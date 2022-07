Il rischio cibernetico è comparso solo di recente nell’elenco delle grandi minacce mondiali, ma è già saldamente attestato ai vertici della classifica dei pericoli attribuibili al fattore umano. La sola NASA negli ultimi quattro anni ha comunicato di aver subito oltre 6.000 attacchi cyber.

Nel 2020 la spesa per proteggere le infrastrutture spaziali ha sfiorato i 14 milioni di dollari.

Questi gli argomenti affrontati da chi vi scrive, alla 45° edizione dell’appuntamento promosso da SI-IES Istituto Europeo Servizi per Digital Innovation Hub Virtuale, un punto di incontro di professionisti esperti validato dal Joint Research Center e dalla DG CONNECT della Commissione Europea in diverse aree di elevato spessore tecnologico e industriale. L’interesse dell’Hub è diffondere, proporre e gestire la trasformazione digitale, che rappresenta un apparato di analisi e studi per l’elaborazione di strategie di sviluppo nell’ottica di ’Impresa 4.0’ per affiancare le piccole e medie imprese del made in Italy, per guidarle nella acquisizione di tecnologie innovative con cui accrescere la produttività, sviluppare nuovi prodotti, per trasformare l’identità aziendale e valorizzarne il know-how.

E con l’autore di questo articolo hanno partecipato all’esposizione il presidente Francesco Chiappetta e i componenti Laura Avagnina, Stefano Crisci, Maria Grazia De Angelis, Massimo Quarta e Francesco da Riva Grechi.

Dalle prime battute è stato evidenziato che molte delle informazioni che oggi attraversano il mondo viaggiano sui satelliti, anzi tramite i satelliti e nell’ambito economico-commerciale dello spazio, la trasmissione del dato è sempre più vitale per l’intera collettività ma anche per il singolo cittadino che ne fa uso. Il rischio di sospensione dell’utenza per motivazioni tecniche, applicative o di sabotaggi può dunque creare danni di spessore elevato.

È la minaccia cyber.

La rappresentazione indica dunque l’attenzione al dominio globale risultante dall’interconnessione di tutte le reti, eterogenee ed interdipendenti, composte da sistemi di elaborazione delle informazioni e infrastrutture di comunicazione.

Lo Strategic Compass, una delle iniziative più importanti e dibattute in merito alla sicurezza e difesa dell’Unione Europea, ha definito spazio e cybersicurezza dei pilastri strategici da quando le aziende private hanno proliferato l’accesso facilitato a questo nuovo ambiente di lavoro.

Per permettere uno sviluppo in totale sicurezza -è stata poi la dominante dell’incontro del Digital Innovation Hub- è fondamentale che prima di ogni cosa tutti gli Stati sovrani si impegnino a creare un regime di diritto internazionale che accompagni la crescita delle attività commerciali nello spazio garantendo la tutela dell’erogazione dei servizi.

Tuttavia -e questo è stato poi il senso dell’incontro tra chi opera sull’intera filiera del processo di consulenza aziendale con soggetti qualificati- in campo internazionale gli scenari sono profondamente eterogenei. Negli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, è stata formulata la ‘Space Policy Directive-5’ che ha elaborato delle raccomandazioni per le attività spaziali, creando una maggiore consapevolezza intorno alle tematiche della cybersecurity, concretizzandola come una priorità per le singole attività di business, in modo da sistematizzarne un contesto sicuro. A differenza dell’altra sponda dell’oceano, in ambito europeo rimangono un unico punto di riferimento gli standard dell’European Cooperation for Space Standardization, un istituto nato e cresciuto come costola dell’Agenzia Spaziale Europea con scopi palesemente diversi. Un confronto ineguale che raffigura un ostacolo per le entità spaziali nell’essere attive e nel proteggersi da minacce di malviventi specializzati.

Occorre dunque essere consapevoli che la mancanza di buone pratiche e di un valido risk management impone migliori approcci per accrescere il dialogo tra le diverse realtà che presentano le stesse debolezze. La maggior parte delle imprese molto spesso non sa da dove iniziare per arginare il dolo mostrando uno dei lati più fragili che si ribatte sull’intera verticalizzazione della filiera.

Quali siano i motivi per cui le bande organizzate compiano danni ai sistemi spaziali è argomento di geopolitica e di sicurezza; e tuttavia -è stato rilevato durante il dibattito con gli esperti- è palese che la competizione sleale spinga su questo tipo di pirateria per attuare manovre di spionaggio, o anche per creare interferenze nella trasmissione delle comunicazioni in modo da ostacolare il corretto svolgimento delle operazioni previste.

Allora, se lo spazio è attraente come fonte di investimento, è fondamentale valutare nella giusta dimensione la vulnerabilità della nuova dimensione delle attività umane per evitare che vengano poi subiti pesanti danni economici dall’utenza che l’ESA ha individuato principalmente nella mobilità marittima, terrestre e aerea ma anche in energia, servizi pubblici e infrastrutture critiche e -non ultimi- finanza e sicurezza pubblica. Queste aree sono correlate non solo al ramo delle telecomunicazioni ma anche a quello dei sistemi di navigazione.

Se il servizio Galileo, per sottolineare un esempio tra i tanti, è un soggetto potenzialmente attaccabile a rischi di compromissione dell’affidabilità e attendibilità delle informazioni, una sua aggressione comporterebbe la fornitura di dati non corretti in relazione al tempo e alla posizione specifica di cui si necessita. Le conseguenze sono facilmente immaginabili in caso di emergenza, in quanto potrebbero ritardare o rendere nulli gli interventi necessari. Anche l’osservazione della Terra e i dati geografici collezionati dallo spazio sono facilmente soggetti a assalti elettronici e cyber. Quest’ultima tipologia di incursioni è molto insidiosa. Lior Tabansky dell’Università di Tel Aviv al riguardo ha affermato: «La maggior parte delle attività dello spazio è sulla Terra, o meglio su stazioni di terra che controllano e comunicano con i satelliti».

«La cybersecurity è un prerequisito essenziale per garantire la sovranità digitale e l’autonomia strategica dell’Europa», ha affermato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in apertura di Cybertech Europe svoltosi recentemente a Roma. «E, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) -ha detto ancora Profumo- l’Italia può diventare un volano nella promozione di un cyberspazio europeo aperto, sicuro e protetto».

L’approfondimento si è concluso con una serie di considerazioni assai utili alla vocazione del Digital Innovation Hub chiamato con i suoi esperti a supportare le realtà economiche in ogni aspetto dei progetti e processi di digitalizzazione.