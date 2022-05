L’Ucraina è stata molto nella mia mente. Ho scritto poco su questo argomento perché voglio evitare di essere travolto dall’emotività della guerra e della sofferenza e dall’oro stupido del patriottismo che batte il petto.

A mio avviso, dobbiamo iniziare a prepararci per la fine della guerra e per ciò che dovrebbe accadere dopo. La direzione in cui sta andando la politica rischia di creare un end-game che aumenterà solo l’insicurezza in Europa.

Permettetemi di contestualizzare. Ho sostenuto per almeno tre decenni che il primato degli Stati Uniti nel mondo sta svanendo. I segnali di questo relativo declino sono stati chiari per tutto questo tempo: nell’ascesa della Cina, nell’emergere delle istituzioni internazionali che gli Stati Uniti non ‘controllano’ – come la Shanghai Regional Cooperation Organization e persino il G20 – nell’incapacità degli Stati Uniti di imporre la loro volontà in Iraq e Afghanistan.

In nessun luogo la tendenza alle contraddizioni è più evidente che nell’inevitabile ascesa di altre potenze regionali e globali: Cina, India, Turchia, Brasile e persino Germania. La crescita economica porterebbe inevitabilmente nuovi poteri sulla scena mondiale. Il risentimento per il moralismo americano e il suo status di ‘nazione eccezionale’, l’inevitabile conflitto tra l’esercito americano e i popoli di altre terre che non volevano che le loro nazioni fossero ‘ricostruite’ dagli Stati Uniti, tutte queste tendenze contraddittorie sono aumentati, soprattutto negli ultimi due decenni.

Per alcuni commentatori, la guerra in Ucraina offre un’opportunità per ‘ristabilire’ il potere, il primato globale e la leadership americani. La NATO è ‘tornata’. L’’Occidente’ è unito. L’’ordine internazionale basato sulle regole’ deve essere ripristinato. Il rifiuto di Trump della leadership globale degli Stati Uniti è stato un caso, un’aberrazione; finalmente l’America è tornata.

Eppure, eppure. Nella corsa di ferventi moralismi sulle azioni militari russe in Ucraina (e sono davvero orribili), pochi americani guardano seriamente a come l’incapacità americana di vedere che il mondo stava cambiando, la nostra cecità sulla nostra presunzione di una leadership inevitabile, abbia contribuito alla Russia, in particolare Putin, angoscia per la sicurezza. Non discuterò questo caso ancora un’altra volta. John Mearsheimer ha espresso un’opinione chiara, anche se alquanto stridente, su questo argomento.

Se c’è del vero in questa affermazione (e credo che ci sia) questo è un classico caso in cui gli Stati Uniti affermano la propria leadership creando un insieme di realtà politiche che si sono ritorte contro. Piuttosto che accogliere la Russia in un nuovo quadro per la sicurezza europea negli anni ’90, gli Stati Uniti li hanno irrigiditi. Questa azione si è ritorta contro perché gli Stati Uniti non gestiscono il sistema internazionale, non fanno più le regole. Una contraddizione è emersa direttamente dall’espansione della NATO e dalla riluttanza a prendere sul serio le preoccupazioni della sicurezza russa. Non deve piacere a Putin o al suo regime per accettare che la Russia, come altre nazioni, come gli Stati Uniti, abbia seri problemi di sicurezza. Riconoscere questo ritorno di fiamma sarà importante per superare la fine della guerra ucraina e aiutare a creare le condizioni affinché non si ripetano.

In questo momento, la posizione americana sulla fine della guerra sembra essere la stessa che era con l’espansione della NATO. I russi capiscono solo la forza, si sostiene, quindi è tempo di espandere ulteriormente la NATO, potenziare la sua capacità militare, gettare le basi per un confronto militarizzato con la Russia che va avanti.

Sappiamo che questa guerra finirà prima o poi. Potrebbe finire con una vittoria ucraina, spingendo i russi fuori dal loro paese, riconquistando il Donbas e la Crimea e dando una lezione a Putin. I cuori balzano nel petto della NATO a questa prospettiva. Lo considero irrealistico; è probabile che la Russia rimanga nel Donbas.

Potrebbe finire con una vittoria russa, prendendo Kiev, espellendo Zelinsky, assorbendo gran parte del paese in Russia. Gli eventi militari e la chiara dedizione ucraina alla difesa del loro paese affermano che anche questo è improbabile.

Quindi rimarremo con l’opzione tre quando le riprese si fermeranno: una situazione di stallo. La Russia detiene Crimea e Mariupol, così come gran parte della regione orientale del Donbas. È la stessa situazione in cui ci trovavamo prima dell’inizio della sparatoria: metà del paese occupato, la Russia pronta a creare più problemi, gli Stati Uniti e la NATO convogliavano più armi a Kiev e una dedizione ancora più fervente per armare ai confini. Non una ricetta per la stabilità regionale a lungo termine.

