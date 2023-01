Smontando gli argomenti per la ‘sconfitta totale’ della Russia in Ucraina

I fautori zelanti del sostegno occidentale alla sconfitta totale della Russia in Ucraina – compreso, se necessario, l’intervento occidentale diretto e la guerra NATO-Russia – basano il loro caso su una serie di argomenti disparati, quasi tutti all’esame risultano essere o esagerati o del tutto sbagliati.

La più estrema è che la difesa della ‘civiltà’ richieda la completa sconfitta della Russia, portando idealmente a sua volta a processi in stile Norimberga contro i massimi funzionari del governo russo e (per alcuni commentatori) alla disgregazione della stessa Federazione Russa. Questa invocazione è collegata all’accusa che l’invasione russa non è stata solo brutale, ma è stata pari a ‘genocidio’.

Questa accusa costituisce – almeno subliminalmente – una seria barriera intellettuale e morale a qualsiasi eventuale accordo di pace. Perché l’implicita associazione del regime russo con il nazismo suggerisce non solo che nessun compromesso con questo regime è moralmente possibile, ma che la moralità e la pace richiedono che il regime – e il sistema statale su cui presiede – siano totalmente distrutti.

Se si accettasse e si seguisse questa analogia, si giungerebbe anche alla conclusione che per sconfiggere tale male, quasi tutti i mezzi e tutte le alleanze sono legittime. Dopotutto, i nazisti non furono sconfitti da una guerra limitata e umana. Furono sconfitti in una guerra totale dall’Armata Rossa, che (insieme alle milizie polacche e ceche) uccise centinaia di migliaia di civili della Germania dell’est e ne eliminò più di un milione di civili, e con l’aiuto di una campagna di bombardamenti britannica e americana che deliberatamente ucciso centinaia di migliaia di civili tedeschi e distrutto le loro città.

Dovremmo ricordare le parole di C. Vann Woodward in opposizione alla guerra degli Stati Uniti in Vietnam:

“L’ironia dell’approccio moralistico, quando sfruttato dal nazionalismo [americano], è che l’alto motivo per porre fine all’ingiustizia e all’immoralità si traduce effettivamente nel rendere la guerra più amorale e orribile che mai e nel frantumare le fondamenta dell’ordine politico e morale su cui la pace va costruita”.

Soprattutto, qualsiasi storico rispettabile dovrebbe essere in grado di riconoscere che anche una campagna militare estremamente brutale in cui vengono uccisi numerosi civili non è la stessa cosa dell’Olocausto nazista o del genocidio ruandese. Se lo fosse, allora ogni stato occidentale che ha condotto una grande guerra nel secolo scorso sarebbe stato colpevole di questo – un giudizio che renderebbe il termine “genocidio” privo di significato e insulterebbe incidentalmente le vittime dei veri genocidi.

Il regime di Putin ha cercato l’egemonia sull’Ucraina e ha suggerito che russi e ucraini siano in una certa misura ‘un solo popolo’ (ovviamente, con i russi come ‘fratelli maggiori’), ma sebbene sia del tutto illegittimo, questo è quasi l’esatto opposto del l’ideologia sterminatrice dei nazisti o dei genocidi hutu, che certamente non dipingevano tedeschi ed ebrei, o hutu e tutsi, come ‘un solo popolo’.

I sostenitori della sconfitta totale della Russia che si considerano ‘internazionalisti’ dovrebbero anche chiedersi perché gli atteggiamenti verso queste questioni sono così diversi in altre parti del mondo, anche tra intellettuali e giornalisti progressisti in democrazie come l’India e il Sudafrica. La risposta ovviamente è che mentre condannano l’invasione russa, le persone in questi Paesi vedono molta meno differenza tra il comportamento russo e l’imperialismo russo e quello di alcuni Paesi occidentali, anche nel recente passato.

Un’ulteriore argomentazione è che la sconfitta totale della Russia è necessaria perché, in caso contrario, la Russia attaccherà nuovamente l’Ucraina in futuro, o sarà incoraggiata a invadere la NATO, o entrambe le cose. Il primo suggerimento è illogico; il secondo – almeno per il prossimo futuro – rasenta il fantastico. La causa di gran lunga più probabile di un desiderio russo permanente per una guerra di vendetta sarebbe la stessa ossessione disastrosa che ha centrato la strategia diplomatica e militare francese dal 1871 al 1918 sull’obiettivo di recuperare l’Alsazia-Lorena.

