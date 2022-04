In Slovenia, l’anno 2022 è stato soprannominato “anno super elettorale” perché in esso si terranno le elezioni parlamentari, locali e presidenziali.

Oggi, 24 aprile 2022, si terranno le none elezioni parlamentari dalla dichiarazione di indipendenza della Repubblica di Slovenia. Le elezioni saranno organizzate secondo il sistema elettorale proporzionale in otto circoscrizioni, comprendenti 11 distretti elettorali. Il numero totale dei voti aventi diritto è 1.699.433.

Ad ogni circoscrizione sono assegnati 11 mandati di rappresentanza (uno per distretto), che saranno successivamente ripartiti a livello di circoscrizione ea livello statale tra i partiti politici proporzionalmente alla quota di voti conquistati. Oltre agli 88 rappresentanti, vengono organizzate elezioni separate per due rappresentanti di comunità etniche (italiana e ungherese), che saranno eletti secondo il sistema maggioritario in due unità elettorali separate (le cosiddette unità elettorali di comunità etniche). Pertanto, i membri delle comunità etniche voteranno due volte alle elezioni per il parlamento sloveno, il che equivale a una discriminazione positiva. La soglia elettorale è del 4%.

Possono candidarsi alle elezioni tutti i partiti politici le cui liste vengono sostenute con la firma di tre rappresentanti o di 100 elettori a livello statale e 50 a livello di collegio elettorale. Il requisito per le liste elettorali apartitiche è di 1000 firme di elettori in ciascuna delle 8 circoscrizioni.

Alle elezioni parlamentari parteciperanno i seguenti partiti politici, coalizioni ed elenchi: ● DeSUS – Partito Democratico dei Pensionati della Slovenia /Demokratična stranka upokojencev Slovenije/ ● Homeland League /Domovinska liga – Dom/ ● Resni.ca Movement /Gibanje Resni.ca/ ● Movimento per la libertà /Gibanje svoboda/ ● La sinistra /Levica/ ● La lista di Boris Popovič –/Digitalizirajmo Slovenijo/ ● La lista di Marjan Šarec – LMŠ /Lista Marjana Šarca/ ● Il partito della dott.ssa Aleksandra Pivec – Il nostro paese /Naša dežela/ ● Il nostro futuro e Stato buono /Naša prihodnost in Dobra država/ ● Movimento apartitico della lista popolare per una società sana / Nestrankarska ljudska lista Gibanja zdrava družba/ ● Nuova Slovenia-Democratici cristiani /Nova Slovenija – krščanski demokrati/ ● Partito dei pirati di Slovenia /Piratska stranka Slovenije/ ● Uniamo la Slovenia /Povežimo Slovenijo/ (Concretely /Konkretno/, Green /Zeleni/, SLS, NLS, NS) ● Partito Democratico Sloveno /Slovenska demokratska stranka (SDS)/ ● Partito Nazionale Sloveno / Slovenska nacionalna stranka (SNS)/ ● Socialdemocratici – SD /Socialnidemokrati/ ● Partito di Alenka Bratušek – SAB /Stranka Alenke Bratušek/● Vesna – Partito dei Verdi /Zelena stranka/ ● Per il popolo sloveno /Za ljudstvo Slovenije (ZLS)/ ● Alleanza “Liberiamo la Slovenia /Zavezništvo osvobodimo Slovenijo – ZOS/Movimento della Slovenia Unita/Gibanje zedinjena Slovenija (ZSI)/ e Partito del popolo sloveno /Stranka slovenskega naroda (SSN)/.

Situazione complicata sulla scena politica slovena

Dopo le elezioni parlamentari del 2018, è stato istituito un governo di minoranza guidato da Marjan Šarec (LMŠ). Šarec ha commesso un errore strategico quando il 27 gennaio 2020 si è dimesso dalla carica di presidente del governo. Ha calcolato che le sue dimissioni potrebbero portare a elezioni parlamentari anticipate, dopo di che sarebbe tornato alla carica di presidente del governo. Una mossa così sconsiderata ha permesso a Janez Janša (SDS) di salire al potere e formare un governo di centro destra, insieme al Partito di Centro Moderno /Stranka modernega centra/ (ora Concretely /Konkretno/), Nuova Slovenia /Nova Slovenija/ (NSi) e Partito dei pensionati /Stranka upokojencev DeSUS/.

