gestione finanziaria più prudente rispetto ad altri Paesi africani. Il denaro straniero, infatti, non comporta alcun obbligo sociale e consente alle autorità di arricchirsi o di finanziare i propri progetti preferiti, contando sulle generazioni future per pagare il debito. Per ora, il Somaliland potrebbe essere l’unico Paese non indebitato del pianeta; il suo governo deve sussistere soprattutto grazie alle tasse che riesce a riscuotere.

È vero che le autorità beneficiano anche dei flussi umanitari e di sviluppo provenienti dall’estero. Ciò ha consentito un consolidamento autocratico dei clan al potere sin dall’indipendenza, anche se la mancanza di riconoscimento spinge talvolta le autorità del Paese a rivoltarsi contro le Nazioni Unite. Ma questi flussi impallidiscono in confronto alle decine o centinaia di milioni di dollari che il governo potrebbe prendere in prestito dal FMI o dalla Banca mondiale se il Somaliland fosse riconosciuto.

Tutto sommato, quindi, è forse preferibile che il Somaliland non venga riconosciuto. Ciò costringe il governo a comportarsi in modo più democratico e a mantenere il consenso sociale, che, a sua volta, assicura la pace. Questi effetti del mancato riconoscimento del Somaliland la dicono lunga sull’ordine internazionale…», chiosa Robert Kluijver.

Tornando alle elezioni del 2022, Africa Center sottolinea come le elezioni abbiano determinato una sana alternanza al potere. Come accaduto nelle elezioni della Camera bassa e del Consiglio locale del maggio 2021. «Queste elezioni locali potrebbero essere un presagio per le elezioni presidenziali in cui il Presidente del Somaliland Muse Bihi Abdi del partito al governo Kulmiye sta cercando un secondo mandato di 5 anni. Gli analisti suggeriscono che Bihi dovrà governare in modo più inclusivo se spera di vincere a novembre, prestando particolare attenzione a rafforzare i collegi elettorali nella parte orientale del territorio dove l’affluenza alle urne (pari al 64% in totale) è stata relativamente più bassa. Perlomeno, i risultati mostrano la competitività del sistema elettorale tripartito del Somaliland e la responsabilità che ha per i leader in carica».

Le istituzioni del Somaliland, tuttavia, rimangono sottosviluppate e necessitano di essere rafforzate, secondo Africa Center. A partire dal rispetto delle tempistiche elettorali. Nessun voto nella storia del Somaliland ha avuto luogo nei tempi previsti. «Le precedenti elezioni per la Camera dei Rappresentanti sono state nel 2005 e per il Consiglio Locale nel 2012. Si ritiene generalmente che la Camera Alta degli Anziani, nota anche come Guurti, abbia svolto un prezioso ruolo di moderazione nel trovare consenso sui disaccordi politici. Tuttavia, i suoi membri sono stati selezionati l’ultima volta all’inizio degli anni 2000 e le sue sedi sono passate per successione ereditaria. Le elezioni di Guurti del maggio 2022, quindi, andranno lontano nel rinvigorire l’arazzo democratico del Somaliland. Per evitare la frammentazione, il Somaliland ha anche una clausola che limita l’arena politica a tre partiti. Le licenze di partito vengono concesse ogni 10 anni in base alle elezioni». La regola è stata stabilita per limitare l’influenza frammentaria del clanismo sulla politica, ma limita l’espressione democratica più ampia.

E poi c’è l’evidente questione della rappresentanza femminile. Nelle elezioni del 2021 non una sola donna è stata eletta in Parlamento, fa notare ‘African Arguments‘. «Questo livello di esclusione femminile dalla politica è senza precedenti, ma il problema non è nuovo. Prima di queste elezioni, c’erano solo una parlamentare donna e nove consigliere locali donne. Ora, solo in Africa, il Somaliland è rimasto con zero donne tra i suoi 82 parlamentari eletti e solo tre donne tra i 220 consiglieri eletti. Dei 246 candidati che si sono candidati al Parlamento, solo 13 (5%) erano donne». Questo malgrado le donne abbiano svolto un ruolo chiave nella costruzione della stabilità politica del Somaliland. «Nonostante siano state escluse dai negoziati dei clan dominati dagli uomini all’inizio della separazione della Repubblica, il ruolo delle donne come mediatrici tra i clan di nascita e quelli matrimoniali insieme alle campagne di pace di base guidate da donne sono stati fondamentali per porre fine ai conflitti basati sui clan degli anni ’90».

Secondo il centro di ricerca con sede in Somaliland, il Center for Policy Analysis (CPA), «le candidate donne hanno dovuto affrontare una vasta gamma di sfide in queste elezioni. Questi includono risorse finanziarie inferiori rispetto ai candidati maschi; una mancanza di sostegno da parte degli organi elettorali, degli elettori e dei loro stessi partiti; e la pressione patriarcale dei loro clan. Il Somaliland Non-State Actors Forum (SONSAF), un cartello delle organizzazioni della società civile, sottolinea allo stesso modo la politicizzazione dell’identità del clan come una barriera chiave, osservando come “le donne sono viste come rappresentanti inaffidabili nell’arena politica a causa della loro doppia affiliazione a clan dei loro padri e dei loro mariti”.»

Si sottolinea il ruolo del conservatorismo religioso. “Se sei una devota donna somala, sostenere una donna metterebbe in discussione le tue convinzioni religiose”».