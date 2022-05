Domenica 15 maggio, in un ex hangar dell’aereoporto internazionale Aden Adde della capitale della Somalia, sigillato dalla Missione di transizione dell’Unione Africana in Somalia (Atmis), che a partire da martedì ha decretato un coprifuoco per tutta l’area, i 329 parlamentari di Senato e Camera decideranno il prossimo capo dello Stato.

Per vincere al primo turno servono 219 voti, altrimenti si prosegue con un secondo o eventualmente un terzo turno. I parlamentari sono stati nominati dai presidenti degli Stati federali nel caso dei senatori, e da delegati, a loro volta selezionati dagli anziani dei clan del Paese, per quanto riguarda i deputati. Così è previsto dal sistema elettorale del Paese.

I candidati all’incarico di capo dello Stato sono 39. Fra questi c’è il Presidente in carica Mohamed Abdullahi Mohamed, dettoFarmaajo, ma anche altri due ex presidenti: Sharif Sheikh Ahmed, al potere tra il 2009 e il 2012, e il suo successore Hassan Sheikh Mohamud, in carica fino al 2017. Nella rosa degli aspiranti presidenti c’è una sola donna, la ex Ministro degli Esteri Fawzia Yusuf Adam.

Un numero di candidati in aumento rispetto agli anni precedenti. Nel 2012 i candidati al primo posto erano 25 e alle elezioni del 2017 erano 24. Tali precedenti elezioni sono state notoriamente viziate da frodi, intimidazioni e compravendite di voti, si ritiene probabile che questi problemi possano gravare anche sull’elezione 2022. «La Somalia è costantemente classificata come uno dei Paesi più corrotti del mondo. Si prevede che le tangenti pagate dai candidati ai legislatori e le intimidazioni degli elettori alimenteranno le imminenti elezioni», afferma Mohammed Ibrahim Shire, docente all’Università di Portsmouth.

«Tuttavia, queste tattiche non sempre fanno vincere la presidenza, se le elezioni precedenti sono qualcosa su cui basarsi. Un detto popolare nel gergo locale: ‘Prendi i soldi ma vota con il cuore’. Per questo motivo, i candidati hanno speso una notevole quantità di denaro in pubblicità a pagamento e implementato campagne sui media digitali che includono video slick per vendere i loro manifesti elettorali. Poi c’è il grado di influenza di uno Stato straniero e la lobby politica da parte delle organizzazioni islamiste nazionali, che possono essere il fattore principale nell’essere eletti. Un tema comune tra le diverse campagne politiche è il ‘grande cambiamento’ e il tracciare una nuova via da seguire. Anche l’incumbent, il Presidente Farmajo, si è unito al carrozzone con una campagna ben organizzata all’insegna dello slogan ‘il cambiamento continua‘».

«L’elezione del Presidente da parte della Somalia è spesso segnata da politiche identitarie. Dal 2000, il Paese ha utilizzato un modello di condivisione del potere basato sui clan in cui i seggi parlamentari sono condivisi tra le quattro principali famiglie di clan (Dir, Darod, Hawiye e Rahanweyn) e numerosi clan minoritari», spiega Shire. «Questa formula viene utilizzata anche in modo informale nell’assegnazione di incarichi ministeriali e uffici statali. Il posto di oratore della camera bassa è per lo più contestato da Rahanweyn, mentre l’oratore della camera alta è nominalmente riservato al direttore. I precedenti leader che occupavano i due primi seggi della Somalia odierna (presidente e premier) sono stati tratti dai clan Darod o Hawiye. La maggior parte dei candidati alle elezioni proviene principalmente da questi due clan».

Farmajo è del clan Darod. Il suo manifesto politico è incentrato sul sostegno alle ‘riforme globali e di vasta portata’ che la sua amministrazione ha avviato nel 2017 . Tra questi c’è la promessa di concedere il suffragio universale se rieletto.

L’ex presidente Hassan Sheikh Mohamud è del clan Hawiye. Il manifesto politico di Hassan è incentrato sulla riparazione dei difficili legami tra il governo federale e gli Stati membri federali in modo che una ‘Somalia pacifica contribuisca a un mondo pacifico’.

L’ex presidente Sheikh Sharif Ahmed è del clan Hawiye. Il manifesto politico di Sharif si basa sulla finalizzazione del lungo processo di revisione costituzionale della Somalia e sullo soluzione della situazione di stallo con Al-Shabaab.

L’ex primo ministro Hassan Ali Khayre è del clan Hawiye. Il manifesto politico di Khayre si basa sulla correzione degli errori commessi durante il suo mandato di primo ministro e sul colmare le principali divisioni politiche della Somalia.

Il Presidente del Puntland, Said Abdullahi Deni è del clan Darod. Il manifesto politico di Deni è incentrato su tre impegni chiave: forte scellino somalo, rafforzamento delle istituzioni legali e protezione dei confini nazionali della Somalia.

