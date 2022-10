Smart working: cosa è cambiato a due anni dal boom

Sono ormai passati un paio d’anni dal boom del ricorso allo smart working, una scelta adottata da molte realtà sia private che pubbliche per ragioni di necessità, ma divenuta col tempo sempre più apprezzata dai lavoratori. Entrata a far parte della quotidianità di aziende e dipendenti, questa nuova modalità lavorativa si è affermata con risultati differenti nelle varie zone d’Italia e d’Europa, come dimostrano le statistiche più recenti che parlano di una maggiore soddisfazione generale ma anche di risvolti della medaglia negativi. Facciamo dunque il punto della situazione.

Digitale e lavoro: cosa sta cambiando

La diffusione delle tecnologie digitali, come ben sappiamo, ha rivoluzionato molti ambiti di attività.

Molto è cambiato però anche in ambito lavorativo, non soltanto per la disponibilità di software informatici in grado di svolgere numerose operazioni e automatizzare i processi e per le enormi opportunità offerte dalla rete internet in fatto di comunicazioni e scambio di dati, ma anche dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro in senso più ampio. Lo smart working è stato da questo punto di vista una delle novità più importanti di questi anni, un cambio di paradigma spinto nel nostro Paese soprattutto dall’improvvisa necessità di trovare soluzioni alternative alla presenza in ufficio.

In realtà, lo smart working – anche detto lavoro agile – è una filosofia che già stava prendendo piede in varie parti del mondo perché ritenuta in grado di garantire da un lato maggiore autonomia ai lavoratori e dall’altro di permettere alle imprese di aumentare la produttività in maniera proporzionale alla soddisfazione dei dipendenti stessi. Ora che l’esperimento si può dire giunto in una fase avanzata, gli esperti cercano di tirare le somme per capire se effettivamente questa modalità comporti più vantaggi o svantaggi, stando anche a quanto dichiarato dagli stessi interessati.

Smart working in Europa: la situazione attuale

Il recente report 2022 di NFON sul benessere del lavoro da casa, realizzato raccogliendo dati in sei Paesi europei, inclusa l’Italia, ha posto l’accento su pro e contro dello smart working lasciando da parte le convinzioni teoriche per guardare all’esperienza diretta di chi ne ha potuto usufruire. In linea di massima, si può affermare che i lavoratori siano abbastanza soddisfatti della possibilità di lavorare da casa, ma non mancano criticità legate all’organizzazione stessa del lavoro da più punti di vista.

A dirsi felice di lavorare in smart working è circa il 40% degli intervistati, che apprezza la possibilità di poter equilibrare meglio vita privata e lavorativa, di evitare lunghi spostamenti per raggiungere l’ufficio e di riuscire a essere produttivo anche se malato. Al di là di quanto si possa pensare, infatti, una persona su 4 dichiara di lavorare più ore rispetto a prima, mentre circa il 30% sostiene di aver aumentato oltre al tempo anche il carico di lavoro, un fattore considerato negativo e fonte di maggiore stress da chi ritiene di non aver beneficiato di un miglior bilanciamento tra lavoro e tempo libero.

Con lo smart working cambia anche l’aspetto sociale del lavoro, con punti di vista differenti tra gli intervistati. Chi predilige la possibilità di avere un contatto diretto con i colleghi (il 36%), magari per una chiacchiera o per una pausa caffè, infatti, giudica negativamente questo allontanamento dal luogo di lavoro condiviso, ma non manca chi invece (al 57,3%) apprezza l’opportunità di non doversi confrontare con persone con cui non si va d’accordo o che, addirittura, vengono considerate fastidiose.

Non meno interessante è infine il dato relativo alla flessibilità lavorativa, che se da un lato avrebbe dovuto favorire l’autonomia organizzativa dei singoli, in alcuni casi ha portato a essere reperibili e contattabili anche al di fuori dei normali orari, aumentando i livelli di stress legati a chiamate inattese e a richieste aggiuntive. Un quadro decisamente variegato che, con molta probabilità, subisce l’influenza dei tanti diversi approcci allo smart working da parte delle stesse aziende, motivo per cui il tema andrebbe approfondito ancora meglio per potenziarne gli aspetti positivi.