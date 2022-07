È un materiale che si è fatto apprezzare negli anni per la forte resistenza e la capacità di rispondere alle principali sollecitazioni cui è sottoposto un pavimento, come umidità (ha un bassissimo livello di assorbimento d’acqua), urti, abrasioni e graffi (grazie a un eccellente livello di resistenza alla flessione, che lo rende quasi immune alle rotture), ma che si fa preferire nelle applicazioni domestiche soprattutto per le caratteristiche estetiche. Parliamo del gres porcellanato e, in particolare, della sua capacità di essere declinato in finiture che poco hanno ormai da invidiare ai materiali “originali”.

Il gres porcellanato mette la freccia

Le tendenze del mercato parlano chiaro: oggi il gres porcellanato è una delle scelte più comuni per chi vuole arredare casa mettendo insieme resistenza, estetica ed economicità. Rispetto alle piastrelle di ceramica, che hanno generalmente un colore e un motivo a tinta unita, o agli inevitabili punti deboli del materiale naturale, ad esempio, le piastrelle in gres porcellanato sono incredibilmente variegate e funzionali, senza la suscettibilità del legno ai danni dell’acqua o della pietra ad altri agenti esterni.

E c’è poi una finitura che sta conquistando ancora più consensi, le venature di pietra naturale come il marmo, e ne abbiamo una prova visibile nelle pagine del sito Iperceramica, leader indiscusso del settore: un pavimento in gres porcellanato effetto marmo è la soluzione ideale per arredare un soggiorno elegante ma moderno, perché appunto riproduce perfettamente le caratteristiche visive dell’autentico marmo, ma allo stesso tempo ha caratteristiche tecniche che lo rendono resistente e di facile manutenzione. Si rivela quindi adatto anche all’installazione in un ambiente come il salotto, in cui si trascorre molto tempo, spesso anche in compagnia, e non richiede particolari prodotti per la pulizia – in questo senso può essere considerato anche materiale con un ridotto impatto ambientale.

Una nuova forma di marmo moderno

Raffinato e senza tempo, il marmo evoca sempre contesti eleganti e ricercati, ed è un tipo di pavimento ideale per il salotto, che è lo spazio più “pubblico” e di rappresentanza di ogni abitazione, quello per cui abbiamo maggior cura e in cui ci fa piacere inserire dettagli architettonici e d’arredo un po’ speciali. In tal senso, il gres effetto marmo ci consente di dare all’ambiente un carattere speciale, giocando con le finiture per trovare la base perfetta per divani e poltrone in tessuti di consistenza e colore diversi.

Ad esempio, la tipologia con effetto Calacatta nei toni del grigio può essere il pavimento da abbinare a boiserie in legno e arredi dalle linee essenziali per un interno dallo stile moderno e familiare; lo stesso pavimento, abbinato ad arredi nei toni pastello, può però ispirare un’atmosfera scandinava chic e ancora, con arredi molto contemporanei, diventa la scelta giusta per una casa grintosa e sofisticata. Naturalmente è sempre possibile abbinare al marmo arredi d’epoca per ricreare un’atmosfera d’altri tempi di grande suggestione, che non passa mai di moda.

Un altro aspetto che influenza l’impatto visivo del prodotto sono le dimensioni: i grandi formati, posati con fuga ridotta al minimo, danno un bellissimo senso di continuità, perfetto per un salotto elegante, e possono essere applicati anche a parete, per una finitura dall’inaspettato effetto scenico. Formati di dimensioni più contenute restituiscono un’atmosfera più familiare e informale ma comunque impeccabile.

Da non trascurare infine la finitura della superficie, che può essere lucida oppure matt (opaca): nel primo caso, la piastrella riflette la luce creando un risultato di insieme classico e sofisticato, mentre nel secondo caso la superficie opaca avrà uno stile più informale e contemporaneo e molto grintoso.