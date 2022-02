Se si parla di gioco d’azzardo sono tanti i pensieri che vengono in mente. In molti pensano alle sale da gioco, qualcun’altro alle scommesse sportive e al bingo. Ovviamente c’è anche chi pensa al poker o ad altri giochi di carte, come, per esempio, il blackjack, noto per la sua facilità e semplicità. Ma non vi è alcun dubbio che, se si dovesse cercare e voler trovare un qualcosa in comune tra tutti i pensieri, questo sarebbe rappresentato, quantomeno nella maggior parte dei casi, dalle slot machine. D’altronde queste ultime sono il gioco più popolare degli ultimi tempi. Un qualcosa che si è confermato anche in un periodo difficile e complicato come quello pandemico, che stiamo vivendo in maniera inesorabile da ormai quasi due anni.

Anche loro però si sono dovute adattare alla modernità e agli infiniti cambiamenti, che, negli ultimi mesi, sono dipesi principalmente da due fattori. Il primo è la tecnologia, su cui tantissimi brand e operatori del settore hanno deciso di investire con grande convinzione e determinazione. L’altro aspetto è, come detto e com’è fin troppo ovvio e chiaro, l’emergenza sanitaria. Emergenza sanitaria che ha portato a crescere, in maniera a dir poco vertiginosa, il gioco online. Non a caso è stato proprio quest’ultimo a fare da traino al comparto, svolgendo il ruolo di vera e propria ancora di salvezza.

E allora ecco che l’argomento principale diventano in maniera a dir poco inevitabile i casinò online. Perché tra l’altro a conquistare un numero sempre maggiore di utenti e giocatori sono slot machine non AAMS ospitate dai casinò. Questi portali si basano su una licenza valida rilasciata dall’Unione Europea o comunque da altri Paesi e si caratterizzano per un’ampia varietà di gioco e un’offerta che, sotto certi punti di vista, può davvero essere considerata conveniente e vantaggiosa.

Ciò che occorre chiarire è che, anche in questo caso, è totalmente garantita la sicurezza. Infatti il tutto si basa su licenze internazionali che vengono rilasciate, per esempio, a Malta (MGA) e Curacao, alle Antille Olandesi, in Costa Rica, a Gibilterra, nel Regno Unito e così via. Insomma, anche in questo caso vi è un marchio assoluto di garanzia. 1Bet Casino, Casinia, 22Bet Casino, Cadoola, sono solo alcune di queste piattaforme e di questi portali con licenza europea, dove è possibile provare le ultime novità in tema di gaming, divertendosi e provando anche a mettere a segno qualche vincita.

Dunque si sta parlando di una realtà che ha molteplici sfaccettature e dove a farla da padrone ormai è la tecnologia, con dispositivi mobile che fanno parte della nostra quotidianità. E, mondi come quello del gioco d’azzardo, non possono non cercare di sfruttare tutto ciò a proprio favore.