Nel caso della Russia, per ragioni storiche, culturali ed etniche radicate e permanenti, ciò vale soprattutto per la Crimea, che la grande maggioranza dei russi (e, a detta di tutti, della Crimea) considera parte della Russia e che era di fatto parte della Russia fino a quando non fu trasferita all’Ucraina con decreto sovietico nel 1954.

Impedire alla Russia di tentare di recuperare la Crimea significherebbe la paralisi permanente o la totale distruzione dello Stato russo. Il primo – analogo al trattamento della Germania dopo il 1918 – richiederebbe, per avere una possibilità di successo, che le risorse economiche, militari e politiche unite dell’Occidente siano permanentemente dirette a questo fine, con tutte le altre questioni e minacce nel il mondo è stato declassato di conseguenza, e i paesi non occidentali hanno fatto pressioni per aderire. Questo punto contraddice nettamente un altro argomento del campo a favore della guerra, ovvero che la sconfitta totale della Russia è necessaria per scoraggiare la Cina. Niente potrebbe servire meglio gli interessi e gli obiettivi cinesi.

Per quanto riguarda la presunta minaccia di invadere la NATO: se l’esercito russo non può prendere Kharkhiv, a 20 miglia dal confine russo, quando solo l’esercito ucraino lo sta difendendo, il Cremlino può davvero sognare realisticamente di catturare Varsavia o Riga e combattere un intero- scalare la guerra con la NATO? Altrove nel mondo, dobbiamo riconoscere che, mentre la presenza della Russia a volte è ostile agli interessi degli Stati Uniti, in altri casi stiamo ancora parlando oggettivamente dalla stessa parte, come quando si tratta di combattere l’estremismo islamista, contenendo l’influenza dei talebani in l’Asia centrale e difendendo l’Armenia da quella che altrimenti sarebbe molto probabilmente la sua distruzione.

Un argomento più convincente e legittimo è che la sconfitta della Russia è necessaria per preservare l’ordine legale internazionale e punire il crimine di aggressione. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno sempre in pratica adottato un approccio flessibile al diritto internazionale quando si tratta di porre fine alle guerre. Inoltre, quando si tratta della necessità di punire la Russia, in termini non solo dei suoi obiettivi iniziali in questa guerra, ma dell’egemonia russa sull’Ucraina per più di 300 anni, la Russia ha già subito una schiacciante sconfitta e l’Ucraina, con l’aiuto occidentale, ha ha ottenuto una grande vittoria. Decine di migliaia dei migliori soldati russi sono morti, la reputazione militare della Russia è stata distrutta e il suo prestigio internazionale gravemente danneggiato.

Questo conflitto non è più una “guerra all’ultimo sangue” per l’Ucraina. Qualunque cosa accada, la maggior parte dell’Ucraina sarà indipendente e schierata con l’Occidente contro la Russia. Si tratta di quantità limitate di territorio nell’est e nel sud del paese. E quando si tratta di compromessi territoriali, Washington è stata disposta ad accettarli in altri luoghi – de facto, se non de jure – senza far crollare l’ordine legale internazionale. L’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro ne è un esempio; Il Kashmir è un altro. Nessuna delle due situazioni corrisponde al diritto internazionale. Per motivi pragmatici e per evitare il prolungarsi di conflitti disastrosi, entrambi sono stati generalmente accettati.

Entrambi questi casi, come altri, tra cui l’Irlanda del Nord, lo Sri Lanka e numerosi conflitti civili in Africa e Medio Oriente, assomigliano all’Ucraina in quanto derivano dalla natura e dal crollo del dominio coloniale. Anche in questo, la guerra in Ucraina è molto meno anomala di quanto credano i sostenitori della totale sconfitta russa.

Infine, c’è l’argomentazione secondo cui la sconfitta totale della Russia è necessaria per portare la democrazia nella stessa Russia. Si tratta di pura speculazione, che tra l’altro ignora sia il potere soggiacente al nazionalismo russo sia l’esempio dell’accresciuta repressione e dell’intenso nazionalismo etnico in Ucraina a seguito della guerra. È anche molto curioso che i commentatori che fanno questo argomento facciano riferimento anche al nazismo. Perché non è generalmente accettato che un fattore chiave nell’ascesa del nazismo fu il trattamento riservato dagli alleati alla Germania dopo la prima guerra mondiale?

O i sostenitori della sconfitta totale della Russia credono in qualche modo di poter imitare la vittoria sovietica e statunitense nel 1945, invadere e occupare la Russia e installare i propri governi – tutto questo senza porre fine al mondo nel processo? Come dice un proverbio russo, “Sì, quando i granchi imparano a fischiare”.