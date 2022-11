Simbolotto, occhio ai simboli

Cosa hanno in comune un caffè, un baule, un disco, una rondine, un ombrello? Nulla, giusto? No, sbagliato. Sono 5 dei 45 simboli che sono alla base del gioco abbinato al Lotto. Stiamo parlando di Simbolotto.

Il gioco ha un che di affascinante: a guardare questi simboli, vengono in mente i vecchi libri della scuola elementare degli anni ’50 e poi via via almeno fino agli anni ’70. In quei libri questo tipo di simboli, che in sostanza sono immagini stilizzate o comunque disegnate, erano abbinati alle lettere dell’alfabeto, oppure a parole. Era un modo semplice per memorizzare una lettera o una parola. Per chi ha una memoria visiva, questi simboli e relative lettere o parole se li sarebbe portati dietro per una vita intera.

Bene. Ora quel sistema di simboli è stato rispolverato per i giocatori del lotto.

Ecco spiegato nel dettaglio come funziona. Se si vuole giocare al gioco del Simbolotto, bisogna includere nella propria giocata del Lotto la ruota in promozione, identificata con la S.

L’esito del gioco, tuttavia, non è correlato alla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto. Si tratta comunque di un’opportunità extra per gli appassionati, che esiste dal 2019.

A quel punto, ci si vede assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5 simboli. Il Simbolotto è sempre abbinato ad una Ruota in particolare, che cambia ogni mese. Per esempio, in uno dei concorsi più recenti sono stati estratti: Culla; Naso; Pizza; Testa; Baule.

L’estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote del Lotto, vengono estratti i 5 simboli vincenti sui 45 simboli totali. Gli aggiornamenti delle varie estrazioni sono disponibili anche online.

Si vince in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. Per vincere, però, almeno 2 dei 5 simboli assegnati dovrebbero essere sorteggiati tra quelli vincenti.

I premi vengono definiti dal numero di simboli indovinati e dall’importo giocato sulla specifica ruota. Se ad esempio si punta 1€, i premi sono i seguenti:

• Se vengono estratti 2 simboli si vince 1€

• Se vengono estratti 3 simboli si vincono 5€