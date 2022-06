Con l’invasione russa dell’Ucraina giunta al suo quarto mese e con gravi battute d’arresto militari, c’è un dibattito crescente su come potrebbe essere una potenziale vittoria ucraina.

Alcuni funzionari del governo di Kiev hanno annunciato l’aspirazione dell’Ucraina a liberare tutti i territori occupati dalla Russia, compresa la Crimea. La comprovata capacità dell’esercito ucraino di sconfiggere le forze russe sul campo di battaglia e la consegna accelerata di armi pesanti dall’Occidente rendono almeno teoricamente possibile questo obiettivo di completa liberazione.

Tuttavia, alcuni leader occidentali temono le conseguenze di una vittoria ucraina globale e sono favorevoli all’idea di una pace di compromesso. In particolare, il Presidente francese Emmanuel Macron ha ripetutamente messo in guardia contro l’’umiliazione’ di Vladimir Putin. I sostenitori della pacificazione ignorano il fatto che qualsiasi insediamento che lasci la Russia in possesso delle terre ucraine occupate dal 2014 indebolirebbe l’ordine di sicurezza internazionale e ricompenserebbe efficacemente la Russia per l’aggressione, ponendo così le basi per ulteriori guerre.

Parlare di una vittoria ucraina è certamente ottimista, ma per nulla inverosimile. Mosca ha già subito perdite catastrofiche durante i primi 100 giorni di guerra, con l’intelligence militare britannica a metà maggio che stimava che la Russia avesse perso circa un terzo della sua forza di invasione a causa di ‘livelli costantemente elevati di logoramento’.

Il successo sul campo di battaglia dell’Ucraina è stato finora ottenuto in gran parte con armi sovietiche obsolete e armi occidentali difensive leggere. Con armi pesanti più sofisticate che ora iniziano a raggiungere l’Ucraina in quantità significative, sembrano possibili ulteriori vittorie ucraine.

Ci sono una serie di buone ragioni per perseguire la completa liberazione dell’Ucraina. Per motivi puramente umanitari, i milioni di ucraini che vivono nelle aree occupate del paese meritano di essere liberati dal dominio russo. Costringere le truppe russe a ritirarsi completamente dall’Ucraina sarebbe anche il modo migliore per prevenire un altro round di aggressione negli anni a venire.

Fondamentalmente, la liberazione dell’Ucraina sarebbe una vittoria del diritto internazionale che segnerebbe la fine della relativa impunità di cui Putin ha goduto da quando ha attaccato per la prima volta l’Ucraina nel 2014. Quest’ultimo punto è fondamentale se si vuole stabilire una pace duratura. Ma affinché il diritto internazionale prevalga, la Russia deve prima essere curata dai suoi istinti imperialisti.

La discussione di una Russia post-imperiale riporta inevitabilmente alla mente l’esperienza europea con altri imperi caduti. La lezione ampiamente accettata del Trattato di Versailles del dopoguerra è che un nemico sconfitto non dovrebbe essere umiliato poiché ciò causerebbe revanscismo, come accadde con l’ascesa dei nazisti nella Germania del dopoguerra. Questo sembra essere un forte fattore motivante dietro gli appelli del presidente Macron per un accordo di compromesso in Ucraina, ma tale pensiero è pericolosamente fuorviante.

Poiché nessun proiettile alleato era caduto sul territorio tedesco durante la prima guerra mondiale, questo lasciò spazio alla famigerata teoria della ‘pugnalata alla schiena’ di una cospirazione dietro la sconfitta tedesca. Di conseguenza, Adolf Hitler e Joseph Goebbels furono in grado di persuadere il loro pubblico a fare un secondo tentativo e correggere una presunta ingiustizia storica lanciando un’altra guerra.

Ci sono evidenti parallelismi qui con la visione revisionista riguardo al crollo dell’URSS. Durante i suoi due decenni al potere, Putin ha avuto un notevole successo nel riabilitare il passato sovietico mentre incolpa del crollo dell’impero gli intrighi del Pentagono e l’egoismo stucchevole di Mikhail Gorbaciov. Di conseguenza, molti russi sono ora convinti che anche l’URSS sia stata vittima di una grave ingiustizia storica e abbracciano con entusiasmo gli sforzi per rivendicare i territori perduti nel 1991.

La Russia post-sovietica non ha mai subito un periodo di de-imperializzazione che avrebbe potuto consentire al Paese di andare oltre la mentalità imperiale che la stessa Russia sovietica aveva ereditato dall’era zarista.

Ciò contrasta con l’esperienza del secondo dopoguerra in Germania e Giappone. Entrambi i Paesi hanno subito una sconfitta catastrofica seguita da periodi di occupazione straniera. È stato questo trauma che li ha portati a riesaminare profondamente i loro valori culturali e ad allontanarsi da secoli di militarismo. Le potenze di occupazione sia in Germania che in Giappone hanno anche curato una ‘rieducazione’ delle due società. Questo ruolo come agenti esterni del cambiamento era necessario perché nessuna delle due società avrebbe potuto impegnarsi nella rieducazione da sola.

Non vi è alcuna prospettiva che una coalizione occidentale occuperà la Russia odierna, ovviamente. Allo stesso tempo, una nazione abituata a una lunga storia imperiale e imbevuta del revisionismo dell’era Putin difficilmente troverà in sé le risorse culturali e intellettuali per ripensare le sue mitologie nazionali più amate. Ci vorrebbe qualcosa di profondamente scioccante come la sconfitta in Ucraina per costringere i russi a una resa dei conti nazionale di tale portata.

Il crollo dell’Unione Sovietica è stato un evento profondamente traumatico per tutti i russi, ma ora è evidente che questo trauma non è stato sufficiente a causare un rifiuto dell’identità imperiale russa. Invece, Putin ha abilmente rianimato i sentimenti imperiali per generare sostegno popolare alla sua politica estera espansionistica.

Anche l’Occidente ha svolto un ruolo significativo in questo processo, con i leader e i commentatori occidentali che troppo spesso hanno abbracciato la narrativa della vittimizzazione post-sovietica della Russia ignorando o minimizzando la vittimizzazione dei vicini della Russia. Ciò ha contribuito a creare l’atmosfera di imperialismo impenitente nella Russia moderna che ha posto le basi per l’invasione dell’Ucraina.

Per porre fine al ciclo prevalente dell’aggressione imperiale russa, l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin deve sfociare in una sconfitta inequivocabile. Una vittoria ucraina manderebbe un’onda d’urto nella società russa e costringerebbe i russi a impegnarsi in un’esplorazione attesa da tempo dell’identità imperiale del Paese. Se la sconfitta è abbastanza dolorosa, potrebbe innescare cambiamenti fondamentali all’interno della Russia e portare al tipo di svolta che la falsa alba del 1991 non è riuscita a raggiungere. Qualsiasi cosa in meno servirà semplicemente come una pausa temporanea prima della prossima invasione russa.

