Silicon Valley Bank al collasso? Tutta colpa di Donald Trump

Ci sono due punti chiave che le persone dovrebbero riconoscere riguardo alla decisione di garantire tutti i depositi presso la Silicon Valley Bank (SVB):

1) È stato un salvataggio,

2) Donald Trump era il responsabile.

Il primo punto è semplice. È stata data una garanzia governativa di grande valore a persone che non l’avevano pagata.

Proprio come abbiamo fatto nel 2008-09, i giocatori ci diranno che questa garanzia non è costata un centesimo al governo, il che molto probabilmente finirà per essere vero. Ma ciò non significa che non abbiamo dato ai grandi depositanti della banca qualcosa di grande valore.

Se il governo si offre di garantire un prestito, è molto più probabile che il beneficiario possa ottenere il prestito e che paghi un tasso di interesse inferiore per questo prestito. In questo caso, le persone che detenevano ingenti depositi non assicurati presso SVB apparentemente decisero che era meglio, per qualsiasi motivo, esporsi al rischio mantenendo questi depositi presso SVB, piuttosto che adeguare le loro finanze in un modo che avrebbe mantenuto i loro soldi meglio protetti.

Ciò avrebbe significato spostare i loro depositi presso una banca più grande, soggetta a un controllo più attento da parte delle autorità di regolamentazione, o adeguare i loro beni in modo che non fossero così esposti a un’unica banca. Avrebbero anche potuto impiegare dieci minuti per esaminare la situazione finanziaria di SVB, che era principalmente una questione di pubblico dominio .

Per qualsiasi motivo, i grandi depositanti della banca hanno scelto di esporsi a gravi rischi. Quando la loro scommessa è andata male, in effetti volevano che il governo fornisse l’assicurazione che non avevano pagato.

Questo ci porta al secondo punto, questo è il piano di salvataggio di Donald Trump. Il motivo per cui si tratta di un piano di salvataggio è che il governo sta fornendo un vantaggio che i depositanti non hanno pagato. È anche, in effetti, un sussidio ad altre banche di medie dimensioni, poiché dice ai loro depositanti che possono contare sul governo che copre i loro depositi, anche se non sono assicurati e la banca non è soggetta allo stesso controllo della banca banche maggiori.

È qui che la colpa è di Donald Trump. È stata la sua decisione di smettere di controllare le banche con attività comprese tra 50 e 250 miliardi di dollari che ha portato ai problemi di SVB.

Prima dell’approvazione di questo disegno di legge, una banca delle dimensioni di SVB sarebbe stata sottoposta a regolari stress test. Uno stress test significa esaminare come se la caverebbe una banca in varie situazioni negative, come l’aumento dei tassi di interesse che apparentemente ha affondato SVB.

Se i regolatori avessero sottoposto SVB a uno stress test, avrebbero quasi sicuramente riconosciuto i suoi problemi. Gli avrebbero quindi richiesto di raccogliere più capitale e/o versare depositi.

Ma Trump ha tolto il lavoro ai regolatori. Questo è erroneamente descritto come ‘deregolamentazione’. Non lo è.

La deregolamentazione significherebbe sia l’eliminazione del controllo della SVB sia la fine dell’assicurazione per la banca. (In linea di principio ciò significherebbe porre fine a tutte le assicurazioni sui depositi, non solo l’assicurazione per i grandi conti che è in questione qui.)

Quello che è successo nel 2018 ha di fatto consentito a SVB di beneficiare ancora dell’assicurazione senza doverla pagare. È paragonabile a dire ai conducenti che non devono fornirsi di un’assicurazione auto, ma saranno comunque coperti in caso di incidente. Oppure, forse un esempio migliore sarebbe dire a un ristorante che è coperto da un’assicurazione contro gli incendi, ma non deve rispettare gli standard di sicurezza.

È disonesto descrivere questo come ‘deregulation’. È il governo che concede un sussidio alle banche in questione. È comprensibile che le banche preferiscano descrivere la loro sovvenzione come deregolamentazione, ma non è esatto.

Comunque, questo salvataggio è il salvataggio di Donald Trump. Ha pubblicizzato il disegno di legge del 2018 quando l’ha firmato. Ora stiamo vedendo i frutti della sua azione.