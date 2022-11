Sicurezza sismica: quali sono le aree più a rischio in Italia?

L’Italia è una nazione caratterizzata dalla presenza di aree a rischio sismico di diversa entità e, unitamente alla fragilità del territorio, è possibile che si verifichino terremoti con conseguenze potenzialmente gravi per persone e insediamenti.

In linea generale, l’Italia è considerata una zona sismica di rischio elevato, sia per la frequenza con la quale si verificano gli eventi, sia per la loro intensità. Inoltre, il territorio presenta un livello molto alto di vulnerabilità degli edifici e del patrimonio storico- artistico, nonché un’esposizione altrettanto prominente, in virtù della forte densità abitativa e per le particolari tipologie costruttive che sono state impiegate nel corso dei secoli per la realizzazione delle città.

Considerata l’alta probabilità che in Italia si verifichino forti terremoti, appare evidente quanto siano necessarie e fondamentali opere di miglioramento antisismico, con l’obiettivo di mettere in sicurezza gli edifici pericolanti, ovvero quelli che presentano delle criticità strutturali o quelli che, essendo stati costruiti prima del 2009, si caratterizzano per modalità di costruzione prive di validi criteri antisismici.

Anche nei fabbricati più datati è quindi possibile intervenire svolgendo dapprima una precisa analisi del rischio sismico volta a identificare i fattori di rischio presenti, e, in seguito, a individuare le operazioni indispensabili da effettuare per migliorare la resistenza antisismica degli stabili.

Terremoti: le aree più a rischio

L’Italia si divide in diverse fasce, differenti fra loro per quanto riguarda la probabilità, più o meno alta, di essere soggette a sismi di forte entità.

Secondo i geologi, le aree più a rischio sono quella dell’Appennino centrale e quella delle Prealpi a Nord- Est. Per quanto riguarda quest’ultima, il motivo che causa questa elevata sismicità è da rintracciare nella collisione fra due placche della crosta terrestre che, scontrandosi, danno origine ai terremoti. In modo analogo, nell’Appennino centrale la placca adriatica tende a spingere contro quella balcanica, provocando questi disastrosi fenomeni naturali.

Secondo una classificazione del 2003, il territorio italiano si suddivide in quattro zone sismiche, partendo dalla 1, considerata la più a rischio, fino ad arrivare alla 4, ovvero la più sicura.

Alla prima categoria appartengono, oltre al Friuli Venezia-Giulia, anche l’Abruzzo, l’Umbria, il Molise, la Campania e la Sicilia. Nella seconda fascia, quella di intensità medio-alta, si trovano l’Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Puglia e la Basilicata; nella terza sono presenti la Lombardia, la Toscana, la Liguria e il Piemonte, mentre in quella meno a rischio sisma compaiono la Sardegna, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta.



L’importanza di valutare il rischio sismico

Conoscere qual è il rischio sismico associato a una porzione di territorio è fondamentale per progettare interventi di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare esistente; tuttavia è altrettanto importante applicare questo indicatore anche ai singoli edifici.

Per quanto riguarda le aree geografiche, in linea generale per determinare il grado di rischio sismico si fa riferimento a tre parametri: la vulnerabilità, l’esposizione e la pericolosità, mentre, per quanto riguarda i fabbricati, si attribuisce loro una specifica classe di rischio che va da quella più bassa, la A+, fino a quella più elevata, vale a dire la G.