All’inizio del mandato, il governo di Janša ha affrontato le sfide della pandemia di Covid-19 e ha attribuito al governo di Šarec la sua non disponibilità ad affrontare la pandemia. La Slovenia ha adottato misure rigorose nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Tuttavia, la maggior parte delle misure si è rivelata eccessiva, alcune addirittura non necessarie, mentre molte erano illegali e incostituzionali. Inoltre, durante la pandemia è stata registrata anche una spesa discutibile e dubbia, ovvero l’uso improprio del denaro pubblico.

Nonostante le promesse fatte che il governo avrebbe unificato i cittadini e gli annunci che i partiti della coalizione agiranno da correttivo al governo guidato da Janez Janša e dal suo Partito Democratico Sloveno (SDS), la pratica era completamente diversa. Janez Janša è considerato un alleato e satellite del primo ministro ungherese Viktor Orban (Fidesz), che è il satellite chiave di Putin nell’Unione Europea e nella NATO. Questo legame è diventato presto evidente sulla scena politica slovena, in particolare attraverso le azioni intraprese dal governo di Janša e la creazione di un’atmosfera nella società che in precedenza era stata anche tipica del governo di Janša. Gli analisti ritengono che ciò debba essere compreso nel contesto del fatto che Budapest era diventata un centro de “L’internazionale del crimine”, mentre gli attori chiave in queste transazioni finanziarie (russe) sono stati identificati come “Putiniani”.

È stato fatto un ulteriore passo avanti. Inizia un periodo di divisioni e radicalizzazione della società slovena, l’istituzione del modello di governo di Orban e l’introduzione di alcuni diversi e presunti valori europei nello spazio sociale sloveno. Gli idonei e obbedienti, ma inesperti, venivano assegnati a posizioni. Sono state esercitate pressioni sulla magistratura, mentre è stata evitata la nomina di pubblici ministeri delegati dall’UE. Sono diventate evidenti anche pressioni e subordinazione dei media (i casi più importanti includono l’emittente RTV Slovenia e l’agenzia di stampa slovena – STA), nonché un uso poco trasparente dei fondi di bilancio e la creazione di una nuova élite sociale sulla base di criteri e preferenze personali di Janez Janša. In effetti, Janša ha introdotto in Slovenia un modello di governo autocratico e cancelliere in cui tutte le decisioni sono prese da un’unica persona: Janez Janša. È diventato evidente anche l’abuso dell’apparato repressivo della polizia e dei servizi di sicurezza-intelligence, che controllano i politici dell’opposizione, i giornalisti e la società civile. In molte occasioni le organizzazioni slovene e straniere che si occupano di diritti umani e status della democrazia hanno messo in guardia sugli sviluppi nella società slovena. In diverse aree sono stati registrati anche cali di rating della Slovenia. Allo stesso tempo, durante il governo di Janez Janša, il presidente del parlamento, membro di un partito di opposizione, ha svolto gran parte del suo mandato. Ciò indica che non esiste una chiara maggioranza parlamentare.

La Slovenia tra Bruxelles e Budapest

Lo stretto legame tra l’attuale governo di Janez Janša e il gruppo di stati di Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia), in particolare l’Ungheria e il suo primo ministro Viktor Orban, non sorprende. Il merito di questo collegamento è da attribuire all’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE), al quale Viktor Orban ha fornito rifugio in Ungheria già da diversi anni, nonostante il mandato d’arresto internazionale. Ciò che è tipico del Gruppo di Visegrad è che tutti gli Stati membri sono beneficiari netti di fondi europei e, generalmente, di regola, si oppongono alla Bruxelles ufficiale su questioni importanti, dove è necessario dimostrare unità all’interno dell’UE e adottare decisioni sul futuro dell’UE. Il primo ministro ungherese Viktor Orban e il suo partito Fidesz, che aveva già lasciato il più grande gruppo politico al Parlamento europeo, il Partito popolare europeo (PPE), sono gli attori più importanti in tali attività.

