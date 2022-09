La prima slot machine della storia fece la sua comparsa a San Francisco nel 1895. Sin dal principio si comprese che la Liberty Bell – questo è il nome che il meccanico bavarese Charles Fey diede alla sua creazione – avrebbe rivoluzionato per sempre il destino dei casinò.

Nonostante la sua essenza sia rimasta inalterata nel tempo, la sua struttura ha subito notevoli cambiamentiderivanti dai passi in avanti compiuti in ambitotecnologico nell’ultimo secolo. In particolare, ci si riferisce al perfezionamento e la popolarizzazione di internet e degli Smartphone, che hanno permesso a un numero ogni giorno superiore di persone di avvicinarsi allo straordinario mondo delle slot in formato online.

In questo articolo, ci si concentrerà proprio sui vantaggi che caratterizzano questa modalità di gioco rispetto a quella tradizionale.

I vantaggi delle slot online

Maggiore accessibilità

Fino a non molto tempo fa, per giocare alla slot machine era necessario raggiungere un casinò fisico. L’esperienza di frequentare le sale di Macao, Monte Carlo, Sanremo o Las Vegas sarebbe da fare almeno una volta nella vita, ma non per tutti è un opzione viabile.

Infatti, questo richiede non solo di disporre di una quantità di tempo sufficiente ma anche di una somma di denaro capace di coprire le spese di viaggio e alloggio. Giocando in linea, invece, problemi di questo tipo vengono completamente annullati, così che gli utenti possono utilizzare ciò che risparmiano per realizzare un numero superiore di partite.

Bonus e promozioni

Una delle differenze più evidenti risultanti dal paragone tra un casinò fisico e uno online consiste nei costi di gestione nettamente superiori cui il primo deve fare fronte rispetto al secondo. La conseguenza diretta di questo aspetto è che i siti web sono così in grado di offrire ai loro clienti nuovi e di vecchia data numerosi vantaggi economici.

Per quanto riguarda nello specifico le slot, questi si traducono generalmente in giri gratuiti o free spins, ai quali si può avere accesso sia dopo aver realizzato un deposito iniziale o senza soddisfare alcun tipo di requisito previo. In questo modo, i giocatori hanno la possibilità sia di provare diverse slot senza spendere nulla che di aggiudicarsi un montepremi.

Più opzioni di gioco

Per ragioni fisiche derivanti dallo spazio limitato di cui le strutture che li ospitano dispongono, i casinò tradizionali non possono contenere un numero eccessivo di slot machine. Di conseguenza, qui non solo si rischia spessodi dover fare la fila per poter giocare negli orari più affollati, ma si termina anche con l’accontentarsi di sedersi a una slot dalla quale non ci si sente particolarmente attratti.

Al contrario, i server che ospitano i siti dei casinò online non devono sottostare a restrizioni di alcun tipo. Così, si potrà cambiare continuamente slot, provandone prima alcune a tema sportivo o musicale, per poi passare adaltre che si ispirano ai film, le serie, i videogiochi o i libri più in voga del momento.

Vincite più elevate

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha stabilito che ogni casinò legale registrato in Italia deve garantire un payout minimo. Con questo termine si indica la percentuale di pagamento derivante dal rapporto esistente tra il denaro scommesso dai giocatori e le vincite pagate dal singolo casinò.

Nello specifico, mentre nelle strutture fisiche questo valore deve essere superiore al 70%, online non può essere inferiore al 90% e, in molti casi, si aggira intorno al 95%. Questo fa sì che le slot più convenienti siano proprio quelle che si trovano sul web. Più affidabili, sicure, divertenti e che pagano anche di più.

Veloci tà di gioco superiore

Anche se questa caratteristica può non sembrare rilevante per i giocatori alle prime armi, lo diventa sempre più mano a mano che aumenta il proprio livello di esperienza. Una volta che si sia presa confidenza con il gioco, infatti, tende anche a incrementare la velocità con la quale si è in grado di compiere i propri movimenti.

In un casinò fisico, premere i tasti che attivano la leva di una slot richiede qualche istante, così come il processo di registrazione del montepremi eventualmente vinto. Online, invece, questo processo è molto più rapido, permettendo così di effettuare un numero superiore di partite nello stesso arco di tempo e, come risultato,offrendo maggiori possibilità di aggiudicarsi un premio.

Più metodi di pagamento accettati

Oggi, sia giocare in un casinò fisico che in uno online è assolutamente sicuro. In questo ambito, però, la differenza principale tra queste due modalità riguarda la disponibilità di metodi di pagamento e riscossione delle vincite accettati.

La maggior parte dei casinò tradizionali preferiscono ancora ricevere versamenti in contanti o tramite carta di debito. Quelli online, invece, sono molto più versatili, accettando per esempi anche quelli realizzati tramite portafogli elettronici come Paypal, Skrill e Neteller, così come criptovalute come Bitcoin.

Perché si dovrebbe ro prediligere le slot online

Come illustrato, le slot online offrono molti più vantaggi rispetto a quelle in formato fisico. Per esempio, optando per questa modalità, si può giocare quando e da dove si vuole, godere di benefici unici e avere una probabilità di vincere più significativa.

Inoltre, su internet si possono scegliere slot tematiche di vario tipo, oltre che realizzare transazioni in modo estremamente sicuro servendosi di numerosi metodi dipagamento. Questi non sono i soli privilegi di cui si gode giocando in linea e al lettore viene lasciato il compito di scoprire in autonomia gli altri attraverso la realizzazione di alcune partite di prova.