Abduljalil mi ha inviato una foto della sua casa in rovina a Homs, in Siria. “È il terzo piano“, mi ha detto su WhatsApp. L’edificio è ancora in piedi ma sembra uno scheletro vuoto. La maggior parte della sua facciata è stata distrutta, mentre cumuli di detriti la circondano. I residenti non sono stati in grado di tornare, poiché temono che possa crollare in qualsiasi momento.

Da un decennio a questa parte, conflitti, violenze e distruzioni hanno rimodellato le vite di milioni di siriani dall’inizio della rivoluzione siriana nel marzo 2011. Abduljalil è solo uno degli oltre 12 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Mentre 5,6 milioni di persone sono fuggite dalla Siria per trovare rifugio in paesi come Libano, Turchia e Giordania, 6,6 milioni di persone sono state sfollate internamente.

Negli ultimi cinque anni ho studiato la relazione tra la violenza urbana e l’impatto che ha sulle città. La mia ricerca si è concentrata principalmente sulla mia città natale, Homs, dove ho condotto una serie di interviste con la popolazione locale e ho esaminato il modo in cui Homs è stata trasformata negli ultimi dieci anni. Il conflitto ha creato un’esperienza disorientante per molti Homs. Le persone hanno perso alcuni dei loro luoghi più cari, così come molti dei loro cari.

Voglio che la mia ricerca aiuti le persone a capire come ci si sente a essere sradicati con la forza. Cosa significa vedere il proprio Paese distrutto, vedere la propria casa – il luogo che ti dava un senso di sicurezza, protezione, appartenenza e identità – in rovina?

Queste domande sono personali per me. Anch’io sono stato costretto a lasciare la mia casa a Homs quando sono scoppiati i combattimenti ei carri armati sono entrati nella mia città. Non posso più tornare dal 2011. Da lontano ho visto il mio Paese crollare in rovina. Ho visto le persone che amo lottare quotidianamente, perdendo le loro case, i loro sogni, i loro amici e il loro futuro. Ho perso persone, persone a cui non potevo nemmeno dire addio.

In quanto sfollato, la mia vita si muove parallelamente. Camminando a Londra, dove vivo ora, le immagini di case distrutte e vite distrutte sono sempre in prima linea nella mia mente. Ho lasciato la Siria, ma la Siria non mi ha lasciato. La mia vita, come quella di milioni di noi, è stata terribilmente danneggiata, proprio come le nostre città. L’ultimo decennio è stato una storia di perdita e sofferenza, un paesaggio di dolore e dolore.

Prima dell’inizio del conflitto, Homs era conosciuta come una città della diversità in cui convivevano diverse comunità di diversa estrazione religiosa e settaria. Aveva una popolazione di 800.000 persone, ma c’era ancora un forte senso di comunità: sembrava che tutti conoscessero tutti gli altri.

Molti quartieri erano divisi secondo linee settarie. Alcuni erano abitati principalmente da alawiti o sunniti, mentre altri erano mescolati con alawiti, sunniti e cristiani che vivevano insieme.

Era una città di pace, tranquillità e semplicità. Le sue persone famose per il loro senso dell’umorismo e la generosità. Il ricordo di questa fiorente e cosmopolita città, rende la realtà presente ancora più difficile da digerire.

Abduljalil ha detto che i ricordi dei vecchi tempi infestano la sua vecchia casa come un fantasma. Egli ha detto:

“Ricordo le stelle che ho messo sul tetto della mia camera da letto… ma anche le stelle caddero.

Abduljalil e la sua famiglia non hanno avuto altra scelta che fuggire dalla loro casa nel 2013 temendo, per le loro vite. Il loro quartiere, Jouret al-Shayah, nel cuore di Homs, è stato pesantemente preso di mira”.

Anche altre città, tra cui Mosul, Beirut, Aleppo e Raqqa, hanno sofferto. Le città si sono trasformate in campi di battaglia. Le guerre non vengono più combattute al di fuori delle aree densamente popolate, ma nei quartieri. L’urbanizzazione dei militari ha reso la vita di tutti i giorni un obiettivo.

Anche i siti del patrimonio culturale sono stati presi di mira. Il bombardamento di luoghi come la Moschea Khaled Ibn al Walid a Homs, la distruzione di monumenti, manufatti culturali e templi a Palmyra e nell’antica città di Aleppo hanno scioccato il mondo.

Ma questo interesse per i monumenti antichi ha messo in ombra la perdita che le persone hanno subito a causa del loro modo di vivere che è crollato negli ultimi dieci anni: la lenta sofferenza. Sono state distrutte anche case, panifici, scuole e ospedali. Ma questi spazi ‘ordinari’ sono stati raramente inseriti nella conversazione.

La vita di tutti i giorni è una battaglia per la sopravvivenza, anche se i combattimenti a Homs sono terminati. Per molte famiglie, il cibo, compresi lo zucchero e il pane, sta diventando difficile da ottenere. Alcune delle persone con cui ho parlato hanno riferito di lunghe ore di attesa per ottenere il riso, mentre molte lottano per permettersi il cibo a causa del collasso economico del Paese. L’ONU ha riferito che circa il 60% dei siriani (12,4 milioni di persone) non ha accesso regolare a cibo sicuro e nutriente.

Una donna con cui ho parlato, che ha chiesto di non essere identificata, vive a Mashta Al Hilu, una città tra Homs e Tartus. Dopo aver terminato la laurea in architettura a Homs, ha lottato per trovare un lavoro. Mi ha raccontato come si sentiva quando camminava per le strade in rovina. In Baba Amr ha detto che si sentiva come se un ‘mostro’ l’avesse distrutto.

Il suo sogno è migliorare le sue abilità di violino, ma questi sogni sono in sospeso. Ha detto di sentirsi isolata, poiché molti dei suoi amici avevano lasciato la Siria o erano stati uccisi. Lei mi ha chiesto:

“La vita dopo la guerra è più difficile della vita al tempo della guerra? … Ogni giorno è guerra.

C’erano speranze di cambiamento nel 2011. La gente immaginava che il futuro sarebbe stato diverso. Nessuno si aspettava che Homs sarebbe stata distrutta, che interi quartieri sarebbero stati rasi al suolo, che un altro giorno avrebbe potuto significare un’altra perdita”.

Abduljalil e la sua famiglia non hanno potuto ricostruire la loro casa. Nessun ente di beneficenza o organizzazione li ha aiutati. Alla fine decisero di vendere le rovine e di affittare fuori dal cuore della città. Abduljalil visita ancora la sua vita passata, la sua casa perduta. Mi ha detto: “Mi sento come un fiore sradicato dalle sue radici e piantato altrove”.

Traduzione dell’articolo ‘Every day is war’ – a decade of slow suffering and destruction in Syria’ da ‘The Conversation’