Sicurezza online: quali regole seguire per navigare sicuri?

Oggigiorno, il web è diventato lo strumento primario per soddisfare qualsiasi esigenza: si ricorre ad esso se si vuole fare un acquisto, progettare un viaggio, cercare nuovi modi di intrattenimento e svago o semplicemente per fare una ricerca.

Non tutti sanno che, purtroppo, Internet è un mezzo tanto utile quanto pericoloso: negli ultimi anni, infatti, si sono intensificati quelli che sono gli attacchi hacker finalizzati al prelievo di ingenti quantitativi di dati personali.

Non solo, in molti siti web si celano malware o software potenzialmente dannosi per i dispositivi: basta un click per scaricarne inavvertitamente uno e ledere la sicurezza del PC.

Tuttavia, esistono dei trucchi o suggerimenti da applicare per navigare sicuri? Se si, quali sono?

L’imp ortanza del browser

Il primissimo step che conduce ad una navigazione affidabile e sicura proviene proprio dallo strumento impiegato per fare ricerche: il browser. Impiegando le potenzialità di ogni browser è possibile riuscire ad individuare i tentativi di phishing o i malware nascosti, così da metterli in quarantena utilizzando il proprio antivirus.

Per far si che questo sia possibile, tuttavia, è di fondamentale importanza tenere il browser di riferimento costantemente aggiornato. La domanda che sorge spontanea a questo punto è: come si può capire se il browser è effettivamente aggiornato all’ultima versione disponibile?

Per rispondere, basta controllare le impostazioni del browser utilizzando il classico menù a tendina posto in alto a destra con la dicitura “Impostazioni“, per poi selezionare la voce “Informazioni“: a quel punto, sarà disponibile il tasto “verifica aggiornamenti”, funzione del tutto universale per ogni browser che consente di controllare se esistono nuove versioni disponibili e pronte per essere scaricate e installate.

La navigazione in incognito

Non tutti gli assidui utenti del web sanno che il browser tiene automaticamente traccia di tutte le ricerche che si conducono nel corso del tempo tramite un vero e proprio registro digitale.

Tuttavia, un buon metodo per eliminare la cronologia e insabbiare le tracce della propria navigazione conduce all’utilizzo della funzione di navigazione in incognito: di cosa si tratta?

Sostanzialmente, basta cliccare col tasto destro sull’icona del browser e selezionare la voce “apri nuova scheda in incognito” per navigare in modo del tutto anonimo: questo consente di evitare la memorizzazione automatica della cronologia e il salvataggio dei cookie.

È bene tener presente, a questo proposito, che molti malware o virus riescono a penetrare sul proprio dispositivo tramite i siti web maggiormente presenti nella cronologia, creando banner o link che fungono da esca per scaricare il malware: navigare in incognito scongiura di netto questo pericolo, rendendo la navigazione totalmente sicura.

Evitare il monitoraggio costante

Come fanno alcuni siti web a proporre precisi eventi o servizi che si svolgono nelle immediate vicinanze rispetto alla propria posizione?

Semplice, tramite l’indirizzo IP del dispositivo utilizzato!

Molti browser, infatti, utilizzano una specifica funzionalità predefinita che consente ai siti web di ottenere informazioni sulla propria navigazione tramite l’indirizzo IP.

Spesso, tuttavia, questa feature viene utilizzata per scopi prettamente pubblicitari: ad ogni modo, è senza dubbio consigliato disattivare questa funzionalità tramite le impostazioni del browser, eliminando il consenso di accedere alla propria posizione fisica.

Dare meno informazioni possibili su se stessi ai siti web che si frequentano è la chiave per mantenere il riserbo e scongiurare eventuali attacchi da parte di malware o virus, potenzialmente fatali per i propri dati.

Pop-up e cookie

Nei moderni siti web vi è una componente essenziale che permette alla pubblicità di comparire all’improvviso senza che il proprietario ne abbia dato il consenso: tale funzionalità prende il nome di pop-up e identifica tutte quelle finestre che coprono grandi porzioni dello schermo e che sono incentrate su messaggi promozionali o simili.

Per ottenere una navigazione sicura su Internet e ovviare a questo annoso problema non è necessario ricorrere ad alcun programma esterno o plugin da installare: basta semplicemente sfruttare una funzionalità predefinita che si chiama “blocco pop-up“ che, se configurata correttamente, risulta essere una vera e propria manna dal cielo per la navigazione quotidiana.

Oltre ai pop-up, un altro componente essenziale è il cookie, file di testo temporanei provenienti dai siti che si frequentano maggiormente, finalizzati all’accumulo di dati o preferenze personali.

Nella maggioranza dei casi, tuttavia, l’uso dei cookie è molto utile, dato che consente di memorizzare delle preferenze semplificando la navigazione: ad esempio, tramite essi è possibile mantenere l’accesso ad una pagina di login.

In altri casi, però, i cookie sono dei validi strumenti per tenere traccia delle abitudini di acquisto e di navigazione tenendo traccia dei dati sensibili che, se in mani altrui, possono essere utilizzati per scopi fraudolenti.

Anche in questo caso, è possibile cancellare i cookie andando nelle impostazioni del browser e selezionando quali tenere e quali eliminare, a seconda del sito web: in questo modo la navigazione sarà sempre sicura e priva di pericolosi imprevisti.

La sicurezza nei casinò online

Negli ultimi anni si sta consolidando un metodo di intrattenimento abbastanza innovativo, ovvero quello dei casino online e del gaming. Molto spesso, gli utenti appassionati del gioco d’azzardo si rivolgono a particolari siti web per scommettere ma, presi dalla foga del momento, non prestano attenzione alle misure di sicurezza da rispettare per far si che non incorrano in potenziali pericoli informatici.

Uno degli accorgimenti da attuare nella selezione del sito nel quale iscriversi è il logo AAMS: di cosa si tratta?

La sigla AAMS fa riferimento ad un organo integrante dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e, nello specifico, rimanda all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, organo competente incaricato di regolamentare e controllare il gioco online.

Pertanto, ogni casinò online, per essere totalmente sicuro, dovrebbe possedere il marchio di tale logo che conferma la sua veridicità e l’ammissione del test di sicurezza.

Per essere ancora più sicuri, è possibile anche consultare il sito dell’AAMS nel quale è contenuto un elenco composto da nominativi e indirizzi IP che descrivono tutta la serie di siti web di casinò online che hanno superato la prova del nove.

Parallelamente al marchio AAMS vi è anche la sigla ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), logo che attesta la regolare concessione dei casinò online entro i confini italiani, certificandone la sicurezza.

Prestare attenzione alla presenza di questi due simboli sui siti di casinò online permette di operare scelte ponderate e accurate, per una navigazione sicura.

Insomma, come abbiamo esaminato, sono tanti gli accorgimenti utili per migliorare al massimo la sicurezza sul web: basta semplicemente un po’ di attenzione per evitare che i propri dati sensibili vengano danneggiati!