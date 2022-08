Il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che sta pianificando una nuova offensiva militare nel nord della Siria diretta contro i curdi.

Se un leader autoritario può sfidare l’opinione mondiale, invadere il territorio di uno Stato sovrano e incorrere solo in piccole conseguenze, perché non un altro? Questo potrebbe essere stato il ragionamento che ha portato per la prima volta Erdogan a inviare le sue forze armate nelle aree occupate dai curdi della Siria settentrionale nell’agosto 2016. Il suo precedente sarebbe stata l’invasione della Crimea da parte del presidente russo Vladimir Putin due anni prima.

La prima incursione di Erdogan nella regione quasi autonoma del Kurdistan siriano – l’area conosciuta come Rojava e nominalmente parte della Siria sovrana – ha portato le forze turche a sequestrare e occupare il territorio curdo. Ha anche segnato l’inizio di una politica più aggressiva nei confronti della fazione politica curda che Erdogan teme di più: il Partito dei lavoratori del Kurdistan, o PKK.

Storicamente il Kurdistan, sebbene non sia mai stato uno Stato nazionale indipendente, era un’entità riconosciuta nel mondo e durante la ridenominazione del defunto impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, ai curdi fu promesso un referendum che portasse all’indipendenza, una promessa che non fu mai mantenuta. Invece il popolo curdo è stato arbitrariamente assegnato a quattro degli stati appena creati dalla Società delle Nazioni: Turchia, Siria, Iraq e Iran.

I curdi rappresentano circa il 20 per cento degli 84 milioni di abitanti della Turchia, e mentre molti sono contenti del loro status di minoranza e contribuiscono al processo politico (ora in qualche modo limitato dalle riforme di Erdogan), le richieste nazionaliste degli elementi curdi più estremisti, che a volte sfociano nella violenza , rappresentano una minaccia per l’integrità dello Stato turco.

Il PKK, fondato nel 1978, è un gruppo politico armato in cerca dell’indipendenza curda. Affermando di rappresentare tutte le persone nelle regioni storicamente curde, il suo obiettivo originale era quello di stabilire un Grande Kurdistan socialista che unisse le regioni curde di Turchia, Iraq, Siria e Iran, un’aspirazione che avrebbe richiesto il ridisegno dei confini nazionali. L’opinione politica curda tradizionale si è recentemente ritirata da questo obiettivo estremista, a favore della ricerca dell’autonomia curda entro i confini degli Stati in cui i curdi sono una minoranza.

Il PKK non era contrario a perseguire i suoi fini politici attraverso attacchi terroristici in Turchia. La controstrategia di Erdogan era di proscrivere il PKK come organizzazione terroristica (una designazione ora ampiamente adottata a livello internazionale) e di combatterlo esternamente dove è più forte, nel nord della Siria e in Iraq.

Con la guerra civile siriana al culmine, Erdogan decise di invadere il territorio occupato dai curdi situato a sud del confine turco-siriano, impadronirsi di un tratto di terra e creare una sorta di zona cuscinetto. L’area era sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (SDF) di cui la milizia curda delle YPG era un elemento importante. Erdogan considerava le YPG nient’altro che un’estensione del PKK vietato.

A quel tempo i curdi erano alleati con gli Stati Uniti in uno sforzo di grande successo per sconfiggere lo Stato Islamico e cacciarli dalla Siria. Le valorose forze peshmerga curde erano generalmente riconosciute per aver intrapreso la maggior parte dei combattimenti a terra. Con stupore e condanna di gran parte dell’opinione pubblica mondiale, l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un apparente accordo con Erdogan, ha ritirato le truppe statunitensi dall’area di confine turco-siriana solo pochi giorni prima che Erdogan lanciasse il suo attacco.

Quell’operazione, e due successivi sforzi nel nord della Siria, ovviamente non soddisfacevano Erdogan. Il 18 aprile 2022 la Turchia ha lanciato una nuova offensiva terrestre e aerea, chiamata Operazione Claw Lock, questa volta contro i militanti curdi nel nord dell’Iraq. Supportati da elicotteri e droni, jet e artiglieria turchi hanno colpito sospetti obiettivi del PKK, quindi le truppe di commando hanno attraversato la regione via terra o sono state trasportate in aereo da elicotteri. Il ministero della Difesa turco ha affermato che l’offensiva nel nord dell’Iraq è stata lanciata dopo che è stato stabilito che i militanti si stavano riorganizzando e si stavano preparando per un assalto su larga scala alla Turchia.

Il PKK ha basi e campi di addestramento a Sinjar e sul confine montuoso con la Turchia, e questo è stato ben lontano dal primo attacco della Turchia nella regione curda dell’Iraq settentrionale. Queste operazioni hanno messo a dura prova i legami della Turchia con il governo centrale iracheno. Il presidente iracheno Barham Salih ha definito l’ultima incursione ‘inaccettabile’, descrivendola come una minaccia alla sicurezza nazionale del Paese e una violazione della sua sovranità. Di certo non ha torto su questo.

La Turchia ha lanciato tre operazioni militari nel nord della Siria dal 2016, conquistando aree a sud del proprio confine per creare una cosiddetta ‘zona sicura’ tra il territorio curdo e il suolo turco. Il terzo nel 2019 è stato soprannominato ‘Operazione Peace Spring’. Dopo 10 giorni di combattimenti, è stato raggiunto un accordo in base al quale l’YPG ha ritirato le sue truppe a 30 km dal confine. La Turchia ha venduto l’operazione come una vittoria diplomatica e militare e ha concordato con la Russia di condurre pattugliamenti congiunti nell’area.

Ora Erdogan ha annunciato che sta pianificando una nuova offensiva militare nel nord della Siria diretta contro le YPG.

“Stiamo facendo un altro passo verso la creazione di una zona di sicurezza di 30 chilometri lungo il nostro confine meridionale”, ha annunciato in parlamento.

Erdogan ha approfittato dell’incontro a Teheran del 19 luglio di tre presidenti (di Russia, Iran e Turchia), per cercare sostegno per la sua nuova operazione militare. Parlando con i giornalisti sul suo volo di ritorno, il Presidente turco ha affermato di ritenere che tutti e tre la pensino allo stesso modo per quanto riguarda le YPG, ma ha dovuto ammettere che differivano su alcune questioni relative alla Siria. In breve, non è riuscito a ottenere un’approvazione squillante del suo ultimo piano di invasione. Iran e Russia, non troppo felici dell’accordo di Erdogan con Trump nel 2016, hanno precedentemente messo in guardia contro tali operazioni.

C’è sempre stato un ulteriore motivo per le avventure di Erdogan lungo il confine meridionale: il desiderio di liberare la Turchia dai milioni di rifugiati siriani fuggiti dal loro paese durante i suoi undici anni di conflitto civile. Il suo piano era di reinsediarli al di là del confine turco nella cosiddetta ‘zona sicura’ sotto il controllo della sicurezza turca, vale a dire nel territorio siriano, o forse iracheno. I rifugiati, tuttavia, sono tutt’altro che desiderosi di trasferirsi in quella che è una zona di guerra fortemente militarizzata e densamente popolata. Erdogan riesce a malapena a costringere i suoi rifugiati residenti a trasferirsi ed è difficile prevedere che tipo di incentivi potrebbe offrire.

Se riuscirà a realizzare il suo piano, il Presidente turco migliorerà senza dubbio la sua posizione politica in patria, in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari previste per giugno 2023. Quindi è probabile che la nuova offensiva di Erdogan abbia luogo e che un gran numero di riluttanti siriani i rifugiati saranno ricollocati nella sua “zona sicura”.