Viktor Orban è conosciuto come l’uomo principale del presidente russo Vladimir Putin nell’UE e nella NATO. All’inizio dello scorso anno sono trapelate al pubblico le cosiddette “non carte” attribuibili al primo ministro sloveno Janez Janša, il che ha ulteriormente peggiorato la situazione molto tesa nei Balcani occidentali. L’esistenza del “non-paper” è stata confermata anche dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. I successivi sviluppi e tensioni nei Balcani occidentali sono stati in linea con i contenuti dei rispettivi “non-papers”. Vale anche la pena notare che la Slovenia, insieme a Ungheria e Croazia, ha bloccato la decisione sulle sanzioni dell’UE a Milorad Dodik (SNSD), membro della Presidenza della Bosnia-Erzegovina, noto anche come il satellite di Putin in Bosnia ed Erzegovina. Quindi, è ovvio che Putin avesse lanciato i suoi satelliti nell’orbita della politica europea e balcanica.

Tutte le attività mostrano chiaramente che la politica estera slovena è stata direttamente o indirettamente in funzione della politica di Putin all’interno dell’UE e nei Balcani occidentali, che mira alla distruzione dell’unità all’interno dell’UE e alla destabilizzazione. Quindi, finora è riuscito a completare l’attività. Pertanto, la recente “escursione” del primo ministro sloveno Janez Janša a Kiev è guardata negli ambienti internazionali con cautela e sospetto. In conseguenza di tale politica, la Slovenia ha perso la posizione di cui godeva nei Balcani occidentali e, a causa degli stretti legami con Victor Orban, come satellite di Putin, i circoli internazionali guardano alla Slovenia con grandi riserve e la massima cautela. In questo contesto, è importante capire che l’impegno di Janša in Ucraina e il tentativo di includere l’Ucraina nella campagna elettorale slovena è un esperimento di improvvisazione e mancanza di serietà. È chiaro che un paese delle dimensioni e della statura nelle relazioni internazionali, come la Slovenia, attualmente non è in grado di risolvere l’ardente problema globale, come lo è l’invasione russa in Ucraina. Inoltre, diversi anni fa il primo ministro sloveno Janez Janša è “scivolato” e insultato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, così come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

L’avventurismo di Janša in politica estera si è riflesso anche sulle sue relazioni con la Cina a causa delle sue posizioni su Taiwan, che hanno innescato una forte risposta da parte delle autorità cinesi. Tuttavia, in tali circostanze Janša ha nominato la Slovenia per la carica di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2024-2025, il che è un atto di dilettantismo di politica estera. Non va inoltre trascurato il fatto che in passato la Slovenia si era già candidata senza successo per la carica di membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU per il periodo 2012-2013.

Uno stato che sia un membro a pieno titolo dell’UE e della NATO, così come aspira a diventare un membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbe perseguire un impegno di politica estera più appropriato.

Gli analisti ritengono che alle prossime elezioni parlamentari i cittadini della Repubblica di Slovenia decideranno sul futuro del loro Paese. In particolare, il futuro del loro paese sarà orientato verso il cuore stesso dell’UE e la cooperazione all’interno delle istituzioni dell’UE o verso Budapest e Victor Orban.

Cambio di mentalità degli sloveni

La revisione della storia slovena da parte dell’attuale governo sloveno ha lo scopo di presentare le forze sconfitte della seconda guerra mondiale come vincitrici. Questo è un atto contorto. Il risveglio delle ideologie fasciste sconfitte è diventato una costante dell’attuale governo e innesca forti reazioni a livello sociale e politico. Gli sloveni come nazione sono profondi antifascisti e molto sensibili quando si tratta di falsificare la storia.