Questo è il punto in cui le regole devono cambiare; dove gli Stati Uniti devono riconoscere la necessità di nuove regole, nuove soluzioni se la regione vuole avere un regime di sicurezza stabile. Proprio al punto in cui eravamo negli anni ’90, quando abbiamo deciso di irrigidire i russi e piegare i Paesi dell’ex Patto di Varsavia nella NATO. Ma in condizioni peggiori: niente Eltsin che vuole parlare con gli Stati Uniti e la NATO, una Russia ferita, paranoica e umiliata, nessun accordo che limiti le armi convenzionali nell’Europa centrale, nessun forum per discutere di questi problemi. Armati secondo la prescrizione che il primo ministro polacco Andrzej Duda ha offerto di recente: “Solo la forza brutale, il potere brutale possono fermare la Russia”.

Faremo lo stesso errore due volte, con conseguenze ancora più disastrose?

Il problema è la sicurezza europea, come negli anni ’90. Ma, ovviamente, parlare di un quadro per la sicurezza a livello europeo significa che le regole devono cambiare. Bisogna tenere conto delle insicurezze di tutti i Paesi europei. Ciò significa pensare fuori dagli schemi che gli Stati Uniti e la NATO hanno costruito così intenzionalmente 25 anni fa. Solo un accordo a livello europeo garantirà che tutti i Paesi si sentano veramente al sicuro.

Ciò significa tenere conto della secolare insicurezza russa sui suoi confini, cosa che non abbiamo fatto negli anni ’90. I Paesi della NATO devono essere dentro la testa della Russia per capire che quella che a noi sembra un’attività di alleanza non minacciosa sembra per loro una minaccia militare. Potremmo non credere che la NATO sembri minacciosa; non importa. I russi sì, e Putin ha sfruttato con successo quel sentimento a suo vantaggio.

Ecco alcuni elementi su cui vale la pena meditare, invece di armare entrambe le parti fino ai denti in preparazione per il prossimo confronto. È importante che qualsiasi discussione di questo tipo riconosca che gli interessi nazionali di tutti i paesi devono essere compresi e presi in considerazione.

La sicurezza di tutti richiederà un nuovo quadro per le forze militari convenzionali in Europa. Ciò potrebbe basarsi sul quadro fornito dal trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, ora scartato, con nuovi obiettivi che limitano le forze convenzionali, specialmente nelle zone di confine.

Ci dovrebbe essere un nuovo accordo sulle armi nucleari a raggio intermedio, limitando gli schieramenti russi nel raggio dei suoi vicini e possibilmente includendo un impegno degli Stati Uniti a ritirare le sue armi nucleari tattiche dall’Europa, qualcosa che i russi hanno cercato.

Sarebbero necessarie nuove misure di rafforzamento della fiducia: ispezioni, osservatori, notifiche di dispiegamenti ed esercitazioni militari e scambi di informazioni.

Potrebbe esserci un processo di risoluzione delle controversie per aree contese come il Donbas, la Transnistria, persino il Nagorno-Karabakh, l’Ossezia meridionale e l’Abkhazia.

Soprattutto, l’accordo di sicurezza a livello europeo avrebbe bisogno di una nuova istituzione. Questo significa pensare davvero fuori dagli schemi. Potrebbe trattarsi di un’importante rinegoziazione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che potrebbe sostituire l’alleanza NATO. Riesco a sentire gli stivali tremare ora; rinunciare alla nostra preziosa NATO? È un’opzione che avremmo dovuto considerare più seriamente negli anni ’90.

Siamo in un mondo diverso ora. Gli Stati Uniti non scrivono le regole e quando ci provano creano inevitabili resistenze. Possiamo navigare lungo la strada del passato, con scarso successo, creando contraccolpo, oppure possiamo iniziare a inventare. Non solo gli Stati Uniti, ma tutti i paesi europei.

Non sarebbe facile; nessun vero cambiamento sostanziale nella politica globale è mai stato facile. E le condizioni sono meno ricettive di prima, visti gli ultimi 20 anni. Ma il mondo è cambiato ed è probabile che cercare di invertire questa tendenza sulla guerra in Ucraina ci manderà lungo il corso sempre più autolesionista su cui siamo stati per due decenni, senza guadagni in termini di sicurezza globale.

La guerra in Ucraina potrebbe fornirci l’opportunità di ripensare l’approccio alla sicurezza in Europa. Non sono ottimista sul fatto che lo farà, dato il gesto emotivo della mano sul comportamento russo. L’alternativa, tuttavia, non promette una maggiore sicurezza nel lungo periodo.

La versione originale di questo intervento è qui.