L’unica donna candidata, Fawzia Yusuf Haji Adam appartiene al clan Dir. Il suo manifesto politico si basa sulla sua vasta esperienza come prima donna Ministro degli Esteri e vice Primo Ministro della Somalia.

«Tutto lascia pensare che il presidente Mohamed Farmaajo esca sconfitto dal voto di domenica. In caso contrario, una sua vittoria significherebbe un proseguimento dell’attuale status quo, segnato dal conflitto fra Mogadiscio e gli Stati periferici, l‘uso politico delle forze di sicurezza, la sconfessione totale degli sforzi per rendere più democratico il sistema elettorale indiretto somalo, che vanno avanti da 21 anni». A fare questa valutazione all’agenzia stampa ‘Dire‘, è Mohamed Mubarak, direttore di Marqaati, la principale organizzazione per la lotta alla corruzione del Paese del Corno d’Africa.

Mubarak, sottolinea come la politicizzazione delle forze di sicurezza abbia contribuito all’aumento di attività criminali e terroristiche nella capitale. «Queste agenzie vengono usate per intimidire le opposizioni».

«Questa elezione ha un significato speciale e un senso di urgenza per molti somali. La Somalia avrebbe dovuto tenere elezioni parlamentari e presidenziali indirette più di un anno fa. Le elezioni sono state ripetutamente ritardate da un’aspra lotta di potere tra il presidente e il primo ministro», spiega Mohammed Ibrahim Shire. «Ci sono state anche ripetute riacutizzazioni di tensioni politiche tra il governo federaledella Somalia, gli Stati membri federali el’opposizione. Un clima di sfiducia ha tenuto i leader ai ferri corti per mesi, oscillando tra periodi di incertezza e accresciute tensioni.

Al di là del turbolento ambiente politico, la Somalia è alle prese con la peggiore siccità degli ultimi decenni. Milioni di persone hanno bisogno di aiuto e migliaia sono sull’orlo della fame. Questa crisi umanitaria è stata oscurata dalla crisi in Ucraina. Le Nazioni Unite hanno avvertito a marzo di dover affrontare una paralizzante mancanza di fondi per affrontare la devastante siccità della Somalia.

Poi c’è il bilancio del Paese. Per anni, la Somalia ha lottato con il pagamento degli stipendi per le sue forze di sicurezza e funzionari pubblici. Dal 2019, ha riformato il sistema delle buste paga implementando un sistema di pagamento biometrico che garantisce il pagamento regolare degli stipendi. Tuttavia, il Paese fa affidamento sul sostegno al bilancio dei partner internazionali. A febbraio il Fondo monetario internazionale ha avvertito che la Somalia potrebbe perdere fondi destinati ai salari militari e ad altri servizi essenziali se entro maggio 2022 non ci fosse un nuovo governo che avalli le riforme pianificate.

Infine, Al-Shabaab, il gruppo militante che combatte per rovesciare il governo della Somalia, ha assistito negli ultimi anni a forti pressioni militari da parte delle forze internazionali e nazionali. Ciò ha ostacolato la capacità del gruppo di pianificare e prepararsi per operazioni importanti. Tuttavia, le elezioni ritardate e le divisioni tra i leader politici hanno rafforzato la capacità di Al-Shabaab di organizzare attacchi complessi. Una settimana fa, il gruppo militante ha invaso una base dell’Unione africana nel sud della Somalia, uccidendo almeno dozzine di soldati».

La conclusione delle elezioni offrirà alla Somalia e ai suoi partner internazionali un’importante opportunità per concentrarsi nuovamente su priorità più ampie.

Chiunque vinca le elezioni presidenziali erediterà una serie di sfide, molte delle quali di vecchia data. A partire dall’economia fragile con alti livelli di povertà e disuguaglianza, una forte componente giovanile, un’elevata disoccupazione e significative lacune infrastrutturali.

Il prossimo capo di Stato, oltre che a dover contrastare le attività di Al-Shabaab e a dover gestire il passaggio di consegne da Atmis, che scade nel 2024, alle forze di sicurezza locali, dovrà fare i conti con tensioni di lunga data fra lo Stato centrale e alcuni Stati federali semi-autonomi come lo Jubaland e il Puntland o il Somaliland, repubblica autoproclamata indipendente ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.

Il nuovo Presidente «sarà giudicato sulla base del ritorno della Somalia a elezioni democratiche e complete tra quattro anni» e «il superamento del deficit di fiducia tra Mogadiscio e le capitali regionali. Se la Somalia eleggerà un nuovo Presidente con il sostegno di tutti i clan, si aprirà un’opportunità per promuovere le tanto necessarie riforme politiche e di sicurezza. Ciò è essenziale per affrontare l’insicurezza radicata e le sfide umanitarie», conclude la sua analisi Mohammed Ibrahim Shire.