Le caratteristiche del processo di autocratizzazione sono evidenti anche attraverso gli intensi attacchi alla società civile, gli attacchi ai giornalisti e la censura sui media. Secondo il rapporto sullo stato della democrazia dell’Università di Göteborg, gli Stati con una maggiore censura sui media da parte del governo sono Mauritius, Polonia e Slovenia. I Paesi che stanno precipitando più rapidamente nell’autocrazia includono Afghanistan, Costa d’Avorio, Tunisia, Myanmar e Slovenia. Secondo l’Indice globale della libertà umana, la Slovenia è scesa alla 36a posizione, il che indica una tendenza al ribasso. Inoltre, secondo Gallup, la Slovenia è tra i primi dieci paesi per quanto riguarda i sentimenti antiamericani.

Gli analisti ritengono che, proprio come lui stesso aveva annunciato, al primo ministro sloveno Janez Janša occorrono cinque anni per l’esperimento di “liberazione” della Slovenia. In questo contesto, intende naturalmente cambiare la mentalità degli sloveni come nazione profondamente antifascista in qualcosa di diametralmente opposto. Gli sloveni hanno bisogno di una visione per il futuro, non di falsificazione della storia.

Sfiducia slovena nei partiti politici affermati

In Slovenia, nel quarto ciclo elettorale gli elettori hanno mostrato sfiducia nei partiti politici affermati. Questa è una conseguenza delle loro azioni finora, perché non hanno offerto programmi politici innovativi, volti nuovi e un futuro più certo ai cittadini. Va sottolineato che mentre nel 2004, quando è diventata membro dell’UE, la Slovenia era il primo Paese nel gruppo dei 10 paesi di nuova integrazione secondo tutti gli indicatori, ora si trova a metà della classifica. Come politico e presidente di un partito politico, Janez Janša è l’unico nell’UE con un mandato di quasi 30 anni, che è un novum nelle società democratiche. Questo è un indicatore di democrazia incapace e porta all’autocrazia.

Gli analisti ritengono che la Slovenia stia affrontando una grave crisi delle élite politiche, iniziata con l’uscita dalla scena politica del primo ministro e presidente da molti anni, Janez Drnovšek. Come risultato di una tale situazione, in ogni ciclo elettorale gli elettori cercano nuove persone affidabili. Alle attuali elezioni, Robert Golob è visto come affidabile e il suo Movimento per la Libertà di recente costituzione è il favorito alle elezioni parlamentari.

La Slovenia per affrontare i cambiamenti politici

I dati presentati dal Presidente della Commissione per la prevenzione della corruzione (KPK) Robert Šumi, secondo il quale la Slovenia è in grave perdita a causa della corruzione e perde fino a 3,5 miliardi di euro all’anno (che in pratica è l’intero bilancio di Repubblica della Macedonia del Nord) offre un’illustrazione della situazione in Slovenia.

I sondaggi dell’opinione pubblica indicano che il Movimento per la Libertà ha un vantaggio, seguito dal Partito Democratico Sloveno. Vale a dire, le elezioni parlamentari saranno di fatto una gara tra due principali concorrenti politici. In particolare, il Freedom Movement di Golob e l’SDS di Janša, che riduce le possibilità che i partiti più piccoli superino la soglia elettorale.

Gli analisti ritengono che la Slovenia abbia bisogno di politici competenti con capacità democratiche per raggiungere il tanto necessario consenso sociale sul futuro. La Slovenia ha bisogno di un livello più alto di cultura politica, poiché nell’attuale mandato del governo di Janša aveva raggiunto il livello più basso da quando ha ottenuto l’indipendenza. Dopo le elezioni, la Slovenia avrà bisogno di un “conclave” di attori chiave dello stato e della società sloveni per decidere in che modo la Slovenia potrà fermare la sua ulteriore regressione e garantire il suo futuro. Gli annunciati cambiamenti politici in Slovenia aprono anche la possibilità di reiterazione della “sindrome di Trump” nel trasferimento di autorità. È possibile che l’attuale governo non riconosca i risultati delle elezioni e metta in discussione la legalità e la legittimità del processo elettorale e in tal modo cerchi di giustificare la sconfitta elettorale ai suoi elettori. Le elezioni parlamentari avranno anche un impatto diretto sulle elezioni locali e presidenziali previste nella seconda metà del 2022.